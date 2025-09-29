Wachsende Bedrohungslage durch KI-Cyberkriminalität und neue Ansätze für mehr Resilienz

65 % der befragten IT-Führungskräfte halten ihre Systeme gegenüber KI-basierter Cyberkriminalität für unzureichend geschützt.
Eine Lenovo-Studie zeigt eine wachsende Sicherheitslücke angesichts zunehmender KI-gestützter Cyberkriminalität: 65 % der befragten IT-Führungskräfte geben an, dass ihre Abwehrmechanismen veraltet sind und KI-Angriffen nicht standhalten können. Lediglich 31 % fühlen sich in der Lage, sich wirksam zu verteidigen.
Diese Erkenntnisse stammen aus dem drittem »Work Reborn«-Report Reinforcing the Modern Workplace von Lenovo [1]. Während KI in Unternehmen Effizienz und Verbesserungen vorantreibt, befeuert sie zugleich eine neue Welle von Cyberkriminalität, gegen die viele Firmen nur unzureichend gewappnet sind. Dies macht deutlich, wie wichtig es ist, KI-gestützte Strategien einzusetzen, die Bedrohungen begegnen können, die in Echtzeit lernen, sich anpassen und weiterentwickeln.
Neue Formen KI-gestützter Angriffe
Mit dem Fortschritt generativer KI haben auch Cyberkriminelle ihre Methoden verfeinert. Angriffe werden dadurch schneller, variabler und schwerer zu erkennen. KI-gestützte Bedrohungen können legitimes Verhalten nachahmen sowie sich verändern, um Schutzsysteme zu umgehen. Zugleich betreffen sie viele Bereiche – von Cloud-Umgebungen über Endgeräte und Anwendungen bis hin zu Datenspeichern.
Zu den wichtigsten Fokusbereichen der IT-Entscheider gehören:
- KI-gestützte externe Angriffe
Von polymorpher Schadsoftware und KI-basiertem Phishing bis hin zu Deepfake-Imitationen: KI-Attacken sind schneller, überzeugender und schwerer zu erkennen.
- Risiken im Unternehmen
70 % der befragten IT-Führungskräfte sehen den unsachgemäßen Einsatz von KI durch Mitarbeiter als große Gefahr. Über 60 % geben zudem an, dass KI-Agenten eine neue Form interner Bedrohung schaffen, auf die sie nicht vorbereitet sind.
- Schutz der KI selbst
Modelle, Trainingsdaten und Prompts werden zunehmend zu lohnenden Angriffszielen und müssen vor Manipulation und Missbrauch geschützt werden.
Zusammengenommen machen diese Risiken deutlich, warum herkömmliche Abwehrmechanismen nicht mehr ausreichen. Gartner prognostiziert, dass bis 2027 neun von zehn erfolgreichen KI-Einsätzen in der Cybersicherheit taktisch geprägt sein werden – mit Fokus auf Automatisierung und Prozessunterstützung, nicht auf dem Ersatz von Rollen. McKinsey warnt zudem, dass Unternehmen mit traditionellen Abwehrstrategien an Grenzen stoßen werden, da KI sowohl Bedrohungen als auch Verteidigungsmaßnahmen grundlegend verändert.
»KI hat das Kräfteverhältnis in der Cybersicherheit verändert. Um Schritt zu halten, brauchen Unternehmen Intelligenz, die sich genauso schnell anpasst wie die Bedrohungen. Das bedeutet: KI mit KI bekämpfen«, sagte Rakshit Ghura, Vice President & General Manager, Lenovo Digital Workplace Solutions. »Mit intelligenten, adaptiven Abwehrmechanismen können IT-Verantwortliche ihre Mitarbeiter, Werte und Daten schützen – und zugleich das volle Potenzial von KI ausschöpfen, um das Geschäft voranzubringen.«
Der Weg von reaktivem Handeln zu echter Resilienz
Um das Gleichgewicht zu verändern, brauchen IT-Führungskräfte einen zweigleisigen Ansatz: zum einen eine verbesserte Erkennung von Bedrohungen, zum anderen die direkte Integration von KI in ihre Schutzmechanismen. Doch die Umsetzung wird häufig durch veraltete Systeme, Fachkräftemangel und Budgetrestriktionen gebremst.
