Die Dynamik in der internationalen IT-Landschaft ist groß und damit auch die Notwendigkeit für die Unternehmen, ihre Systeme regelmäßig zu transformieren. Bereits zum dritten Mal in Folge haben Natuvion und NTT DATA Business Solutions Top-Manager und Abteilungsleiter zu ihrem Umgang mit Transformationsprojekten und ihren Erwartungen an dieselben befragt. Die Ergebnisse der Studie decken sowohl Missstände auf als auch motivierende Erkenntnisse [1]. Eine davon: die Innovationsfähigkeit. Sie ist einer der Gründe, warum Unternehmen eine IT-Transformation anstoßen – manchmal sogar als Ausgangspunkt für weitere Innovationen.

Gründe und Anlässe, die IT-Strukturen von Unternehmen auf den neuesten Stand zu bringen gibt es viele. Neben dem Wunsch nach organisatorischen Anpassungen, der Einführung neuer Geschäftsmodelle oder dem Kauf beziehungsweise Verkauf von Unternehmen oder Sparten spielt auch die Innovationsfähigkeit eine wichtige Rolle. Durchschnittlich ein Viertel (26 Prozent) der befragten Unternehmen erhoffen sich von der digitalen Transformation einen Zuwachs an Innovationsfähigkeit; in den USA hegt sogar knapp die Hälfte (49 Prozent) diesen Wunsch.

Aber konnte dieser auch erfüllt werden? Teilweise lautet die Antwort. 16,9 Prozent der Unternehmen sagen, dass es ihnen gelungen ist, mittels digitaler Transformation die Innovationskraft ihrer Organisation zu verbessern – damit liegt die Antwort über alle Länder hinweg auf Platz 5, wobei es in den USA 22,6 Prozent sind und in den südeuropäischen Ländern 20,6 Prozent. Norbert Rotter, Vorstandsvorsitzender von –

NTT DATA Business Solutions und EVP von NTT DATA, Inc.: »Die digitale Transformation ist für Unternehmen eine Notwendigkeit, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Neue Technologien sind für den langfristigen Erfolg entscheidend. Cloud-Lösungen bieten beispielsweise mehr Flexibilität und Effizienz, während künstliche Intelligenz zusätzliche Potenziale erschließt.«

Diese Erkenntnis geht einher mit den Einschätzungen der Studienteilnehmer zu den Möglichkeiten von Cloud-Diensten. Hiervon erhoffen sich 37 Prozent einen schnellen und leichten Zugang zu technischen Innovationen wie beispielsweise KI. Betrachtet man ausschließlich Unternehmen mit mehr als 1.000 Mitarbeitern, so gehen 43 Prozent von ihnen davon aus, dass die Cloud die Innovationsfähigkeit erhöht; im produzierenden Gewerbe sind es sogar 51 Prozent.

Aber auf dem Weg zum nächsten spürbaren Innovationsschub sind diverse Hürden zu überwinden. »Gute Daten waren schon immer die Grundlage und der Treibstoff für innovative Prozesse, aber im Zeitalter von KI nimmt deren Bedeutung deutlich zu. Die Studienergebnisse bestätigen dies eindrucksvoll: Nur wer seine Daten in entsprechender -Qualität harmonisiert und zentral verfügbar hält, wird auch in Zukunft die Segnungen technischer Entwicklungen optimal nutzen können«, prognostiziert Patric Dahse, CEO der Natuvion Group.

Datenqualität ist größte Hypothek der Transformation. Allerdings steht die Datenhygiene in den Unternehmen nicht immer an erster Stelle und es mangelt an der Datenqualität. Immerhin sind sich die Verantwortlichen dieser Problematik bewusst. 45 Prozent der Unternehmen, die im Rahmen der Studie gefragt wurden, welche technische Maßnahme bei einer Transformation für sie entscheidende Bedeutung hat, nannten die Steigerung der Datenqualität; in Deutschland waren es sogar noch 10 Prozent mehr. Auffällig ist, dass im Finanzsektor und der IT-Industrie dieser Wert ebenfalls deutlich über 50 Prozent liegt. Dass bei der Frage nach der wichtigsten technischen Maßnahme die »Bestandserfassung« mit über 34 Prozent auf Platz 3 zu finden war, erscheint vor diesem Hintergrund nur logisch. Mit 42 Prozent lag Deutschland deutlich über dem internationalen Schnitt. In diesen Kontext passt, dass bei deutschen Unternehmen bei der Frage, welche Herausforderungen und Schwierigkeiten im Laufe ihrer Transformation eine Überraschung gewesen seien, die schlechte Datenqualität mit ca. 30 Prozent weit vorne, auf dem dritten Platz liegt.

Die künstliche Intelligenz (KI) soll´s richten. Im Zuge der zunehmenden Bedeutung von KI griff die Studie von Natuvion und NTT DATA Business Solutions dieses Thema erstmals auf. Gefragt wurde nach der Rolle von KI im Rahmen der Transformation. Etwa ein Viertel aller Unternehmen gab an, dass KI ein wichtiger Treiber für die digitale Transformation gewesen sei. Auch wenn dieser Wert auf den ersten Blick überzeugend wirkt, so relativiert er sich doch im Vergleich zu einem weiteren Treiber – dem Datenschutz. Diesen bezeichneten 34 Prozent als relevanten Treiber ihres Transformationsprojekts – das sind 10 Prozent mehr als bei KI. Ursache hierfür könnte sein, dass KI-Technologien nach wie vor für viele Unternehmen nicht greifbar zu sein scheinen. Es ist aber auch möglich, dass die Anforderungen des Datenschutzes derartig hoch und präsent sind, dass die Verantwortlichen hier den größeren Handlungsbedarf sehen.

Fazit. Die digitale Transformation an sich ist zwar grundsätzlich nicht neu, aber die mit ihr verbundenen Herausforderungen sind es teilweise. Umso wichtiger ist es, regelmäßig die Rahmenbedingungen abzufragen, um rechtzeitig neue Trends zu identifizieren. Der Mangel an kompetenten -Mitarbeitern wird jedoch weiterhin als folgenschweres Problem wahrgenommen. Verwunderlich ist, dass die zahl-reichen Aufklärungskampagnen über die erfolgreiche Umsetzung einer Transformation kaum greifen und der Zeit-, -Ressourcen- und Kostenaufwand nach wie vor unterschätzt wird. Die Aufgabe von Transformationsexperten und IT-Verantwortlichen ist es deshalb, auch zukünftig intensiv über die Herausforderungen und Best Practices von Transfor-mationen aufzuklären.

Florian Sackmann (l.), Geschäftsleitung Customer Engagement,

NTT Data Business Solutions AG

Philipp von der Brüggen CMO,

Natuvion Group

[1] Die vollständige Studie von Natuvion und NTT Data Business Solutions steht als Download zur Verfügung: https://www.natuvion.com/de/transformationsstudie-2024/

