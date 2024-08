Mit No-Code-Plattform digitales Transformationsvorhaben realisieren – Zugang zu Technologie demokratisieren

Tim Srock, ehemaliger CEO der Siemens-Tochter und Low-Code Plattform Mendix, ist seit März CEO der Lobster-Gruppe mit Hauptsitz in Tutzing bei ­München. Mit dem international erfahrenen CEO setzt das Unternehmen seine Wachstums- und Expansions­strategie fort. Mehr als 2.000 Unternehmen aller Wirtschaftszweige arbeiten mit den Softwarelösungen von Lobster, das neben der DACH-Region auch in Frankreich, UK, Benelux und Skandinavien operiert.



Wie können sich mittelständische Anbieter wie Lobster in einem Wettbewerb der globalen Indus­triegiganten behaupten und welche Vision haben Sie für Lobster?

Unsere Stärke liegt in unserer Agilität und der Fähigkeit, uns schnell an die sich ständig wandelnden Marktbedürfnisse anzupassen. Lobsters Vision ist es, die Lücke zwischen der Komplexität der Technologie und den Bedürfnissen der Unternehmen zu schließen. Wir möchten eine Welt gestalten, in der jede Organisation, unabhängig von ihrer Größe oder Branche, durch den Einsatz unserer No-Code-Plattform ihr digitales Transformationsvorhaben realisieren kann. Indem wir Datenintegration und Prozessautomatisierung vereinfachen, demokratisieren wir den Zugang zu Technologie und ermöglichen unseren Kunden, sich auf ihre Kernkompetenzen zu konzentrieren und gleichzeitig innovativ und wettbewerbsfähig zu bleiben.

Tim Srock,

CEO der Lobster-Gruppe



Was kann No-Code gut und besser als traditionelle Softwareentwicklung?

No-Code-Technologie revolutioniert die Art und Weise, wie wir über Softwareentwicklung denken. Sie ermöglicht es nicht-technischen Nutzern, komplexe Anwendungen mit geringem Aufwand zu erstellen und zu modifizieren, wodurch die Entwicklungsdemokratisierung vorangetrieben wird. Im Vergleich zur traditionellen Entwicklung reduziert No-Code die Markteinführungszeit erheblich, da Benutzer mit Drag-and-Drop-Funktionen und vorgefertigten Modulen arbeiten können. Dies senkt nicht nur die Kosten und Barrieren für die Entwicklung, sondern fördert auch eine Kultur der Innovation und des experimentellen Lernens innerhalb der Organisationen. Lobster nutzt diese Vorteile, um Unternehmen zu befähigen, schnell auf Marktveränderungen zu reagieren, die Effizienz zu steigern und ihre digitale Transformation zu beschleunigen.



Welchen Firmen helfen die No-Code-Entwicklungen konkret im Rahmen ihrer Digitalisierung?

Lobsters No-Code-Plattform ist branchenübergreifend einsetzbar und skaliert von Start-ups bis hin zu großen multinationalen Konzernen. Unsere Lösungen finden Anwendung in einer Vielzahl von Sektoren, darunter unter anderem Fertigung, Logistik, Automotive und Einzelhandel. Durch die Vereinfachung der Datenintegration und Prozessautomatisierung helfen wir Unternehmen, ihre Betriebsabläufe zu optimieren, bessere Kundenerlebnisse zu schaffen und innovative Geschäftsmodelle zu entwickeln. Die Flexibilität und Skalierbarkeit unserer Produkte ermöglichen es unseren Kunden, ihre Digitalisierungsstrategien effektiv umzusetzen, was ihnen einen entscheidenden Vorteil in einem zunehmend digitalisierten Marktumfeld verschafft.

