15 Prozent US-Zölle auf EU-Pharmazeutika – Strategien gegen Margendruck und Lieferkettenrisiken

Seit dem 7. August 2025 gilt ein 15-Prozent-Zollsatz auf den Großteil der EU-Exporte in die USA – einschließlich zahlreicher pharmazeutischer Produkte [1]. Für EU-Unternehmen bedeutet das sinkende Margen und Vertragsrisiken, für US-Abnehmer hingegen steigende Kosten und die Gefahr von Versorgungsengpässen. Verschärft wird die Situation durch Präsident Trumps Aussage, die Zölle auf pharmazeutische Importe binnen eineinhalb Jahren schrittweise auf bis zu 250 Prozent erhöhen zu wollen [2].
Die Maßnahme trifft eine Branche, die seit Jahrzehnten auf planbare Lieferströme zwischen der EU und den USA setzt. EU-Fertiger geraten unter Druck, weil viele Verträge keine Flexibilität bei plötzlichen Zollaufschlägen vorsehen; Preisgleit- oder Change-in-Law-Klauseln fehlen oft [3, 4]. Selbst wenn Kosten weitergegeben werden können, drohen Wettbewerbsnachteile, da US-Abnehmer wahrscheinlich nach günstigeren Alternativen suchen. Zugleich müssen US-Pharmafirmen die Zölle meist selbst tragen, ihre Weitergabe ist vertraglich oder marktbedingt oft eingeschränkt – während sie gleichzeitig Engpässe bei kritischen Wirkstoffen und Zwischenprodukten managen müssen, insbesondere dort, wo nur wenige Fertigungsstandorte oder keine tragfähigen Alternativen existieren [5, 6].
Datenbasierte Szenarien statt Bauchgefühl
In der jetzigen Situation reicht es daher nicht mehr, einzelne Lieferantenbeziehungen zu prüfen. Unternehmen sollten sich vorbereiten und entsprechende Pläne entwickeln, um folgende Fragen zu klären: Welche Produkte sind durch Zölle besonders gefährdet, welche Märkte bieten kurzfristig Ersatzkapazitäten, und wo finden sich Fertiger, die die regulatorischen Anforderungen erfüllen?
Hierzu benötigen Unternehmen belastbare Markt- und Lieferketten-Einblicke. KI-gestützte Analysetools wie Gieni AI von Orderfox liefern Reports zu Preisentwicklungen, Wettbewerbsdynamiken und Produktionsverteilungen. Auf dieser Basis lassen sich Szenarien strukturieren und Risiken – etwa besonders zollgefährdete Produkte oder Regionen – frühzeitig erkennen.
Ein Beispiel, wie KI helfen kann: Ein Wirkstoffhersteller aus der EU exportiert ein Präparat, dessen Schlüsselbestandteil derzeit an wenigen EU-Standorten (zum Beispiel Belgien) produziert wird. Ein KI-gestützter Analyse-Report kann auf begrenzte oder fehlende, sofort nutzbare US-regulatorisch zugelassene Kapazitäten für den relevanten Herstellschritt hinweisen – ein Signal für mögliche Zoll- und Versorgungsrisiken. Auf dieser Grundlage könnten US-Abnehmer prüfen, ob US-basierte Auftragsfertiger kurzfristig benachbarte Prozessschritte (zum Beispiel Fill-Finish, Verpackung) übernehmen können oder ob der betroffene Schritt mittelfristig durch Qualifizierung und Zulassungserweiterung in den USA abgebildet werden kann; EU-Exporteure könnten parallel Lokalisierungsoptionen evaluieren.
