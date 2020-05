ISO/IEC 27001 als integriertes Managementsystem nutzen – Ein Managementsystem als Alleinerbe

Zertifizierungen sind für Unternehmen und IT-Dienstleister als Qualitätsnachweis unverzichtbar. Doch die Vielzahl von Qualitäts-, Sicherheits- und Compliance-Normen führt zu Intransparenz, erschwert deren Beachtung im Alltag und verteuert Audits. Einen möglichen Ausweg zeigt die noris network AG: Hier werden die Anforderungen verschiedenster Standards über die ISO 27001 integriert.

Keine Frage: Wer zum Informationssicherheitsbeauftragten oder zum Datenschutzbeauftragten ernannt wird, für Qualitätsmanagement verantwortlich zeichnet oder sich um die Sicherheitsbelange von Kunden aus dem Finanzsektor kümmern soll, muss sich mächtig hineinknien in seine Aufgabe. Komplexe Regelwerke müssen durchgearbeitet werden. Dies bindet Ressourcen, es entstehen Kosten und zu allem Überfluss muss man vielleicht noch Veränderungen in der Organisation oder in Prozessen durchboxen. Und in regelmäßigen Abständen muss eine Auditierung bestanden werden. Die große Gefahr: Jede Norm, jeder Standard bringt Einzelkämpfer hervor. Es entstehen Silolösungen, ähnliche Aufgaben werden auf verschiedene Weise mehrfach bearbeitetet. Es besteht die Gefahr, dass widersprüchliche Anforderungen unbemerkt nebeneinander existieren. Und damit nicht genug: Wie werden Anforderungen von Kunden umgesetzt, die in die Geschäftsprozesse hineinspielen, welche wiederum Anforderungen verschiedener Normen genügen müssen? Wie kann man sich auf individuelle Wünsche einlassen, ohne einen schwer kontrollierbaren Wildwuchs von Sonderprozessen zu schaffen?

So hat es noris network gelöst. Als erster Rechenzentrumsbetreiber nach der neuen VdS-Richtlinie 3406 »Sicherheitsmanagement für bauliche Objekte« zertifiziert, nach PCI DSS für den Bereich Housing und Colocation, DIN EN 50600, ISO 20000-1, ISO/IEC 27001, ISO 9001 sowie ISO 27001 auf Basis von IT-Grundschutz des BSI, ISAE 3402 Typ II, ISO 14001

etc. – die noris network AG legt großen Wert darauf, ihren Anspruch als Premium-IT-Dienstleister und Hochsicherheitsrechenzentrumsbetreiber mit allen anwendbaren Normen und Zertifizierungen nachzuweisen. Daraus erwachsen wichtige Fragen für die Verantwortlichen: Wie lässt sich der Aufwand für Dokumentation und Audits minimieren? Wie kann man Standardisierungssilos integrieren und Reibungsverluste verhindern? Wie bringt man die Standardisierungsfachleute dazu, enger zusammenzuarbeiten?

Die Lösung, die noris network aus eigener Erfahrung empfehlen kann: ISO 27001 als generischen integralen Managementprozess nutzen.

Schulterschluss der Einzelkämpfer. Die wichtige Erkenntnis, die in der Praxis vielfältiger Zertifizierungen bei noris network reifte, war: Wir haben bereits ein Managementsystem, das von allen Standardisierungsexperten gemeinsam gepflegt werden kann und das alles mitbringt, was gebraucht wird. Ein nach ISO 27001 aufgebautes Informationssicherheitsmanagementsystem (ISMS) bietet zum Beispiel geregelte und transparente Prozesse von der Business-Anforderung bis zur Technik, eine Klassifizierung aller Assets vom Standort bis zur Konfiguration. Das Risikomanagement mit Bewertung und Behandlung inklusive Feedbacks ist geregelt, ebenso das Management-Reporting auf Basis der klar definierten Verantwortlichkeiten. Auch eine P-D-C-A-Methodik (Plan-Do-Check-Act) ist etabliert. Klar: Verschiedene Normen haben jeweils ihren Scope, ihre spezielle Ausrichtung. Doch allen ist gemeinsam, dass sie Anforderungen und Prozesse zu deren Erfüllung sowie die Kontrolle, Dokumentation und kontinuierliche Verbesserung dieser Prozesse definieren. Warum also nicht die Anforderungen und Prozesse in einem System zusammenführen?

