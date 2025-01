Wirtschaftskrise in Deutschland: Unternehmen müssen die digitale Transformation jetzt nutzen

Die deutsche Wirtschaft steht vor einer beispiellosen Herausforderung: Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen steigt, und die Stimmung in vielen Branchen ist von Unsicherheit geprägt. Laut aktuellen Daten der Wirtschaftsauskunftei Creditreform stieg die Zahl der Firmenpleiten im Jahr 2024 auf 22.400 Insolvenzen – den höchsten Stand seit 2015. Allerdings lag die Zahl der Unternehmensinsolvenzen 2010 mit 31.998 noch deutlich höher.

Dawid Przybylski sieht als Experte für Online-Marketing, Lead-Generierung und Social-Media-Werbeanzeigen in dieser Krise jedoch auch eine Chance für Unternehmen und Privatpersonen, sich neu zu positionieren und zukunftssicher aufzustellen.

Die digitale Kluft überwinden

Deutschland hinkt in puncto Digitalisierung im internationalen Vergleich hinterher. Im europäischen Vergleich der digitalen Wirtschaft und Gesellschaft belegt Deutschland lediglich Platz 13. Besonders traditionelle Branchen scheuen oft noch den Schritt ins Online-Marketing und verpassen dadurch wichtige Wachstumschancen.

»Die aktuelle Wirtschaftslage zwingt uns, alte Muster zu überdenken«, betont Dawid Przybylski. »Unternehmen müssen jetzt die Möglichkeiten der digitalen Welt erkennen und nutzen. Wer weiterhin an traditionellen Methoden festhält, riskiert den Anschluss zu verlieren.«

Handeln statt abwarten

Viele Unternehmen verharren in Passivität und hoffen, die Krise aussitzen zu können. Doch Dawid Przybylski warnt: »Probleme aufzuschieben, bis es knallt, ist keine Lösung. Jetzt ist die Zeit zu handeln, sich weiterzubilden und neue Strategien zu entwickeln.«

Przybylski empfiehlt, sich auf folgende Bereiche zu konzentrieren:

Online-Werbeanzeigen: Gezielte Kampagnen auf Plattformen wie Facebook und Instagram können neue Kundenkreise erschließen und den Umsatz steigern.

Künstliche Intelligenz (KI): Der Einsatz von KI im Marketing ermöglicht personalisierte Ansprache und effizientere Prozesse.

Networking und Mindset: Der Austausch mit erfolgreichen Unternehmen und ein positives, zukunftsorientiertes Denken sind entscheidend für den Erfolg.

Lernen von den Besten

Dawid Przybylski rät Unternehmern sowie Privatpersonen, sich spätestens jetzt an erfolgreichen Beispielen zu orientieren: »Schaut euch die Unternehmen an, die in dieser Krise gewinnen. Sie nutzen digitale Tools, sind mutig und bereit, Risiken einzugehen. Eine starke Kundenbindung und gemeinsames Wachstum werden jetzt wichtiger denn je.«

Besonders Länder wie die USA und Polen setzen Maßstäbe in der Digitalisierung. Während die USA mit ihrer mutigen Innovationskultur, Risikobereitschaft und ihrem starken Fokus auf Konsum den digitalen Fortschritt vorantreiben, zeigt Polen, dass auch kleinere Volkswirtschaften durch Entschlossenheit und technologische Offenheit große Schritte nach vorn machen können. »Polen hat die Digitalisierung konsequent umgesetzt und beweist, wie Mut und Agilität neue Chancen schaffen – während wir in Deutschland oft noch zögern, uns zu verändern.«

2280 Artikel zu „Krise Wirtschaft“

News | Business | Strategien Wirtschaftskrise als mögliche Chance für den Digitaldruck Steigende Energiekosten und ein weltweiter Rohstoffmangel machen auch vor der Druckerbranche keinen Halt. Allein die Preise für eine Tonne Papier haben sich in den letzten vier Jahren von 80 Euro auf 172,99 Euro erhöht. Zusätzlich gibt es Lieferengpässe und enorme Strom- und Treibstoffkosten. Dennoch könnte die aktuelle Schieflage der Wirtschaft eine Chance für einen Teil… Weiterlesen →

News | Strategien | Tipps Corona-Krise: Digitale Wirtschaft begrüßt Rettungspaket der Bundesregierung Drei von vier Unternehmen halten Maßnahmen für angemessen. Das Krisenmanagement der Bundesregierung zur Abmilderung der ökonomischen Folgen der Corona-Pandemie trifft in der Digitalwirtschaft mehrheitlich auf Zuspruch. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des Digitalverbands Bitkom, an der sich 235 Unternehmen der digitalen Wirtschaft beteiligt haben. Drei von vier der befragten Unternehmen (74 Prozent) halten Maßnahmen… Weiterlesen →