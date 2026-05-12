Wie viele Stellen streicht die Tech-Branche 2026?

Der Stellenabbau in der Tech-Branche beschleunigt sich 2026 deutlich. Bereits bis Anfang Mai summiert sich die Zahl der Entlassungen weltweit auf 101.550 Mitarbeitende und nähert sich damit dem Gesamtwert des Jahres 2025 von 124.474 an. Besonders auffällig ist das erste Quartal 2026 mit 81.747 Entlassungen – ein Wert, der deutlich über den Quartalen der Vorjahre liegt. Das zeigt die Statista-Infografik mit Daten des Portals Layoffs . fyi
Neben Unternehmen wie Oracle, Intel und Amazon hat jetzt auch Cloudflare angekündigt, 1.100 Stellen zu streichen. Der starke Stellenabbau im laufenden Jahr dürfte nur zum Teil direkt auf künstliche Intelligenz zurückzuführen sein. Zwar setzen viele Unternehmen verstärkt auf Automatisierung, etwa in der Softwareentwicklung, im Kundenservice oder im Backoffice. Dadurch könnten bestimmte Tätigkeiten effizienter erledigt und einzelne Rollen reduziert werden. Ein unmittelbarer, flächendeckender Ersatz von Arbeitsplätzen durch KI lässt sich aus den Daten jedoch nicht eindeutig ableiten.
OpenAI Chef Sam Altman sprach kürzlich auf einer Konferenz in Indien sogar von »AI-Washing«: Ein Teil der Entlassungen wäre auch ohne KI gekommen, werde aber nun kommunikativ damit begründet. Es gebe sowohl echte Verdrängung als auch symbolische Schuldzuweisungen an KI, so Altman laut Medienberichten.
Wichtiger sind anderen Experten zufolge strukturelle Faktoren: Nach der starken Expansion in den Jahren zuvor stünden viele Tech-Konzerne unter Druck, Kosten zu senken und ihre Organisation zu straffen. Steigende Zinsen, verhaltene Investitionen und schwächere Wachstumsraten hätten bereits seit 2023 zu Sparprogrammen geführt. KI wirke in diesem Kontext eher als Beschleuniger bestehender Entwicklungen, denn als alleinige Ursache.
Die Plattform layoffs.fyi erfasst weltweit Entlassungen in der Tech-Branche, indem sie öffentlich bekannte Fälle aus Unternehmensmeldungen, Medienberichten und sozialen Netzwerken zusammenführt. Ergänzend können Nutzer Hinweise einreichen, die geprüft und mit anderen Quellen abgeglichen werden, bevor sie in die Datenbank einfließen.
Matthias Janson
https://de.statista.com/infografik/29097/anzahl-der-weltweit-von-tech-unternehmen-entlassenen-mitarbeitenden/?lid=hxaafbi26evp
KI sorgt häufiger für Beschäftigungswachstum als für Stellenabbau
Viele Unternehmen melden Beschäftigungswachstum durch KI.
Der Einsatz von künstlicher Intelligenz geht in deutschen Unternehmen häufiger mit Beschäftigungswachstum als mit Stellenabbau einher. Zu diesem Ergebnis kommt eine neue globale Studie von Snowflake, dem AI Data Cloud-Unternehmen, die in Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsunternehmen Omdia veröffentlicht wurde. Für die Studie »The ROI of Gen AI and Agents« wurden 2.050 Führungskräfte aus den Bereichen Wirtschaft und Technologie in zehn Ländern befragt, davon rund 150 aus Deutschland [1]. Die Ergebnisse machen deutlich, dass die Auswirkungen von KI auf den Arbeitsmarkt differenzierter ausfallen, als es die öffentliche Debatte häufig nahelegt.
Im internationalen Vergleich gaben die Befragten in Deutschland dabei am häufigsten an, dass der Einsatz von KI mit Beschäftigungswachstum verbunden ist. 58 Prozent der deutschen Befragten sagen, dass KI in den vergangenen zwölf Monaten neue Rollen in ihren Unternehmen geschaffen hat. Weltweit liegt dieser Wert bei 42 Prozent. Zugleich berichten 9 Prozent, dass KI Rollen abgebaut hat. Bei 23 Prozent wurden sowohl neue Stellen geschaffen als auch andere reduziert. Insgesamt berichten damit 81 Prozent der Unternehmen von Beschäftigungswachstum im Zusammenhang mit KI, während 32 Prozent angeben, dass Rollen oder Stellen abgebaut wurden.
