Datensicherung in Zeiten der Cloud: Die unterschätzte Verantwortung für Backups in Microsoft 365

Microsoft 365 ist in vielen Unternehmen längst der Ort, an dem sich große Teile des Arbeitsalltags abspielen. Kommunikation, Zusammenarbeit und Wissensmanagement finden heute überwiegend über Exchange Online, Teams, OneDrive, SharePoint oder OneNote statt. Damit ist Microsoft 365 längst mehr als ein Produktivitätswerkzeug – es bildet die Grundlage zahlreicher geschäftskritischer Prozesse.
Vor diesem Hintergrund wird die Frage der Datensicherung immer bedeutender. Denn trotz aller Vorteile der Cloud bleibt der Schutz und die Wiederherstellbarkeit der eigenen Daten eine Verantwortung, die Unternehmen nicht aus der Hand geben dürfen. Eine durchdachte Backup-Strategie für Microsoft 365 ist kein optionales IT-Thema, sondern ein wesentlicher Bestandteil moderner Unternehmenssicherheit.
Microsoft 365: Datensicherung bleibt Verantwortung der Unternehmen
Noch immer besteht landläufig die Annahme, dass Daten in Microsoft 365 automatisch umfassend gesichert sind. Ein Irrtum – der im Ernstfall fatale Folgen haben kann. Denn Microsoft verfolgt ein Modell der geteilten Verantwortung. Während der Anbieter die Verfügbarkeit und Sicherheit der Cloud-Infrastruktur gewährleistet, liegt die Verantwortung für Datensicherung, Wiederherstellung und die Einhaltung von Compliance-Anforderungen jederzeit beim Kunden selbst.
Diese Unterscheidung ist zentral, denn Datenverluste entstehen in der Praxis oft durch ganz alltägliche Ursachen: versehentliches Löschen, fehlerhafte Synchronisationen, kompromittierte Benutzerkonten oder Phishing-Angriffe. Gleichzeitig müssen auch weniger alltägliche, aber potenziell geschäftskritische Szenarien wie Ransomware-Angriffe, Stromausfälle oder gar Überflutungen mitgedacht werden. Ohne eine eigenständige Backup-Lösung sind betroffene Daten in solchen Fällen oft nicht oder nur unvollständig wiederherstellbar.
Die möglichen Folgen verlorener Daten reichen von Betriebsunterbrechungen und Produktivitätsverlusten bis hin zu Reputationsschäden und rechtlichen Konsequenzen – insbesondere dann, wenn gesetzliche Aufbewahrungsfristen oder Datenschutzvorgaben verletzt werden.
Datensicherung als Bestandteil unternehmerischer Resilienz
Der jährlich am 31. März stattfindende World Backup Day erinnert daran, dass Datensicherung kein einmaliges Projekt, sondern eine dauerhafte Aufgabe ist. Für Microsoft 365-Umgebungen bedeutet das, Datensicherung nicht isoliert zu betrachten, sondern als integralen Bestandteil der unternehmerischen Resilienz.
Eine belastbare Backup-Strategie muss sicherstellen, dass Daten jederzeit verfügbar bleiben – auch dann, wenn einzelne Dienste ausfallen oder kompromittiert werden. Gleichzeitig sollte sie so gestaltet sein, dass Wiederherstellungen schnell, gezielt und ohne größere Unterbrechungen des Geschäftsbetriebs möglich sind.
Was eine moderne Backup-Strategie für Microsoft 365 leisten muss
- Umfassende Absicherung aller relevanten Datenquellen
Geschäftsrelevante Informationen verteilen sich in Microsoft 365 auf zahlreiche Dienste. Neben E-Mails und Dateien gewinnen insbesondere Kollaborationsinhalte aus Microsoft Teams sowie Notizen und Planungsdaten zunehmend an Bedeutung. Eine zeitgemäße Backup-Strategie berücksichtigt daher alle relevanten Workloads und vermeidet Schutzlücken, die im Ernstfall gravierende Auswirkungen haben können.
- Unabhängige Speicherung als zusätzliche Sicherheitsebene
Ein zentrales Prinzip wirksamer Datensicherung ist die Trennung von Produktivdaten und Backups. Werden Sicherungen ausschließlich innerhalb des Microsoft 365-Ökosystems abgelegt, entstehen Abhängigkeiten, die im Störungsfall problematisch sein können. Ein externer, unabhängiger Speicherort erhöht die Ausfallsicherheit erheblich und stellt sicher, dass Daten auch dann verfügbar bleiben, wenn der Zugriff auf Microsoft 365 eingeschränkt ist.
- Flexible und granulare Wiederherstellung
Im Wiederherstellungsfall zählt nicht allein das Vorhandensein eines Backups, sondern dessen praktische Nutzbarkeit. Unternehmen benötigen die Möglichkeit, einzelne E-Mails, Dateien oder Objekte gezielt wiederherzustellen, ohne komplette Datenbestände zurückzuspielen. Automatisierte, regelmäßige Backups und fein granulare Restore-Optionen sind daher zentrale Qualitätsmerkmale einer professionellen Lösung.
