Onlineshop-Betreiber: Belastungsspitzen beim Hosting berücksichtigen

Auf der Suche nach einem passenden Webhoster stehen Onlineshop-Betreiber vor einem riesigen Angebot. Sich in dieser schieren Masse an unterschiedlichen Anbietern und Paketen zu orientieren ist dabei nicht leicht. Gerade für Onlineshops müssen Hoster bestimmte Anforderungen erfüllen. Was also sollten Online-Händler beachten, wenn es um die Auswahl eines Hosters geht?

Der Online-Handel ist weiterhin auf Erfolgskurs. Der Verkauf von Waren und Dienstleistungen über das Internet, zunehmend auch als zusätzlicher Vertriebskanal zum stationären Handel, verzeichnet jedes Jahr hohe Wachstumsraten. Grundvoraussetzung für das Verkaufen im Netz ist ein Onlineshop. Einen solchen Shop auf die Beine zu stellen und einzurichten ist heutzutage sehr einfach geworden, hier stehen unterschiedliche Shopsysteme zur Auswahl. Neben dem Shopsystem spielt jedoch vor allem auch die Auswahl des passenden Hosters eine Rolle. Ein optimaler Onlineshop wird schnell geladen, es dürfen keine Serverausfälle auftreten und im Zweifel sollte der Hoster schnell persönlich zu erreichen sein. Insbesondere Serverausfälle sind im Online-Handel unbedingt zu vermeiden, jede einzelne Minute, in welcher der Shop nicht abrufbar ist, kann bares Geld kosten.

Technische Voraussetzungen

Jeder Onlineshop hat unterschiedliche Ansprüche an optimales Hosting. Shopbetreiber sollten sich der technischen Voraussetzung, die für den Betrieb des Shops notwendig sind, unbedingt bewusst sein, bevor sie ein entsprechendes Hosting-Paket wählen. Auch kleinere Onlineshops sollten sicherstellen, dass ihr Hoster im Zweifel mit hohen Zugriffszahlen umgehen kann. Gründe auf solche Belastungsspitzen vorbereitet zu sein, gibt es in zahlreichen Szenarien. Ein gutes Beispiel für die Notwendigkeit einer entsprechenden Kapazität ist das Beispiel von CLEWs TV-Auftritt in »Die Höhle der Löwen«. Während der Sendung griffen zeitweise 12.500 Nutzer pro Minute auf die Webseite zu. Ohne ein entsprechendes Hosting wäre die Seite durch den Besucheransturm sicher ausgefallen. Mehr Informationen dazu finden sich hier.

Unterschiedliche Hosting-Arten

Um eine optimale Hosting Wahl zu treffen, sollte man die unterschiedlichen Hosting-Arten kennen:

Managed Hosting

Auf ein Managed Hosting Paket greifen all diejenigen Shopbetreiber zurück, die keinen eigenen Server in ihren Räumlichkeiten aufstellen wollen oder können. Die notwendigen IT-Ressourcen werden dem Kunden dann über ein Rechenzentrum zur Verfügung gestellt. In der Regel sind in entsprechenden Paketen auch SSL-Verschlüsselung, Domains und E-Maildienste enthalten.

Shared Hosting

Bei dieser Hosting-Art werden verschiedene Onlineshops auf einen Server gelegt, den sie sich dann teilen. Kleinere Shops mit einem eher geringen Produktsortiment können mit einer solchen Lösung durchaus starten. Bei wachsendem Umsatz kann es sein eine andere Lösung in Anspruch zu nehmen.

Managed vServer

Ein Managed vServer (virtueller Server) bietet wesentlich mehr Performance und Webspace. Während die Wartung und die Verwaltung des Servers vom Hoster übernommen wird, kann der Shopbetreiber sich einzig auf seine Kernaufgaben konzentrieren. Gegenüber anderen Hosting-Arten ist diese Variante jedoch kostenintensiver.

Cloud Hosting

Cloud Hosting bietet den unschlagbaren Vorteil, dass sämtliche Parameter bestenfalls sehr schnell an einen veränderten Bedarf anpassen lassen. Bei dieser Hosting-Art zahlt der Kunde keinen Pauschalpreis pro Monat, sondern immer exakt für die genutzte Leistung pro Stunde. Sogenannte Managed Service Provider (MSP) kümmern sich im Auftrag des Online-Händlers um das Setup und das Management der entsprechenden Cloud-Infrastruktur.

Unterschiedliche Shops, unterschiedliche Lösungen

Selbstverständlich benötigen kleinere Shops weniger Webspace als größere. Dennoch sollten auch Betreiber von kleineren Shops berücksichtigen, dass die Produktpalette sowie auch die Besucherzahl unter Umständen auch schnell größer werden können. Erweiterungs- beziehungsweise Aufstockmöglichkeiten sollte der Hoster also anbieten. Gerade mittlere Shops sollten diese Möglichkeit des Wachsens bei der Auswahl des Hosters beachten, schnell kann ein Produkt oder ein Unternehmen über Nacht an Berühmtheit erlangen, sodass der Shop den Besucheranstürmen gewachsen sein sollte. Auch kurzfristige Änderungen sollten möglich sein. Große Shops müssen ohnehin für hohes Traffic-Aufkommen gerüstet sein und benötigen wesentlich mehr Webspace.

