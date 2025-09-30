Drei Viertel der Unternehmen betrachten KI inzwischen als betriebskritisch

Agentic AI erreicht den Mainstream, da die Mehrheit der Unternehmen bereits mehrere KI-Agenten nutzt.
Umfrageergebnisse belegen ein wachsendes Vertrauen von Führungskräften in KI-Agenten und zeigen, dass sich Unternehmen in allen Geschäftsbereichen zunehmend auf KI verlassen. Der PagerDuty AI Resilience Survey, für den 1.500 IT- und Führungskräfte aus Australien, Frankreich, Deutschland, Japan, Großbritannien und den USA befragt wurden, ergab, dass 81 % der Führungskräfte (82 % in Deutschland) darauf vertrauen, dass KI-Agenten in Krisensituationen, wie zum Beispiel bei einem Dienstausfall oder einem Sicherheitsvorfall, im Sinne des Unternehmens Maßnahmen ergreifen [1].
KI entwickelt sich vom Experiment zum unverzichtbaren Werkzeug. Knapp drei Viertel der Führungskräfte (74 % – in Deutschland sind es 72 %) geben an, dass ihr Unternehmen nur schwer ohne KI funktionieren könnte. Dies ist ein Beleg dafür, wie schnell die Abhängigkeit gewachsen ist. Projekte, die als Pilotprojekte und Versuche begannen, gelten heute als geschäftskritische Infrastruktur. Darüber hinaus setzen Unternehmen KI verstärkt in der Softwareentwicklung ein: Mehr als vier von fünf Befragten (84 % – in Deutschland sind es 80 %) nutzen sie zum Schreiben, Prüfen oder Vorschlagen von Code.
Die wichtigsten Ergebnisse:
- Die Einführung von Agentic AI schreitet rasant voran: Drei Viertel (75 %) der Unternehmen haben bereits mehr als einen KI-Agenten im Einsatz, ein Viertel (25 %) sogar fünf oder mehr.
- Reifere Modelle steigern das Vertrauen: Führungskräfte nennen bessere Ergebnisse (49 %), häufigere Nutzung mit positiven Resultaten (48 %), verbessertes KI-Verständnis (47 %) und stärkere Überwachungsmaßnahmen (45 %) als Hauptgründe für wachsendes Vertrauen.
- KI gilt nun als geschäftskritische Infrastruktur: Fast drei Viertel (74 %) der Führungskräfte betrachten KI als unverzichtbar, bei kleineren Unternehmen mit weniger als 10.000 Mitarbeitern steigt dieser Wert auf 77 %. C-Level-Führungskräfte und Geschäftsführer sind besonders überzeugt: 83 % geben an, ihr Unternehmen würde ohne KI Schwierigkeiten haben, verglichen mit 73 % der Directors und VPs.
- Entwickler programmieren im großen Umfang mit KI: Mehr als vier von fünf Unternehmen (84 %) nutzen inzwischen KI zum Schreiben, Prüfen oder Vorschlagen von Code. Unternehmen mit mehreren KI-Agenten verlassen sich bei der Programmierung noch häufiger auf KI (91 %) als solche, die nur einen (68 %) oder gar keinen Agenten (44 %) implementiert haben. Während 85 % den von der KI generierten Code testen, tun dies nur 39 % konsequent im Rahmen formeller Prozesse. Die USA liegen mit 59 % bei formellen Tests deutlich vorne, während Japan mit 19 % zurückliegt.
- Sicherheitsvorkehrungen hinken der Einführung hinterher: 85 % der Führungskräfte sagen, ihre Unternehmen benötigen bessere Verfahren zur Erkennung von Fehlern oder Ausfällen bei KI-Tools, wobei diese Einschätzung in Frankreich am stärksten ist (90 %), in Deutschland sind es 84 %.