Automatisierung als Schlüssel zur nachhaltigen Datensicherheit
Eine Backup-Strategie entfaltet ihren Nutzen nur dann vollständig, wenn sie im Alltag zuverlässig und mit minimalem administrativem Aufwand funktioniert. Automatisierte Lösungen reduzieren Fehlerquellen, entlasten IT-Teams und sorgen für eine gleichbleibend hohe Sicherungsqualität bei einfacher und sicherer Verwaltung.
Mit 365 Total Backup bietet Hornetsecurity eine zentrale Lösung zur Sicherung wichtiger Microsoft 365-Daten. Die Plattform unterstützt Unternehmen dabei, Datensicherung, Wiederherstellung und Compliance-Anforderungen konsistent umzusetzen und schützt die Sicherungen durch Immutable Backups, also automatisierte, unveränderliche Speichermechanismen, zuverlässig vor Manipulation, selbst im Fall von Ransomware. So lassen sich Ausfallzeiten minimieren und geschäftskritische Informationen sind im Bedarfsfall schnell wieder verfügbar, ohne dass komplexe manuelle Prozesse erforderlich werden.
Microsoft 365 bildet heute das digitale Rückgrat vieler Unternehmen. Entsprechend hoch sind die Anforderungen an Verfügbarkeit, Sicherheit und Compliance. Eine eigenständige, professionell umgesetzte Backup-Strategie ist dabei unverzichtbar. Sie schützt nicht nur vor Datenverlust, sondern trägt maßgeblich zur Stabilität und Zukunftsfähigkeit von Geschäftsprozessen bei – weit über den World Backup Day hinaus.
Dr. Yvonne Bernard Ph.D., CTO, Hornetsecurity by Proofpoint
Dr. Yvonne Bernard ist CTO bei Hornetsecurity by Proofpoint, dem globalen Anbieter von Cloud-basierten Sicherheits-, Compliance-, Backup- und Security-Awareness-Lösungen der nächsten Generation. Die promovierte Informatikerin verfügt über zehn Jahre Erfahrung und ist für die strategische und technische Entwicklung in den Bereichen Produktmanagement, Entwicklung, Innovation, Forschung und das hauseigene Security Lab verantwortlich.
1469 Artikel zu „Backup“
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Cybersichere Backups: Backup ist keine Lebensversicherung für Daten
Geballte Kompetenz mit höchstem Know-how für Cybercrime und Cybersicherheit konnte das Polizeipräsidium Köln als Veranstalter knapp 100 Unternehmen seiner Stadt anbieten. Mitveranstalter waren das DIGITAL.SICHER.NRW als Kompetenzzentrum für Cybersicherheit in der Wirtschaft, die IHK Köln, die Handwerkskammer Köln sowie IT-Sicherheitsberater und Backup-Experten. Diese vermittelten passende Strategien, um möglichen Cyberangriffen mit maximaler Abwehr zu begegnen. …
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Am 20. Oktober 2025 stand die digitale Wirtschaft still. Ein DNS-Fehler in der AWS-Region US-EAST-1 legte weltweit über 2.000 Unternehmen und Millionen Nutzer lahm. Von Snapchat über Signal bis zu kritischen Finanzdienstleistern – der mehrstündige Ausfall demonstrierte mit schonungsloser Klarheit die Achillesferse der globalisierten Cloud-Infrastruktur. Für europäische Unternehmen war dies mehr als eine technische Störung. Es war ein Weckruf zur strategischen Neuausrichtung ihrer Backup- und Resilienzsysteme.
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Widerstandsfähigkeit für SaaS-Umgebungen – Backup als strategischer Resilienzfaktor
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Modernes Backup ohne Tape und Cloud ist möglich
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Backup und Recovery von Microsoft-Identitäten – Herausforderungen bei Active Directory und Entra ID
Da Microsoft keine Schnittstellen für Identitäts-Backups zur Verfügung stellt, haben Entra-ID-Backup-Tools Probleme nach einem Hackerangriff. Mit einer Active-Directory-spezifischen Backup-Lösung ist die Arbeitsfähigkeit des Unternehmens schnellstmöglich wiederhergestellt, da alle Identitäten und deren Berechtigungen zu den Geschäftsdaten und Applikationen erhalten bleiben.
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Gartner® Magic Quadrant™ für Enterprise: Veritas zum 19. Mal Leader für Backup and Recovery Software Solutions
Anerkennung für die Vollständigkeit der Vision und der Fähigkeit zur Umsetzung. Veritas Technologies, ein führender Anbieter von sicheren Lösungen für das Multi-Cloud-Datenmanagement, wurde von Gartner als Leader im Magic Quadrant für Enterprise Backup and Recovery Software Solutions (EBRSS) positioniert. Veritas ist der einzige Anbieter, der von Gartner in jedem der letzten 19 Berichte über…
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Herausforderung Backup-Strategie – Welchen Datenverlust kann sich Ihr Unternehmen leisten?
