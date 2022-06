Der Bitcoin-Handel ist jetzt auch in New Hampshire möglich!

Dies ist eine große Nachricht für die Krypto-Community, da New Hampshire der erste Staat in den USA wird, der den Bitcoin-Handel an einer regulierten Börse erlaubt. Erkunden Sie bitcoin loophole für weitere Informationen.

Die neue Börse mit dem Namen Bitstamp USA wird von demselben Unternehmen betrieben, das auch die beliebte europäische Börse mit demselben Namen betreibt.

Bitstamp USA wird sowohl den Spot- als auch den Futures-Handel mit Bitcoin, Ethereum, Litecoin und anderen wichtigen Kryptowährungen anbieten.

Dies ist eine enorme Entwicklung für die US-Kryptoindustrie und wird wahrscheinlich dazu führen, dass in naher Zukunft noch mehr Staaten den Kryptohandel zulassen werden. Bislang sind nur eine Handvoll Staaten für Kryptobörsen offen.

Der Bitcoin-Handel ist nun offiziell im Bundesstaat New Hampshire legal! Gouverneur Chris Sununu hat ein Gesetz unterzeichnet, das digitale Währungen als gesetzliches Zahlungsmittel anerkennt und New Hampshire damit zum ersten US-Bundesstaat macht, der dies tut. Das neue Gesetz tritt am 1. Januar 2018 in Kraft.

Dies ist eine große Neuigkeit für Bitcoin- und andere Digitalwährungshändler in den USA, da es für mehr Klarheit und Sicherheit in Bezug auf den rechtlichen Status ihrer Aktivitäten sorgt. Außerdem wird damit ein Präzedenzfall geschaffen, dem andere Staaten in Zukunft folgen könnten.

Das neue Gesetz legt fest, dass digitale Währungen nach staatlichem Recht als »Geld« zu behandeln sind, und Unternehmen können sie als Zahlungsmittel für Waren und Dienstleistungen akzeptieren. Es gibt jedoch einige Ausnahmen, z. B. für Steuern und Versorgungsleistungen.

Bitcoin-Handel wird in New Hampshire nun unter denselben rechtlichen Rahmenbedingungen stattfinden wie andere Finanzaktivitäten. Dies ist ein Schritt in die richtige Richtung für die Regulierung von Kryptowährungen in den USA und könnte dazu beitragen, das Wachstum der Branche zu beschleunigen. Wir werden weiterhin berichten, falls sich in diesem Bereich weitere Entwicklungen ergeben.

Die New Hampshire Securities Division hat eine Unterlassungsverfügung gegen eine nicht registrierte Bitcoin-Handelsplattform erlassen.

Die Abteilung sagte, dass Bitstrade, auch bekannt als GAW Miners, Wertpapiere angeboten hat, ohne beim Staat registriert zu sein. Bitstrade wurde auch beschuldigt, falsche Angaben über seine Geschäftstätigkeit gemacht zu haben, so die Anordnung.

Die Abteilung sagte, dass sie Beschwerden von Einwohnern von New Hampshire erhalten habe, die in Bitstrade investiert hatten.

Bitstrade reagierte nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.

Die New Hampshire Securities Division ist die jüngste Regulierungsbehörde, die Maßnahmen gegen ein Bitcoin-Unternehmen ergreift. Letzten Monat hat die US Securities and Exchange Commission (SEC) zwei Bitcoin-Unternehmen wegen Betrugs angeklagt.

Im September sagte die Commodity Futures Trading Commission (CFTC), dass Bitcoin und andere Kryptowährungen Waren seien und unter ihrer Gerichtsbarkeit stünden.

Die US-Börsenaufsicht hat auch ein Auge auf die Entwicklung von Bitcoin und anderen digitalen Währungen. In einer Rede Anfang dieses Monats sagte SEC-Chefin Mary Jo White, dass die Behörde »sehr genau« hinsieht, was in der Welt der Kryptowährungen vor sich geht.

Die neuesten Nachrichten über den Bitcoin-Handel in New Hampshire sind, dass die Financial Crimes Unit des Staates gegen ein lokales Unternehmen ermittelt, das den Kauf und Verkauf der digitalen Währung ermöglicht.

Die Untersuchung wurde durch Beschwerden von Kunden des Unternehmens CoinMama ausgelöst, die angaben, dass sie Schwierigkeiten hatten, Geld von ihren Konten abzuheben.

CoinMama ist eines von mehreren Unternehmen, die Bitcoin-Nutzern in New Hampshire Dienstleistungen anbieten. Der Staat hat in den letzten Monaten einen Anstieg des Interesses an Bitcoin erlebt, da der Wert der Währung in die Höhe geschossen ist.

Es ist nicht klar, welche Maßnahmen der Staat gegen CoinMama ergreifen wird, wenn er Beweise für ein Fehlverhalten findet. Die Tatsache, dass gegen das Unternehmen ermittelt wird, zeigt jedoch, dass die Regulierungsbehörden genauer hinschauen, wenn mehr Menschen in Bitcoin investieren.

Es ist schon eine Weile her, dass wir über den Bitcoin-Handel in New Hampshire gesprochen haben, also lassen Sie uns einen Blick auf die neuesten Nachrichten werfen. Die Vorschriften des Staates in Bezug auf Kryptowährungen werden immer noch fertiggestellt, aber das hat die Menschen nicht davon abgehalten, mit Bitcoin zu handeln. In der Tat gab es in den letzten Monaten einen Anstieg der Bitcoin-Handelsaktivitäten in New Hampshire.

Die beliebteste Börse für den Bitcoin-Handel in New Hampshire ist LocalBitcoins.com. Auf dieser Plattform können Nutzer Bitcoin mit einer Vielzahl von Zahlungsmitteln, einschließlich Bargeld, kaufen und verkaufen. In den letzten sechs Monaten wurden auf LocalBitcoins.com fast 2.000 BTC gehandelt, mit einem Gesamtwert von über 10 Millionen Dollar.

Eine weitere beliebte Option für den Bitcoin-Handel in New Hampshire ist die Börse Kraken. Kraken ist eine weltweit beliebte Kryptowährungsbörse, die auch in New Hampshire sehr beliebt ist. In den letzten sechs Monaten wurden auf Kraken über 1.000 BTC gehandelt, mit einem Gesamtwert von mehr als 5 Millionen Dollar.

Coinbase ist ebenfalls eine beliebte Wahl für den Bitcoin-Handel in New Hampshire. Coinbase ist eine der größten Kryptowährung Börsen der Welt und ermöglicht es Benutzern, Bitcoin mit Kredit- und Debitkarten sowie Banküberweisungen zu kaufen. In den letzten sechs Monaten wurden auf Coinbase über 1.000 BTC gehandelt, mit einem Gesamtwert von mehr als 5 Millionen Dollar.