- Unternehmen rüsten sich für KI-Ausfälle: 84 % der Unternehmen geben an, mindestens einen KI-bedingten Ausfall erlebt zu haben. Mehr als die Hälfte (57 %) derjenigen, die noch keinen Ausfall hatten, verfügen bereits über einen Plan oder Abläufe für den Umgang damit – ein Zeichen dafür, dass die Resilienz-Planung zunehmend Teil der KI-Strategie wird.
- Erfahrung offenbart die versteckte Komplexität von KI: Unter den Befragten, deren Unternehmen einen KI-Agenten im Einsatz haben, gaben 76 % an, dass die KI-bedingte Komplexität die Anzahl der Mitarbeiter übersteigen wird, die ihr Unternehmen für deren Verwaltung zur Verfügung hat. Diese Sorge ist bei denjenigen mit mehreren KI-Agenten sogar noch größer (79 %). Im Gegensatz dazu rechnen nur 57 % der Befragten aus Unternehmen ohne KI-Agenten mit dieser Herausforderung – was darauf hindeutet, dass erst die praktische Erfahrung mit KI-Implementierungen das wahre Ausmaß der damit verbundenen Management-Komplexität offenbart.
»KI spielt heute eine zentrale Rolle im Geschäftsbetrieb. Vorausschauende Führungskräfte implementieren die wichtigsten Anwendungsfälle, die ihren Unternehmen echte geschäftliche Vorteile bringen«, sagt David Williams, Senior Vice President of Product bei PagerDuty. »Unternehmen, die Automatisierung und Agenten in ihre Abläufe einbetten, werden feststellen, dass KI die Effizienz steigert, Kosten senkt und das Vertrauen der Kunden stärkt. Die aktuelle Umfrage von PagerDuty zeigt weiter auf, wie Unternehmen zunehmend auf KI angewiesen sind, während die Einführung von und das Vertrauen in KI weiter steigen und sich positiv auf die Geschäftsergebnisse auswirken.«
[1] Den vollständigen Bericht mit Umfrageergebnissen und Methodik gibt es hier
https://www.pagerduty.com/resources/insights/learn/executives-adopting-ai-agents/
Die unterschätzte Gefahr des unbedarften KI-Einsatzes in Unternehmen
Künstliche Intelligenz gilt als Heilsbringer der digitalen Transformation. Sie verspricht Effizienz, Automatisierung und neue Geschäftsmodelle. Doch genau in dieser Euphorie liegt eine gefährliche Falle: Der unbedachte Einsatz von KI kann Unternehmen nicht nur finanziell, sondern auch reputativ und rechtlich massiv schädigen.
- Schatten-KI: Die unsichtbare Bedrohung
Immer mehr Mitarbeiter nutzen frei verfügbare KI-Tools ohne Freigabe durch IT oder Compliance. Diese »Schatten-KI« ähnelt der bekannten Schatten-IT – nur mit potenziell noch gravierenderen Folgen. Vertrauliche Daten können in externe Systeme gelangen, ohne dass Unternehmen Kontrolle oder Überblick haben. Studien zeigen bereits, dass Schatten-KI sich schneller verbreitet als frühere IT-Risiken.
- Mangelnde Governance und fehlende Regeln
Vier von fünf Verbrauchern fordern klare Governance für KI, doch weniger als ein Drittel der Unternehmen verfügt über umfassende Richtlinien. Das bedeutet: Viele Organisationen setzen KI ein, ohne zu wissen, wie Entscheidungen nachvollziehbar dokumentiert oder rechtlich abgesichert werden können. In regulierten Branchen wie Finanzwesen oder Gesundheitswesen ist das ein unkalkulierbares Risiko.
- Rechtliche Fallstricke
Ein aktuelles Whitepaper spricht von einem »juristischen Minenfeld«: Haftungsfragen, Datenschutz, Urheberrecht und der kommende EU AI Act stellen Unternehmen vor enorme Herausforderungen. Wer KI unbedacht einsetzt, riskiert nicht nur Bußgelder, sondern auch langwierige Rechtsstreitigkeiten.
