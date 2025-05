Wie ein simples Präsidenten-Dekret Europa den KI-Stecker ziehen könnte.

Über digitale Souveränität wurde schon viel geschrieben, aber der Begriff bleibt häufig abstrakt. Was er bedeutet, hat Donald Trump vor Kurzem beim Internationalen Strafgerichtshof demonstriert. Er hat dem Chefankläger Karim Khan den Zugang zu seinem Microsoft-E-Mail-Account gekappt, seine britischen Bankkonten gesperrt und US-Bürgern mit Verhaftung gedroht, wenn sie weiter mit ihm zusammenarbeiten. Microsoft folgte brav: Trotz späterer Zusicherung, sich bei zukünftigen Fällen aufbäumen zu wollen, haben sie genau das nicht getan.

Was bleibt, ist die Gewissheit, dass dies mit dem US Cloud Act bei jedem US-Anbieter passieren kann und nicht auf Microsoft, Apple oder Amazon beschränkt ist. Das kann auch OpenAI mit ChatGPT, Anthropic und Perplexity und alle APIs dieser Unternehmen treffen. Sogenannte »Zusicherungen«, wie sie Microsoft jetzt nicht als Staatsvertrag mit der EU, sondern als Blogbeitrag auf der eigenen Webseite macht, sind vor dem Hintergrund der gültigen US-Gesetzgebung mit dem Cloud Act und dem Patriot Act einfach nur Nebelkerzen und damit Makulatur.

Auch das Versprechen der US-Cloud-Anbieter auf Kosteneinsparungen durch Cloud-Ressourcen hat sich nachweislich als Lügenmärchen entpuppt. Ebenso ist es mit den Lockangeboten in Sachen KI. Wer unreflektiert seine Daten – und ich betone insbesondere seine Datenschätze – US-amerikanischen Cloud-Anbietern anvertraut, riskiert nicht nur starke Abhängigkeiten mit nachgelagerten Preisschrauben.

In Deutschland nutzen wir KI im internationalen Vergleich schon überdurchschnittlich häufig, oft bei Diensten, deren Anbieter in den USA sitzen. Das könnte sich schnell als trojanisches Geschenk entpuppen. Was, wenn sich die US-Regierung ärgert, dass so viele potente Wissenschaftler nach Europa abwandern oder sie Unternehmen zwingen will, in den USA zu produzieren? Wird unseren Universitäten und Unternehmen dann der KI-Stecker gezogen?

Wer nicht riskieren möchte, plötzlich und unverschuldet seiner Geschäftsgrundlagen beraubt zu werden, sollte jetzt ein Business Continuity Management implementieren, um seine Resilienz zu steigern. Dies gilt nicht nur für Großkonzerne, sondern insbesondere auch für den deutschen Mittelstand mit seinen vielen Hidden Champions.

Wer nicht plötzlich vor einem Scherbenhaufen stehen will, sollte sich jetzt dringend orientieren, wie er seine Geschäftsziele mit dem Einsatz von KI und mit europäischen KI-Anbietern umsetzen kann. Denn die gibt es sehr wohl, sowohl bei Large-Language-Modellen als auch bei analytischer und hybrider KI. Für einen geordneten Übergang und klugen Einsatz sollte man sich allerdings nicht mehr viel Zeit lassen. Eine verlässliche, sichere und kontinuierlich verfügbare KI entsteht nicht auf Knopfdruck. Dafür müssen Unternehmen jetzt die Weichen stellen.

Heiko Beier

Heiko Beier ist Geschäftsführer von moresophy und Professor für Medienkommunikation mit über 25 Jahren Erfahrung in der KI-gestützten Datenanalyse und Automatisierung von Geschäftsprozessen. Seine Expertise umfasst die Entwicklung erklärbarer KI-Lösungen, die sich nahtlos in Unternehmensprozesse integrieren lassen.

Über moresophy

moresophy ist ein innovativer Anbieter von hochmodernen KI-Lösungen, der Unternehmen dabei unterstützt, unstrukturierte Daten präzise zu analysieren und geschäftskritische Prozesse zu automatisieren. Mit über 20 Jahren Erfahrung und patentierter, DSGVO-konformer Technologie bietet moresophy maßgeschneiderte KI-Lösungen, die sich nahtlos in bestehende Datenwelten und Unternehmensprozesse integrieren lassen. Die Plattform vereint kontextsensitive Datenanalytik, maschinelles Lernen und KI-Methoden, um verlässliche, erklärbare Ergebnisse zu erzielen und den Schutz von Daten und geistigem Eigentum zu sichern. Unternehmen profitieren von einer gesteigerten Produktivität, um Kundenbeziehungen zu stärken und datengetriebene Geschäftsmodelle zu realisieren.

