Qualitätssicherung in der Softwareentwicklung: Tricentis Copilot Suite – Mit KI zu besserer Softwarequalität

Tricentis bietet Kunden mit seiner Copilot Suite eine Sammlung KI-gestützter Assistenten, die Qualitätssicherungs- und Entwicklungsteams in verschiedenen Phasen des Testprozesses unterstützen.

Die Anforderungen an moderne Softwareentwicklung steigen rasant: Anwendungen werden immer komplexer, während sich die Release-Zyklen zunehmend verkürzen. Qualität und Effizienz dürfen dabei nicht auf der Strecke bleiben. Tricentis, ein führender Anbieter von Continuous Testing und Quality Engineering, adressiert diese Herausforderungen mit der innovativen Copilot Suite, einer Sammlung generativer KI-gestützter Testautomatisierungstools [1]. Mit den Lösungen Testim Copilot, qTest Copilot und Tosca Copilot bietet Tricentis Unternehmen auf seiner bewährten Testmanagement- und Analyseplattform effiziente, skalierbare und zukunftssichere Werkzeuge zur Optimierung ihrer Qualitätssicherungsprozesse.

Testim Copilot: Einfacher Einstieg für Test-Teams. Mit Testim Copilot müssen Tester einen großen Teil ihres Codes nicht mehr selbst schreiben [2]. User geben einfach eine Textbeschreibung des gewünschten Tests ein. Testim Copilot erstellt dann mithilfe generativer KI den erforderlichen JavaScript-Code, liefert Erklärungen zu Codes oder identifiziert potenzielle Probleme und empfiehlt, wie sich diese beheben lassen.

So können auch technisch weniger versierte Tester benutzerdefinierte Tests ohne tiefgreifende Programmierkenntnisse erstellen. Das Tool erklärt die Testschritte und erleichtert so das Verständnis, die Dokumentation und die Wiederverwendung von existierendem Code. Auch der Zeit- und Arbeitsaufwand für das Debuggen von Testcode reduziert sich, indem Testim Copilot Probleme identifiziert und Korrekturen vorschlägt.

Durch die Demokratisierung des Testens mit KI werden noch weniger technische Ressourcen für die Erstellung und Ausführung von Testfällen benötigt – was zu einer schnelleren Fertigstellung, weniger Fehlern, höherer Produktivität und geringeren Kosten führt.

qTest Copilot: Testmanagement optimieren. Der qTest Copilot entwirft automatisch Testfälle und Testschritte auf der Basis von Quelldokumenten und Benutzeranforderungen und bietet damit im Vergleich zu manuellen Ansätzen erhebliche Zeitvorteile [3]. Benutzer können schnell eine umfängliche Testabdeckung für jede Anwendung erstellen und unerkannte Qualitätslücken identifizieren, indem sie den Testumfang erweitern und Tests für zusätzliche Szenarien einbinden. Mit einem einzigen Klick werden sowohl die Testschritte als auch die gewünschten Ergebnisse in Sekundenschnelle generiert. So können Anwender qualitativ hochwertige Releases mit weniger unerkannten Fehlern liefern.

Die Erweiterung von qTest um generative KI-Funktionen ermöglicht zudem einheitlichere und konsistentere Testfallbeschreibungen. Diese können Teams nutzen, um Standards für das Schreiben von Testfällen über ihre gesamte Testabdeckung hinweg zu schaffen.

Tosca Copilot: Smarte Verwaltung großer Testportfolios. Das Tool Tosca Copilot konzentriert sich auf die Optimierung bestehender Testportfolios. Es bietet eine intuitive Chat-Oberfläche, über die Benutzer Test-Assets effizient verwalten können. So sind Anwender in der Lage, ungenutzte Testfälle, Duplikate, nicht verknüpfte Assets, spezifische Ausführungen und mit Anwendungselementen verbundene Tests schnell zu finden und dann umfangreiche Änderungen oder Modifikationen durchzuführen. Durch den Dialog mit dem Tosca Copilot in natürlicher Sprache lassen sich diese Anfragen einfach in komplexe Tosca Query-Language-Abfragen umwandeln. Das erspart vormals notwendige stundenlange manuelle Arbeit, beseitigt Redundanzen und versetzt nicht-technische Benutzer in die Lage, Assets effizient zu verwalten.

Zudem ermöglicht es Tosca Copilot Anwendern, lange und komplexe Workflows schnell zu verstehen. Dazu werden End-to-End-Tests in einfacher, natürlicher Sprache zusammengefasst. Diese Funktion erhöht die Produktivität, vereinfacht die Wartung und beschleunigt die Einarbeitung neuer Teammitglieder.

Innovation und Wettbewerbsvorteile dank KI-Integration. Die Copilot Suite ist nicht nur ein Werkzeugkasten, sondern ein zukunftsweisender Ansatz, um die Qualitätssicherung in der Softwareentwicklung grundlegend zu transformieren. Die drei Tools ergänzen sich ideal: qTest Copilot deckt den Bereich Testmanagement ab, Testim Copilot erleichtert die Testfallerstellung und mit Tosca Copilot lassen sich bestehende Portfolios optimieren.

Unternehmen, die auf die Copilot Suite setzen, profitieren nicht nur von schnellerer Marktreife und reduzierten Kosten, sondern auch von einer höheren Softwarequalität. Die Integration generativer KI sorgt dafür, dass Teams sich auf strategische Aufgaben konzentrieren können, während repetitive Tätigkeiten automatisiert werden. Mit der Copilot Suite zeigt Tricentis, wie künstliche Intelligenz nicht nur bestehende Prozesse verbessert, sondern die Grundlage für Innovation und Wettbewerbsvorteile schafft.

Erfahren Sie mehr darüber, wie qTest Copilot, Tosca Copilot und Testim Copilot QA- (Quality Assurance) und Entwicklungsteams dabei unterstützen können, ihre Prozesse zu beschleunigen und eine bessere Qualität zu erreichen: https://www.tricentis.com/products/copilot