Lokale Alternativen für kritische Komponenten
Neben Wirkstoffen rücken zunehmend auch spezialisierte Anlagenbauteile in den Fokus – etwa für Produktionslinien, Verpackungsanlagen oder Reinraumsysteme. Werden diese durch Zölle oder Lieferstörungen teurer und schwerer zugänglich, kann Lokalisierung eine mögliche Option darstellen. Für EU-Exporteure könnte das bedeuten, bestimmte Bauteile – etwa Edelstahlgehäuse für Abfüllanlagen oder Halterungen für Reinraumsysteme – im US-Markt fertigen zu lassen; US-Unternehmen könnten dadurch ihre Importabhängigkeit reduzieren. Besonders relevant ist dies bei Komponenten, die nicht ohne Weiteres substituierbar sind – etwa Prozesssonden, Single-Use-Manifolds, Chromatographiesäulen/-harze oder validierte MES-Module bzw. hardwaregebundene Steuerungseinheiten, die aufgrund spezieller Material-, Validierungs- oder Integrationsanforderungen nur schwer ersetzbar sind.
Was Unternehmen jetzt prüfen sollten
HTS-Klassifikation & Zollsätze: Für jedes kritische Produkt die HTS-Nummer (US-Zolltarif) bestimmen; sie legt Zollsätze und mögliche Ausnahmen fest. Ohne belastbare Tarifierung ist keine verlässliche Kostenabschätzung möglich [7].
Regulatorik & Qualität (GMP/ISO): GMP (Good Manufacturing Practice) definiert Anforderungen an Herstellung, Hygiene, Dokumentation und Rückverfolgbarkeit in der Pharmaproduktion [8, 9]. Bei medizintechnisch relevanten Komponenten sind zusätzlich passende Zertifizierungen wie ISO 13485 zu berücksichtigen [10].
Szenarien & Markttransparenz: KI-gestützte Marktanalysetools wie der KI-Agent Gieni AI können Reports zu Preisentwicklungen, Wettbewerbsdynamiken und Produktionsverteilungen bereitstellen [11]. Unternehmen können daraus ableiten, welche Produkte/Regionen möglicherweise zollgefährdet sind, wo Konzentrationsrisiken bestehen und welche Substitutionspfade in Frage kommen.
Lieferantenportfolio & Lokalisierung: Sourcing-Netzwerke wie Partfox [12] können die Suche nach US-Fertigern mit einschlägigen Zertifizierungen (zum Beispiel ISO 13485) strukturieren und Anfragen bündeln; so lassen sich sourcingsensible Komponenten – etwa mikrobakteriell sichere Container, Kryobehälter, Edelstahlgehäuse für aseptische Prozesse oder hochpräzise Drehteile für Reinraumumgebungen – in den USA beschaffen. Derzeit sind in den USA 26.202 CNC-Fertiger gelistet, davon 12.436 mit Edelstahl-Spezialisierung (Angaben dynamisch; Stand: August 2025). Diese Datenbasis kann die Identifikation geeigneter Anbieter erleichtern und potenziell Importabhängigkeiten verringern.
Strategische Konsequenzen
Die jüngste Eskalation in der US-Handelspolitik macht deutlich: Resiliente Lieferketten entstehen nicht aus kurzfristigen Preisverhandlungen, sondern durch strukturelle Diversifizierung. EU-Exporteure müssen den Marktzugang absichern, indem sie rechtzeitig Lokalisierungsoptionen entwickeln und ihre Abhängigkeit von einzelnen Absatzmärkten verringern. US-Unternehmen wiederum sind gefordert, ihre Sourcing-Strategien neu auszurichten und gezielt regionale Kapazitäten aufzubauen.