58 Prozent berichten von neuen Stellen, 9 Prozent von Stellenabbau. Bei 23 Prozent der Unternehmen wurden sowohl neue Stellen geschaffen als auch andere reduziert.
Das Beschäftigungswachstum im Zusammenhang mit KI ist dabei nicht ausschließlich auf neu entstandene KI-spezifische Rollen zurückzuführen. Es spiegelt auch breiteres Wachstum in anderen Unternehmensbereichen wider, etwa im IT-Betrieb, in der Softwareentwicklung oder in der Cybersicherheit. Insgesamt deuten die Ergebnisse darauf hin, dass KI Rollen eher verändert, als Beschäftigte schlicht zu ersetzen. Gleichzeitig steigt in vielen Unternehmen der Bedarf an Kompetenzen rund um Daten, Automatisierung und den operativen Einsatz von KI.
Deutsche Unternehmen treiben den KI-Einsatz voran
Die Studie von Snowflake zeigt außerdem, dass deutsche Unternehmen gut aufgestellt sind, um den Einsatz von KI weiter auszubauen. Bei der Hälfte der Befragten in Deutschland wird generative KI bereits in mehreren Anwendungsfeldern genutzt (50 Prozent), was weltweit auf etwa jedes dritte Unternehmen zutrifft (38 Prozent). Auch die Einführung sogenannter agentischer KI – also Systeme, die komplexe Aufgaben weitgehend autonom ausführen können – gewinnt an Dynamik. Rund zwei Drittel der Befragten in Deutschland (69 Prozent) geben an, dass ihre Organisationen agentische KI bereits eingeführt haben oder dies innerhalb der kommenden zwölf Monate planen. Im globalen Durchschnitt sind es 57 Prozent.
Außerdem nennen deutsche Unternehmen seltener Hürden bei der Einführung von KI als andere Länder. Auf die Frage nach Herausforderungen beim Training und Management von KI-Modellen nannten Befragte in Deutschland seltener Probleme wie mangelnde Datenqualität (36 Prozent vs. 50 Prozent weltweit), begrenzte Datendiversität (32 Prozent vs. 40 Prozent), Einschränkungen durch sensible Daten (39 Prozent vs. 50 Prozent) oder zeitaufwändiges Datenmanagement (32 Prozent vs. 43 Prozent). Das spricht dafür, dass viele deutsche Unternehmen auf den Einsatz fortgeschrittener KI-Systeme besser vorbereitet sind, da ihre Datenlandschaften vergleichsweise gut aufgestellt sind.
»In Europa treiben viele Unternehmen den Einsatz von KI gerade deutlich voran und müssen dabei zugleich Vorgaben wie den EU AI Act im Blick behalten«, sagt Dayne Turbitt, Senior Vice President für EMEA bei Snowflake. »Der größte ROI entsteht heute aber nicht mehr durch einzelne Experimente. Entscheidend ist vielmehr, KI in zentrale Geschäftsprozesse zu integrieren und zugleich Datenbereitschaft und Governance so auszubauen, dass regionale Compliance-Vorgaben erfüllt werden. Die Arbeitswelt in EMEA wird künftig von Unternehmen geprägt, die ihre KI-Ambitionen mit einer vertrauenswürdigen, regelkonformen Infrastruktur sowie den richtigen Fähigkeiten verbinden und daraus einen echten Wettbewerbsvorteil machen.«
KI-Investitionen zahlen sich aus
Je stärker KI den Schritt aus der Experimentierphase in den produktiven Einsatz macht, desto häufiger erkennen Unternehmen einen messbaren geschäftlichen Nutzen. Deutsche Unternehmen berichten, dass sie für jeden in KI investierten Dollar rund 1,47 Dollar zurückerhalten. Das entspricht einer Rendite von 47 Prozent. Unter den frühen Anwendern in Deutschland geben 97 Prozent an, einen positiven Return on Investment zu erzielen. Gleichzeitig planen Unternehmen, im kommenden Jahr knapp ein Viertel ihrer Technologie-Budgets für KI vorzusehen (23 Prozent). Der wichtigste Grund für die Einführung von KI bleibt die Steigerung der operativen Effizienz mit 57 Prozent, danach folgen Innovation mit 42 Prozent und eine bessere Kundenerfahrung mit 38 Prozent.