- Vertrauensverlust bei Kunden und Mitarbeitern
Vertrauen ist die Währung der digitalen Wirtschaft. Doch KI-Systeme, die intransparent arbeiten oder fehlerhafte Ergebnisse liefern, untergraben dieses Vertrauen. Mehr als 80 % der Befragten geben an, dass sie KI-generierten Inhalten misstrauen. Ein einziger Vorfall kann reichen, um Kundenbeziehungen dauerhaft zu beschädigen.
- Cyberkriminalität auf KI-Niveau
Cyberkriminelle nutzen KI längst, um Angriffe zu automatisieren und Verteidigungsmaßnahmen zu umgehen. 65 % der IT-Führungskräfte halten ihre Systeme für unzureichend geschützt. Wer KI einsetzt, ohne gleichzeitig in KI-gestützte Sicherheit zu investieren, öffnet Hackern Tür und Tor.
Fazit: KI ist kein Spielzeug
Unternehmen, die KI unbedacht einsetzen, handeln fahrlässig. Sie riskieren Datenlecks, Rechtsverstöße, Vertrauensverluste und Angriffe, die sie nicht abwehren können.
Die klare Warnung lautet:
- Ohne Governance, Transparenz und Compliance ist KI ein unkalkulierbares Risiko.
- Ohne Sicherheitsarchitektur wird KI zum Einfallstor für Cyberkriminalität.
- Ohne klare Kommunikation verlieren Unternehmen das Vertrauen von Kunden und Mitarbeitern.
KI kann ein mächtiger Hebel für Transformation sein – aber nur, wenn sie mit Verantwortung, Kontrolle und Weitsicht eingesetzt wird. Alles andere ist ein Spiel mit dem Feuer.
Genki Albert Absmeier
3649 Artikel zu „KI Vertrauen"
Vertrauen ist Schlüsselfaktor für Akzeptanz von KI-Agenten
KI-Agenten könnten der nächste große Trend sein – ihr Potenzial wird bislang aber kaum ausgeschöpft. Transparenz & Kontrolle sowie Rechtssicherheit sind zentrale Anforderungen. Unternehmen erproben Monetarisierungsansätze – Zahlungsbereitschaft entsteht nur bei klar erkennbarem Mehrwert. KI-Agenten, also Programme, die Aufgaben eigenständig ausführen, entwickeln sich zum nächsten großen Technologietrend. 39 Prozent der Verbraucherinnen und Verbraucher nutzen…
Ausgabe 7-8-2025 | News | Business | Digitale Transformation | Künstliche Intelligenz | Strategien
Finanzdaten: Eine Baustelle mit Fortschrittspotenzial – Vertrauen, Resilienz und KI sind Schlüsselfaktoren der Finanztransformation
Finanzorganisationen stehen vor einem tiefgreifenden Wandel, von dem auch die Rolle des CFOs betroffen ist. Er wird immer mehr zum strategischen Partner, der auf Augenhöhe mit dem CEO und CIO agiert. Eine unabhängige weltweite Umfrage unter 1.300 Führungskräften von Censuswide, die von BlackLine in Auftrag gegeben wurde, liefert Einblicke in die Herausforderungen und Chancen, mit denen sich die Finanzabteilungen von Unternehmen auseinandersetzen müssen [1].