»Die neuen US-Zölle verdeutlichen, wie stark geopolitische Entscheidungen unmittelbare Auswirkungen auf Lieferketten und Marktstrukturen haben können«, erklärt Timur Göreci, CRO bei Orderfox. »Unternehmen können solchen Risiken nur begegnen, wenn sie sich frühzeitig auf verschiedene Szenarien vorbereiten. Gieni AI unterstützt dabei mit datenbasierten Reports, die in Minuten entstehen – und Partfox eröffnet Zugang zu tausenden zertifizierten Fertigern, die kurzfristig als Ausweichoption in Betracht kommen. Beides sind Werkzeuge, die Unternehmen helfen können, Resilienz aufzubauen, bevor Handelskonflikte eskalieren.«
[1] https://apnews.com/article/trump-scotland-tariffs-europe-8d2fb467d64f7fdfc4797dbebd54e8fc
[2] https://www.zeit.de/politik/ausland/2025-08/usa-zollpolitik-arzneimittelkonzerne-donald-trump
[3] https://www.dentons.com/en/insights/alerts/2025/april/8/do-president-trumps-tariffs-constitute-force-majeure
[4] https://www.thetimes.com/business-money/economics/article/trump-tariffs-leave-uk-firms-scrambling-to-renegotiate-contracts-0nfn5r2zt
[5] https://www.ecfr.gov/current/title-19/chapter-I/part-141/subpart-A/section-141.1
[6] https://health.ec.europa.eu/document/download/3da9dfc0-c5e0-4583-a0f1-1652c7c18c3c_en?filename=hera_cma_strat-report_en.pdf
[7] https://hts.usitc.gov/
[8] https://health.ec.europa.eu/medicinal-products/eudralex/eudralex-volume-4_en
[9] https://www.fda.gov/drugs/pharmaceutical-quality-resources/current-good-manufacturing-practice-cgmp-regulations
[10] ISO 13485 ist ein internationaler Standard für Qualitätsmanagementsysteme in der Medizinprodukteindustrie. Er definiert Anforderungen an Prozesse, Dokumentation, Rückverfolgbarkeit und Risikomanagement für Entwicklung, Produktion und Wartung von Medizinprodukten und zugehörigen Komponenten – https://www.iso.org/standard/59752.html
[11] Gieni AI bezieht seine Daten aus aggregierten Internetquellen, spezialisierten Branchendatenbanken und interaktiven, KI-gestützten Dashboards. Diese Daten werden kontinuierlich gesammelt und in Echtzeit analysiert, um präzise Marktanalysen zu ermöglichen. Die so gewonnenen Erkenntnisse fließen in die Reports ein, die strategische Empfehlungen und tiefgreifende Einblicke bieten, um Unternehmen bei der Optimierung ihrer Geschäftsprozesse zu unterstützen – https://www.gieni.com/de
[12] https://www.partfox.com/de
110 Artikel zu „Zölle“
News | Business | Business Process Management | Digitalisierung | E-Commerce | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Logistik | Tipps
Volatile Zölle beeinflussen die Lieferketten – Wie ereignisgesteuerte IT-Systeme Herstellern in turbulenten Zeiten helfen
Wie man stets rechtzeitig und nie kontraproduktiv handelt: Fünf IT-Tipps für den effektiven Umgang mit Schwankungen in der Lieferkette. Die jüngsten politischen Unsicherheiten und die Schwankungen im Welthandel, insbesondere die sich schnell ändernden Zölle der Trump-Regierung, haben globale Lieferketten in den Fokus gerückt: Wie schnell kann Ihre Lieferkette reagieren? Das aktuelle Tempo der politischen…
News | Trends Wirtschaft | Business | E-Commerce | Geschäftsprozesse | Strategien
Welthandel: Trumps Zölle treffen wichtigste Handelspartner der USA
US-Präsident Trump hat ernst gemacht: Für Waren aus Mexiko und Kanada sind seit vergangenem Samstag künftig Zölle von 25 Prozent fällig, auf kanadische Energieimporte – etwa Öl, Erdgas und Strom – werden zehn Prozent erhoben. Für Importe aus China gelten ab sofort Strafzölle in Höhe von zehn Prozent. Wie die Infografik von Statista mit Daten…
Trends 2025 | News | Trends Wirtschaft | Business | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Marketing | Strategien
