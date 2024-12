Cybersicherheit : OT-Systeme als Einfallstor für Cyberangriffe

Die Sicherheit von IT-Infrastrukturen steht bei IT-Teams an erster Stelle. Was dabei oftmals zu kurz kommt ist die Operational-Technology-Umgebung (OT). Dabei sind OT-Umgebungen für Cyberkriminelle ein besonders attraktives Ziel. Die Absicherung von OT-Systemen erweist sich allerdings als nicht so einfach. Wie IT-Landschaften wachsen auch die Netzwerke in Industrieunternehmen. Es werden immer mehr Anlagen, Komponenten, Prozesse…

Weiterlesen →