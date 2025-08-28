Unabhängigkeitserklärung von der Cloud – Colocation schafft IT-Souveränität in unsicheren Zeiten

Die Unsicherheit angesichts der geopolitischen Entwicklung steigt. Militärische Konflikte, politische Allianzen oder neue Zölle stellen für Unternehmen erhebliche Risikofaktoren dar. Organisationen sind gefordert, sich strategisch sicher und IT-souverän aufzustellen – auch um ihrer Daten willen. Wer heute auf lückenlose Verfügbarkeit, rechtssicheren Datenzugriff und langfristige Geschäftskontinuität setzt, sollte digitale Datenspeicherung neu bewerten.

Viele Organisationen haben in den letzten Jahren ihre IT-Infrastruktur konsequent in die Cloud verlagert. Die Vorteile rund um Skalierbarkeit, Flexibilität und Kosteneffizienz – bei transparenten Preismodellen – liegen auf der Hand. Für viele Anwendungen und Arbeitslasten ist die Public Cloud deshalb weiterhin eine starke und sinnvolle Wahl.

Gleichzeitig zeigt sich aber: Für besonders schützenswerte Informationen – etwa personenbezogene Daten, unternehmenskritische Geschäftsgeheimnisse oder regulatorisch sensible Systeme – ist die Cloud nicht immer die optimale Lösung. Die Verlagerung kritischer Informationen in außereuropäische Rechenzentren kann zur echten Bedrohung werden. Bei Sanktionen, Handelskonflikten oder regulatorischen Änderungen drohen beispielsweise plötzliche Zugriffsbeschränkungen.

Darüber hinaus wachsen die datenschutzrechtlichen Bedenken. Gerade US-amerikanische Anbieter unterliegen dem CLOUD Act, der US-Behörden in bestimmten Fällen Zugriff auf Daten ermöglicht. Wer sich in Sicherheit wähnt, weil die Server in der EU stehen, freut sich zu früh. Denn unabhängig des Serverstandorts gilt: US-Anbieter bleiben US-Anbieter und somit gilt der CLOUD Act uneingeschränkt. Für Organisationen, die sensible Informationen verarbeiten oder kritische Infrastrukturen betreiben, ist damit ein gravierendes Risiko verbunden. Nicht nur, dass die Datenhoheit verloren geht. Auch Verstöße gegen die EU-Datenschutzrechte allen voran die DSGVO sind denkbar – Reputationsschäden noch gar nicht eingerechnet.

Worum geht es im CLOUD Act? Der CLOUD Act (Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act) ist seit dem 23. März 2018 in Kraft und ergänzt den Stored Communications Act (Titel 18 U.S. Code, Chapter 121) um Vorschriften. US-Provider sind verpflichtet, Daten an US-Strafverfolgungsbehörden herauszugeben – auch wenn die Daten außerhalb der USA gespeichert sind.

Gerichtliche Anordnungen (Subpoenas oder Warrants) müssen dabei grenzüberschreitend befolgt werden, um Ermittlungen zu schweren Straftaten zu ermöglichen. Anbieter können nur dann Widerspruch einlegen, wenn sie durch die Herausgabe gegen ausländisches Recht verstoßen würden und kein Executive Agreement zwischen den USA und dem jeweiligen Staat besteht (derzeit nur mit Großbritannien).

Server im Eigenbetrieb: Ausweg gefunden? Deutsche Unternehmen streben daher für ihre sensibelsten Daten nach Unabhängigkeit – von US-Cloud-Konzernen, intransparenten Regelungen und drohenden DSGVO- und Compliance-Problemen. Die Idee: Die maximale Kontrolle über diese Daten soll zurückerlangt werden. Hardware, Standort und Zugriff sollen besser greifbar sein. Dabei ziehen viele Verantwortliche eine eigene Serverinfrastruktur in Betracht. Schließlich klingt eine Datenspeicherung im eigenen Unternehmen oder ganz in der Nähe in der Theorie verlockend. Doch in der Praxis zeigt sich schnell: Ein eigenes Rechenzentrum zu betreiben, ist nicht für alle Firmen machbar.

