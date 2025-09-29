Neue globale Studie bestätigt den Trend, dass immer mehr Unternehmen ihre Herausforderungen mit IT-Service-Partnern lösen, die sowohl IT-Kompetenz als auch Business-Expertise einbringen.
CGI, ein unabhängiges IT- und Business-Consulting-Unternehmen, veröffentlicht die Ergebnisse seiner jährlichen globalen Studie »Voice of our Clients« [1]. Sie basiert auf Interviews mit mehr als 1.800 Führungskräften aus Wirtschaft und Technologie, 80 % davon aus der obersten Führungsetage. Highlights der diesjährigen Studie sind drei übergreifende Erkenntnisse, welche die Transformationsstrategien von Unternehmen und Behörden prägen:
- Wachsende Relevanz von Managed Services für IT-Modernisierung und KI-Einführung:
Betriebliche Effizienz und Modernisierung haben oberste Priorität. Entsprechend wächst auch die Nachfrage der Führungskräfte bei neuen Managed IT und Business Services für die Anwendungsmodernisierung und Cloud-Migration, da sie eine ganzheitliche Umsetzung ermöglichen und Insellösungen verhindern. In Deutschland stieg das Interesse von Führungskräften an vollständig verwalteten IT-Services für Anwendungen um 9 Prozentpunkte auf 19 %, das Interesse an ausgewählten IT-Infrastruktur-Services von 28 % auf 31 % sowie an horizontalen und vertikalen Managed Business Services von 42 % auf 47 % beziehungsweise 44 % auf 46 %. Managed Services sind zudem immer wichtiger bei der Implementierung Künstlicher Intelligenz, die als wichtiger Hebel für Innovation und Effizienzsteigerung angesehen wird.
- Steigende Bedeutung von Managed Services zur Bewältigung des Fachkräftemangels:
Mit 76 % geben mehr als drei Viertel der Befragten in Deutschland an, dass es nach wie vor schwierig ist, die richtigen IT-Talente für ihr Unternehmen zu finden und zu halten. Der Anteil der Führungskräfte, die strategische Partnerschaften und Managed Services zur Bewältigung dieser personellen Ressourcenknappheit nutzen wollen, ist gegenüber dem Vorjahr um 9 Prozentpunkte auf 31 % gestiegen. Managed Service Provider sind damit ein immer wichtigerer Lösungspartner bei der Bereitstellung der so dringend benötigten Fachkräfte.
- Höherer Druck zur Modernisierung und Migration von Altsystemen:
Legacy-Systeme zählen branchenübergreifend noch immer zu den größten Herausforderungen bei der Digitalisierung. Mehr als die Hälfte der Führungskräfte in Deutschland (58 %) bezeichnen ihre Altsysteme als Hemmschuh für die Umsetzung ihrer Digitalstrategien. Daher planen sie neue Maßnahmen zur Modernisierung von Anwendungen und die Migration zu Cloud-Dienstleistern und Managed Services. Das unterstreicht, dass die Cloud-Migration zwar mittlerweile eine strategische Notwendigkeit ist, der Reifegrad der Einführung in den verschiedenen Branchen aber noch sehr unterschiedlich ausfällt.
Laut der CGI-Studie »Voice of our Clients« werden in den kommenden drei Jahren die Investitionen in Managed Services für IT- und Infrastruktur um 9 respektive 3 Prozentpunkte wachsen. Auch das Wachstum bei Cloud Services fällt deutlich aus: Allein in den beiden kommenden Jahren steigt das Engagement in Infrastructure-as-a-Service (IaaS) und Platform-as-a-Service (PaaS) um 6 Prozentpunkte bei Software-as-a-Service sogar um 8 Prozentpunkte. Zudem gehen Unternehmen verstärkt von der Erkundung und Erprobung von KI zur Umsetzung über. Daher reift die Implementierung in allen Branchen und Regionen. Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass KI und Automatisierung die höchste Investitionspriorität für Führungskräfte bei der digitalen Transformation sind. So stiegen die Anteile der deutschen Unternehmen, die traditionelle KI und generative KI nutzen, deutlich. Der Einsatz traditioneller KI wuchs dabei um 12 Prozentpunkte auf 41 %, bei generativer KI um 13 Prozentpunkte auf 29 %.
