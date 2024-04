Spielen in Casinos: Warum haben Online-Casinos die Glücksspielwelt revolutioniert

Mit geringen Einsätzen hohe Gewinne einfahren: Im Casino gibt es viele Möglichkeiten, um das eigene Vermögen zu vermehren. Ob an einem Spielautomaten oder an einem Blackjack-Tisch – wer das Glück an seiner Seite hat, der kann durchaus attraktive Summen mit nach Hause nehmen. Aber heutzutage ist es nicht mehr notwendig, vor die Haustüre zu gehen: Online Casinos bieten ebenfalls die Möglichkeit, das Glück auf die Probe stellen zu können.

Es ist die Kombination aus immer besser werdenden mobilen Endgeräten und der Möglichkeit, ständig online sein zu können

Das Internet hat das Glücksspiel revolutioniert: Heutzutage kann jederzeit und von überall aus ein Online Casino besucht und ein Spiel gestartet werden. Zudem sind die mobilen Endgeräte immer leistungsstärker geworden, sodass heute mit dem Smartphone und auch Tablet jederzeit Poker gespielt oder eine Runde Blackjack gestartet werden können.

Aufgrund der Tatsache, dass es in einem Online Casino kein begrenztes Platzangebot gibt, finden sich hier unzählige Spielautomaten und unterschiedliche Varianten der beliebten Klassiker wie Blackjack, Roulette oder Poker. Zudem bieten einige Online Casinos auch eher in Europa unbekannte Spiele an.

Zudem bietet das virtuelle Glücksspiel auch die Möglichkeit, dass mit anderen Spielern interagiert werden kann – ganz egal, wo sich dieser gerade befindet. Das hat vor allem während der Pandemie geholfen – durfte man nicht außer Haus, so hatte man zumindest online die Gelegenheit, sich auszutauschen.

Des Weiteren gibt es noch zwei Vorteile, die ebenfalls nicht außer Acht gelassen werden sollten: Der Spieler muss sich an keine Öffnungszeiten halten und kann den Dresscode ignorieren.

Breites Spielangebot, attraktiver Bonus und Live Casino

Wer auf der Suche nach einem Online Casino ist, wird bemerken, dass es eine breite Vielfalt gibt. Neue Anbieter locken immer wieder mit attraktiven Bonusangeboten. Eine Übersicht, welchen Bonus es gibt, findet man hier: https://coincierge.de/online-casinos/casino-bonus/. Aber ist das Bonusangebot tatsächlich das wichtigste Kriterium? Zumindest ist der Bonus nicht ganz unwichtig. Viele Anbieter werben mit einem 100 Prozent-Einzahlungsbonus, der gerne als Willkommens- oder Neukundenbonus bezeichnet wird. Somit darf sich der Spieler darüber freuen, dass seine erste Einzahlung verdoppelt wird. Wichtig ist, sich aber nicht nur mit der Bonushöhe zu befassen, sondern auch einen Blick auf die Bonusbedingungen zu werfen. Wie oft muss der Betrag in welchem Zeitraum umgesetzt werden?

In weiterer Folge sollte man natürlich auch das Spieleangebot unter die Lupe nehmen: Welche Slots stehen zur Verfügung und welche Varianten der Tischspiele werden angeboten? Bietet der Anbieter auch einen Live-Bereich an? Viele Online Casinos stellen nämlich auch einen Live Casino-Bereich bereit, sodass direkt gegen den Dealer angetreten werden kann. So kann der Dealer beim Kartengeben oder auch beim Wurf der Kugel in den Kessel beobachtet werden.

Wer nur bestimmte Zahlungsmethoden nutzen will, ist gut beraten, sich damit zu befassen, welche Arten der Transaktionen angeboten werden. Kreditkarte und Banküberweisungen werden in der Regel immer akzeptiert, PayPal, Neteller oder auch die Paysafecard sind ebenfalls in vielen Online Casinos vertreten. Wer hingegen mit Kryptowährungen arbeiten will, sollte zuvor überprüfen, ob und welche Kryptowährungen angeboten werden.

Ist man unsicher, ob das Online Casino tatsächlich den eigenen Vorstellungen entspricht, kann auch im Internet nach Test- und Erfahrungsberichten Ausschau halten. Überwiegen die negativen Kommentare, so sollte man sich besser auf die Suche nach einem anderen Online Casino machen.

Spieler brauchen keine Bedenken wegen unseriöser oder betrügerischer Machenschaften haben

Hatten Online Casinos zu Beginn den Ruf, hier würde man mit Sicherheit Geld verlieren, weil es keine faire Bedingungen gibt, so weiß man heute, dass man sich keine Sorgen machen muss: Hat das Online Casino eine Lizenz von einer namhaften Regulierungsbehörde, so weiß man, der Anbieter erfüllt hohe Standards in Bezug auf Datenschutz, Fairness und Sicherheit. Zudem gibt es immer wieder Überprüfungen von unabhängigen Prüforganisationen wie eCOGRA. Dadurch wird sichergestellt, dass die Spiele nicht manipuliert sind, sondern ein Zufallsgenerator für Sieg oder Niederlage verantwortlich ist.

Bilder: © Aidan Howe, Lucio Alfonsi | Pixabay