Welthandel: Zölle sind nur eine kleine Einnahmequelle für die USA
Der gewählte US-Präsident Donald Trump hält Zölle für ein probates wirtschaftliches und politisches Instrument zum Schutz der US-Industrie und als Einnahmequelle zur Gegenfinanzierung eigener politischer Projekte. Insbesondere letzterem Ansatz sind enge Grenzen gesetzt: Wie die Statista Grafik mit Daten des US-Finanzministeriums zeigt, machten Zölle und Gebühren im vergangenen Jahr nur 1,8 Prozent der Einnahmen der…
News | Trends Wirtschaft | Business | Effizienz | Strategien
USA: Zölle sind nur eine kleine Einnahmequelle
Der gewählte US-Präsident Donald Trump hält Zölle für ein probates wirtschaftliches und politisches Instrument zum Schutz der US-Industrie und als Einnahmequelle zur Gegenfinanzierung eigener politischer Projekte. Insbesondere letzterem Ansatz sind enge Grenzen gesetzt: Wie die Statista Grafik mit Daten des US-Finanzministeriums zeigt, machten Zölle und Gebühren im Jahr 2023 nur 1,8 Prozent der Einnahmen der…
News | Business | Strategien
Chinas Gegenzölle ruinieren den US-Vorteil beim Handelsstreit
Chinas Gegenzölle ruinieren den wirtschaftlichen Vorteil der USA im Handelsstreit. Das zeigen neueste Zahlen aus dem ifo Institut. »Der Handelsstreit zwischen den USA und China hat bisher vor allem China geschadet. Aber die chinesischen Gegenzölle auf US-Produkte drehen den US-Vorteil ins Minus«, sagt Gabriel Felbermayr, Leiter des ifo Zentrums für Außenwirtschaft. »Die statischen ökonomischen Effekte…
News | Trends Wirtschaft | Business | Trends 2018 | Strategien
Auswirkungen von US-Autozöllen
US-Präsident Donald Trump lässt derzeit vom Handelsministerium die Einführung von Importzöllen auf Autos, Lkws und Autoteile prüfen. Laut Wall Street Journal sollen diese bei 25 Prozent liegen. Welche wirtschaftlichen Auswirkungen dies auf die der importierenden Länder hätte, zeigt eine Auswertung des Ifo Instituts. Demnach müsste Deutschland mit einem BIP-Verlust von mehr als fünf Milliarden Euro…
News | Trends Wirtschaft | Business | Cloud Computing | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Rechenzentrum | Services | Strategien
SAP baut souveräne Cloudangebote für Europa als Grundlage für KI-Innovationen aus
SAP bringt jahrzehntelange Erfahrung bei geschäftskritischen Abläufen mit wachsenden Anforderungen an Souveränität, Regulierung und KI-gesteuertes Wachstum zusammen. Die SAP SE stellt einen umfassenden neuen Ansatz für digitale Souveränität und KI-Innovation in Europa vor. Mit den erweiterten Angeboten des SAP Sovereign Cloud-Portfolios erhalten europäische Kunden künftig Zugang zu einem umfassenden Technologie-Stack, der sowohl die SAP…
News | Business | Cloud Computing | ERP | Favoriten der Redaktion | Rechenzentrum | Services | Strategien
Erfolg für digitale Souveränität
DSAG begrüßt souveränes Cloud-Angebot von SAP als Meilenstein für kritische Infrastrukturen. Die DSAG begrüßt die SAP-Ankündigung, ihr Portfolio an souveränen Cloud-Angeboten für Europa entscheidend auszubauen. Mit neuen Hosting-Optionen, klaren Compliance-Zusagen und einer verstärkten Grundlage für den Einsatz von künstlicher Intelligenz geht SAP auf eine langjährige Forderung der Deutschsprachigen SAP-Anwendergruppe e. V. (DSAG) ein. »Dass…
Ausgabe 7-8-2025 | News | Business | IT-Security | New Work
Sicherheit im Sitzungsmanagement – Digitale Souveränität beginnt beim Speicherort
Wachsende Datenschutzanforderungen, geopolitische Spannungen und der zunehmende Einsatz von künstlicher Intelligenz – europäische Unternehmen stehen aktuell vor einer strategischen Entscheidung: Wem vertrauen sie ihre sensiblen Daten an? Und wo werden diese gespeichert?
