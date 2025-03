Bitcoin ist kein sicherer Hafen

Studie vergleicht Renditen von Bitcoin und Gold mit denen von Aktien und Staatsanleihen – Bitcoin-Rendite korreliert stark mit Aktienrenditen – Gold, das traditionell als sicherer Hafen gilt, entwickelt sich hingegen unabhängig zu den Märkten – Bitcoin eignet sich daher nicht, um Aktienportfolio zu diversifizieren und abzusichern.

Die Rendite der Kryptowährung Bitcoin entwickelt sich ziemlich parallel zu den Renditen von Aktien. Hingegen hängt die Goldrendite insbesondere in Krisenzeiten nicht mit Aktien- und Anleiherenditen zusammen, was das Edelmetall traditionell zum sicheren Hafen für Anlegerinnen und Anleger macht. Somit ist Bitcoin kein Goldersatz und eignet sich nicht, um ein Aktienportfolio zu diversifizieren und gegen Schwankungen abzusichern. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) [1]. Für diese haben Alexander Kriwoluzky, Leiter der Abteilung Makroökonomie im DIW Berlin, und Christoph Schneider, Professor für Finance an der Universität Münster, die monatlichen Renditen der vergangenen zehn Jahre von Gold, Bitcoin sowie US-amerikanischen und deutschen Aktien und Anleihen analysiert.

Der Bitcoin-Kurs ist in den vergangenen Jahren enorm gestiegen, hat aber auch stark geschwankt. Für viele Investierende gilt die Kryptowährung dennoch als alternative Anlageklasse. »Anders als Gold bietet Bitcoin jedoch keinen sicheren Hafen. Denn Bitcoin verhält sich in Krisenzeiten ganz anders als Gold. Sein Kurs fällt typischerweise, wenn auch die Aktienmärkte sinken«, erklärt Alexander Kriwoluzky. »Zudem schwankt der Kurs stark, was es zu einer riskanteren Anlage als Gold macht, das als traditioneller Wertspeicher anerkannt ist.«

Bitcoin auch als Währungsreserve ungeeignet

Auch für Zentralbanken ist Bitcoin aufgrund seiner hohen Volatilität und fehlenden Renditeeigenschaften nicht geeignet. Staatsanleihen, insbesondere deutsche Staatsanleihen, bieten eine stabilere Möglichkeit zur Diversifikation und Absicherung. Die Diskussion um Bitcoin als Währungsreserve, die vor allem in den USA durch Donald Trump und Elon Musk populär wurde, sei laut der Studie wenig fundiert. »Diese Diskussion wurde meist unreflektiert in den deutschen Raum übertragen, obwohl die Risiken und die unbeständige Natur von Bitcoin klar sind«, so Christoph Schneider weiter. »Bitcoin ist als Währungsreserve absolut ungeeignet.«

Gespräch mit Prof. Dr. Alexander Kriwoluzky, Leiter der Abteilung Makroökonomie im DIW Berlin

Herr Kriwoluzky, der Bitcoin besteht aus Nullen und Einsen, die auf einem Datenträger gespeichert werden. Gold hingegen kann man anfassen, bearbeiten oder sich in den Safe legen. Warum haben Sie diese beiden so unterschiedlichen Wertanlagen miteinander verglichen?

Die Idee für diese Untersuchung kam mir im Gespräch mit jungen Studierenden. Für sie und auch für viele andere gilt Bitcoin als Anlageklasse. Es wird ganz konkret gesagt, wir kaufen Bitcoin nicht, weil es eine Währung ist oder weil wir denken, dass wir damit immer und überall bezahlen können, sondern wir kaufen Bitcoin, weil es eine Anlage ist. Wenn man sich dann überlegt, welche Charakteristiken Bitcoin hat, erkennt man, dass Bitcoin und Gold viele Gemeinsamkeiten haben. Zwar kann man Bitcoin nicht anfassen, aber Bitcoin zahlt genauso wie Gold keine Zinsen und Bitcoin zahlt genauso wie Gold keine Dividenden. Das einzige worauf man setzt, wenn man Bitcoin kauft, ist, dass man wieder mit Gewinn verkaufen kann. Das hat uns dazu gebracht, zu fragen, inwiefern die Gleichsetzung mit Gold auch für die Zentralbanken eine Rolle spielen könnte und ob sich Anlegende mit Bitcoin im Portfolio vor Schwankungen im Aktien- oder Anleihenmarkt schützen könnten.