»Die Daten zeigen klar, dass KI schon heute messbaren Mehrwert liefert. Damit sich dieser Erfolg auch skalieren lässt, brauchen Unternehmen aber vor allem eine starke Datengrundlage und ein klares Governance-Modell«, sagt Adam DeMattia, Senior Director of Research bei Omdia. »Wer seine Daten zusammenführt, ihre Qualität verbessert und KI verantwortungsvoll in die Praxis bringt, hat die besten Chancen, ROI und Beschäftigungswachstum dauerhaft zu sichern. Mit seinem Fokus auf sichere, kontrollierte Daten und die skalierbare Integration von KI ist Snowflake gut positioniert, Unternehmen beim Übergang von ersten Pilotprojekten zu unternehmensweiter Wirkung zu unterstützen.«
[1] Der Bericht »The ROI of Gen AI and Agents« beruht auf einer Befragung von 2.050 Führungskräften aus den Bereichen Wirtschaft und Technologie in zehn Ländern: Australien/Neuseeland, Kanada, Frankreich, Deutschland, Indien, Japan, Singapur, dem Vereinigten Königreich und den USA. Die Teilnehmenden haben Einfluss auf die künftigen KI-Investitionen ihrer Organisation. Die Erhebung wurde in Zusammenarbeit mit Omdia zwischen dem 13. August und dem 17. September 2025 durchgeführt.
Den vollständigen Studienbericht »The ROI of Gen AI and Agents« finden Sie hier.
https://www.snowflake.com/en/lp/radical-roi-generative-ai/?utm_cta=press-release-roi-of-gen-ai-and-agents-2026
Weitere Einblicke in die Ergebnisse bietet dieser Blogbeitrag auf englisch.
https://www.snowflake.com/en/blog/roi-generative-agentic-ai/
9506 Artikel zu „Stellen KI“
Trends 2026 | News | Business | Trends Wirtschaft | Favoriten der Redaktion | Künstliche Intelligenz | New Work | Whitepaper
KI sorgt häufiger für Beschäftigungswachstum als für Stellenabbau
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News | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Services | Ausgabe 11-12-2025 | Security Spezial 11-12-2025
Wie CISOs die Weichen für eine sichere KI-Nutzung stellen – Nichts sehen, nichts hören, nichts sagen
Künstliche Intelligenz verändert rasant, wie Software entwickelt wird – und wie wir mit Risiken umgehen: Statt sie nachhaltig zu minimieren, werden sie oft bewusst akzeptiert. Der Preis dafür ist hoch – doch CISOs können gegensteuern, wenn sie potenzielle Gefahren aktiv managen, statt sie passiv hinzunehmen. Unternehmen können ihre Sicherheitskultur wieder auf Kurs bringen und Risiko zur steuerbaren Größe machen.
News | Trends 2025 | Trends Security | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Strategien
KI-Coding wird zur riskanten Norm – 81 % stellen unsicheren Code bereit
Report »Future of Application Security in the Era of AI« belegt: Unternehmen generieren bis zu 60 % ihres Codes mittels KI-Coding-Assistenten. Allerdings untersagen mittlerweile 20 % deren Nutzung offiziell. Die Studie »Future of Application Security in the Era of AI« von Checkmarx zeichnet ein umfassendes Bild davon, wie KI-gestützte Softwareentwicklung die Risikolandschaft nachhaltig verändert…
News | Business | Trends 2025 | Trends Wirtschaft | Künstliche Intelligenz | New Work
Maßnahmen zur Abfederung von Stellenabbau durch KI
In Deutschland rechnen 27,1 % der Unternehmen damit, dass künstliche Intelligenz in den kommenden fünf Jahren zum Abbau von Stellen führen wird. Mit gezielten Maßnahmen lassen sich negative Effekte auf Beschäftigung und Wohlstand jedoch deutlich reduzieren. Proaktive Weiterbildung und Umschulung Lebenslanges Lernen fest in Unternehmens- und Weiterbildungskultur verankern Staatliche Förderprogramme wie Qualifizierungsgutscheine oder Bildungsprämien stärker…
News | Blockchain | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Künstliche Intelligenz | Strategien
Deutschland im KI-Wettlauf: Chancen nutzen, Risiken minimieren, Infrastrukturen bereitstellen
Künstliche Intelligenz (KI) ist die Schlüsseltechnologie für Innovationen, Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit. Wie können deutsche Unternehmen die Chancen von KI nutzen, mutig voranschreiten und bestehende Hürden bei der breiten Umsetzung überwinden? Auf dem 14. Frankfurter Symposium für Digitale Infrastruktur am 22.05.2025 in der Union Halle wurden diese Themen gerade diskutiert und konkrete Handlungsempfehlungen erarbeitet. Dabei standen…
News | Business | Trends 2025 | Trends Wirtschaft | Services
Jobs in der IT: Stellenabbau und Stellenaufbau durch KI
15 Prozent der Unternehmen rechnen mit Stellenabbau durch KI. 38 Prozent erwarten steigende Nachfrage nach IT-Fachkräften. Wird KI zu Jobverlusten in der IT führen? In der deutschen Wirtschaft gibt es dazu aktuell unterschiedliche Einschätzungen. So gehen 15 Prozent der Unternehmen davon aus, dass es durch KI-Einsatz zu einem Stellenabbau bei IT-Fachkräften kommt. 20 Prozent…
News | Business | Strategien | Ausgabe 5-6-2024
Mit Automation und KI die Resilienz von Unternehmen stärken – Die richtigen Weichen stellen
Die Resilienz ist für den langfristigen Erfolg eines Unternehmens von entscheidender Bedeutung. Mehr denn je geht es um die Anpassungsfähigkeit an Veränderungen, die Kontinuität des Geschäftsbetriebs und die Aufrechterhaltung der Wettbewerbsfähigkeit.
News | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Künstliche Intelligenz | Marketing
Generative KI: Digitalstrategie zukunftssicher aufstellen
Wie Unternehmen sich an die veränderten digitalen Bedürfnisse der Verbraucher anpassen (müssen). Von der Suche zum Dialog: Der Wandel hin zur generativen Suche stellt bewährte digitale Strategien auf den Kopf, sei es bei der Platzierung von Werbung, bei der Suchmaschinenoptimierung oder in vielen weiteren Marketing-Domänen. Selbst die gute alte Unternehmenswebseite steht auf dem Prüfstand.…
News | Trends 2024 | Künstliche Intelligenz
Daten- und KI-Strategien müssen den Menschen in den Mittelpunkt stellen
Viele Verantwortliche konzentrieren sich bei der Einführung von Tools der künstlichen Intelligenz (KI) oder Large Language Models (LLMs) auf eine Aktualisierung der IT. Sie unterschätzen die tiefgreifenden Veränderungen, die diese Technologie auf Mitarbeiter und deren zukünftige Arbeitsweise haben wird.
News | Cloud Computing | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Services
Generative KI verbessert die Behebung von Schwachstellen im Code erheblich
Large-Language-Modelle helfen Cloud-Entwicklern im Hinblick auf die Sicherheit. Durch den Einsatz KI-gesteuerter Lösungen zur Behebung von Schwachstellen kann DevSecOps erheblich verbessert werden. Cyberbedrohungen entwickeln sich schneller als je zuvor. Um dem entgegenzuwirken und ihr Unternehmen besser zu schützen, ist das Ziel von CISOs im Prinzip relativ einfach: Fehlkonfigurationen und Schwachstellen in Anwendungen sollten möglichst…
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Wie Banken mit dem richtigen Einsatz von Daten die Kundenbindung verbessern – Mit KI das perfekte Kundenangebot erstellen
Mit künstlicher Intelligenz, Analytik und Entscheidungsplattformen werden Kundendaten an allen Touchpoints der Customer Journey für kundenzentriertes Angebotsmanagement nutzbar.
