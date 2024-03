Kommunale Revolution: Eine SuperApp als Wegbereiter der digitalen Transformation in Deutschland

KOBIL, Anbieter für digitale Identitäts- und Sicherheitslösungen, bringt die weltweit erste OneApp4All nach Deutschland: KOBIL myCity. Die SuperApp vereint digitale Verwaltungsdienstleistungen und Angebote des gesellschaftlichen Lebens einer Stadt. Bürger können sämtliche Services über eine einzige Plattform (OneApp4All – alles in einem) nutzen, vom Führerscheinantrag über Einkaufs- und Transportmöglichkeiten bis zu Arztterminen oder Bildungsangeboten. Ziel ist es, Menschen das tägliche Leben zu vereinfachen, Unternehmen neue Geschäftsmöglichkeiten zu eröffnen und Verwaltungen eine schnellere Digitalisierung zu ermöglichen. KOBIL garantiert dabei höchste Sicherheit für digitale Identität, Kommunikation und Zahlungsverkehr. In Istanbul seit 2021 erfolgreich im Einsatz, startet die OneApp4All noch in diesem Jahr erstmals in Deutschland durch – in der Stadt Worms.

Smarte Innovation für ganz Deutschland

Die App lässt sich schnell und kostengünstig implementieren. In jeder Stadt – unabhängig von der Größe. Ismet Koyun, CEO sowie Gründer von KOBIL und führender Visionär im Bereich der Datensicherheit, forciert die Digitalisierung Deutschlands: »Um den digitalen Wandel zu meistern, benötigen Städte starke Partner und Innovationen. Mit unserer OneApp4All könnten wir Deutschland innerhalb eines Jahres digitalisieren.«

Für Bürger: Alles in einer App

Die SuperApp von KOBIL revolutioniert den Zugang zu digitalen Services. Bürger können ihre digitale Identität nutzen, eine digitale Geldbörse führen und Verträge digital abschließen – ohne Papierwüste, ohne Wartezeiten, vereint in einem einzigen System. Die OneApp4All bietet eine Vielzahl von Funktionen, die das tägliche Leben erleichtern, darunter:

Digitale Dokumente wie Strom- und Wasserrechnungen sicher empfangen und bearbeiten

Bürgerdienste wie Führerscheinanträge, Adressänderungen oder Hunde-Anmeldungen an die Stadtverwaltung übermitteln

Öffentliche Verkehrsmittel und Leihräder nutzen, Taxis buchen

Untereinander sicher kommunizieren, Konzerttickets kaufen, digitale Bildungsangebote nutzen

Arzttermine vereinbaren, Hotelreservierungen und Restaurantbuchungen tätigen

Sicher einkaufen

Motor für Wirtschaft und Start-ups

Die OneApp4All ist auch Katalysator für die Wirtschaft der jeweiligen Region. Die unkomplizierte Integration sämtlicher Angebote in die SuperApp-Plattform macht es Unternehmen leicht, ihre Services über die App bereitzustellen und neue Umsatzpotenziale zu erschließen. Zudem ermutigt es die Bewohner, regionale Angebote zu nutzen, was die Wirtschaft vor Ort stärkt. Die App ist außerdem Innovationstreiber: Start-ups können neuartige Lösungen für die Plattform entwickeln und über die App ihre Zielgruppen erweitern.

Digitalisierung von Bildung und Forschung

Die SuperApp von KOBIL unterstützt die Digitalisierung des gesamten Bildungsspektrums. Vom Kindergarten bis zur Hochschule ermöglicht sie eine nahtlose Integration von Angeboten örtlicher Bildungs- und Forschungseinrichtungen. Durch die App können sie neue digitale Services anbieten und die Kommunikation zwischen Eltern, Schülern, Studenten und Dozenten effizienter gestalten.

Ismet Koyun unterstreicht das Potenzial seiner SuperApp: »Für jedes Unternehmen und jede Stadt ist unsere App eine Chance, ihr eigenes digitales Ökosystem aufbauen. Istanbul und Worms nehmen eine Vorreiterrolle ein und können anderen Städten als Inspiration dienen. Mein Ziel ist die bundesweite Einführung der SuperApp«.

https://www.kobil.com/en/kobil-super-app.html