Durch die steigende Komplexität der IT müssen bestehende Backup-Architekturen auf den Prüfstand und angepasst werden. Nur so lassen sich die Anforderungen bei Design, Performance, Robustheit, Ransomware-Schutz, Cyberresilienz und Wiederherstellung im Katastrophenfall bewältigen.
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WORM als einfachste und wirkungsvollste Antwort auf die Ransomware-Gefahr für Backups
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Sechs wesentliche Elemente für Backup-Appliances
Backup-Appliances entlasten IT-Teams, da sie die Sicherung von Daten erheblich vereinfachen. Durch die optimal aufeinander abgestimmte Hardware und Software sind sie sehr zuverlässig und leicht zu bedienen, doch die Lösungen unterscheiden sich teilweise deutlich voneinander. Dell Technologies erklärt, worauf Unternehmen bei der Auswahl achten sollten. Regelmäßige Backups sind Pflicht, um vor Datenverlusten zu schützen.…
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World Backup Day 2024 – Schnelle Wiederherstellung wird von der Kür zur Pflicht
Betriebliche Notwendigkeit und rechtliche Vorgaben wie NIS2 und DORA machen belastbare Data-Protection-Konzepte und konkrete SLAs unverzichtbar. Markus Grau, Enterprise Architect im EMEA CTO-Office von Pure Storage, erläutert wie und warum die Leistungsfähigkeit einer Data-Protection-Umgebung präzisiert und gesteigert werden kann, um sich verschärfende Anforderungen zu erfüllen. Er kommentiert anlässlich des World Backup Day 2024: Da…
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World Backup Day: Auch Container brauchen Backup
Container sind in der Regel so konzipiert, dass sie nur dann existieren, wenn sie benötigt werden. Im Gegensatz zu gewöhnlichen Backups von Dateien und Datenbanken ist bei Container-Backups jedoch einiges zu beachten. Der World Backup Day am 31. März ist eine gute Gelegenheit, um die Besonderheiten bei Container-Backups zu beleuchten. Container-Management-Lösung – auch für…
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World Backup Day am 31. März 2024: Nur 30 Prozent sichert Smartphone-Inhalte in der Cloud. eco Verband gibt 5 Tipps für sichere Backups über das Internet. Die Mehrheit der Deutschen verzichtet noch auf Backups in der Cloud und riskiert so den Verlust wertvoller Fotos, Videos und Daten. Das zeigt eine aktuelle bevölkerungsrepräsentative Umfrage des Markt-…
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Ein Drittel verzichtet auf Backups
Knapp die Hälfte erstellt regelmäßig Sicherheitskopien von Daten auf dem Computer oder Smartphone. Gerade einmal 18 Prozent wissen, wie sie ein Backup zurückspielen können. Das Notebook, das im Zug gestohlen wird, oder die Schadsoftware, die die gesamte Festplatte verschlüsselt und Lösegeld für die Wiederherstellung verlangt: Wer jetzt keine Sicherheitskopie der wichtigen Daten hat, steht…
News | IT-Security | Services
Auch SaaS-Lösungen benötigen Backups
Für viele Unternehmen sind Software-as-a-Service-Lösungen inzwischen geschäftskritisch. Deshalb sollten sie auch das gleiche Schutzniveau genießen, wie Nicht-SaaS-Dienste. In der Realität ignorieren viele Unternehmen jedoch die Gefahr, dass die Daten auf ihrer vertrauten Cloud-Plattform bedroht sein könnten. Um diese Dienste entsprechend abzusichern, sollten Unternehmen benutzerfreundliche Sicherungslösungen für SaaS-Dienste einsetzen. Viele SaaS-Lösungen sind nicht ausreichend abgesichert.…
News | Produktmeldung | Services
Veeam kündigt Backup-as-a-Service für Microsoft 365 und Microsoft Azure an
Die neuen Angebote verbinden die Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit von Veeam for Backup and Replication mit erhöhter Verwaltungs- und Bereitstellungsflexibilität. Veeam Software, Anbieter von Lösungen für Datensicherung und Disaster Recovery, hat zwei neue Angebote angekündigt, die das Vertrauen und die Zuverlässigkeit der Backup- und Restore-Funktionen von Veeam mit der Benutzerfreundlichkeit von Backup-as-a-Service (BaaS) kombinieren. Cirrus…
News | Cloud Computing | Rechenzentrum | Services | Strategien | Tipps
World Backup Day: Schlüsselfaktoren moderner Datensicherung in Unternehmen
Seit der Einführung des Welt-Backup-Tags im Jahr 2011 haben sich Technologie und die damit verbundenen Daten weiterentwickelt. Dies zu beachten, gilt insbesondere für Unternehmen, die sich mehr denn je auf den Schutz und die Sicherung ihrer Daten in immer komplexeren IT-Umgebungen konzentrieren müssen. Woran sollten Unternehmen daher im Rahmen des World Backup Day denken? …