News | Business | Business Process Management | Digitalisierung | Effizienz | Trends Geschäftsprozesse | Geschäftsprozesse | Trends Services | Trends 2017 | Services | Strategien
Angst vor Stellenabbau blockiert IT-Abteilungen
Viele IT-Abteilungen binden unnötig viele Ressourcen in Standardprozessen des Client Managements, die sie eigentlich automatisieren könnten, um die frei werdenden Ressourcen zum Beispiel auf wichtige Digitalisierungsprojekte zu setzen. Häufig wird jedoch befürchtet, dass die Einsparungen durch Automatisierung im Client Management Stellenabbau zur Folge hat, ergab eine aktuelle Studie von techconsult im Auftrag von Aagon [1].…
News | Digitalisierung | Künstliche Intelligenz | New Work | Strategien | Tipps
Wer KI-Agenten einstellt, muss sie auch führen
Bei der Einführung von KI-Agenten sollte man nicht wie bei einem Chatbot-Projekt denken, sondern eher wie beim Onboarding eines neuen, hochprivilegierten Mitarbeiters. Sonst können aus digitalen Helfern unkontrollierbare Akteure werden. Digitale Mitarbeiter mit großen Chancen – und großen Rechten Unternehmen holen sich gerade digitale Mitarbeiter ins Haus – und das ist eine enorme Chance.…
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Wirtschaftsexperten sehen Regulierung in Deutschland als Wachstumsbremse für KI
Wirtschaftsexpertinnen und -experten aus Deutschland sind besonders skeptisch, wie stark künstliche Intelligenz zum Wirtschaftswachstum beitragen wird. Das zeigt ein Vergleich der weltweiten Expertenschätzungen im Rahmen des Economic Expert Survey (EES) von EconPol und ifo Institut [1]. Die Befragten in Deutschland nehmen an, dass der KI-Wachstumseffekt in fünf Jahren nur insgesamt 1,5 Prozentpunkte betragen wird, also…
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Aufstrebende Technologien für 2026: KI beschränkt sich nicht mehr auf digitale Arbeitsabläufe
Der Wechsel von KI in die physische Welt hat bereits spürbare Auswirkungen auf die Verbraucher. Forrester hat den Bericht »The Top 10 Emerging Technologies In 2026« veröffentlicht , der einen entscheidenden Wandel in der KI von digitalen Experimenten hin zur realen Transformation hervorhebt [1]. KI bewegt sich über Software hinaus in physische Umgebungen –…
News | Cloud Computing | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Rechenzentrum | Strategien
Cloud-Rückführung: Optimierung der Infrastruktur für KI im großen Maßstab
Cloud‑Rückführung ist kein Rückzug aus der Public Cloud, sondern eine strategische Neuausrichtung hin zu optimierten Hybrid‑ und On‑Prem‑Architekturen, um KI im großen Maßstab effizient zu betreiben. Bei der Skalierung von KI erweisen sich Daten‑ und Speicherinfrastrukturen zunehmend als kritische Engpässe – oft ebenso relevant wie die Verfügbarkeit von GPUs. Insbesondere Objektspeicher spielt dabei eine…
Trends 2026 | News | Trends Security | IT-Security | Künstliche Intelligenz
KI‑Cyberangriffe nehmen zu, Governance und Know-how hinken hinterher
Begrenzte Transparenz bei KI‑Cyberangriffen: 35 % der europäischen Unternehmen können nicht beurteilen, ob sie bereits von KI‑gestützten Cyberangriffen betroffen waren – ein Zeichen für erhebliche Defizite in Erkennung und Monitoring. Steigende Bedrohung bei sinkender Erkennungsfähigkeit: KI‑gestützte Phishing‑ und Social‑Engineering‑Angriffe sind deutlich schwerer zu erkennen (71 %), das Vertrauen in klassische Sicherheitsmethoden nimmt ab. Größte wahrgenommene Risiken durch…
Ausgabe 3-4-2026 | Security Spezial 3-4-2026 | News | IT-Security | Künstliche Intelligenz
Data Security Posture Management: Datensicherheit mit KI – Sensible Informationen automatisch finden und schützen
Moderne DSPM-Lösungen verschaffen Unternehmen Transparenz über ihre sensiblen Daten und die Risiken, denen sie ausgesetzt sind. Eine Schlüsselrolle spielt dabei KI: Sie ermöglicht es, große und verteilte Datenbestände weitgehend automatisiert zu klassifizieren.
News | Business Process Management | Industrie 4.0 | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | New Work | Services
Komplexreduzierte Fertigung: Wie KI-Agenten den Wandel in der Industrie vorantreiben werden
Die Fertigungsindustrie befindet sich im Wandel, und dieser Wandel wird maßgeblich durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) vorangetrieben. Mit der kontinuierlichen Weiterentwicklung von AI Agents vollzieht sich eine technologische Transformation, die nicht nur die Art und Weise verändert, wie Produkte gefertigt werden, sondern auch, wie Unternehmen in ihrer Gesamtheit operieren. Doch während der technologische…
Ausgabe 3-4-2026 | Security Spezial 3-4-2026 | News | IT-Security | Künstliche Intelligenz
Responsible by Design – KI-Systeme bestmöglich vor Bedrohungen schützen
Künstliche Intelligenz ist zum Nervensystem moderner Unternehmen geworden – und zugleich zu einer neuen Angriffsfläche für Cyberkriminelle, die Daten, Modelle und Schnittstellen gezielt manipulieren. KI-Sicherheit ist heute strategische Führungsaufgabe und »Verantwortung durch Design« zum entscheidenden Wettbewerbsvorteil für vertrauenswürdige KI.