Warum Datensicherung zur strategischen Kernkompetenz wird – Die neue Relevanz von Backup

Am 20. Oktober 2025 stand die digitale Wirtschaft still. Ein DNS-Fehler in der AWS-Region US-EAST-1 legte weltweit über 2.000 Unternehmen und Millionen Nutzer lahm. Von Snapchat über Signal bis zu kritischen Finanzdienstleistern – der mehrstündige Ausfall demonstrierte mit schonungsloser Klarheit die Achillesferse der globalisierten Cloud-Infrastruktur. Für europäische Unternehmen war dies mehr als eine technische Störung. Es war ein Weckruf zur strategischen Neuausrichtung ihrer Backup- und Resilienzsysteme.
Die Zahlen des AWS-Ausfalls lesen sich wie eine digitale Katastrophenmeldung: 8,1 Millionen Störungsmeldungen erreichten allein die Plattform Downdetector [1]. Betroffen waren nicht nur Consumer-Dienste wie Fortnite oder Duolingo, sondern auch geschäftskritische Anwendungen. Selbst deutsche Finanzämter und Krankenkassen meldeten Störungen – ein besonders brisanter Aspekt angesichts der Sensibilität staatlicher Daten [2]. Die Ursache war ein Fehler in der DNS-Auflösung bei Amazon DynamoDB, der sich kaskadenartig durch vernetzte Systeme fortpflanzte.
Manche Beobachter bezeichnen solche Ereignisse treffend als »digitale Pandemie«, bei der ein einzelner Ausfallpunkt weitreichende Folgen für das gesamte Technologie-Ökosystem hat [3]. Diese Metapher trifft den Kern: Wie bei einer biologischen Pandemie breitet sich die Störung über vernetzte Systeme aus und legt ganze Wirtschaftszweige lahm – unabhängig von geografischen Grenzen.
Backup als Baustein digitaler Souveränität. Die Abhängigkeit europäischer Unternehmen von US-Hyperscalern hat eine neue Dimension erreicht: Die drei US-Giganten Amazon, Microsoft und Google vereinen inzwischen 70 Prozent des europäischen Cloud-Marktes auf sich [4]. Diese Konzentration birgt nicht nur technische, sondern auch geopolitische Risiken. Der US CLOUD Act ermöglicht amerikanischen Behörden den Zugriff auf Daten europäischer Unternehmen – selbst wenn diese physisch in Europa gespeichert sind. Ein Backup, das auf derselben Infrastruktur wie die Primärdaten liegt, wird somit zur Makulatur.
Die Europäische Union reagiert mit einem regulatorischen Kraftakt. Die kommende NIS2-Richtlinie verpflichtet eine große Anzahl von Unternehmen zu robusten Sicherheitsstrategien und umfassendem Risikomanagement [5]. Parallel dazu schaffen der Cyber Resilience Act und DORA neue Compliance-Anforderungen, die eine unkontrollierte Abhängigkeit von außereuropäischen Anbietern zum rechtlichen Risiko machen. Unternehmen müssen nachweisen können, dass ihre Backup-Strategien nicht nur technisch resilient, sondern auch rechtlich einwandfrei sind.
Multi-Cloud-Resilienz statt Monokultur. Die Lösung liegt nicht im kompletten Verzicht auf Hyperscaler – das wäre weder realistisch noch wirtschaftlich sinnvoll. Vielmehr erfordert wahre Resilienz eine durchdachte Multi-Cloud-Strategie in Verbindung mit einer unabhängigen Backup-Infrastruktur. Die Europäische Kommission setzt mit ihrem neuen Cloud Sovereignty Framework auf konkrete Bewertungskriterien und messbare Standards, um souveräne Cloud-Dienste zu identifizieren und die Abhängigkeit von außereuropäischen Anbietern zu reduzieren [6].
Ein zentraler Aspekt dabei ist die Trennung von Primär- und Backup-Infrastruktur auf verschiedenen technologischen und rechtlichen Fundamenten. Während die Produktivumgebung durchaus auf den effizienten Services der Hyperscaler laufen kann, sollte das Backup auf einer unabhängigen Plattform liegen – idealerweise bei einem europäischen Anbieter, der ausschließlich europäischem Recht unterliegt. Diese Architektur schafft nicht nur technische Redundanz, sondern auch rechtliche Souveränität.