27001 als Erben einsetzen. Der Trick, der die Standardisierungseinzelkämpfer zum Schulterschluss bringt: Man muss die Anforderungen aus Vorschriften, wie zum Beispiel der DSGVO oder aus branchenspezifischen Standards wie dem PCI DSS, an die ISO 27001 vererben. Gerade, wenn man die praxisbezogenen Ergänzungen aus dem Umfeld der Norm zurate zieht – beispielsweise die ISO 27002 oder den IT-Grundschutz des BSI – wird klar, dass man dies sogar sollte.

Beispiel 1: Was sind die drei wichtigsten Schutzziele der Informationssicherheit?

C-I-A: Confidentiality, Integrity, Availability – demnach Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit. Was hindert ein Unternehmen somit daran, den Aspekt der Vertraulichkeit ausführlich anhand seiner Datenschutzanforderungen zu konkretisieren? Der Annex A der 27001 bildet die Grundlage für alle technisch-organisatorischen Maßnahmen. Die Controls werden hier einfach um datenschutzspezifische Anforderungen ergänzt. Dabei kann die ISO/IEC 29151:2017 (»Informationstechnik – Sicherheitsverfahren – Leitfaden für den Schutz personenbezogener Daten«) oder die noch junge ISO/IEC 27701 (Extension to ISO/IEC 27001 and ISO/IEC 27002 for privacy information management – Requirements and guidelines) als Hilfsmittel verwendet werden.

Beispiel 2: Verfügbarkeit.

Kapitel 17 der ISO 27001 behandelt die Schnittstelle für das Business Continuity Management (BCM). Hier bietet sich zum Beispiel die DIN EN ISO 22301 zur Konkretisierung an – von der Service Continuity weiter zur Business Continuity, selbst wenn gar keine Business-Continuity-Management-Zertifizierung angestrebt wird.

Beispiel 3: Bauliche Sicherheit.

Jüngst machte sich noris network mit der für Rechenzentren bisher nicht verwendeten VdS-Richtlinie 3406 »Sicherheitsmanagement für bauliche Objekte« zum Vorreiter. Auch hier war schnell in den Anforderungen der Normengruppe 27001 der passende Ansatzpunkt gefunden: Kapitel 11 der ISO 27002: »Physical and environmental security«. Die Anforderungen der VdS 3406 wurden einfach als Konkretisierung vererbt und man brauchte sich keine Gedanken mehr um ein eigenes Management dieser Anforderungen zu machen.

Spezielle Kundenanforderung als Norm behandeln. Wer ein ISMS nach ISO 27001 einrichtet, sollte es ausgiebig nutzen. Ganz zentral ist das Kapitel 18 »Compliance« der ISO 27002. Hier wird als Praxishinweis für die 27001 ausgeführt, dass rechtliche und vertragliche Anforderungen zu beachten sind. So kann letztlich jedes Zertifikat, aber auch jede Kundenanforderung eingebettet und zum Gegenstand der Kontrolle durch das ISMS gemacht werden.

Die Erfahrung mit diesem Ansatz hat gezeigt, dass man als Rechenzentrumsbetreiber praktisch alle Arten von Anforderungen mit einem einheitlichen ISMS managen kann. Alle Definitionen und Dokumentationen aller Normen werden darin zentral verwaltet, wodurch Audits deutlich schneller vorbereitet werden können. Die Managementprozesse der ISO 27001 in dieser Form generisch und integrativ zu erweitern, ist sehr empfehlenswert, weil viele Aspekte durch andere Normen und Anforderungen eine zusätzliche Schärfung und Konkretisierung erfahren. noris network konnte dadurch maximale Transparenz über seine Standards und deren gelebte Praxis erlangen und zudem die individuellen Anforderungen anspruchsvoller Kunden in optimal dokumentierter Weise erfüllen. Die Fachleute für verschiedene Normen ziehen an einem Strang und der integrative Ansatz fördert die Wahrnehmung von Standardisierungen als das, was sie sein sollten: eine systematische und nachhaltige Verbesserung der Prozesse in einem Unternehmen.

Martin Haunfelder,

Information Security Management Officer,

noris network AG

