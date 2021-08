Bekannt, beliebt und gut für die Cloud – noris cloud setzt verstärkt auf VMware

Der IT-Dienstleister noris network fokussiert sich mit seiner Cloud-Strategie auf zwei strategische Partner und deren Kerntechnologien: Red Hat mit noris Managed OpenShift für den PaaS-Betrieb sowie die VMware-basierende noris Enterprise Cloud. Ausgangspunkte sind ­Infrastruktur und Services in den fünf deutschen Hochsicherheits­rechenzentren des Unternehmens, wobei noris network auch hybride Modelle in beide Richtungen unterstützt. Die zertifizierte Sicherheit dieser Rechenzentren machen diese Angebote besonders für Unter­nehmen aus den Bereichen Finanzdienstleistungen, öffentliche ­Organisationen, Automotive, Personal Management/Recruiting und ­Anwaltskanzleien interessant.

noris network ist »VMware Cloud Verified«-Partner und unterstützt damit vollumfänglich deren allerneusten Technologie-Stack. VMware, Vorreiter bei der Datacenter-Virtualisierung, ist erst relativ spät in das Cloud-Computing-Geschäft eingestiegen und hat sich anfangs nicht leichtgetan. Doch inzwischen erkennen Experten fast unisono an: Der Vorteil einer riesigen Anwenderbasis und Admin-Community hat VMware schnell aufholen lassen. Das hat auch noris network dazu bewogen, verstärkt auf die Zusammenarbeit mit VMware zu setzen, zumal eine große installierte Basis vorhanden war.

Spätestens der Boom, den der Erfolg des im August 2019 gegründeten VMware Marketplace auslöste, hat die Strategie der Nürnberger IT-Spezialisten bestätigt. Wer Cloud-Services mit VMware aufbaut, kann über eine riesige Zahl getesteter und validierter Lösungen und Tools verfügen. Auf dem VMware Marketplace sind dafür inzwischen über 2500 Drittanbieter-, Open-Source- und First-Party-Lösungen verfügbar. Es gibt Lösungen für Datenbanken, Internet of Things, Machine Learning, Monitoring, Analytics und vieles mehr. Diese Tools können Kunden auch auf der noris Enterprise Cloud zum Einsatz bringen.

Wo VMware und die Anforderungen vieler Unternehmen besonders harmonieren, ist der starke Fokus auf Hybrid-Cloud-Architekturen. Ob es um Betriebsgeheimnisse geht oder um die Einhaltung von Datenschutz: Die Unternehmen fragen Private-Cloud-Lösungen nach, haben aber zugleich Projekte, die sich für Services in der Public Cloud eignen und dafür auch datenschutzrechtlich zugelassen sind. Aus den noris network Rechenzentren heraus lassen sich sowohl die Hyperscaler direkt anbinden wie auch noch direkt beim Kunden betriebene Systeme. Die Plattform VMware Cloud Foundation unterstützt von Haus aus sowohl herkömmliche Unternehmensanwendungen als auch moderne Anwendungen und beinhaltet umfassende Software-Defined-Services für Computing, Storage, Networking, Sicherheit und Cloud-Management. Dadurch lässt sich eine konsistente Infrastruktur mit einheitlichen Abläufen in Private und Public Clouds schaffen. Mit der vRealize-Suite bietet VMware beispielsweise eine Hybrid-Cloud-Managementplattform, die eine Cloud-Automatisierung für VM- und containerbasierte Anwendungen ermöglicht. Die Bereitstellung von IT-Services kann damit durch Automatisierung und vordefinierte Richtlinien beschleunigt werden und Entwicklern ein hohes Maß an Agilität und Flexibilität bieten.

Einfacher Einstieg. noris network begleitet ihre Kunden auf der »Cloud Journey«, denn die Umstellung von Teilen der Unternehmens-IT auf Cloud Computing ist in den allermeisten Fällen ein schrittweiser Prozess. Je nach Anforderung eignet sich die Public-, Private- oder Dedicated-Cloud-Infrastruktur. Allen dreien liegt grundsätzlich die gleiche hyperkonvergente Systemarchitektur zugrunde, sie unterscheiden sich nur im Grad der Skalierbarkeit beziehungsweise der physikalischen Trennung von Ressourcen. Dadurch, dass Netzwerk und Storage virtualisiert sind, ist selbst der Einstieg in eine Private Cloud sehr günstig zu haben. Die Daten werden dabei durch ein TPM-Modul verschlüsselt abgespeichert.

Flexible Abrechnung für Cloud-Services. Die Abrechnung erfolgt in der Regel nutzungsbasiert über das »Cloud-Punkte«-System. Nur Ressourcen, die auch tatsächlich benutzt werden, müssen bezahlt werden, sofern es sich nicht spezifisch um dedizierte Ressourcen handelt.

Kunden buchen ein Kontingent an »Cloud-Punkten« und können innerhalb dieses Rahmens dann ohne weitere Rücksprache automatisch über eine API oder manuell über die Managementkonsole Ressourcen bedarfsabhängig zuweisen. So bleibt die IT in ihren Budgetgrenzen und ist dennoch hochgradig flexibel.