Die praktische Umsetzung erfordert allerdings mehr als den bloßen Wechsel des Anbieters. Viele proprietäre Cloud-Services lassen sich nicht einfach migrieren – ein Phänomen, das als Vendor-Lock-in die digitale Souveränität zusätzlich gefährdet. Unternehmen müssen daher bereits bei der Architekturplanung auf Portabilität und Interoperabilität achten. Open-Source-Technologien und standardisierte APIs werden damit ebenfalls zu strategischen Bausteinen der Unabhängigkeit.
Der europäische Weg zur digitalen Resilienz. Europa verfügt über ein wachsendes Ökosystem souveräner Initiativen. Das Projekt Gaia-X, an dem über 300 Organisationen aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft beteiligt sind, schafft die Grundlagen für eine föderierte europäische Dateninfrastruktur. Diese Initiative zielt darauf ab, Portabilität und Souveränität über offene Technologien und gemeinsame Standards zu ermöglichen – ein Ansatz, der längst über die Konzeptphase hinausgewachsen ist und in konkreten Leuchtturmprojekten umgesetzt wird.
Besonders vielversprechend sind Partnerschaften zwischen europäischen Sicherheitsanbietern und lokalen Cloud-Providern, die demonstrieren, wie Cybersicherheitslösungen vollständig auf europäischer Infrastruktur betrieben werden können – ohne Kompromisse bei Funktionalität oder Performance. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) zertifiziert Cloud-Angebote nach strengen Sicherheitsstandards, wodurch Unternehmen verlässliche Orientierung bei der Auswahl souveräner Lösungen erhalten. Solche Modelle zeigen, dass digitale Souveränität umsetzbar ist.
Der Weg zur digitalen Resilienz erfordert jedoch mehr als technische Lösungen. Unternehmen müssen ihre gesamte IT-Governance überdenken. Datenklassifizierung wird zur Grundlage effizienter Multi-Cloud-Strategien. Nicht alle Daten benötigen denselben Schutzgrad – eine differenzierte Betrachtung ermöglicht kostenoptimierte Architekturen ohne Sicherheitskompromisse. Backup-Strategien entwickeln sich von der reaktiven Notfallmaßnahme zum proaktiven Instrument der Geschäftskontinuität.
Lehren für die Zukunft. Der AWS-Ausfall vom Oktober 2025 war kein Einzelfall, sondern Teil einer Serie von Störungen, die die Fragilität zentralisierter Cloud-Infrastrukturen offenlegt. Für europäische Unternehmen bedeutet dies: Die Zeit des blinden Vertrauens in die Unfehlbarkeit der Hyperscaler ist vorbei. Backup-Strategien müssen neu gedacht werden – nicht als lästige Compliance-Pflicht, sondern als strategischer Hebel für Unabhängigkeit und Wettbewerbsfähigkeit.
Die regulatorischen Anforderungen der EU – von der DSGVO über NIS2 bis zum Cyber Resilience Act – mögen zunächst als bürokratische Hürden erscheinen. Tatsächlich aber schaffen sie den notwendigen Rahmen für ein resilientes digitales Ökosystem. Unternehmen, die diese Vorgaben nicht als Last, sondern als Chance zur strategischen Differenzierung begreifen, werden langfristig profitieren. Wahre digitale Souveränität manifestiert sich in der Fähigkeit, auch beim Ausfall globaler Infrastrukturen handlungsfähig zu bleiben.
Die Investition in unabhängige Backup-Strukturen ist damit mehr als eine technische Notwendigkeit – sie ist ein Bekenntnis zur digitalen Selbstbestimmung Europas. Der nächste Ausfall kommt bestimmt. Die Frage ist nur, ob europäische Unternehmen dann noch immer hilflos zusehen müssen oder souverän auf ihre unabhängigen Backup-Systeme zurückgreifen können.