Hohe Investitionen in Infrastruktur, permanente Wartung, personelle Ressourcen und umfassende Sicherheitskonzepte sind notwendig. Auch gesetzliche Bestimmungen in Bezug auf Energieeffizienz, Datenschutz und Ausfallsicherheit müssen eingehalten werden. Selbst für große Organisationen sind die Server im Eigenbetrieb daher zunehmend unattraktiv. Neben Souveränität muss die Cloud-Ergänzung mit Blick auf knappe Budgets, Fachkräftemangel, physische Bedrohungen und Compliance demnach noch weitere Anforderungen erfüllen.

Colocation – regionales Server Housing mit Mehrwert. Colocation, auch bekannt als Server Housing, bietet Unternehmen eine attraktive Möglichkeit, sich mit Blick auf bestimmte Daten unabhängiger von Cloud-Anbietern aufzustellen – ohne die Last eines eigenen Rechenzentrums zu tragen. Dabei bringen Organisationen ihre Hardware in ein professionell betriebenes Rechenzentrum. Sie behalten die volle Kontrolle über ihre IT, profitieren aber gleichzeitig von Infrastruktur, -physischer Sicherheit, Hochverfügbarkeit und technischer Betreuung.

Colocation-Zentren ermöglichen es, geografisch und regulatorisch sichere Standorte zu wählen. Die Server stehen im Optimalfall in Deutschland oder in Europa, was niedrige Latenzzeiten, hohe Datenschutzstandards und volle Daten-hoheit garantiert. Damit erfüllen Verantwortliche regulatorische Anforderungen wie KRITIS-Vorgaben oder ISO-27001-Zertifizierungen.

Worauf es bei der Auswahl eines Colocation-Partners ankommt. Wer Colocation als Strategie für mehr IT-Souveränität nutzen möchte, sollte bei der Auswahl des Anbieters genau hinsehen – und sechs entscheidende Kriterien berücksichtigen.

Zertifizierungen:

ISO 27001, ISO 50001 (Stichwort: Energiemanagement), ISAE 3402, DIN EN 50600 und KRITIS-Konformität sollten Standard sein – inklusive regelmäßiger Rezertifizierungen.

Das Rechenzentrum muss vor Naturgefahren, Stromausfällen und Vandalismus geschützt sein.

Rund-um-die-Uhr-Bewachung, Kameraüberwachung, Zugangskontrollen und Notfalltests, zum Beispiel Black-Building-Tests, sind Pflicht.

Bezugsfertige Racks, flexible Stromzufuhr, strukturierte Verkabelung und modulare Erweiterbarkeit sorgen für reibungslose Inbetriebnahme.

Faire Abrechnung nach tatsächlichem Verbrauch statt Pauschalen schafft Vertrauen.

100 Prozent Grünstrom und niedriger PUE-Wert sind zukunftsentscheidend – auch mit Blick auf das Energie-effizienzgesetz ab 2027.

Souveräne IT braucht unabhängige Infrastruktur. Colocation ist keine Verzichtserklärung auf moderne IT – sondern eine strategische Unabhängigkeitserklärung gegenüber dominanten Cloud-Providern. Unternehmen, die auf eigene Hardware in einer hochsicheren Umgebung setzen, verschaffen sich die notwendige Kontrolle in geopolitisch schwierigen Zeiten. Gleichzeitig profitieren sie von professioneller Betreuung, Skalierbarkeit und regulatorischer Sicherheit.

Dabei gilt: Colocation oder Public Cloud ist keine Entweder-oder-Entscheidung. Server Housing ist viel eher als wertvolle Ergänzung innerhalb moderner IT-Architekturen zu sehen. Hybride Modelle, in denen sensible Systeme souverän gehostet und weniger kritische Workloads in der Public Cloud betrieben werden, vereinen das Beste aus beiden Welten – bei voller Flexibilität.

Stefan Daiber ist Abteilungsleiter Architecture & Infrastructure und verantwortet den Betrieb der Rechenzentren der q.beyond AG, ebenso wie den eigenen europäischen Backbone. Er verbindet seit 11 Jahren im Unternehmen seine Projektleitungs-, IT-Architektur- und Operating-Kenntnisse, um mit seinen Fachteams stets einen stabilen Betrieb auf innovativem technischem Niveau zu gewährleisten.

Christian Klinkerfuß ist Bereichsleiter Managed Services und seit über 25 Jahren bei der q.beyond AG für unterschiedlichste Managed Services verantwortlich. In strategischen Projekten findet er mit Kunden immer den besten Managed-Service-Dienst – ob souveräne Cloud, Colocation oder hybride Lösungen.

