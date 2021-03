noris network beim virtuellen CloudFest: Multicloud-Strategien realisieren

noris network trägt auch dieses Jahr wieder zum CloudFest (ehemals WorldHostingDays) bei, das als virtuelle Veranstaltung vom 23. bis 25. März 2021 stattfindet. Die drei Tage sind thematisch in die drei Themen »Die intelligente Cloud«, »Webprofis in der Cloud« und »Die sichere Cloud« unterteilt. noris network bedient das Kernthema »Die intelligente Cloud« am 23. März um 15:05 Uhr mit einem Impulsvortrag. Dr. Thomas Fischer, Head of Technologies & Engineering bei noris network, erklärt, wie man in der noris Enterprise Cloud Multicloud-Strategien realisieren kann, die von klassischer Bare-Metal-Infrastruktur bis zur Integration mit Hyperscalern reichen.

Weitere Informationen über die noris Enterprise Cloud und die Möglichkeit zum persönlichen Kontakt bietet der CloudFest-Gold-Partner noris network an seinem virtuellen Messestand. Die Teilnahme ist kostenlos und die Anmeldung unter nachfolgendem Link möglich: https://noris-event.de/go/cloudfest.