Ausgabe 7-8-2025 | News | Infrastruktur | Rechenzentrum | Services | Strategien
Unabhängigkeitserklärung von der Cloud – Colocation schafft IT-Souveränität in unsicheren Zeiten
Die Unsicherheit angesichts der geopolitischen Entwicklung steigt. Militärische Konflikte, politische Allianzen oder neue Zölle stellen für Unternehmen erhebliche Risikofaktoren dar. Organisationen sind gefordert, sich strategisch sicher und IT-souverän aufzustellen – auch um ihrer Daten willen. Wer heute auf lückenlose Verfügbarkeit, rechtssicheren Datenzugriff und langfristige Geschäftskontinuität setzt, sollte digitale Datenspeicherung neu bewerten.
News | Business | Kommentar
Donald Trump und seine neuen Freunde aus dem Silicon Valley
Vor über einem halben Jahr, am 20. Januar 2025, standen Milliardäre wie Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Sundar Pichai und Elon Musk trotz ihrer Differenzen Schulter an Schulter bei der Amtseinführung des nach einer Pause von vier Jahren wiedergewählten US-Präsidenten Donald Trump. Die offiziell arrangierte Sitzordnung war bewusst so gestaltet, dass diese prominenten Herrschaften samt mehr…
News | Infrastruktur | IT-Security | Nachhaltigkeit | Tipps
Warum Betreiber von Solarfeldern Opfer von Cyberangriffen werden
Erneuerbare Energieanlagen gelten als Symbol für Fortschritt und Nachhaltigkeit. Doch während Solarpanels und Wechselrichter Jahr für Jahr grünen Strom liefern, bleiben ihre digitalen Schnittstellen oft ungeschützt – und genau hier beginnt das Problem. Denn mit jeder neu installierten PV-Anlage wächst nicht nur die Stromproduktion, sondern auch die potenzielle Angriffsfläche im Netz. Kommentar von Patrick…
Trends 2025 | News | Business | Trends Infrastruktur | Effizienz | Infrastruktur | Nachhaltigkeit | Services
Wasserbedarf für grüne Wasserstoffproduktion: Kein Engpass, aber ein Standortfaktor
DIW-Studie untersucht Faktoren für Elektrolyse, bei der aus Wasser und Strom Wasserstoff entsteht – Wasserbedarf kann in der Regel gestillt werden – Zügiger Ausbau des Wasserstoffkernnetzes ermöglicht wasser- und stromsystemdienliche Elektrolysestandorte. Trotz steigendem Wasserbedarf durch den Ausbau der grünen Wasserstoffproduktion droht in Deutschland kein flächendeckender Wassermangel. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Deutschen…
News | Digitale Transformation | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Kommentar | Strategien
Cybersicherheit neu denken – Mehr digitale Souveränität und Resilienz
Die Cybersicherheitslandschaft in Europa verändert sich deutlich. Unternehmen stehen vor einer Zeitenwende, die von steigenden Bedrohungen, der Durchdringung künstlicher Intelligenz und einem wachsenden Bewusstsein für digitale Souveränität geprägt ist. Der HarfangLab State of Cybersecurity Report 2025 zeigt, dass 40 Prozent der befragten Unternehmen ihr Cyberbedrohungsniveau als »extrem ernst« oder »sehr ernst« einschätzen [1]. Zugleich ist…
Trends 2025 | News | Trends Security | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Services
Umgang mit KI-Risiken: Identity, Zugriff und Kontrolle
Datenschutz und Sicherheitsrisiken durch KI bereiten Führungskräften die größten Sorgen. Damit KI-Agenten die ihnen zugedachten Aufgaben erfüllen können, benötigen sie oft Zugriff auf die Daten, Systeme und Ressourcen des Unternehmens. Je mehr Zugriff sie dabei besitzen, desto mehr können sie leisten. Daher drängt es sich – vor allem in dieser »Wild-West-Phase« der Tests und Experimente…
