Der richtige Technologiepartner: HP Color LaserJet Pro 3000 Serie – Zuverlässige Technologien für den Erfolg kleiner und mittelständischer Unternehmen

Unternehmen müssen die Herausforderungen der sich verändernden Marktlandschaft meistern – und kleine und mittlere Unternehmen (KMU) stehen an der Spitze des industriellen Wandels und sind der wirtschaftliche Motor in Deutschland.

KMU schaffen fast 70 Prozent der Arbeitsplätze und des BIP weltweit [1]. Zudem müssen sie viele der gleichen Anforderungen erfüllen wie Großkonzerne, doch mit deutlich weniger verfügbaren Mitteln. Als Reaktion darauf investieren KMU verstärkt in Technologien. Die weltweiten Ausgaben für IT und digitale Dienstleistungen steigen rasant. Die Herausforderung für KMU besteht jedoch darin, dass sie oft weder über die Zeit oder die Ressourcen verfügen, um die richtige Lösung für ihr Unternehmen zu finden. An dieser Stelle kommt der richtige Technologiepartner ins Spiel, der sie entlastet und bei der Entscheidungsfindung unterstützt.

Druck-Power-Pakete für KMU. Dies gilt nicht nur für die Auswahl der richtigen Anwendungen, sondern auch im Hinblick auf die Hardware – inklusive Drucker. Besonderen Wert legen KMU auf zuverlässige, leistungsstarke Geräte, die sie in jeder Situation unterstützen – nur so sind sie in der Lage, ihr Geschäft auszubauen und ihre aktuellen sowie künftigen Kunden zu überzeugen. Professionelle Ausdrucke gehören dazu. Die neue HP Color LaserJet Pro 3000 Serie mit TerraJet Toner liefert genau diese Kombination und ist ein zuverlässiger Partner.

Mit hohen Druckgeschwindigkeiten sind Unternehmen in der Lage, auch umfangreiche Aufträge schnell zu bearbeiten – egal, ob in Farbe oder schwarz/weiß. Dank der HP Color LaserJet Pro 3000 Modelle sind satte Farben und scharfe Ausdrucke die professionelle Visitenkarte für KMU. Auch Workflows lassen sich problemlos beschleunigen – für Mitarbeiter eine enorme Zeitersparnis. Die Geräte verfügen darüber hinaus auch über eine Reihe von weiteren Alleinstellungsmerkmalen, die perfekt für KMU sind. Dazu gehören mobiles Scannen und Drucken per Smart App, ein größerer Farbraum für professionellen Druck sowie ein großes Display.

Gerade in einer hybriden Arbeitsumgebung sind starke Sicherheitsmaßnahmen enorm wichtig. HP hat daran gedacht und diese bereits direkt ab Werk eingebaut. Damit sind sensible Daten bestmöglich geschützt. HP Wolf Pro Security gewährleistet, dass sie direkt einsatzbereit sind. Auch die Toner sind gesichert: Sie verfügen über eine manipulationssichere Verpackung und Firmware.

Nachhaltigkeit großgeschrieben. Im Hinblick auf Nachhaltigkeit punktet die Serie ebenfalls. Dank des deutlich niedrigeren Energieverbrauchs als bei den Vorgänger-Modellen erhielten die Geräte die Zertifizierung Blauer Engel. Darüber hinaus wurde das verwendete Plastik in den TerraJet-Tonerkartuschen um fast ein Drittel gesenkt. Die Kartuschen selbst lassen sich über das Planet-Partners-Programm von HP recyceln. Sie werden dann in einem geschlossenen Kreislaufverfahren zusammen mit geschredderten Plastikflaschen zu neuen Tonerkartuschen verarbeitet. Fazit: KMU erhalten mit den Modellen der HP Color LaserJet Pro 3000 Serie das Beste aus beiden Welten: Einen vielseitigen und leistungsstarken -Drucker, der gleichzeitig nachhaltig ist.

Bild: © HP