Trends 2025 | News | Business | Trends Security | Trends Kommunikation | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Kommunikation | Künstliche Intelligenz
KI-Agenten im Kommen, aber Governance-Lücken gefährden Vertrauen der Verbraucher
Vier von fünf Verbrauchern wünschen sich eine klare Governance für KI-Interaktionen, aber weniger als ein Drittel der Unternehmen verfügt über umfassende Richtlinien. Genesys, ein Anbieter von KI-gestützter Orchestrierung von Kundenerlebnissen, veröffentlicht die Ergebnisse seiner aktuellen Umfrage: Diese decken eine kritische Diskrepanz auf, zwischen der Art und Weise, wie Unternehmen künstliche Intelligenz (KI) regeln, und den…
News | Business | Künstliche Intelligenz | Strategien | Tipps
Schatten-KI im Unternehmen: Risiken erkennen, Vertrauen sichern
Wer glaubt, dass das KI-Zeitalter nur positive Überraschungen parat hat, irrt gewaltig. Eine neue Herausforderung nimmt bereits Form an: die Schatten-KI. Gemeint ist der unkontrollierte Einsatz von KI-Tools außerhalb formeller Governance-Strukturen, also ohne Freigabe oder Überwachung durch IT, Security oder Compliance. Schatten-KI verbreitet sich sogar noch schneller, als das seinerzeit bei der Schatten-IT der Fall…
News | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Produktmeldung | Strategien
Agentenbasierte KI mit einem Höchstmaß an Vertrauen und Sicherheit
Kyndryl nutzt seine jahrzehntelange Erfahrung im Bereich IT-Infrastrukturen, um ein leistungsfähiges unternehmensweites Framework bereitzustellen: Es basiert auf intelligenten KI-Agenten, die lernen, sich anpassen und weiterentwickeln und so Daten in konkretes Handeln übersetzen. Das »Kyndryl Agentic AI Framework« organisiert sich selbst, skaliert flexibel und führt Aufgaben sicher über unterschiedliche IT-Landschaften und komplexe Workflows hinweg aus,…
Trends 2025 | News | Trends Mobile | Digitalisierung | Trends Services | Künstliche Intelligenz | Services
Automobilindustrie setzt auf KI sowie Echtzeitfunktionen – und kämpft mit Integration und Vertrauen
KI, OTA-Updates und softwaregetriebene Innovationen gewinnen in der globalen Automobilindustrie rasant an Bedeutung. Doch während OEMs den Übergang zu softwaredefinierten Fahrzeugen vorantreiben, bremsen hohe Kosten, technische Komplexität und mangelndes Vertrauen in sicherheitskritische Systeme den Fortschritt. Das zeigt die aktuelle Branchenumfrage von Wards Intelligence, inzwischen Teil von Omdia, in Zusammenarbeit mit Sonatus [1]. Die Studie…
News | Business | Favoriten der Redaktion | Künstliche Intelligenz | Services
Vertrauen als Schlüssel für erfolgreiche KI
Vertrauen ist die unabdingbare Voraussetzung für skalierbare künstliche Intelligenz – alles andere ist nur Theater. Mit dieser klaren Botschaft richtet sich der Qlik AI Council an Unternehmen und Entscheider. Die Experten sind sich einig: Wer KI wirklich nutzen will, muss den Sprung von der Experimentierphase zur konsequenten Umsetzung wagen – und das auf Basis von…
Trends 2025 | News | Trends Services | Künstliche Intelligenz | Services
Verbraucher haben größeres Vertrauen zu KI, wenn sie ähnlich wie ein Mensch reagiert
54 Prozent der deutschen Verbraucher stehen dem Einsatz von KI im Kundenservice positiver gegenüber, wenn sich die KI menschenähnlich verhält. Das ist eines der Ergebnisse des deutschen CX Trend Reports 2025 von Zendesk [1]. Die Studie, die auf den Einschätzungen von mehr als 10.000 Verbrauchern und Entscheidern weltweit basiert, belegt unter anderem Unterschiede zwischen den…
News | IT-Security | Ausgabe 9-10-2024 | Security Spezial 9-10-2024
Flexible und robuste PKI-Strategien – Das Fundament für digitales Vertrauen
Die Umsetzung effektiver und skalierbarer PKI-Strategien erfordert die Wahl des richtigen Partners. Moderne Werkzeuge können den Sicherheitsteams einen umfassenden Einblick in die Zertifikatslandschaft geben und sie in die Lage versetzen, die PKI effektiv zu betreiben, ohne sich zu überfordern.
