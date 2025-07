Build vs. Buy: Welche Strategie ist die richtige bei Transformationsprojekten?

Der gezielte und flexible Einsatz von Technologie ist ein zentraler Erfolgsfaktor für Unternehmen. Digitalisierung ist für viele Unternehmen weiterhin eine Priorität, der sie eine substanzielle Menge an Ausgaben einräumen: Einem Bericht des IDC zufolge, werden die weltweiten Investitionen in IT-Transformationsinitiativen voraussichtlich 4 Billionen US-Dollar bis 2027 übersteigen.

Jedoch erreichen weniger als die Hälfte (48 Prozent) aller Digitalisierungsprojekte die angestrebten Ziele. Laut McKinsey scheitern sogar sieben von zehn Unternehmenstransformationen [2].

Zwischen Anspruch und Umsetzung besteht in vielen Transformationsvorhaben eine spürbare Lücke. Eine der wichtigsten Fragen, mit denen Unternehmen sich bei solchen Projekten befassen müssen, ist, ob sie eine benutzerdefinierte Lösung entwickeln oder eine bereits vorhandene kaufen sollten. Diese Wahl kann weitreichende Folgen mit sich bringen, die sich auf die Agilität, Skalierbarkeit und den langfristigen Erfolg eines Unternehmens auswirken können. Die richtige Entscheidung zu treffen ist nicht nur wichtig – sie ist essenziell.

Der Mythos der maßgeschneiderten Entwicklung

Über viele Jahre hinweg wurde zugunsten von Inhouse-Entwicklungen argumentiert, vor allem wegen des möglichen Individualisierungsgrads und des Glaubens, dass nur maßgeschneiderte Lösungen spezifische geschäftliche Herausforderungen bewältigen können. Mit Blick auf den aktuellen Markt ist dies aber nicht mehr der Fall. Heute bieten marktführende Plattformen eine enorme Flexibilität sowie robuste Frameworks mit umfangreichen Anpassungsoptionen, die sowohl mehrere Währungen, Sprachen als auch Anbieterintegrationen und KI-gestützte Analysen von Anfang an unterstützen. Um ein derartiges Niveau intern aufzubauen, sind nicht nur erhebliche Ressourcen erforderlich, sondern auch Fachwissen, über das die meisten IT-Abteilungen einfach nicht verfügen. Letztlich kann die überholte Ansicht, dass Lösungen von der Stange nicht angepasst werden können, Unternehmen Millionen kosten.

Die wahren Kosten: Zeit, Geld und verpasste Chancen

Eingesparte Zeit war schon immer der Hauptvorteil einer vorgefertigten Lösung. Im Vergleich zeigt sich: Um individuelle Lösungen zu konzipieren, zu erstellen und zu implementieren muss im Durchschnitt mit 12-18 Monaten gerechnet werden, während die Bereitstellung einer bereits vorkonfigurierten Lösung nur wenige Wochen in Anspruch nimmt. Da Zeit gleich Geld ist, ist auch der Kostenfaktor nicht zu unterschätzen. Die Entwicklung einer eigens angefertigten Lösung erfordert erhebliche Vorabinvestitionen und die finalen Kosten können unvorhersehbar sein.

Im Gegensatz dazu werden die meisten vorgefertigten Technologielösungen heute auf Abonnementbasis abgerechnet, mit geringeren Vorabkosten und vorhersehbaren Abonnementgebühren. Neue Funktionen, Updates und Innovationen werden von dem entsprechenden Anbieter verwaltet und oft automatisch bereitgestellt, so dass das In-House-IT-Team nur wenig eingreifen muss. Bei einer maßgeschneiderten Lösung erfordern alle Wartungsarbeiten, Aktualisierungen und Produktupdates laufende Investitionen sowie zeitliche Ressourcen des IT-Teams.

Da die Zeitpläne für Implementierung und Wartung sehr unterschiedlich sind, ist ein Plattformansatz oftmals kostengünstiger. Zudem können Unternehmen durch den Einsatz einer vorkonfigurierten Lösung meist rascher Innovationen vorantreiben und die Investitionsrendite (ROI) amortisieren sich schneller.