Michael Heuer,
Area VP Central Europe / DACH,
Keepit
[1] https://t3n.de/news/tausende-unternehmen-millionen-user-aws-ausfall-betroffen-1713118/
[2] https://www.borncity.com/blog/2025/10/24/nachlese-aws-vorfall-viel-enshitification-ursachen-und-erkenntnisse/
[3] https://www.datensicherheit.de/amazon-web-services-stoerung-isaca-kommentar-aws-probleme
[4] https://www.bigdata-insider.de/europas-cloud-infrastrukturdienste-herausforderungen-wachstum-a-54fb2a28290a1924f4d486cd0a3fb8f1/
[5] https://digital-strategy.ec.europa.eu/de/policies/nis2-directive
[6] https://www.heise.de/news/Cloud-Sovereignty-Framework-So-will-die-EU-die-Cloud-Souveraenitaet-bewerten-10920218.html
Illustration: © Hanna Siamashka | Dreamstime.com
531 Artikel zu „Datensicherung „
News | Infrastruktur | Services | Tipps
Datensicherung bei Geschäftsumzügen planen
Bei Geschäftsumzügen steht die IT-Infrastruktur vor besonderen Herausforderungen. Während Möbel und Akten relativ unkompliziert transportiert werden können, erfordert die Sicherung sensibler Unternehmensdaten eine sorgfältige Planung. Besonders kleine und mittelständische Unternehmen unterschätzen häufig die Risiken, die ein Standortwechsel für ihre Datenbestände mit sich bringt. Die temporäre Auslagerung von Servern und Speichermedien während eines Umzugs stellt…
News | Infrastruktur | IT-Security | Kommunikation | Strategien | Tipps
Die wichtige Rolle der SaaS-Datensicherung nach Angriffen von Salt Typhoon
Datensicherung überdenken nach Cyberangriffen von Salt Typhoon. Stärkung der Resilienz in einer SaaS-gesteuerten Geschäftswelt. Die chinesische, mutmaßlich staatlich unterstützte Hacking-Kampagne mit dem Namen Salt Typhoon hat vor einem halben Jahr mit einem massiven Cyberangriff auf die globale Telekommunikation Aufsehen erregt. Seitdem sorgt sie weiterhin für Schlagzeilen – und die Branche ist nach wie vor…
News | Cloud Computing | IT-Security | Services | Strategien
Datensicherung für Microsoft 365 ist auch in der Cloud unverzichtbar
Die E-Mail ist nicht nur eines der wichtigsten Kommunikationsmedien in Unternehmen, sondern auch eines der wertvollsten Informationsressourcen. Diese Informationen sicher und gleichzeitig effizient zu verwalten und zu nutzen ist oft eine Herausforderung für viele mittelständische Unternehmen. Die Gefahr, dass die wertvollen Daten verloren gehen könnten, ist omnipräsent und die Risiken für Datenverlust sind vielfältig. Cyberangriffe,…
News | IT-Security | Künstliche Intelligenz
Fünf Disziplinen, in denen KI eine cyberresiliente Datensicherung automatisiert und verbessert
Daten cyberresilient zu schützen, zu sichern und wiederherstellen zu können, ist für große Unternehmen oder für den gehobenen Mittelstand eine Aufgabe, die ohne den Einsatz von künstlicher Intelligenz oder Machine Learning nicht mehr zu bewältigen ist. KI und ML helfen einerseits, sensible Datenbestände zu identifizieren und sie vor Cyberangriffen zu schützen. Andererseits rationalisieren und automatisieren…
News | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Ausgabe 5-6-2023 | Security Spezial 5-6-2023
Datensicherung und Datenwiederherstellung – Milchmädchenrechnung bei der Datensicherung
Unternehmen müssen zwingend definieren, welche Daten wirklich wichtig sind. Nur wer die Daten priorisiert und einen wasserdichten Wiederherstellungsplan hat, steht im Ernstfall auf einem soliden Fundament.