News | Trends 2024 | Trends Wirtschaft | Business | Trends Services | Künstliche Intelligenz | Services
KI-Wissen und Führungsqualitäten entscheidend für mehr Vertrauen und Leistung
Mitarbeitende sehen künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen sowie die Förderung von Führungsqualitäten als ihre größten Qualifikationslücken. Nur jeder fünfte Mitarbeitende in Deutschland bewertet die Talententwicklungsprogramme ihres Unternehmens als hochwirksam. Mitarbeitende wünschen sich mehr Zeit, neue interaktive Lernformate und mehr Unterstützung durch die Führungskräfte, um ihren Weiterbildungsbedarf zu decken. Skillsoft, eine Plattform für transformative Lernerfahrungen, hat…
News | Trends 2024 | Business | Business Intelligence | Künstliche Intelligenz | Strategien | Whitepaper
Probleme mit dem Datenvertrauen führen zu negativen Auswirkungen auf Daten- und KI-Initiativen
Precisely, Anbieter von Datenintegrität, veröffentlichte eine neue Studie, die in Zusammenarbeit mit dem Center for Applied AI and Business Analytics am LeBow College of Business der Drexel University (Drexel LeBow) durchgeführt wurde [1]. Die wichtigsten Erkenntnisse aus dem diesjährigen »2025 Outlook: Data Integrity Trends and Insights« beleuchten die drängendsten Herausforderungen, denen sich Unternehmen bei der…
News | Trends 2024 | Trends Security | IT-Security | Whitepaper
PKI und Post-Quanten-Kryptographie: Wachsender Bedarf an digitalem Vertrauen
Der PKI & Digital Trust Report 2024 von Keyfactor verdeutlicht Herausforderungen im Bereich digitaler Identitäten und Hindernisse bei der Vorbereitung von Organisationen auf die Post-Quanten-Kryptografie. Keyfactor, die Identity-first Security-Lösung für moderne Unternehmen, und Vanson Bourne geben die Ergebnisse des PKI & Digital Trust Report 2024 bekannt, für den weltweit 1.200 IT-Experten und -Führungskräfte (300…
News | Trends 2024 | Künstliche Intelligenz
KI-Studie 2024: Einblicke in Nutzung und Vertrauen in der Gesellschaft
Kein Thema ist heute so brandaktuell, aufregend und kontrovers wie künstliche Intelligenz. KI verändert Arbeitsprozesse grundlegend, daher ist es wichtig, Sichtweisen auf ChatGPT und Co. zu verstehen. Der von Evergreen Media in Zusammenarbeit mit SKOPOS GmbH & Co. KG erstellte Report »KI-Studie 2024: Nutzung & Vertrauen in der Gesellschaft« liefert spannende Einblicke in die Nutzung…
News | Trends 2024 | Business | Trends Kommunikation | Favoriten der Redaktion | Künstliche Intelligenz
Umfrage offenbart mangelndes Vertrauen in KI am Arbeitsplatz
Führungskräfte und ihre Teams haben wenig Vertrauen in die verantwortungsbewusste Entwicklung und Nutzung von künstlicher Intelligenz. Workday veröffentlicht eine globale Studie zu einem hochaktuellen Thema [1]. Sie zeigt, dass die Rolle von KI in der Arbeitswelt weitgehend kritisch gesehen wird. Management und Belegschaft sind sich einig darin, dass künstliche Intelligenz den Unternehmen enorme Transformationschancen…
News | Trends 2024 | Künstliche Intelligenz
Aufklärungsbedarf: Mehr als 80 Prozent der Befragten hat kein Vertrauen in KI-erstellte Inhalte
Künstliche Intelligenz wurde dieses Jahr an vielen Stellen zur Zukunft der Medienbranche erklärt, doch eine neue Umfrage von nextMedia.Hamburg zeigt, wie viel Arbeit noch geleistet werden muss, ehe KI –generierte Inhalte von den Konsumentinnen und Konsumenten angenommen werden. Über 80 Prozent der Befragten geben an, dass sie nur geringes oder gar kein Vertrauen in…
News | Favoriten der Redaktion | Kommunikation | Künstliche Intelligenz
KI und die Vertrauensfrage: Wie transparent muss Technologie sein?
