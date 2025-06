Digitale Souveränität: Von der Abhängigkeit in die Eigenverantwortung – Digitale Abhängigkeit als strategisches Risiko

Was lange als bequem galt, entpuppt sich zunehmend als Risiko. Viele deutsche Unternehmen haben sich über Jahre hinweg in komfortable technologische Abhängigkeiten begeben – vor allem von großen US-amerikanischen Softwarekonzernen. Doch angesichts geopolitischer Spannungen rückt eine Frage zunehmend in den Fokus unternehmerischer Verantwortung: Wie souverän ist die eigene digitale Infrastruktur?

Handelskonflikte, Sanktionen, geopolitische Interessenkonflikte: Die globale Ordnung ist fragiler geworden. US-amerikanische Cloud- und Softwareanbieter agieren nicht im rechtsfreien Raum. Ihre Entscheidungen sind geprägt von wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen, auf die europäische Kunden keinen Einfluss haben – die Auswirkungen werden sie aber sehr wohl spüren. Plötzlich eingeschränkte Lizenzen, drastisch gestiegene Kosten oder gekappte Zugänge sind längst keine hypothetischen Szenarien mehr. Sie gefährden operative Stabilität und werfen zentrale Fragen nach Kontrolle, Verfügbarkeit und Verlässlichkeit auf. Hinzu kommt ein weiterer Faktor: Die fast vollständige Abhängigkeit vieler Unternehmen von einzelnen Plattformanbietern. Tiefe Einbindungen in proprietäre Ökosysteme führen zu Vendor Lock-ins – und machen den Wechsel zu alternativen Lösungen komplex und teuer.

Die Folge: Unternehmen verlieren ihre digitale Handlungsfreiheit. Entscheidungen werden nicht mehr selbst-bestimmt getroffen, sondern von den Bedingungen der Anbieter diktiert. Wer dieser Dynamik entkommen will, muss souverän werden – und zwar konsequent.

Wege zu mehr digitaler Souveränität. Digitale Souveränität beginnt mit einem Perspektivwechsel. Nicht die kurzfristige Bequemlichkeit darf Maßstab unternehmerischer Entscheidungen sein, sondern die langfristige Kontrolle über Daten, Infrastruktur und Prozesse. Der Weg dorthin ist anspruchsvoll, aber machbar. Der erste Schritt: die beginnende Entkopplung von Plattformen, die intransparente Strukturen, wirtschaftliche Abhängigkeiten oder rechtliche Unsicherheiten mit sich bringen. Eine zentrale Rolle spielen dabei Cloud-Lösungen, die nicht nur DSGVO-konform sind, sondern auch technisch so gestaltet sind, dass der Anbieter keinen Zugriff auf die gespeicherten Informationen hat. Mit Prinzipien wie »Zero Knowledge« lässt sich die Hoheit über die Daten nicht nur rechtlich, sondern auch praktisch garantieren.

Auch Open-Source-Software gewinnt in diesem Kontext mehr Relevanz. Sie ermöglicht nicht nur Kostentransparenz und Anpassungsfähigkeit, sondern vor allem Unabhängigkeit. Quelloffene Systeme lassen sich auf eigene Bedürfnisse zuschneiden, ohne an Lizenzmodelle oder Roadmaps Dritter gebunden zu sein. Unternehmen behalten die Hoheit über ihre Systeme, statt sich proprietären Zwängen zu unterwerfen.

Ein erfolgversprechender Weg kann auch im Aufbau hybrider Cloud-Architekturen liegen. Durch die Kombination verschiedener Modelle – etwa private Cloud-Strukturen mit Public-Cloud-Diensten – lassen sich Risiken streuen, Ausfallwahrscheinlichkeiten senken und die operative Resilienz stärken. Wer die Kontrolle über kritische IT-Ressourcen zurückgewinnen will, sollte zudem auf souveräne Infrastruktur setzen – etwa auf Anbieter mit deutschen Rechenzentren oder auf den Aufbau eigener Hosting-Strukturen. Initiativen wie Gaia-X machen deutlich: Es kann einen europäischen Weg zu digitaler Souveränität geben – er muss aber in der Praxis durch konkrete Entscheidungen in den Unternehmen aktiv gewählt werden. Nur so wächst das Verständnis, dass digitale Souveränität für Unternehmen technisch wie wirtschaftlich umsetzbar ist.

Souveränität als Wettbewerbsvorteil. Digitale Unabhängigkeit ist kein Selbstzweck – sie ist ein echter Business Case und in vielen Fällen längst ein strategisches Muss. Wer sich unabhängig macht von proprietären Lizenzmodellen, spart mittelfristig Kosten, gewinnt Planbarkeit und behält die Kontrolle über seine IT-Ausgaben. Dabei geht es nicht nur um Wirtschaftlichkeit, sondern auch um Glaubwürdigkeit. Gerade mit Blick auf Datenschutz und Compliance ist digitale Eigenverantwortung ein strategischer Vorteil. Wer Lösungen nutzt, die vollständig den deutschen Datenschutzstandards entsprechen, reduziert nicht nur rechtliche Risiken – er stärkt auch das Vertrauen von Kunden, Partnern und Mitarbeitenden.

Auch im Hinblick auf geopolitische Krisen zeigt sich der Mehrwert digitaler Souveränität. Unternehmen, die ihre Infrastruktur unabhängig von außereuropäischen Akteuren betreiben, schützen sich aktiv vor Einschränkungen durch politische Entscheidungen Dritter. In einer zunehmend instabilen Weltlage erhöhen sie so die Resilienz – und damit die Zukunftsfähigkeit ihres Geschäftsmodells.

Nicht zuletzt eröffnet Unabhängigkeit neue Innovationsräume. Wer nicht auf die Roadmaps internationaler Anbieter warten muss, kann Systeme gezielt weiterent-wickeln, anpassen, integrieren – mit direktem Mehrwert für Kunden und Prozesse. Die IT wird wieder zum Innovationsmotor – nicht zum Bremsklotz. Und: Wer in lokale IT-Lösungen investiert, stärkt zugleich den Wirtschaftsstandort Deutschland – ein Argument, das gerade in Zeiten globaler Umbrüche an Gewicht gewinnt.

Jetzt ist der richtige Moment. Digitale Souveränität ist kein Trend, sondern eine unternehmerische Notwendigkeit. Die gute Nachricht: Der Weg in die digitale Eigenständigkeit ist auch realistisch. Die aktuelle weltpolitische Lage macht deutlich: Wer heute nicht handelt, wird morgen überrascht und möglicherweise überholt. Voraussetzung ist eine klare Analyse der bestehenden Abhängigkeiten – und der Wille, neue Wege zu gehen. Es braucht Mut zur Veränderung, aber auch Augenmaß. Dabei geht es um eine fundierte, schrittweise Transformation zu einer zukunftssicheren unternehmerischen Haltung. Wer jetzt handelt, gewinnt nicht nur Unabhängigkeit, sondern auch Vertrauen, Innovationskraft und strategische Bewegungsfreiheit.

Luc Mader,

Geschäftsführer,

luckycloud

