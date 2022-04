Ein Leitfaden für Anfänger zum Bitcoin-Mining | Mining von Bitcoin mit einer Ethereum-GPU GeForce GTX 1080 Ti!

Einführung

Wenn Sie diesen Leitfaden lesen, gehen wir davon aus, dass Sie zumindest grundlegende Kenntnisse über Computer und die Blockchain-Technologie haben. Dieser Leitfaden soll Ihnen einen Einblick in die Welt des Bitcoin-Minings geben und Ihnen helfen zu entscheiden, ob es etwas für Sie ist. Bei der Erstellung dieses Leitfadens haben wir uns bemüht, ihn so einfach wie möglich zu gestalten, damit auch Anfänger mit dem Mining von Bitcoin beginnen können.

Was ist Bitcoin-Mining?

Bitcoin-Mining ist ein Prozess, der die Aufgabe hat, neue Bitcoins zu erzeugen und bestehende Transaktionen zu bestätigen. Diejenigen, die dies tun, werden als Miner bezeichnet. Jede Transaktion wird in einem Block gespeichert, der vom Netzwerk validiert wird, bevor er hinzugefügt wird. Sobald ein Block validiert wurde, wird er in die Blockchain aufgenommen, was das offizielle Aufzeichnungs- und Transaktionssystem für Bitcoin ist. Weitere Informationen zum digitalen Gold finden Sie unter bitcoin up

Wenn Sie ein Block erfolgreich validieren, werden Sie mit neuen Bitcoins belohnt. Die Höhe der Belohnung variiert je nach Schwierigkeitsgrad des Blocks, den Sie validiert haben. Der aktuelle Block Reward liegt bei 12,5 BTC. Diese Zahl wird alle 210.000 Blöcke (ungefähr alle 4 Jahre) halbiert. Somit ist das Mining von Bitcoin eine sehr rentable Aktivität und es lohnt sich, sich darauf einzulassen.

Wie funktioniert Bitcoin-Mining?

Beim Mining von Bitcoin wird Ihre GPU (Grafikkarte) oder ASIC (Application Specific Integrated Circuit) verwendet, um komplexe mathematische Berechnungen durchzuführen. Diese Berechnungen stellen sicher, dass alle Transaktionen im Netzwerk korrekt sind und keine doppelten Ausgaben vorkommen. Diejenigen, die einen Block erfolgreich validieren, werden dafür belohnt.

Welche Hardware wird für das Bitcoin-Mining benötigt?

Die Hauptkomponente, die Sie für das Bitcoin-Mining benötigen, ist eine gute GPU (Grafikkarte). ASICs (Application Specific Integrated Circuits) sind spezialisierte Computerchips, die für das Mining von Bitcoin optimiert sind und in der Regel viel leistungsfähiger als GPUs sind. ASICs können jedoch sehr teuer sein und es lohnt sich nicht, in sie zu investieren, wenn Sie nur gelegentlich minen möchten.

Eine gute Wahl für eine GPU ist die NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti. Diese Grafikkarte ist sehr leistungsfähig und kostet derzeit etwa $700. Wenn Sie ein ernsthafter Miner werden möchten, sollten Sie in mehrere GPUs investieren, um Ihre Mining-Leistung zu steigern.

Neben einer guten GPU benötigen Sie auch einen geeigneten Bitcoin-Mining-Pool. Ein Mining-Pool ist eine Gruppe von Minern, die zusammenarbeiten, um Blöcke schneller zu validieren und so ihre Belohnungen zu maximieren. Ohne einen Pool wäre das Mining von Bitcoin sehr schwierig und unwirtschaftlich, da Sie sehr lange auf eine Block-Belohnung warten müssten.

Es gibt viele verschiedene Mining-Pools zur Auswahl, aber wir empfehlen Ihnen, sich für einen Pool mit guter Reputation und hoher Hashrate zu entscheiden. Einige beliebte Pools sind Antpool, BitFury, BTCC, SlushPool und ViaBTC.

Sobald Sie sich für einen Pool entschieden haben, müssen Sie eine Mining-Software herunterladen. Es gibt viele verschiedene Mining-Softwares zur Auswahl, aber wir empfehlen Ihnen, Bitcoin Core zu verwenden. Bitcoin Core ist die offizielle Bitcoin-Wallet-Software und enthält auch einen Mining-Client.

Wenn Sie alles richtig eingerichtet haben, sollten Sie in der Lage sein, loszulegen und anfangen zu minen! Es kann ein bisschen dauern, bis Sie Ihre erste Block Belohnung bekommen, aber wenn Sie Geduld haben, werden Sie bald damit beginnen, Bitcoin zu verdienen.

Die beste GPU für das Mining von Bitcoin

Bei der Auswahl der besten GPU für das Bitcoin-Mining gibt es einige Dinge zu beachten. Der wichtigste Faktor ist das Preis-Leistungs-Verhältnis. Weitere zu berücksichtigende Faktoren sind der Stromverbrauch, der Geräuschpegel und die Anzahl der verfügbaren Anschlüsse.

Die NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ist derzeit die beste GPU für das Bitcoin-Mining. Sie hat ein Preis-Leistungs-Verhältnis von 3,5 und ist damit dreieinhalb Mal effizienter als die AMD Radeon RX 580. Außerdem hat sie eine geringe Leistungsaufnahme von 250 Watt und einen relativ niedrigen Geräuschpegel von 30 Dezibel. Die GeForce GTX 1080 Ti verfügt außerdem über 11 verfügbare Ports, mehr als jede andere GPU auf dem Markt.

Die beste ASIC für das Bitcoin-Mining

ASICs (Application Specific Integrated Circuits) sind spezialisierte Computerchips, die für das Mining von Bitcoin optimiert sind. ASICs sind in der Regel viel leistungsfähiger als GPUs, aber auch viel teurer. Die beste ASIC für das Bitcoin-Mining ist die Bitmain Antminer S9. Dieser ASIC hat eine Leistung von 14 TH/s und einen Stromverbrauch von 1350 Watt. Der Bitmain Antminer S9 kostet derzeit etwa $2000.

Die beste Mining-Software

Es gibt viele verschiedene Mining-Softwares zur Auswahl, aber wir empfehlen Ihnen, die offizielle Bitcoin-Wallet-Software Bitcoin Core zu verwenden. Bitcoin Core enthält einen eingebauten Mining-Client, der es Ihnen ermöglicht, sofort mit dem Mining von Bitcoin zu beginnen. Bitcoin Core ist kostenlos und Open Source Software, was bedeutet, dass jeder sie herunterladen und verwenden kann.