Cyber Resiliency as a Service (CRaaS) stellt Managed Services bereit, mit denen Organisationen Sicherheitsvorfälle überwachen, erkennen und darauf reagieren können. So lassen sich Ausfallzeiten verringern und die Widerstandskraft erhöhen. Erste Implementierungen zeigen eine Erkennungsrate von 99,5 %, Reaktionszeiten von unter 30 Minuten sowie Einsparungen von über 20 % im ersten Jahr. Als Abonnement verfügbar, erweitert CRaaS den Zugang zu Expertenunterstützung und Sicherheitslösungen in Unternehmensqualität und hilft gleichzeitig, Kosten zu steuern. Diese Ergebnisse unterstreichen Lenovos Rolle als verlässlicher Partner beim Aufbau geschützter, KI-fähiger digitaler Arbeitsumgebungen.[1] https://www.lenovo.com/us/en/solutions/digital-workplace/work-reborn/
1012 Artikel zu „KI Cyberkriminalität „
Trends 2025 | News | Trends Security | IT-Security | Tipps
KI-gesteuerte Scams definieren die Cyberkriminalität neu
Der Verlust persönlicher Daten, Phishing-Berichte, gefälschte Browser-Updates und Scam-Yourself-Angriffe nehmen stetig zu. Gen, ein Unternehmen, das sich mit einer Familie von Marken wie Norton, Avast, MoneyLion und anderen für digitale Freiheit einsetzt, veröffentlichte seinen Q1/2025 Gen Threat Report [1]. Dieser beleuchtet die wichtigsten Veränderungen in der globalen Cybersicherheitslandschaft zwischen Januar und März 2025. Zu…
Trends 2025 | News | Trends Security | IT-Security | Strategien | Whitepaper
Cyberkriminalität befeuert durch KI: End-to-end-Sicherheit ist gefragt
Fast 70 Prozent der deutschen Unternehmen spüren die Auswirkungen der offensiven Nutzung künstlicher Intelligenz durch Cyberkriminelle. Doch noch fehlen den meisten die Konzepte, um den teils völlig neuartigen Bedrohungsszenarien durch KI zu begegnen. Das sind Ergebnisse des aktuellsten »State of AI Cybersecurity«-Report von Darktrace [1]. KI ermöglicht nämlich auch nur mittelmäßig ausgebildeten Angreifern raffinierte und…
Trends 2025 | News | Trends Security | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Kommunikation
Die Zukunft von Social Engineering – KI, Wearables und VR kurbeln Cyberkriminalität an
Der neue Bericht von Trend Micro zeigt auf, wie Cyberkriminelle KI, Wearables, Virtual Reality (VR) und Augmented Reality (AR) sowie Chatbots nutzen werden, um Opfer präziser denn je zu manipulieren [1]. Die Bedrohungsforschern von Trend Micro analysierten, wie Angreifer diese Technologien nutzen, um ihre Taktiken zu verfeinern und ihre Täuschungsmanöver weiterzuentwickeln. »Social Engineering, also…
Trends 2025 | News | Trends Security | IT-Security | Künstliche Intelligenz
KI-Agenten werden im Jahr 2025 Cyberkriminalität revolutionieren
Cyberkriminelle entwickeln ihre Taktiken kontinuierlich weiter und werden 2025 zu einem Rekordjahr für Ransomware machen. Künstliche Intelligenz (KI) verändert die Bedrohungslandschaft durch erhöhte Skalierbarkeit und Effizienz. Malwarebytes hat seinen »State of Malware 2025«-Report veröffentlicht [1]. Der Report bietet Einblicke in die wichtigsten Cyberbedrohungen und Taktiken von Cyberkriminellen im Jahr 2025, darunter die vermehrte Nutzung…
News | IT-Security | Künstliche Intelligenz
Von KI profitiert die Cybersicherheit – aber auch die Cyberkriminalität
Gerade in jüngster Zeit haben automatisierte Phishing-Angriffe relativ plötzlich stark zugenommen. Dank künstlicher Intelligenz (KI), maschinellem Lernen und Big Data sind die Inhalte deutlich überzeugender und die Angriffsmethodik überaus präzise. Mit traditionellen Phishing-Angriffen haben die Attacken nicht mehr viel gemein. Während IT-Verantwortliche KI einsetzen, um Sicherheit auf die nächste Stufe zu bringen, darf man sich…
News | IT-Security | Kommentar | Künstliche Intelligenz
Warum KI ein Teil der Cybersicherheit von Unternehmen sein sollte
Künstliche Intelligenz beschleunigt die Reaktion auf Cyberangriffe und hilft bei der Entwicklung von Verteidigungsstrategien, die auf neue Bedrohungen zugeschnitten sind. Expertenkommentar von Joel Carusone, Senior Vice President of Data and Artificial Intelligence bei NinjaOne KI ist ein mächtiger Verbündeter im Kampf gegen Cyberbedrohungen. In einer aktuellen Umfrage des Ponemon Institute geben 56 Prozent…
News | Business Process Management | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz
Zweckorientierte KI vs. Allgemeine KI: Unternehmen brauchen beides
Im digitalen Unternehmensumfeld schreitet die Entwicklung generativer KI rasant voran. Immer mehr Organisationen integrieren solche Werkzeuge in ihre Abläufe. »Wissen als Dienstleistung« wird dabei zum neuen Standard. Hinter dem Versprechen von GenAI verbirgt sich jedoch ein ernstes Problem: KI-Halluzinationen. Ungenaue oder erfundene Inhalte können geschäftskritische Prozesse gefährden. Präzision und Vertrauen sind in diesen Bereichen entscheidend…