News | Cloud Computing | Rechenzentrum | Services | Strategien | Tipps
World Backup Day: Schlüsselfaktoren moderner Datensicherung in Unternehmen
Seit der Einführung des Welt-Backup-Tags im Jahr 2011 haben sich Technologie und die damit verbundenen Daten weiterentwickelt. Dies zu beachten, gilt insbesondere für Unternehmen, die sich mehr denn je auf den Schutz und die Sicherung ihrer Daten in immer komplexeren IT-Umgebungen konzentrieren müssen. Woran sollten Unternehmen daher im Rahmen des World Backup Day denken? …
News | IT-Security | Tipps
Datensicherung (nicht nur) im digitalen Wahlkampf
Die Angriffe auf die EDV politischer Organisationen nehmen zu. Rechner von Privatanwendern und Firmen könnten als Kollateralschaden infiziert werden. Sicherheitskopien halten die Handlungsfähigkeit nach Cyberangriffen aufrecht. Am 3. November wählen die USA ihren neuen Präsidenten. Welche Rolle Cyberangriffe dabei spielen, ist spätestens seit 2016 klar, als Daten von Rechnern der Partei der „Demokraten“ abgeflossen…
News | Business Process Management | Infrastruktur | IT-Security
RPO, RTO und Backup verstehen – Kennzahlen und Kriterien von Datensicherung
Da Unternehmen vermehrt auf geschäftskritische IT-Dienste angewiesen sind, sind Infrastruktur und Anwendungen nach Meinung von Rubrik zu wichtigen strategischen Imperativen geworden. Der junge Anbieter von Cloud Data Management fordert mehr Aufklärung. »Ausfallzeiten und Datenverluste können enorme geschäftliche und finanzielle Auswirkungen haben, die mit einer effektiven Datensicherungsstrategie zwingend minimiert werden müssen«, erklärt Roland Stritt, Director…
News | Effizienz | Infrastruktur | IT-Security | Online-Artikel | Rechenzentrum | Services | Strategien
D2D2T hat ausgedient: Flash-to-Flash-to-Cloud ist das neue Datensicherungsmodell
Auch wenn in den Köpfen vieler IT-Verantwortlicher aktuell noch Disk und Tape die dominierenden Medien rund um die Datensicherung – also unter anderem Backup – sind, so erwartet Pure Storage für die Zukunft hier einen Wandel hin zu neuen Speichermedien und Modellen. Konkret bedeutet dies: Flash und Cloud. »In den letzten zehn Jahren gab…
News | Infrastruktur | Ausgabe 11-12-2018
Eigenverantwortung bei der Datensicherung – Das Backup wird demokratisch
Backups sollten von den Mitarbeitern erstellt werden, die täglich mit den Daten arbeiten.
News | Business Process Management | Cloud Computing | IT-Security | Online-Artikel | Rechenzentrum | Tipps
Weiterentwicklung der Datensicherungsstrategie mittels APIs – »API first« beim Data Management
Die Art und Weise, wie Daten gespeichert, verwaltet und wiederhergestellt werden, zu ändern, ist ein Muss, um in der heutigen vernetzten Welt Geschäfte und Prozesse voranzutreiben. Auf herkömmliche Weise war bei klassischen Lösungen für Data Management die Verwaltung von Daten über GUI-Schnittstellen und in einigen Fällen über nicht sehr gut dokumentierte Kommandozeilen-Tools möglich. Da hier…
News | Trends Security | Trends Cloud Computing | Cloud Computing | Trends Geschäftsprozesse | Digitalisierung | Trends Services | Geschäftsprozesse | Trends 2017 | Infografiken | IT-Security | Outsourcing | Rechenzentrum | Services
Unternehmen sehen Verantwortung für Datensicherung, Datenschutz und Compliance allein bei Cloud Service Providern
Cloud first dominiert die IT-Strategien: Organisationen investieren ein Fünftel ihres IT-Budgets der nächsten zwei Jahre in die Cloud. Die Mehrheit der befragten Unternehmen verfolgt eine Cloud-First-Strategie, wenn sie neue Anwendungen aufsetzen oder Workloads bearbeiten wollen. Nur ein Prozent der Firmen wird die Cloud in den kommenden zwei Jahren nicht einsetzen. In Deutschland sehen sogar…
News | Business | IT-Security | Ausgabe 1-2-2017
EU-Datenschutz-Grundverordnung – Fünf-Punkte-Plan für die Datensicherung
Mit der neuen EU-Datenschutz-Grundverordnung drohen ab 2018 empfindliche Geldstrafen, aber mit den folgenden Empfehlungen sehen Organisationen dem nächsten Jahr gelassen entgegen.
