Öffentliche Förderung für die digitale Transformation gezielt nutzen

Ihre eigene digitale Transformation ist eine Herausforderung für alle Organisationen, auch für jene, die selbst in der IT-Branche aktiv sind. Für mittelständische Unternehmen wird aus dieser Herausforderung leicht eine wahre Herkulesaufgabe, denn es ist schwer, die erforderlichen Ressourcen aufzubringen. Das gilt neben den Kosten vor allem auch für die erforderliche Zeit neben dem Tagesgeschäft und für das entsprechende Know-how bei den Mitarbeitenden. Wenn der Mittelständler dann noch ein Dienstleister ist, steigt der Druck noch mal, denn die Transformation wirkt sich direkt auf die Kunden aus. Daraus eröffnen sich aber auch Chancen.

Als Plattformanbieter für Managed Services IT und Cloud-Telefonie bietet byon unter anderem virtuelle Telefonanlagen. Gerade für diese Leistung ist die permanent notwendige Synchronisierung der vorhanden Rechenleistungen und betriebenen Systeme mit den zunehmenden Leistungsanforderungen durch immer umfangreichere und sich ständig verändernde Software eine zentrale Herausforderung. byon wollte daher ein IT-Analysewerkzeug entwickeln, um die eigenen Systeme zu überwachen. Durch Hochrechnungen soll erkannt werden, ob diese Systeme in ihrem Betriebszustand den zu erwartenden Kundenanforderungen in den kommenden drei bis sechs Monaten gerecht werden oder ob die Systeme ausgebaut werden müssen. Für byon hat dieses Analysewerkzeug einen zweifachen Nutzen: Zum einen wird die Business Continuity erhöht, das bedeutet, es wird noch unwahrscheinlicher, dass Systeme unvorhergesehen ausfallen, weil frühzeitig Gegenmaßnahmen ergriffen werden können. Ein solcher Systemausfall ist mit den Risiken von Kosten und unzufriedenen Kunden verbunden. Diese Risiken werden stark minimiert. Zum anderen stehen noch genauere Informationen für Investitionsentscheidungen in die eigenen Systeme zur Verfügung. Das verbessert die Planbarkeit für das Unternehmen und eine detaillierte Kenntnis über die Leistungsfähigkeit der Systeme unterstützt auch die Akquise neuer Kunden.

»Im Lauf des Projekts hat sich dann schnell eine sehr interessante Weiterentwicklung für das Analysewerkzeug ergeben, denn unser Entwicklungspartner Treaves hat den Ansatz der modellprädiktiven Regelung eingebracht. Prädiktivität bedeutet, dass es möglich ist, eine konkrete Vorhersage für zukünftige Ereignisse oder Zustände zu treffen. Wir nutzen dafür künstliche Intelligenz und sind aktuell in der Lage bis zu 24 Stunden in die Zukunft vorherzusagen, was auf unseren Systemen passieren wird«, sagt Alexander Nohles, Head of IT Network Operations bei byon. »Durch ein kontinuierliches Training des Analysewerkzeugs über einen Abgleich der Vorhersage mit den tatsächlich eingetretenen Zuständen über längere Zeiträume gehen wir davon aus, dass wir diesen Zeitraum künftig erweitern können.«

Der Name des Analysewerkzeugs ist LeiSER: Leistungs-, Stabilitäts- und Effizienzbewertung softwarebasierter Belastung von Rechner-Produktivsystemen auf Basis eines Ansatzes aus der modellprädiktiven Regelung. Die Komplexität des Namens gibt einen Hinweis darauf, wie das Projekt zustande gekommen ist. Für byon bedeutet es eine enorme Investition, die nur mit eigenen Ressourcen auf keinen Fall so schnell hätte umgesetzt werden können. Aus diesem Grund wurde Treaves als Entwicklungspartner an Bord geholt, die zugleich eine hohe Expertise in der Ausgestaltung solcher Vorhaben als Forschungs- und Entwicklungsprojekt haben, das mit öffentlichen Geldern gefördert werden kann. Im Fall von LeiSER ist das gelungen, das Projekt wurde mit Mitteln aus der Digitalisierungsförderlinie Distr@l des Landes Hessen unterstützt. Das Fördervolumen betrug 45 Prozent der gesamten Projektsumme, die im hohen sechsstelligen Eurobereich lag.

»Das Wissen, dass solche Projekte grundsätzlich gefördert werden können, war auch bei uns da. Aber es ist sehr hilfreich, einen Partner an der Seite zu haben, der einen Überblick hat, welche verschiedenen Förderprogramme es gibt und dabei hilft, das passende auszuwählen«, sagt Robert Babic, Geschäftsführer der byon GmbH. »Die Anträge zu erstellen, bedeutet einen hohen zeitlichen Aufwand und erfordert das entsprechende Know-how. In unserem Fall war es beispielsweise wichtig, den wissenschaftlichen Aspekt des Projekts herauszuarbeiten. Auch da war die Zusammenarbeit mit Treaves sehr hilfreich. Die Kooperation mit einem solchen Partner für geförderte Projekte ist also eine klare Empfehlung für Unternehmen.«

Das LeiSER-Projekt von byon ist ein Erfolgsbeispiel für den Einsatz von Förderung. Das Unternehmen kommt in seiner Digitalisierung voran und seine Kunden profitieren davon in ihrem IT-Einsatz. Darüber hinaus erzielt byon durch die Weiterentwicklung im Projekt aber auch einen Wettbewerbsvorteil, durch den mehr aus dem Fördergeld gemacht wird als nur die Lösung der ursprünglichen Transformationsaufgabe.

Udo Thermer, Senior Project Professional bei byon.

byon Unternehmensprofil

Die byon gmbh, ein Unternehmen der Unternehmensgruppe 360 ITC mit Sitz in Frankfurt am Main, ist Spezialist für Managed-IT- und Security-Services sowie skalierbare Kommunikationslösungen. byon unterstützt Unternehmen dabei, ihre IT-Infrastruktur effizient und sicher zu gestalten – von der Beratung über die Implementierung bis hin zum laufenden Betrieb.

Als Managed-Service-Provider bietet byon leistungsstarke Lösungen in den Bereichen IT-Security und WAN-Connectivity – national und international. byon sorgt für hochverfügbare, sichere Verbindungen zwischen Unternehmensstandorten und Cloud-Diensten und gewährleisten durch proaktive Überwachung und moderne Sicherheitsmechanismen optimalen Schutz geschäftskritischer Systeme. Ergänzend dazu bietet byon flexible, skalierbare Unified Communications & Collaborations (UCC)-Lösungen aus der Private Cloud.

Mit innovativen, individuellen Lösungen für Kommunikation, IT- und Sicherheitsinfrastrukturen ist byon der verlässliche Partner für Unternehmen, die auf zukunftssichere Technologien setzen.