Könnte Bitcoin ähnlich wie Gold als Absicherung gegen Kursverluste von Aktien oder Anleihen dienen?

In unserer Studie finden wir heraus, dass das nicht der Fall ist, ganz im Gegenteil. Wir können bestätigen, dass Gold tatsächlich als Absicherung dienen kann. Das heißt, immer wenn der Aktienmarkt fällt, steigt der Goldkurs in der Regel etwas. Das hat damit zu tun, dass die Aktienkurse fallen, wenn hohe Unsicherheit herrscht, wie zum Beispiel nach dem Finanzcrash, nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine oder während der Pandemie. Gleichzeitig steigt der Goldpreis, weil sich viele Anlegende ins Gold flüchten. Beim Bitcoin sehen wir das nicht. Ganz im Gegenteil beobachten wir, dass immer wenn die Aktienkurse steigen und Menschen Aktien kaufen, auch der Bitcoin-Kurs steigt. Umgekehrt gilt, wenn die Aktienkurse fallen, sinkt der Bitcoin-Kurs ebenso. Deswegen ist Bitcoin keine gute Anlage, wenn man das Portfolio diversifizieren möchte.

Ist also Bitcoin nicht das neue Gold?

Kurz und knapp gesagt: Bitcoin ist nicht das neue Gold.

Behält denn der Bitcoin in Krisenzeiten seinen Wert?

Das ist eben nicht der Fall. Wenn man also eine sichere Währungsreserve haben möchte, dann sind Staatsanleihen, insbesondere deutsche Staatsanleihen, die wesentlich bessere Investition für Zentralbanken. Das ist ja auch das, was Zentralbanken machen. Dort liegen Staatsanleihen und dort sollte man kein Bitcoin haben. Bitcoin ist als Währungsreserve absolut ungeeignet.

Wie ist es denn zu erklären, dass man überhaupt in diese Richtung denkt? Denn die Diskussion um Bitcoin als Währungsreserve ist ja auch in der deutschen Politik durchaus aufgenommen worden.

Diese Diskussion kommt ursprünglich aus den USA und wurde dort von Donald Trump und Elon Musk in die Welt gesetzt. Eine Motivation dafür könnte sein, dass die beiden den Bitcoin-Kurs vielleicht nach oben drücken wollten, beziehungsweise, dass sie auch für ein bestimmtes Klientel oder Wahlklientel in den USA interessant sein wollten. Gerade Elon Musk spricht da ja ganz stark die IT-Leute an. Zudem hat es natürlich auch immer etwas Libertäres, wenn man eine Währung hat, die nicht von der Zentralbank kontrolliert wird. Die Diskussion wurde dann in Deutschland von Leuten aufgenommen, die in den letzten Monaten in der Regel relativ unreflektiert Forderungen von Trump und Musk aufgenommen haben. So kam diese ganze Diskussion überhaupt erst hierher.

Das Gespräch führte Erich Wittenberg.

497 Artikel zu „Bitcoin“

News | Business | Strategien Zahl der Bitcoin-Millionäre steigt rasant an Die Zahl der Bitcoin-Millionäre hat sich in den letzten zwölf Monaten mehr als verdoppelt. Laut einer neuen Vermögenserhebung gibt es mittlerweile 85.400 Menschen weltweit, die mehr als 1 Million US-Dollar in Bitcoin besitzen. Dies entspricht einem Anstieg von 111 % gegenüber dem Vorjahr, was auf das wachsende Interesse und Vertrauen in die führende Kryptowährung hinweist.… Weiterlesen →

News | Blockchain Grundlegende Dinge über Bitcoin Bitcoin ist die weltweit erste Kryptowährung und eine Art digitales Geld. Es wurde 2009 von einer Person oder Gruppe unter dem Pseudonym Satoshi Nakamoto entwickelt und ist seitdem kontinuierlich gewachsen. Bitcoin ist decentralized, was bedeutet, dass es nicht von Regierungen oder Banken reguliert oder kontrolliert wird. Stattdessen wird es durch die Gemeinschaft der Bitcoin-Nutzer reguliert.… Weiterlesen →

News | Blockchain | E-Commerce Neueste Nachrichten über den Bitcoin-Handel in Alabama Der Bitcoin-Handel ist jetzt in Alabama über eine neue Online-Börse möglich. Die Bitcoin Traders of Alabama (BTA) ist eine Gruppe von Anlegern und Enthusiasten, die sich zusammengeschlossen haben, um einen sicheren und einfachen Weg für den Handel mit Bitcoins in diesem Bundesstaat zu bieten. Erkunden Sie https://immediateedge.biz/de/ für weitere Informationen. Die BTA bietet eine Reihe… Weiterlesen →