Lösungen | Ausgabe 3-4-2016
Datensicherungslösungen für Backup und Desaster Recovery
Geschäftliche Dokumente müssen revisionssicher und rechtskonform aufbewahrt werden.
News | Business Process Management | Digitalisierung | Online-Artikel | Tipps
Kosten für Datensicherung und Anwendungsentwicklung spürbar senken
Servervirtualisierung und Netzwerkvirtualisierung sind zwei bekannte und vielfach bewährte Technologien. In den Anfangszeiten schien die praktische Umsetzung noch abwegig, aber nachdem man die Vorteile erkannte, sind sie alltäglich geworden in den IT-Abteilungen. Jetzt ist die Datenvirtualisierung, genauer, die Virtualisierung von Datenkopien an der Reihe. Actifio sieht in diesem Ansatz großes Potenzial zur Kostensenkung bei der…
News | Trends Security | Business Process Management | Cloud Computing | Trends Services | Infrastruktur | Services | Strategien
Mittelstand nimmt bei der Datensicherung Risiken in Kauf
Beim Thema Datensicherung besteht bei mittelständischen Unternehmen eine hohe Risikobereitschaft. Zu diesem Ergebnis kommt eine Umfrage unter IT-Managern und Geschäftsführern im deutschen Mittelstand. Die von der Initiative »Cloud Services Made in Germany« im Auftrag von NetApp Deutschland durchgeführte Erhebung zeigt eine extrem hohe Abhängigkeit der Unternehmen von ihren operativen Daten. So sagen 95 Prozent der…
News | Business Process Management | Effizienz | New Work | Services | Tipps
Digitale Zettelwirtschaft bändigen – so klappt’s wirklich
Berge aus Papier auf dem Schreibtisch nerven schnell. Viele kennen das Problem: Wichtige Unterlagen gehen im Stapel verloren. Auch am Computer stapeln sich E-Mails, Downloads und PDFs. Vieles landet irgendwo auf der Festplatte und niemand findet so noch alles wieder. Besonders PDF-Dateien sind oft schwer zu bearbeiten und sorgen dann für zusätzlichen Stress. Für…
News | Infrastruktur | IT-Security | Kommunikation | Tipps
Einfallstore: So lassen sich LDAP, RPC, RDP & Co. am besten schützen
Seit Jahren sind die Adventszeit und Feiertage beliebte Anlässe bei Cyberkriminellen für Attacken. Sicherheitsteams im Urlaub, vermehrtes E-Commerce-Aufkommen und Jahresend-Stress erhöhen die Erfolgsaussichten. Weltweit finden täglich mehr als 600 Millionen Cyberangriffe statt, aber nicht jede Sicherheitsverletzung ist unvermeidbar [1]. Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), Remote Procedure Call (RPC) und Remote Desktop Protocol (RDP) gehören…
News | Business | Favoriten der Redaktion | IT-Security | New Work | Strategien | Tipps
Wirkliche Cyberresilienz: Cybersicherheit ist eine Angelegenheit der Unternehmenskultur
Im Falle eines erfolgreichen Angriffs sind die Schuldigen mitunter schnell gefunden: Eine Lücke in der Firewall, eine geöffnete Phishing-Mail oder eine übersehene Warnmeldung. Doch ein Blick in die Praxis zeigt: IT-Sicherheit scheitert nicht an Technologien oder Fehlverhalten, sondern bereits grundsätzlich an einem Mangel an Unternehmenskultur. Wenn Cybersicherheit in einer Organisation nur als eine schlecht durchgesetzte…
Trends 2025 | News | Trends Wirtschaft | Business | Trends Cloud Computing | Cloud Computing | Infrastruktur | Rechenzentrum
Cloud-Marktanteile – Amazon, Microsoft und Google halten zusammen 63 %
Neue Daten der Synergy Research Group zeigen, dass Amazon, Microsoft und Google zusammen 63 % der Unternehmensausgaben für Cloud-Infrastrukturdienste im dritten Quartal ausmachten. Vor vier Quartalen lag es bei 62 %, und vier Quartale davor 61 %. Dieser allmähliche Anstieg ihres Marktanteils erfolgte, während der Boom der Cloud-Nutzung dazu führte, dass der weltweite Marktwert im…
1438 Artikel zu „Backup“
News | Business | Infrastruktur | IT-Security | Services | Strategien | Tipps
