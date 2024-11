VOICE bittet EU-Kommission um Unterstützung gegen missbräuchliches Marktverhalten von Broadcom/VMware

VOICE – Bundesverband der IT-Anwender hat in einem offenen Brief an Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erneut das missbräuchliche Marktverhalten von Broadcom und seiner Tochter VMware deutlich kritisiert und die Kommission gebeten, dieses Anwender-schädigende Verhalten zu unterbinden. Die Interessenvertretung fordert die Kommission auf, Broadcom/VMware zu Veränderung der Lizenzbedingungen in acht konkreten Bereichen zu bewegen.

Broadcom/VMware nutzt Marktmacht aus

Im Zug der Übernahme durch Broadcom hat VMware sein Lizenzmodell auf ein Cloud-Abo-Modell umgestellt. Mit der Umstellung diktiert VMware seinen Kunden Lizenzbedingungen, die ihnen gravierende Nachteile und erhebliche Kostensteigerungen einbringen. Beispielsweise wurden viele bisher einzeln beziehbare Applikationen und Services so gebündelt, dass Anwenderunternehmen teilweise vor Preiserhöhungen von mehreren 100 Prozent stehen. Darüber hinaus führte Broadcom/VMware Kundenkategorien ein, für die Broadcom/VMware den Zugang zu den geschaffenen Service-Bundles entweder einschränkte oder enorm verteuerte. Nach Auffassung von VOICE und seinen europäischen Schwesterverbänden (Beltug, Cigref, CIO Platform Nederlande) nutzt Broadcom/VMware hier seine Marktmacht missbräuchlich aus. Das hatten die Verbände bereits im März 2024 kritisiert, ebenfalls in einem ersten offenen Brief an die Kommission.

Die Interessensvertretung der IT-Anwender fordert die Kommission deshalb in ihrem aktuellen Schreiben dazu auf, von Broadcom/VMware folgende acht konkrete Veränderungen in ihrer Lizenzpolitik zu verlangen:

VMware-Produkte für Server-, Speicher- und Netzwerkvirtualisierung (vSphere/vCenter, vSAN, NSX) werden (auch) einzeln ohne kommerzielle Bündelung untereinander oder mit anderen Produkten (wie Aria) verkauft. Sämtliche VMware-Kunden können sämtliche VMware-Produkte ohne Einschränkungen in Bezug auf Kategorisierungen wie Kundengruppen usw. erwerben. Rabatte werden auf alle Produkte gewährt, ohne dass eine eindeutige Bevorzugung vorliegt, so dass kein der Bündelung gleichwertiger Effekt erzielt wird. Broadcom/VMware gewährt die vertraglich vereinbarten Verlängerungsklauseln zum Ende der Vertragslaufzeit (sog. »outyear renewal clause«). Bestehende unbefristete Lizenzen werden beim Erwerb von Abonnementlizenzen angemessen kompensiert. Die Anforderung von mindestens 16 Cores pro CPU bei der Ermittlung der Lizenzkosten wird ersatzlos gestrichen. Alle Verträge, die bereits unter dem von Broadcom eingeführten Lizenzsystem abgeschlossen wurden, werden rückwirkend auf das unter Ziff. 1 bis 8 beschriebene System umgestellt, so dass die Kunden auch rückwirkend die gewünschten Produkte individuell ohne kommerzielle Bündelung auswählen können. Mehrkosten für Verträge, die bereits nach dem neuen Lizenzsystem abgeschlossen wurden, werden umgehend erstattet.

VOICE behält sich rechtliche Schritte vor

Wenn die Lizenzbestimmungen gemäß den VOICE-Forderungen verändert werden, lassen sich die meisten Probleme ausräumen, die Anwenderunternehmen aufgrund der neuen Lizenzbestimmungen haben. VOICE wird sich weiter für die Interessen der Anwender und die Durchsetzung der unter Ziff. 1 bis 8 beschriebenen Änderungen einsetzen und behält sich rechtliche Schritte vor.

