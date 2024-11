Black Friday 2024: Der Datenansturm ist mit Daten-Streaming kein Problem mehr

Der deutsche Einzelhandel stellt sich derzeit auf den bevorstehenden Black Friday im November ein. Die ursprünglich aus den USA stammende Tradition zählt mittlerweile sowohl im Online- als auch im stationären Handel zu den umsatzstärksten Einkaufszeiten des Jahres. Letztes Jahr gaben deutsche Verbraucher durchschnittlich 289 Euro pro Person während des Shopping-Wochenendes aus.

Die Integration von Echtzeitdaten und künstlicher Intelligenz (KI) ist im Einzelhandel zu einem entscheidenden Vorteil geworden. Diese fortschrittlichen Technologien ermöglichen es, Informationen in Echtzeit zu verarbeiten und ein nahtloses Kundenerlebnis zu bieten, um auch in umsatzstarken Zeiten wie dem Black Friday wettbewerbsfähig zu bleiben.

Die Leistung im Einzelhandel mit Echtzeitdaten verbessern

Bei großen Shopping-Events können Bestandsengpässe den Ruf eines Einzelhändlers erheblich beeinträchtigen. Durch Daten-Streaming können Unternehmen jedoch ihre Bestände in Echtzeit überwachen und bei Bedarf sofort nachlegen, oder Alternativen vorschlagen. Durch die Analyse von Verkaufsdaten und Trends können Einzelhändler besser vorhersagen, welche Produkte nachgefragt werden und ihre Bestände entsprechend anpassen. So lassen sich Überbestände und Engpässe vermeiden, und die benötigten Produkte stehen immer zur richtigen Zeit bereit.

Echtzeitdaten helfen zudem dabei, Marketingkampagnen zu optimieren. Einzelhändler können ihre Werbemaßnahmen an entsprechende Trends anpassen. Beispielsweise können sie von einem plötzlichen Anstieg der Nachfrage nach einer bestimmten Produktkategorie profitieren, indem sie gezielte Anzeigen oder Flash-Verkäufe schalten und so die Kundentreue fördern. Die Verkaufsstrategien können mit dynamischen Preismodellen auf der Basis von Live-Leistungskennzahlen in Echtzeit angepasst werden. Einzelhändler können so direkt auf Veränderungen der Nachfrage von Verbrauchern reagieren.

KI-gesteuerte Personalisierung mit Echtzeitdaten

Daten-Streaming-Plattformen gewinnen im Einzelhandel zunehmend an Bedeutung für die Entwicklung und Optimierung von KI-Technologien. Sie fungieren als zentrales Nervensystem der Unternehmen und ermöglichen eine effiziente Verarbeitung und Nutzung von Daten in Echtzeit, was sowohl die Geschäftsprozesse als auch das Kundenerlebnis verbessert.

Der Data Streaming Report 2024 von Confluent zeigt die wachsende Bedeutung dieser Technologie: Laut dem Bericht geben 88 % der deutschen IT-Führungskräfte an, dass Daten-Streaming maßgeblich zur Innovation im Bereich künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen (ML) beiträgt [1]. Mit Daten-Streaming können Händler das Kundenverhalten präzise analysieren und schneller auf Marktveränderungen reagieren. Das fördert sowohl die Entscheidungsfindung in Echtzeit als auch personalisierte Einkaufserlebnisse.

Ein weiterer Vorteil ist, dass das Kundenfeedback sofort verarbeitet werden kann. Dies zeigt sich besonders bei KI-gestützten Chatbots, die mit Hilfe von Daten-Streaming auch während der Stoßzeiten sofortigen und personalisierten Support bieten können.

Weitere Vorteile für Händler ergeben sich in der zeitnahen oder sogar Echtzeitanalyse von Suchanfragen, Kaufhistorien und Browsing-Muster, um maßgeschneiderte Produktempfehlungen zu geben und schnell auf Probleme reagieren zu können. So können Preisstrategien in Echtzeit angepasst werden, was für erfolgreiche Black-Friday-Strategien unerlässlich geworden ist.

Blick in die Zukunft: Innovationen im Einzelhandel

Die kommende Black-Friday-Saison 2024 wird zeigen, wie gut der Einzelhandel die Herausforderungen des Kundenansturms mit neuen Technologien wie Daten-Streaming und KI bewältigen kann. Diese fortschrittlichen Systeme haben das Potenzial, nicht nur das Einkaufserlebnis für die Kunden zu verbessern, sondern auch die internen Prozesse und Geschäftsabläufe der Händler effizienter zu gestalten. Die kontinuierliche Investition in Echtzeitdaten und KI-Technologien wird entscheidend sein, um in einem dynamischen Markt wettbewerbsfähig zu bleiben und den sich wandelnden Anforderungen der unterschiedlichen Zielgruppengerecht zu werden.

Roger Illing, Vice President Sales CEMEA bei Confluent