Widerstandsfähigkeit für SaaS-Umgebungen – Backup als strategischer Resilienzfaktor
Die Zahl der globalen Ransomware-Opfer ist um 70 Prozent gestiegen und 80 Prozent der Unternehmen waren in den letzten zwölf Monaten von mindestens einem Ransomware-Angriff betroffen. Social Engineering/BEC-Angriffe stiegen von 20 Prozent auf 25,6 Prozent im Vergleichszeitraum Januar-Mai 2025 zu 2024. Gleichzeitig werden SaaS-Plattformen zu immer attraktiveren Zielen für Cyberkriminelle, da sie in fast allen…
News | Infrastruktur | IT-Security | Lösungen | Rechenzentrum | Services
Modernes Backup ohne Tape und Cloud ist möglich
Ein vollständiges und sicheres Backup sowie ein zuverlässiges und schnelles Restore sind die Grundlagen zum Schutz vor Datenverlust und den Folgen eines Cyberangriffs – Tape hat hier ausgedient und auch die Public Cloud ist verzichtbar. Zwei in der Datensicherung eingesetzte Technologien stehen derzeit bei vielen Unternehmen und Behörden auf dem Prüfstand. Bei Tape sind…
News | Cloud Computing | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Strategien | Tipps
Das Backup-Paradox – warum das Gefühl der Sicherheit für Unternehmen die größte Schwachstelle sein könnte
Heute müssen Unternehmen über traditionelle Backup-Strategien hinausdenken und sicherstellen, dass ihre Daten – unabhängig von den Umständen – sicher und verfügbar bleiben. Denn besonders Angriffe auf Software as a Service (SaaS) Anwendungen haben stark zugenommen und sorgen für einen Wandel hin zu cloudbasierter Datensicherung. Gartner prognostiziert, dass bis 2028 75 Prozent der großen Unternehmen SaaS-Backups…
News | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Kommentar
Backups sind kein Allheilmittel
Ein Kommentar von Trevor Dearing, Director of Critical Infrastructure Solutions bei Illumio Am 31. März, macht der World Backup Day auf die Bedeutung regelmäßiger Datensicherungen aufmerksam. Backups sind ein unverzichtbarer Bestandteil jeder modernen IT-Sicherheitsstrategie. Allerdings werden Backups hierzulande maßlos überschätzt: Laut der vom Ponemon Institute durchgeführten Studie »The Global Cost of Ransomware«, ist mehr…
Trends 2025 | News | Trends Security | IT-Security
Multi-Cloud, Immutable Solutions und Virtualisierungsmigration als Backup-Trends 2025
Die SEP wirft einen Blick in die Zukunft der Backup-Branche. Basierend auf umfangreichem Feedback von Partnern und Kunden benennt der deutsche Hersteller von Backup- und Disaster-Recovery-Software »Made in Germany«, die fünf wichtigsten Trends für 2025. Dazu zählen Multi-Cloud, Schutz gegen Cyberkriminalität und eine hohe Dynamik durch die Suche nach alternativen Virtualisierungslösungen wie Proxmox. Multi-Cloud-Strategien…
News | Trends 2024 | Trends Security | IT-Security | Strategien | Whitepaper
Trotz Backups erleiden Unternehmen Datenverlust
IDC-Studie deckt die Schwächen von Recovery-Strategien auf. 48 Prozent der befragten Unternehmen zahlten trotz verfügbarer Backups Lösegeld. In einem Drittel der Fälle erlitten die Unternehmen Datenverlust. Ein ganzheitlicher Ansatz für DR und Cyber-Recovery ist notwendig. Zerto, ein Unternehmen von Hewlett Packard Enterprise, stellt seine jährlich von IDC durchgeführte Studie zum Stand der Vorsorge gegen…
News | IT-Security | Ausgabe 7-8-2024 | Security Spezial 7-8-2024
Backup und Recovery von Microsoft-Identitäten – Herausforderungen bei Active Directory und Entra ID
Da Microsoft keine Schnittstellen für Identitäts-Backups zur Verfügung stellt, haben Entra-ID-Backup-Tools Probleme nach einem Hackerangriff. Mit einer Active-Directory-spezifischen Backup-Lösung ist die Arbeitsfähigkeit des Unternehmens schnellstmöglich wiederhergestellt, da alle Identitäten und deren Berechtigungen zu den Geschäftsdaten und Applikationen erhalten bleiben.