Den offenen Brief finden Sie hier: https://voice-ev.org/wp-content/uploads/2024/11/2024-11-05-VOICE_an_Kommission_Boradcom_VMware.pdf

Über VOICE

Mit über 440 Mitgliedern und 3000 Unternehmen ist VOICE heute die größte Vertretung von Digital-Entscheidern der Anwenderseite im deutschsprachigen Raum. Sie repräsentieren einen Querschnitt aus DAX-, MDAX- und mittelständischen Unternehmen. Als Netzwerk bringt der Bundesverband Entscheidungsträger in Sachen IT und Digital Business führender Unternehmen unterschiedlichster Größe und Branchen zusammen – in Formaten wie Roundtables und Fachworkshops, aber auch virtuell auf einer exklusiven Online-Plattform. VOICE bietet seinen Mitgliedern eine kompetente, attraktive und dynamische Austausch- und Wissensplattform, von der sie persönlich sowie ihre Unternehmens-IT und ihre Digitalisierungsprojekte profitieren. In der Community werden Fachinformationen und Best-Practice-Erfahrungen zwischen Entscheidungsträgern auf allen Ebenen diskutiert und ausgetauscht. Das primäre Ziel von VOICE lautet: Die Wettbewerbsfähigkeit von Mitgliedsunternehmen durch den Einsatz von digitalen Technologien weiter zu stärken – mit zielgerichtetem Austausch zu den Top-Themen der Digitalisierung und durch die Wahrung der Interessen der Anwenderunternehmen gegenüber der nationalen und europäischen Politik sowie gegenüber der IT-Anbieterschaft.

Welche Probleme gibt es mit Broadcom VMware?

Die Übernahme von VMware durch Broadcom hat zu mehreren Problemen geführt:

Lizenzmodell: Broadcom hat das Lizenzmodell von VMware auf ein Cloud-Abonnement-Modell umgestellt, was zu erheblichen Kostensteigerungen für viele Nutzer geführt hat. Viele bisher einzeln beziehbare Applikationen und Services wurden gebündelt, was zu Preiserhöhungen von mehreren hundert Prozent führte.

Partnerprogramm: Broadcom hat zahlreiche Verträge mit VMware-Partnern gekündigt, was zu Verunsicherung bei Kunden und Partnern geführt hat. Dies betrifft auch Cloud Service Provider, die nicht mehr mit VMware zusammenarbeiten können.

Bestell- und Lizenzprobleme: Nach der Übernahme gab es Chaos bei der Bestellung und Lizenzierung von VMware-Produkten. Kunden und Händler hatten Schwierigkeiten, Lizenzen zu verlängern oder zu aktivieren.

Verwirrende Kommunikation: Die Ankündigung des Wechsels zu einem Abonnementmodell und die damit verbundenen Änderungen wurden von Broadcom und VMware nicht klar kommuniziert, was zu Verwirrung und Unzufriedenheit bei den Nutzern führte2.

Diese Probleme haben zu erheblichem Missfallen bei Kunden und Partnern geführt, und es bleibt abzuwarten, wie Broadcom diese Herausforderungen in Zukunft angehen wird.

Genki Absmeier

Missbräuchliches Marktverhalten von Broadcom/VMware

Marktmacht und Wettbewerb: Broadcom und VMware wurden in der Vergangenheit mehrfach wegen ihrer Marktmacht und wettbewerbswidrigen Praktiken kritisiert. Dies ist nicht das erste Mal, dass Unternehmen wie VOICE die EU-Kommission um Unterstützung bitten. Cloud-Abonnements: Der Wechsel von traditionellen Lizenzmodellen zu Cloud-Abonnements ist ein wachsender Trend in der IT-Branche. Dies bietet zwar Flexibilität, kann aber auch zu erheblichen Kostensteigerungen für die Kunden führen. Lizenzbündelung: Die Praxis der Lizenzbündelung, bei der mehrere Produkte zusammen verkauft werden, kann für Unternehmen sowohl Vor- als auch Nachteile haben. Während es manchmal Rabatte bietet, kann es auch zu höheren Gesamtkosten führen, wenn Unternehmen gezwungen sind, Produkte zu kaufen, die sie nicht benötigen. Rechtsstreitigkeiten: Unternehmen wie Broadcom und VMware sind oft in Rechtsstreitigkeiten verwickelt, die sich um ihre Geschäftspraktiken drehen. Diese können erhebliche Auswirkungen auf ihre Kunden und den Markt insgesamt haben. EU-Kommission: Die EU-Kommission spielt eine wichtige Rolle bei der Regulierung von Marktpraktiken und dem Schutz der Verbraucherrechte in Europa. Sie hat die Befugnis, Maßnahmen gegen Unternehmen zu ergreifen, die gegen Wettbewerbsregeln verstoßen.

Genki Absmeier