News | Business | E-Commerce Neueste Nachrichten über den Bitcoin-Handel in Montana Der Bitcoin-Handel ist jetzt auch in Montana über die Online-Börse Gemini möglich. Dieser Dienst bietet eine bequeme und sichere Möglichkeit, Bitcoins zu kaufen, zu verkaufen und zu speichern. Sie können Gemini auch für den Handel mit anderen Kryptowährungen, wie Ethereum, Litecoin und Zcash, nutzen. Sie können auch tesla coin nach weiteren Informationen durchsuchen. Gemini ist… Weiterlesen →

News | Business | E-Commerce Neueste Nachrichten über den Bitcoin-Handel in Nebraska Die neueste Nachricht über den Bitcoin-Handel in Nebraska ist, dass die Finanzaufsichtsbehörde des Bundesstaates eine Warnung an Investoren über die mit der digitalen Währung verbundenen Risiken herausgegeben hat. Besuchen Sie https://bitcoinbuyerapp.de/ für weitere Informationen. Bitcoin, das von keiner Regierung oder Finanzinstitution reguliert wird, hat in den letzten Monaten starke Wertschwankungen erlebt. Das Nebraska Department of… Weiterlesen →

News | Business | E-Commerce Neueste Nachrichten über den Bitcoin-Handel in Nevada Die Bitcoin-Handelsszene in Nevada heizt sich auf, da ständig neue Börsen und Plattformen auftauchen. Hier ist ein Blick auf die neuesten Nachrichten über den Bitcoin-Handel in Nevada. Erkunden Sie bitcoin prime für weitere Informationen. Börse startet in Las Vegas Eine neue Börse namens Bitfinex hat in Las Vegas den Betrieb aufgenommen und bietet eine Plattform… Weiterlesen →

News | Business | E-Commerce Neueste Nachrichten über den Bitcoin-Handel in New Jersey In den letzten Jahren ist der Bitcoin-Handel in New Jersey äußerst beliebt geworden. Es gibt jetzt eine Reihe von Börsen, die es den Einwohnern erlauben, Bitcoin zu kaufen und zu verkaufen, darunter Coinbase, Kraken und Bitfinex. Erkunden Sie bitcoin motion für weitere Informationen. Es ist jedoch wichtig zu bedenken, dass der Handel mit Bitcoin immer… Weiterlesen →

News | E-Commerce Fortschritt des Bitcoin-Handels in Asien Der Bitcoin-Handel in Asien hat in den letzten Jahren erhebliche Fortschritte gemacht. Im Jahr 2016 belief sich der Wert der Bitcoin-Transaktionen in Asien auf 22 Mrd. USD. Diese Zahl stieg 2017 auf 64 Mrd. USD. Es wird erwartet, dass sich dieser Trend 2018 fortsetzt und der Wert der Bitcoin-Transaktionen in Asien schätzungsweise 140 Mrd. USD… Weiterlesen →

News | Blockchain Ein neuer Ansatz für Kryptowährung: Bitcoin-CFDs Bitcoin-CFDs sind ein neuer Weg, Kryptowährungen zu handeln. Diese Art von Finanzinstrument bietet viele Vorteile gegenüber dem direkten Kauf und Verkauf von Kryptowährungen. Zum Beispiel können Sie mit Bitcoin-CFDs sowohl von steigenden als auch vom fallenden Kurs profitieren. Darüber hinaus ist der Handel mit Bitcoin-CFDs bei vielen Brokern möglich, ohne dass Sie eine Kryptowährung besitzen… Weiterlesen →

News | Blockchain | Digitalisierung | E-Commerce Bitcoin-Grundlagen und häufige Fragen Einführung: Was ist Bitcoin und wie funktioniert es? Bitcoin ist eine dezentrale, digitale Währung, die auf Blockchain-Technologie basiert. Bitcoin wurde 2009 von Satoshi Nakamoto entwickelt und ist seitdem die am weitesten verbreitete Kryptowährung. Im Gegensatz zu traditionellen Währungen wie dem US-Dollar oder dem Euro existiert Bitcoin nicht in physischer Form und es gibt keine… Weiterlesen →