News | Trends Security | IT-Security | Whitepaper
Gartner® Magic Quadrant™ für Enterprise: Veritas zum 19. Mal Leader für Backup and Recovery Software Solutions
Anerkennung für die Vollständigkeit der Vision und der Fähigkeit zur Umsetzung. Veritas Technologies, ein führender Anbieter von sicheren Lösungen für das Multi-Cloud-Datenmanagement, wurde von Gartner als Leader im Magic Quadrant für Enterprise Backup and Recovery Software Solutions (EBRSS) positioniert. Veritas ist der einzige Anbieter, der von Gartner in jedem der letzten 19 Berichte über…
News | Infrastruktur | IT-Security | Strategien | Ausgabe 7-8-2024
Herausforderung Backup-Strategie – Welchen Datenverlust kann sich Ihr Unternehmen leisten?
Durch die steigende Komplexität der IT müssen bestehende Backup-Architekturen auf den Prüfstand und angepasst werden. Nur so lassen sich die Anforderungen bei Design, Performance, Robustheit, Ransomware-Schutz, Cyberresilienz und Wiederherstellung im Katastrophenfall bewältigen.
News | IT-Security | Lösungen
WORM als einfachste und wirkungsvollste Antwort auf die Ransomware-Gefahr für Backups
Ransomware ist eine Bedrohung, mit der jedes Unternehmen und jede öffentliche Einrichtung rechnen muss. Ausgeklügelte Security-Maßnahmen und -Lösungen unter Einbindung von künstlicher Intelligenz bieten ein hohes Schutzniveau, können allergings kaum garantieren, dass jede neue Angriffsvariante zuverlässig erkannt und abgewehrt wird. Erschwerend kommt hinzu, dass viele Unternehmen aufgrund von Budget- und Fachkräftemangel nicht den maximal möglichen…
News | Cloud Computing | Infrastruktur | Rechenzentrum
Sechs wesentliche Elemente für Backup-Appliances
Backup-Appliances entlasten IT-Teams, da sie die Sicherung von Daten erheblich vereinfachen. Durch die optimal aufeinander abgestimmte Hardware und Software sind sie sehr zuverlässig und leicht zu bedienen, doch die Lösungen unterscheiden sich teilweise deutlich voneinander. Dell Technologies erklärt, worauf Unternehmen bei der Auswahl achten sollten. Regelmäßige Backups sind Pflicht, um vor Datenverlusten zu schützen.…
News | Infrastruktur | IT-Security | Rechenzentrum | Services | Tipps
World Backup Day 2024 – Schnelle Wiederherstellung wird von der Kür zur Pflicht
Betriebliche Notwendigkeit und rechtliche Vorgaben wie NIS2 und DORA machen belastbare Data-Protection-Konzepte und konkrete SLAs unverzichtbar. Markus Grau, Enterprise Architect im EMEA CTO-Office von Pure Storage, erläutert wie und warum die Leistungsfähigkeit einer Data-Protection-Umgebung präzisiert und gesteigert werden kann, um sich verschärfende Anforderungen zu erfüllen. Er kommentiert anlässlich des World Backup Day 2024: Da…
News | IT-Security | Rechenzentrum | Services | Tipps
World Backup Day: Auch Container brauchen Backup
Container sind in der Regel so konzipiert, dass sie nur dann existieren, wenn sie benötigt werden. Im Gegensatz zu gewöhnlichen Backups von Dateien und Datenbanken ist bei Container-Backups jedoch einiges zu beachten. Der World Backup Day am 31. März ist eine gute Gelegenheit, um die Besonderheiten bei Container-Backups zu beleuchten. Container-Management-Lösung – auch für…
News | Cloud Computing | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Tipps
World Backup Day: Fast die Hälfte verzichtet vollständig auf Cloud-Backups
World Backup Day am 31. März 2024: Nur 30 Prozent sichert Smartphone-Inhalte in der Cloud. eco Verband gibt 5 Tipps für sichere Backups über das Internet. Die Mehrheit der Deutschen verzichtet noch auf Backups in der Cloud und riskiert so den Verlust wertvoller Fotos, Videos und Daten. Das zeigt eine aktuelle bevölkerungsrepräsentative Umfrage des Markt-…
