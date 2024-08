Zahl der Bitcoin-Millionäre steigt rasant an

Die Zahl der Bitcoin-Millionäre hat sich in den letzten zwölf Monaten mehr als verdoppelt. Laut einer neuen Vermögenserhebung gibt es mittlerweile 85.400 Menschen weltweit, die mehr als 1 Million US-Dollar in Bitcoin besitzen. Dies entspricht einem Anstieg von 111 % gegenüber dem Vorjahr, was auf das wachsende Interesse und Vertrauen in die führende Kryptowährung hinweist.

Crypto Wealth Report 2024: Ein Blick auf die Vermögensverteilung

Der Crypto Wealth Report 2024 von Henley and Partners zeigt, dass die Anzahl der Bitcoin-Besitzer mit einem Vermögen von über 1 Million US-Dollar bis zum 30. Juli auf 85.400 gestiegen ist. Im Vergleich zu den Zahlen aus dem Jahr 2023 bedeutet dies mehr als eine Verdopplung. Diese beeindruckende Zunahme verdeutlicht, wie stark der Bitcoin-Markt im letzten Jahr gewachsen ist, sowohl in Bezug auf den Preis als auch auf das allgemeine Interesse der Investoren.

Der Bericht von Henley and Partners rundet die Millionärsstatistiken auf die nächsten Hundert ab und misst das Wachstum zwischen dem 1. Juli 2023 und dem 30. Juni 2024. Die in dem Bericht enthaltenen Daten basieren auf einer Mischung aus firmeneigenen Reichtumsmodellen und öffentlich zugänglichen Informationen von großen Krypto-Plattformen wie CoinMarketCap, Binance, BscScan und Etherscan. Diese Methodik gewährleistet eine umfassende und präzise Darstellung der Vermögensverteilung im Krypto-Bereich.

Die wachsende Anzahl von Krypto-Millionären weltweit

Nicht nur die Bitcoin-Millionäre verzeichneten ein erhebliches Wachstum. Weltweit gibt es nun 172.300 Menschen, die ein Kryptowährungsvermögen von über 1 Million US-Dollar besitzen. Dies stellt einen Anstieg von 95 % gegenüber den 88.200 Personen im Vorjahr dar. Dieser Zuwachs zeigt, dass Kryptowährungen zunehmend als ernstzunehmende Anlageklasse wahrgenommen werden, die das Potenzial hat, erheblichen Wohlstand zu schaffen.

Auch die sogenannten »oberen Schichten« der Krypto-Vermögenden verzeichneten einen bedeutenden Zuwachs. Die Zahl der Krypto-Centi-Millionäre – Personen, die mehr als 100 Millionen US-Dollar in Kryptowährungen halten – stieg um 79 % auf 325. Zudem wurden im letzten Jahr sechs neue Krypto-Milliardäre geschaffen, wodurch die Gesamtzahl der Krypto-Milliardäre auf 28 anstieg. Dieser Anstieg verdeutlicht die enorme Wertsteigerung, die in der Krypto-Industrie möglich ist, insbesondere für diejenigen, die frühzeitig in große Mengen investiert haben.

Bitcoin als Haupttreiber des Wachstums

Andrew Amoils, Leiter der Forschung bei New World Wealth, betonte, dass das Wachstum in der Gruppe der Krypto-Millionäre hauptsächlich durch Bitcoin getrieben wurde. Von den sechs neuen Krypto-Milliardären, die im letzten Jahr entstanden sind, kamen fünf aus dem Bitcoin-Bereich. Dies unterstreicht die dominierende Stellung von Bitcoin, insbesondere wenn es darum geht, langfristige Investoren anzuziehen, die große Mengen an BTC erwerben.

Bitcoin etabliert sich zunehmend als vielseitiges Zahlungsmittel und findet in einer Vielzahl von Branchen Anwendung. Besonders bemerkenswert ist die wachsende Akzeptanz in Bereichen wie Immobilien, Technologie und Luxusgüter. Online Casinos mit Bitcoin sind ein weiteres Beispiel dafür, wie Kryptowährungen in traditionellen und neuen Märkten Fuß fassen. Diese Casinos ermöglichen es Spielern, direkt mit Bitcoin zu wetten und Transaktionen durchzuführen, was nicht nur die Anonymität und Sicherheit erhöht, sondern auch die Attraktivität von Bitcoin als Zahlungsmittel weiter steigert. Die breite Nutzung von Bitcoin in verschiedenen Branchen unterstreicht seine wachsende Bedeutung als global akzeptiertes Finanzinstrument.

Einfluss von Bitcoin-ETFs auf das Wachstum

Ein weiterer wichtiger Faktor für das rasante Wachstum der Zahl der neuen Millionäre und den breiteren Aufschwung im Krypto-Sektor war die Einführung von Spot-Bitcoin-Exchange-Traded-Funds (ETFs). Dominic Volek, Leiter des Privatkundengeschäfts bei Henley and Partners, verwies auf die Einführung dieser ETFs als Haupttreiber hinter dem Anstieg der Millionäre. Die Beliebtheit dieser Anlageprodukte führte zu einer verstärkten Nachfrage nach Bitcoin, was sich in einem deutlichen Preisanstieg niederschlug.

Bitcoin-Preis und Marktentwicklung

Der Preis von Bitcoin ist im letzten Jahr um 142 % gestiegen, was den rapiden Anstieg der Bitcoin-Millionäre weiter erklärt. Von einem Preis von 26.100 US-Dollar am 27. August 2023 stieg der Wert auf 63.100 US-Dollar zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts, wie Daten von TradingView zeigen. Am 26. August 2024 verzeichneten die Spot-Bitcoin-Produkte über 200 Millionen US-Dollar an frischen Zuflüssen, was den größten Zufluss an einem einzigen Tag in den letzten 35 Tagen darstellt.

Ausblick auf die Krypto-Zukunft

Die Entwicklungen im Krypto-Sektor, insbesondere rund um Bitcoin, zeigen deutlich, dass die digitale Währung ihren Platz in der globalen Finanzlandschaft festigt. Die stark gestiegene Zahl der Millionäre und Milliardäre ist ein Indikator für das wachsende Vertrauen in Kryptowährungen als langfristige Investition. Mit der kontinuierlichen Einführung neuer Finanzprodukte wie Bitcoin-ETFs und der wachsenden Akzeptanz von Bitcoin durch Institutionen und Privatanleger dürfte das Wachstum in diesem Bereich weiter anhalten.