News | Business | Cloud Computing | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | Lösungen | Produktmeldung | Rechenzentrum | Services
Schwarz Digits baut mit Dell Technologies seine datensouveräne Cloud weiter aus
Schwarz Digits, die Digitalsparte der Schwarz Gruppe, hat die souveräne Cloud STACKIT gemeinsam mit Dell Technologies um einen neuen Service für die öffentliche Verwaltung erweitert. Die technologische Basis des Service bilden High-End-Server von Dell Technologies. Die technologische Basis des neuen Service bilden Dell PowerEdge XE9680 Server. Diese High-End-Server sind speziell für komplexe KI-Berechnungen konzipiert…
News | Business | Digitale Transformation | Lösungen | Nachhaltigkeit | Services | Whitepaper
Für zukunftsfähigen Erfolg braucht die Modebranche eine digitale Transformation
Wirtschaftliche Unsicherheiten, fragile Lieferketten und geopolitische Spannungen fordern von den Unternehmen heute mehr denn je eine schnelle Reaktionsfähigkeit. Gleichzeitig steigt der regulatorische Druck, denn ab 2027 verlangt die EU mit der CSRD und dem digitalen Produktpass volle Transparenz über Herkunft und Nachhaltigkeit von Produkten. Wer zukunftsfähig bleiben will, muss heute schon handeln. Wie kann die…
Trends 2025 | News | Trends Kommunikation | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Tipps
Wahlbezogene Deepfakes erreichten 3,8 Milliarden Menschen – X als Hauptkanal
Die neueste Analyse von Surfshark zeigt, dass seit 2021 in 38 Ländern wahlbezogene Deepfake-Vorfälle aufgetreten sind, die die Hälfte der Weltbevölkerung — 3,8 Milliarden Menschen — betreffen [1]. Politisch motivierte Deepfakes haben Wahlen in den größten Volkswirtschaften und Demokratien der Welt infiltriert, darunter die USA, Brasilien, das Vereinigte Königreich, Deutschland und Südkorea. Unter den…
News | Business | Digitalisierung | Infrastruktur | Kommentar | Strategien
Mikroelektronik-Turbo mit Milliardenpotenzial für den Standort Deutschland
Halbleiter / Automatisierung und Robotik / Software Neue Hightech Agenda Deutschland der Bundesregierung ist ein Mikroelektronik-Turbo mit Milliardenpotenzial für den Standort Deutschland: Silicon Saxony ist Mitinitiator von neuen industriepolitischen Projekten zur Ausgestaltung der Agenda. Statement von Silicon Saxony zur im Kabinett beschlossenen Hightech_Agenda_Deutschland der Deutschen Bundesregierung: »Die Hightech_Agenda_Deutschland setzt wichtige Impulse für eine…
News | Business | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Industrie 4.0 | Infrastruktur | Kommentar | Künstliche Intelligenz | Strategien
Hightech-Agenda: Digitalisierung, Energieversorgung, Sicherheit
Bitkom zur Hightech-Agenda Die Hightech-Agenda setzt genau die richtigen Schwerpunkte: Digitalisierung, Energieversorgung, Sicherheit. Die neue Hightech-Agenda markiert eine Abkehr vom über Jahrzehnte praktizierten Gießkannenprinzip, womit von der Bundesregierung jedes Jahr zweistellige Milliardenbeträge breit über die Forschungsinstitute und Unternehmen hinweg verteilt wurden. Künftig werden die Mittel dort konzentriert, wo Deutschland besonders große Chancen, aber auch einen…