So nutzen Unternehmen SAP für ihre Transformation – Change is King

Immer mehr Unternehmen treiben den tiefgreifenden Wandel ihrer IT-Systeme hin zu cloud-basierten Architekturen voran. Dabei steigt die Komplexität, wenn SAP-Lösungen im Spiel sind. Wie IT-Verantwortliche bei der Transformation erfolgversprechend vorgehen und dabei das volle Potenzial aus ihren SAP-Systemen herausholen – das hat Basis Technologies in einer aktuellen Studie untersucht.

Möchten Unternehmen ihre Geschäftsprozesse gezielt an neue Marktanforderungen anpassen und von nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen profitieren, müssen sie häufig ihre IT-Strategien neu ausrichten. Dies stellt die Verantwortlichen vor große Herausforderungen. Aufgabe ist es, die individuellen, SAP-basierten IT-Landschaften zu modifizieren und gegebenenfalls in die Cloud zu migrieren – und zwar ohne langjährig gewachsene und bewährte Einstellungen und Verfahren aufgeben zu müssen.

Um Unternehmen hierfür einen nützlichen Leitfaden an die Hand zu geben, hat Basis Technologies, ein Anbieter von SAP-Transformationslösungen, im Oktober 2023 eine Studie durchführen lassen. Darin hat das Marktforschungsunternehmen Censuswide im Auftrag von Basis Technologies 200 Unternehmen in Deutschland, Großbritannien und den USA befragt, die SAP einsetzen: Davon nutzt die eine Hälfte ECC und die andere S/4 HANA. Teilgenommen haben 100 leitende Angestellte und 100 SAP-Manager. Die Ergebnisse der Untersuchung liefern ein aussagekräftiges Bild über die Ansichten, Einstellungen und Bedenken der befragten IT-Spezialisten hinsichtlich einer SAP-Transformation in ihrem Unternehmen.

Unternehmen setzen auf vertraute Lösungen. So hat die Studie zunächst den Ist-Zustand in Bezug auf den Einsatz und die Nutzung von SAP in Firmen untersucht – mit teilweise überraschenden Resultaten. Zwar bestätigen 96 Prozent der leitenden Angestellten und 93 Prozent der befragten SAP-Manager die zentrale Bedeutung von SAP-Systemen für die Abbildung und Steuerung ihrer Geschäftsprozesse in ihrem Unternehmen. Dennoch räumen 59 Prozent der Befragten ein, dass sie zur Steuerung von Änderungen in SAP-Systemen auf Excel-Tabellen zurückgreifen. Dies zeigt: Unternehmen setzen häufig auf vertraute und bewährte Lösungen, da sie bei neuen Systemen zusätzliche Komplexität befürchten.

Um SAP-Transformationsprojekte auf den Weg zu bringen und erfolgreich zu Ende zu führen, müssen Unternehmen sorgfältig vorgehen und Fallstricke meiden. Hierzu wurden im Rahmen der Studie durch die Befragung von SAP-Managern wertvolle Erkenntnisse aus vergangenen Projekten zusammengetragen. Diese geben Aufschluss darüber, warum die Transformation oft scheitert und mit welchen Maßnahmen IT-Verantwortliche dem entgegenwirken können. So wurde als größte Herausforderung bei der Projektumsetzung die Optimierung von Kosten genannt. Dementsprechend gaben 53 Prozent der Befragten an, dass die Kosten das vorhandene Budget gesprengt hätten. Genau die Hälfte der Studienteilnehmer sieht eine weitere Hürde in der Unzulänglichkeit von firmeneigenen Lösungen und Verfahren zur Berichterstattung. Auf Platz drei der wichtigsten Herausforderungen landete der Zeitfaktor: 44 Prozent der befragten SAP-Manager sind der Ansicht, dass das Transformationsprojekt mehr Zeit in Anspruch genommen hätte als erwartet.

Die Kernelemente einer erfolgversprechenden Transformationsstrategie. Welche Kernelemente einer Transformationsstrategie führen nun am ehesten zum Erfolg? Auch hierzu liefert die Befragung der SAP-Verantwortlichen wertvolle Erkenntnisse: So schöpfen 56 Prozent der Teilnehmer das größte Vertrauen aus einer sorgfältigen Zeitplanung und dem Einsatz der richtigen Werkzeuge. Demnach fungieren ein detaillierter und präziser Projektzeitplan sowie Investitionen in innovative Technologien als zentraler Schlüssel zum Erfolg. Knapp die Hälfte der befragten Experten (49 Prozent) sieht den wichtigsten Erfolgsfaktor in der ausreichenden Unterstützung durch die Geschäftsleitung. 43 Prozent verweisen auf interne Fachkenntnisse und Ressourcen, während gut ein Drittel der Befragten (37 Prozent) die Einbeziehung externer Partner mit dem richtigen Know-how für entscheidend halten.

Und schließlich geben die Studienergebnisse auch darüber Auskunft, wie Unternehmen die Herausforderungen der Transformation erfolgreich meistern und dabei ihr Potenzial mit SAP in vollem Umfang ausschöpfen können: So ist es für knapp die Hälfte der Experten (48 Prozent) von zentraler Bedeutung, die Auswirkungen von Änderungen vor deren Einführung besser zu verstehen. 43 Prozent halten es für wichtig, die Analyse und Umsetzung von Änderungen stärker zu automatisieren, um die Prozesse zu beschleunigen und Risiken zu senken. 42 Prozent würden gerne die Abhängigkeit von externen Partnern durch mehr internes Know-how verringern. Und ebenfalls 42 Prozent wünschen sich eine engere Abstimmung von SAP-Änderungen mit anderen Bereichen des firmeneigenen IT-Systems.

Fazit. Wie die Studie von Basis Technologies deutlich zeigt, stellt die SAP-Transformation Unternehmen vor große Herausforderungen. Dabei liegt die Grundlage für eine erfolgreiche Umstellung in der strategischen Planung. Durch die Definition klarer Ziele, Aufgaben, Zuständigkeiten und Meilensteine bekommen Verantwortliche die Komplexität besser in den Griff. Durch die Umsetzung der richtigen strategischen Maßnahmen können Unternehmen ihre SAP-Transformation optimieren, Innovationen vorantreiben, das Wachstum fördern und unnötige Risiken vermeiden. Erfahrene Partner wie Basis Technologies unterstützen Unternehmen dabei, diese Ziele zu erreichen und das gesamte Potenzial ihrer SAP-Systeme auszuschöpfen.

Andreas Lange ist als VP Sales bei Basis Technologies für die EMEA-Region verantwortlich. Er verfügt über 25 Jahre Vertriebserfahrung bei Unternehmenssoftware und SAP. Sein Schwerpunkt liegt auf langfristigen Kundenbeziehungen und der Steigerung des Kundennutzens, damit Unternehmen ihr volles Potenzial mit SAP ausschöpfen können. Zu seinen zahlreichen Fähigkeiten gehört ein tiefes Verständnis für den Aufbau einer starken Vertriebsorganisation zur Geschäftsexpansion, für den Wert von Partnern und für die Mitarbeiterentwicklung.

Illustration: © chompoo | shutterstock.com