Mit Innovationen mithalten

Traditionell geht es bei technologischer Flexibilität nicht ausschließlich um Anpassung, sondern vornehmlich um Adaption. Angesichts der rasanten technologischen Weiterentwicklungen ist eine schnell einsetzbare und adaptierbare Lösung in diesem Aspekt von großem Vorteil. Mit einem einheitlichen Plattformansatz können Unternehmen beispielsweise sofort auf Hunderte von vorintegrierten Anbietern in verschiedenen Dienstleistungskategorien zugreifen. Im Cloud-Bereich kann so mit minimalen Reibungsverlusten von einer Hybrid-Cloud- zu einer Multi-Cloud-Strategie gewechselt werden, während individuelle Lösungen in veralteten Architekturen verankert bleiben. Noch deutlicher werden die Vorteile bei der Nutzung von künstlicher Intelligenz (KI). Unternehmen, die hier auf eine eingekaufte Lösung setzen, sind deutlich flexibler, wenn sich die bewährten KI-Verfahren ändern und müssen nicht mit einem veralteten Technologiestack arbeiten.

Wenn individuelle Lösungen Sinn machen

Auch wenn etablierte Lösungen viele Startschwierigkeiten beseitigen können, haben auch Eigenentwicklungen ihre Daseinsberechtigung – insbesondere bei neuartigen Produkten oder Proof-of-Concepts. Welcher Weg dabei der Beste ist, kann nur durch intensive Recherche evaluiert werden. Denn nur wer den Markt kennt, erkennt Lücken. Anpassungsfähigkeit, Schnittstellen, Betriebskosten und Supportstrukturen müssen vergleichend bewertet werden. Ist keine passende Lösung verfügbar, kann Entwicklung gerechtfertigt sein – aber nicht ohne klaren Business Case.

Anurag Misra, Executive Director, Global Cloud Management, CloudBlue

Die weltweiten Ausgaben für digitale Transformation (DX) werden laut dem neuesten Update des International Data Corporation (IDC) Worldwide Digital Transformation Spending Guide bis 2027 voraussichtlich fast 4 Billionen US-Dollar erreichen. Mit künstlicher Intelligenz (KI) und generativer KI, die Investitionen vorantreiben, wird prognostiziert, dass der DX-Markt im Zeitraum 2022-2027 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 16,2 % wachsen wird. Da Organisationen weiterhin die Digitalisierung priorisieren, wird erwartet, dass die DX-Investitionen erheblich wachsen und bis 2027 möglicherweise zwei Drittel aller Ausgaben für Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) erreichen oder sogar übertreffen werden.

Sieben von zehn Geschäfts-Transformationsprojekten scheitern, sagt McKinsey. Digitale Transformationen sind laut Gartner noch schlimmer und erfüllen 80 Prozent der Zeit nicht die Erwartungen, oft aufgrund schlechter Governance.

Aber für Führungskräfte in den Bereichen Marketing, CX, Digital und E-Commerce gibt es kein Entkommen vor der Notwendigkeit, Transformation und Innovation voranzutreiben in einer Welt, in der technologische Störungen, ESG-Imperative und Regulierungsbehörden ständig die Regeln ändern.

Und der Nutzen kann enorm sein. Blackmores hat seinen Ansatz zur Innovation neu gestaltet und sah eine Größenordnung von Umsatzsteigerungen bei neuen Produkten, während gleichzeitig die Margen wuchsen und der Anteil des gesamten Umsatzes, den Innovation liefert, stieg. In der Zwischenzeit verweist der Geschäftsführer, der die (gelegentlich umstrittenen) Ladenlayouts bei Kmart neu gestaltet hat, auf Umsatzsteigerungen an allen bis auf zwei der 300 Standorte.

Dennoch stehen Innovationsprogramme vor Kosten- und Komplexitätsherausforderungen, egal wo man sich auf der Reifegradkurve des Unternehmens befindet, sagt der Leiter für Kunden und Digitales der Country Road Group, der auch während seiner Zeit bei Iconic und Uber Veränderungsprogramme implementierte.

Bei Kennards Hire lautet der Schlachtruf Evolution, nicht Revolution. Aber das entbindet Führungskräfte nicht von der Notwendigkeit, mutig zu sein und die Denkweise »das haben wir schon immer so gemacht« zu durchbrechen, sagt der Marketing- und CX-Chef.

Für den geschäftsführenden Partner von AKQA müssen sich Führungskräfte auf »wirklich wichtige Ziele« konzentrieren und sich nicht im Strudel der Innovation um der Innovation willen verlieren.