News | Trends 2024 | Trends Security | IT-Security
Ein Drittel verzichtet auf Backups
Knapp die Hälfte erstellt regelmäßig Sicherheitskopien von Daten auf dem Computer oder Smartphone. Gerade einmal 18 Prozent wissen, wie sie ein Backup zurückspielen können. Das Notebook, das im Zug gestohlen wird, oder die Schadsoftware, die die gesamte Festplatte verschlüsselt und Lösegeld für die Wiederherstellung verlangt: Wer jetzt keine Sicherheitskopie der wichtigen Daten hat, steht…
News | IT-Security | Services
Auch SaaS-Lösungen benötigen Backups
Für viele Unternehmen sind Software-as-a-Service-Lösungen inzwischen geschäftskritisch. Deshalb sollten sie auch das gleiche Schutzniveau genießen, wie Nicht-SaaS-Dienste. In der Realität ignorieren viele Unternehmen jedoch die Gefahr, dass die Daten auf ihrer vertrauten Cloud-Plattform bedroht sein könnten. Um diese Dienste entsprechend abzusichern, sollten Unternehmen benutzerfreundliche Sicherungslösungen für SaaS-Dienste einsetzen. Viele SaaS-Lösungen sind nicht ausreichend abgesichert.…
News | Produktmeldung | Services
Veeam kündigt Backup-as-a-Service für Microsoft 365 und Microsoft Azure an
Die neuen Angebote verbinden die Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit von Veeam for Backup and Replication mit erhöhter Verwaltungs- und Bereitstellungsflexibilität. Veeam Software, Anbieter von Lösungen für Datensicherung und Disaster Recovery, hat zwei neue Angebote angekündigt, die das Vertrauen und die Zuverlässigkeit der Backup- und Restore-Funktionen von Veeam mit der Benutzerfreundlichkeit von Backup-as-a-Service (BaaS) kombinieren. Cirrus…
News | Cloud Computing | Rechenzentrum | Services | Strategien | Tipps
World Backup Day: Schlüsselfaktoren moderner Datensicherung in Unternehmen
Seit der Einführung des Welt-Backup-Tags im Jahr 2011 haben sich Technologie und die damit verbundenen Daten weiterentwickelt. Dies zu beachten, gilt insbesondere für Unternehmen, die sich mehr denn je auf den Schutz und die Sicherung ihrer Daten in immer komplexeren IT-Umgebungen konzentrieren müssen. Woran sollten Unternehmen daher im Rahmen des World Backup Day denken? …
News | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Ausgabe 1-2-2022 | Security Spezial 1-2-2022
Cyber Recovery und agiles Backup Recovery – Im Doppel gegen Ransomware
Der Schutz vor Ransomware sollte zu den Top-Themen in Unternehmen gehören. Denn laut Experten erreichte der Schaden in Deutschland zuletzt die jährliche Summe von 223 Milliarden Euro. Die gesamte Wirtschaft ist gefährdet. Das weiß Bitkom-Präsident Achim Berg zu bestätigen: »So hoch wie in den Jahren 2020 und 2021 waren die Schäden noch nie.« Berg nannte die Wucht, mit der Ransomware-Angriffe die Wirtschaft erschüttern »besorgniserregend« [1].
News | IT-Security | Strategien
Priorität auf Wiederherstellung legen, nicht auf Backup
Angesichts der zunehmenden Verbreitung von Cyberangriffen benötigen Unternehmen eine moderne Datensicherungsstrategie, die kritische Systeme schützt und auch so schnell wie möglich wiederherstellt. Die Welt der Datensicherungslösungen ist voll von Versprechungen verschiedener Anbieter zur Verhinderung und Erkennung von Ransomware und der Wiederherstellung nach einem Angriff. Ein Unternehmen hat sogar eine 5-Millionen-Dollar-Garantie für die Wiederherstellung von…