Bei wichtigen Entscheidungen ist eine zweite Meinung oft hilfreich. Doch was, wenn diese zweite Meinung von einer künstlichen Intelligenz (KI) statt von einem Menschen stammt? Können wir Maschinen vertrauen? Bei einer KI-basierten Produktempfehlung im Online-Shop eines Händlers mag die Antwort darauf noch egal sein. Versicherungen oder Banken hingegen sollten Erklärungen liefern, wenn ein Algorithmus…
News | Trends Wirtschaft | Business | Trends 2022 | Künstliche Intelligenz
Mehr als 460 Milliarden Dollar zusätzlicher Gewinn durch bessere Datenpraktiken, Vertrauen in künstliche Intelligenz (KI) und Geschäftsintegration
Gemeinsam besser: Studie zeigt, dass Unternehmen KI und Daten bündeln müssen, um einen strategischen Wert zu schaffen. Nach der neuen Studie des Infosys Knowledge Institute, dem Thought-Leadership- und Forschungszweig von Infosys, können Unternehmen über 460 Milliarden US-Dollar an zusätzlichen Gewinnen erwirtschaften, wenn sie die drei nachfolgenden Dinge beherzigen: Datenpraktiken verbessern, auf künstliche Intelligenz (KI)…
Trends 2025 | News | Trends Security | Trends Kommunikation | IT-Security | Kommunikation | Künstliche Intelligenz
Vergessen Sie Ihre Privatsphäre: KI-Browser wollen alles wissen
Der neue Gemini im KI-Browser Chrome für Mobilgeräte sammelt die meisten Nutzerdaten unter den von Surfshark analysierten KI-Browsern. Er sammelt Daten wie Namen, präzise Standortdaten und den Browserverlauf der Nutzer. Ein Cybersicherheitsexperte weist auf eine noch wichtigere Tatsache hin: Wir könnten mit einer neuen Form der Überwachung konfrontiert werden, wenn KI-Browser alles sehen, nachverfolgen und…
Trends 2025 | News | Trends Wirtschaft | Business | Digitale Transformation | Trends Geschäftsprozesse | Trends Services | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | Services | Strategien | Tipps
Transformations-strategien mit Managed Services und KI neu ausrichten
Neue globale Studie bestätigt den Trend, dass immer mehr Unternehmen ihre Herausforderungen mit IT-Service-Partnern lösen, die sowohl IT-Kompetenz als auch Business-Expertise einbringen. CGI, ein unabhängiges IT- und Business-Consulting-Unternehmen, veröffentlicht die Ergebnisse seiner jährlichen globalen Studie »Voice of our Clients« [1]. Sie basiert auf Interviews mit mehr als 1.800 Führungskräften aus Wirtschaft und Technologie, 80…
Trends 2025 | News | Trends Security | IT-Security | Künstliche Intelligenz
Wachsende Bedrohungslage durch KI-Cyberkriminalität und neue Ansätze für mehr Resilienz
65 % der befragten IT-Führungskräfte halten ihre Systeme gegenüber KI-basierter Cyberkriminalität für unzureichend geschützt. Eine Lenovo-Studie zeigt eine wachsende Sicherheitslücke angesichts zunehmender KI-gestützter Cyberkriminalität: 65 % der befragten IT-Führungskräfte geben an, dass ihre Abwehrmechanismen veraltet sind und KI-Angriffen nicht standhalten können. Lediglich 31 % fühlen sich in der Lage, sich wirksam zu verteidigen. Diese…