»Die Ergebnisse der Studie unterstreichen die wesentliche Bedeutung von Managed Services«, erklärt Ralf Bauer, President CGI Deutschland. »Sie sind für Unternehmen auf allen Ebenen ihrer Prozesse und Aktivitäten elementar wichtig, sei es bei der Transformation ihrer IT, bei der KI-Integration, beim Knowhow-Transfer oder bei der Bewältigung des Fachkräftemangels. Für Kunden wird es dabei zunehmend wichtiger, Partnern vertrauen zu können, die technisches Know-how mit umfassenden Branchen- und Geschäftserfahrungen kombinieren und globale Größe mit lokaler Präsenz verbinden. Dieser ganzheitliche Ansatz ist der Schlüssel, der Unternehmen gerade in transformativen Zeiten erfolgreich macht.«[1] Weitere globale Ergebnisse sowie branchenspezifische Erkenntnisse finden sich unter CGI Voice of our Clients 2025. https://www.cgi.com/de/de/cgi-voice-of-our-clients
Transformationsstrategien mit Managed Services und KI neu ausrichten
Das Thema ist hochaktuell, Albert – viele Unternehmen stehen gerade an dem Punkt, ihre Transformationsstrategien neu auszurichten, weil klassische Digitalisierungsansätze an Grenzen stoßen. Studien wie die aktuelle CGI Voice of our Clients 2025 zeigen klar: Managed Services und KI sind die zentralen Hebel, um Transformation nachhaltig und skalierbar zu gestalten.
Warum Managed Services + KI jetzt strategisch zusammengedacht werden müssen
- Modernisierung & Effizienz
- Unternehmen kämpfen mit Altsystemen: 58 % der Führungskräfte sehen sie als Haupthindernis für Digitalstrategien.
- Managed Services ermöglichen Cloud-Migration und Anwendungsmodernisierung ohne Insellösungen.
- KI unterstützt dabei, Prozesse zu automatisieren und operative Effizienz zu steigern.
- Fachkräftemangel abfedern
- 76 % der deutschen Führungskräfte geben an, dass es schwer ist, IT-Talente zu gewinnen.
- Managed Service Provider bringen Skalierbarkeit und Expertise ins Unternehmen, während KI repetitive Aufgaben übernimmt.
- Innovation & Resilienz
- KI (inkl. generativer KI) wird als Hebel für Innovation gesehen – von Produktentwicklung bis Cybersecurity.
- Managed Services sorgen für stabile Betriebsmodelle, sodass Unternehmen sich auf Wertschöpfung konzentrieren können.
- Governance & Transformation
- Managed Services bieten standardisierte SLAs, Compliance und Security, was besonders in regulierten Branchen wichtig ist.
- KI liefert Datenintelligenz für bessere Entscheidungen und unterstützt die Transformation von Wertschöpfungsketten.
Strategische Neuausrichtung – 3 Handlungsfelder
|
Handlungsfeld
|
Rolle von Managed Services
|
Rolle von KI
|
IT-Modernisierung
|
Cloud-Migration, Legacy-Ablösung, SLA-basierter Betrieb
|
Automatisierte Optimierung von Workloads, prädiktive Wartung
|
Business-Transformation
|
End-to-End-Prozesse als Service (z. B. Finance, HR, Supply Chain)
|
Prozessautomatisierung, Entscheidungsunterstützung, Generative KI für Content & Analysen
|
Cyber-Resilienz
|
24/7 Security Operations, Zero-Trust-Architekturen
|
KI-gestützte Threat Detection, Anomalie-Erkennung, Post-Quantum-Security-Ansätze
Empfohlene Transformationsstrategie
- Kurzfristig (0–12 Monate):
- Pilotierung von KI-Use-Cases in klar abgegrenzten Prozessen.
- Aufbau von Managed Services für Infrastruktur & Security.
- Mittelfristig (1–3 Jahre):
- Migration von Kernanwendungen in die Cloud mit Managed Services.
- Integration von KI in Geschäftsprozesse (z. B. Kundenservice, Supply Chain).
