Kostenfreie Alternative zu VMware: Wie Unternehmen jetzt ihre IT-Budgets entlasten können

Mit der Übernahme von VMware durch Broadcom ändert sich auch das Lizenzmodell von Dauerlizenzen auf ein Abonnement-Modell. Der Cloud-Verband Cispe schlägt mit Blick auf die fast um das 12-fach erhöhten Lizenzpreise bereits Alarm – die EU müsse sich einschalten. Bei Unternehmenskunden verstärkt sich der Unmut, doch auf eine europaweite Regulierung können sie kaum warten. Der Umstieg sollte jetzt angegangen werden, um nicht länger Opfer der Unsicherheit zu bleiben, die ihnen die Broadcom-Übernahme einbrockte. Proxmox stellt dabei für kleinere Unternehmen und den Mittelstand eine kosteneffizientere Option dar. Cloud Service Provider wie vshosting helfen Unternehmen mit Expertenteams und einem 24/7 Managed Support bei der reibungslosen Migration.

Proxmox ist eine der führenden Open-Source-Plattformen für Virtualisierung und Containerisierung, mit der auch gängige Softwareprodukte wie DATEV genutzt werden können. Die Plattform bietet ein lizenzfreies Modell, das Unternehmen mehr Freiheit und damit auch eine große Entlastung ihres IT-Budgets verspricht.

»Kostenoptimierung ist vor allem im deutschen Mittelstand ein Dauerbrenner, und insbesondere in den IT-Abteilungen sind die Budgets eng. Umso wichtiger also, die Veränderungen bei VMware als Anstoß zu nehmen und die Migration zu Lösungen wie Proxmox mit passenderen Lizenzmodellen jetzt anzugehen. Das schafft kurzfristig neue Ressourcen und durch die Kostenoptimierung profitieren Unternehmen langfristig«, so Dr. Nils Kaufmann, Geschäftsführer der vshosting GmbH.

Als kosteneffiziente Alternative zu VMware deckt Proxmox die gängigsten Prozessketten des Mittelstands ab: von komplexen Workloads im Personalbereich bis hin zu anspruchsvollen anwendungsbasierten Workflows.

Vier Vorteile einer Migration auf Proxmox:

Kostenfreiheit: Proxmox ist eine Open-Source-Software und daher lizenzfrei. Unternehmen können erhebliche Kosten sparen, da willkürlich steigende Lizenzgebühren entfallen. Hohe Performance: Proxmox bietet eine hohe Leistung und Skalierbarkeit, um auch anspruchsvolle Workloads zu bewältigen. Durch die Unterstützung von Clustering und Live-Migration können Unternehmen ihre Ressourcen effizient nutzen und Ausfallzeiten minimieren. Sicherheit: Proxmox verfügt über integrierte Sicherheitsfunktionen wie Firewall, Verschlüsselung und Benutzerauthentifizierung, um die Integrität und Vertraulichkeit der Unternehmensdaten zu gewährleisten. Einfache Bedienung: Die webbasierte Benutzeroberfläche von Proxmox ist benutzerfreundlich und intuitiv. Sie ermöglicht eine einfache Verwaltung und Überwachung von virtuellen Umgebungen. Auch das schont nachhaltig die Betriebskosten.

Da ein Umstieg immer auch die Migration von Daten beinhaltet, sind Unternehmen gut beraten, sich der Hilfe eines kompetenten, externen IT-Partners bedienen. Denn diese Profis können sicherstellen, dass laufende Prozesse nicht beeinträchtigt und Daten wirklich sicher auf die neue Plattform umgezogen werden. Der Cloud Service Provider vshosting unterstützt mit seinem weltweit agierenden Expertenteam von der Planung bis zur Umsetzung, um eine reibungslose Implementierung und maximale Betriebszeit während des Migrationsprozesses zu gewährleisten. Neben der strukturierten Migration der Unternehmensdaten stellt ein einzigartiger 24/7 Support an 365 Tagen im Jahr zusätzlich sicher, dass die IT-Infrastruktur der Unternehmen reibungslos funktioniert. So können Mittelständler leicht und schnell von ihrer VMware-basierten Infrastruktur auf das lizenzfreie Proxmox umsteigen und von den Vorteilen der Open-Source-Plattform profitieren.

Weitere Informationen zur kosteneffizienten Alternative Proxmox und der reibungslosen Migration gibt es hier. https://vshosting.de/migration-proxmox