- Langfristig (3–5 Jahre):
- Vollständige »AI-enabled Managed Services«-Modelle: KI steuert Servicequalität, Kosten und Innovation.
- Transformation von Geschäftsmodellen (z. B. »as-a-Service«-Angebote für Kunden).
Damit wird klar: Managed Services liefern die stabile Plattform, KI den Innovationsmotor. Erfolgreiche Transformation entsteht, wenn beides zusammengedacht wird – als operatives Rückgrat und strategischer Hebel.
Szenario-Modell für ein Unternehmen mit hohem Legacy-Anteil vs. ein Cloud-native Startup
Hier kommt ein Szenario-Modell, wie Unternehmen ihre Transformationsstrategien mit Managed Services und KI neu ausrichten können – je nachdem, ob sie stark von Legacy-Systemen geprägt sind oder bereits Cloud-native arbeiten.
Szenario 1: Unternehmen mit hohem Legacy-Anteil
Ausgangslage:
- Viele monolithische Anwendungen, teils Jahrzehnte alt
- Hohe Betriebskosten, geringe Agilität
- Fachkräftemangel im Betrieb und in der Modernisierung
Strategie mit Managed Services + KI:
- Phase 1 (0–12 Monate):
- Managed Services für Infrastruktur & Security einführen (SLA-basiert, 24/7-Betrieb).
- KI-gestützte Monitoring-Tools für Anomalie-Erkennung und Predictive Maintenance.
- Phase 2 (1–3 Jahre):
- Schrittweise Anwendungsmodernisierung (Refactoring, Containerisierung).
- KI für Prozessautomatisierung (z. B. Rechnungsprüfung, IT-Tickets).
- Phase 3 (3–5 Jahre):
- Migration von 50–80 % der Kernsysteme in die Cloud2.
- Aufbau eines »AI-enabled Managed Services«-Modells, bei dem KI Servicequalität und Kosten optimiert.
KPIs:
- Reduktion der IT-Betriebskosten um 20–30 %
- Verkürzung der Mean Time to Repair (MTTR) um 40 %
- Anteil modernisierter Anwendungen > 60 %
Szenario 2: Cloud-native Startup
Ausgangslage:
- Bereits in der Cloud, Microservices-Architektur
- Fokus auf schnelles Wachstum und Innovation
- Weniger Altlasten, aber hoher Druck auf Skalierung und Sicherheit
Strategie mit Managed Services + KI:
- Phase 1 (0–12 Monate):
- Nutzung von Managed Cloud Services für Skalierung (Datenbanken, Kubernetes, Security).
- KI für Customer Experience (Chatbots, Personalisierung).
- Phase 2 (1–3 Jahre):
- Aufbau von KI-gestützten DevOps-Pipelines (Code-Analyse, Testautomatisierung).
- Managed Services für branchenspezifische Prozesse (z. B. Payment, Supply Chain).
- Phase 3 (3–5 Jahre):
- Vollintegration von Generativer KI in Produktentwicklung und Serviceangebote3.
- »AI-first«-Geschäftsmodell: KI als Differenzierungsfaktor im Markt.
KPIs:
- Time-to-Market für neue Features -30 %
- Kundenzufriedenheit (NPS) +15 Punkte
- Skalierungskosten pro Nutzer -25 %
Vergleich auf einen Blick
|
Dimension
|
Legacy-Unternehmen
|
Cloud-native Startup
|
Haupttreiber
|
Kostenreduktion, Modernisierung
|
Wachstum, Innovation
|
Rolle Managed Services
|
Betrieb & Modernisierung von Legacy
|
Skalierung & branchenspezifische Services
|
Rolle KI
|
Automatisierung, Predictive Maintenance
|
Produktinnovation, Kundenerlebnis
|
Zeithorizont
|
3–5 Jahre bis »AI-enabled Managed Services«
|
1–3 Jahre bis »AI-first«-Modell
|
KPIs
|
Kosten, MTTR, Modernisierungsgrad
|
Time-to-Market, NPS, Skalierungskosten
Damit wird klar: Legacy-getriebene Unternehmen nutzen Managed Services + KI primär zur Stabilisierung und Modernisierung, während Cloud-native Startups sie als Innovations- und Wachstumsmotor einsetzen.
Genki Absmeier