News | IT-Security | Produktmeldung | Whitepaper
CrowdStrike bietet ganzheitlichen Datenschutz für das KI-Zeitalter
Mit Falcon Data Protection wird der GenAI-Datenschutz auf lokale Anwendungen und laufende Cloud-Umgebungen ausgeweitet. Zudem wurden Innovationen vorgestellt, die herkömmliche Tools für Data Loss Prevention und Posture Management durch einen einheitlichen Echtzeitschutz für Endgeräte, Cloud, SaaS und GenAI ersetzen. CrowdStrike hat neue Falcon® Data Protection-Innovationen angekündigt. Diese bieten eine ganzheitliche Echtzeit-Sicherheit, die speziell für…
Trends 2025 | News | Trends Security | Favoriten der Redaktion | IT-Security
Zwei Drittel der Deutschen rechnen mit mehr Cyberattacken durch KI
Digitale Souveränität ist ein entscheidender Erfolgsfaktor für Unternehmen in Deutschland. Das belegt auch die aktuelle, repräsentative Studie »Cybersicherheit in Zahlen« von G DATA, brand eins und Statista: Drei Viertel der IT- und IT-Sicherheitsverantwortlichen bevorzugen mittlerweile einen deutschen Security-Anbieter – ein Zuwachs von über zwanzig Prozent innerhalb nur eines Jahres. Ein weiteres Ergebnis des umfangreichen Magazins…
Trends 2025 | News | Trends Security | IT-Security | Künstliche Intelligenz
Nur 44 Prozent der Unternehmen können einen sicheren KI-Betrieb garantieren
Während die Mehrheit der Unternehmen (93 Prozent) selbstbewusst davon ausgeht, dass ihre KI-Systeme vor Eingriffen und Manipulationen geschützt sind, besteht diese Sicherheit tatsächlich lediglich bei 44 Prozent. Delinea, Anbieter von Lösungen für Identitätssicherheit und zentrale Autorisierung, stellt die Ergebnisse seiner aktuellen Studie zum Thema künstliche Intelligenz (KI) in Verbindung mit Identitätssicherheit vor. An der…
Trends 2025 | News | Trends Security | IT-Security | Künstliche Intelligenz
Insider-Bedrohungen und KI-blinde Flecken befeuern Dateisicherheitsrisiken
Einheitliche, mehrschichtige Plattformen zur resilienten Verteidigung werden immer wichtiger. Eine neue Studie zeigt, dass Unternehmen zunehmend mit Sicherheitsrisiken durch Insider-Aktivitäten, veralteten Tools und die wachsende Komplexität von KI konfrontiert sind [1]. Die von OPSWAT in Auftrag gegebene Studie, die vom unabhängigen Ponemon Institute durchgeführt wurde, ergab, dass 61 Prozent der Unternehmen in den letzten…
Ausgabe 7-8-2025 | News | Business | E-Commerce | Künstliche Intelligenz | Strategien
Wie die KI als Personal Shopper für ultrapersonalisierte Kauferlebnisse sorgt – Retail der Zukunft
Ein positives Kundenerlebnis ist in vielen Branchen ein entscheidender Faktor, im Retail ist es der wichtigste Wettbewerbsvorteil – mit künstlicher Intelligenz und Ultra-Personalisierung bekommt die Customer Experience einen ganz neuen Stellenwert.
News | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Services | Tipps
Cybersicherheit mit KI: Hybride SOC-Modelle gegen Cyberbedrohungen
Künstliche Intelligenz (KI) birgt großes Potenzial für die Cybersicherheit in Unternehmen. Insbesondere im Security Operation Center (SOC) kann KI Prozesse optimieren, Analysten entlasten und Bedrohungen frühzeitig erkennen. Das gelingt jedoch nur in Synergie mit menschlichem Know-how und umfassender Cybersecurity-Erfahrung. KI zeigt sich in der Cybersicherheit als echtes Janusgesicht. Einerseits steigt durch Deepfakes, KI-gestütztes Phishing…
Trends 2025 | News | Trends Infrastruktur | Industrie 4.0 | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Whitepaper
Zunehmende Cyberrisiken in der Fertigung: 61 Prozent der Cybersicherheitsexperten planen Einführung von KI
Laut des Berichts zum Stand der intelligenten Fertigung zählt Cybersicherheit mittlerweile nach der Wirtschaftslage zu den größten externen Bedenken. Rockwell Automation hat die Ergebnisse des zehnten Jahresberichts zum Stand der intelligenten Fertigung bekannt gegeben. Der Bericht basiert auf Erkenntnissen von über 1500 Führungskräften in der Fertigung aus 17 der wichtigsten Industrieländer und zeigt: Cybersicherheit…
News | Künstliche Intelligenz | Produktmeldung | Services
KI zwischen Potenzial und Praxis: Warum Unternehmen kompetente IT-Partner brauchen
Vor allem kleine und mittelständische Unternehmen tun sich schwer, KI strukturiert auszurollen und wertschöpfend einzusetzen. Als vertrauenswürdige Berater können Systemhäuser und Reseller den erfolgreichen Einstieg in die KI-Welt erleichtern und sich so neue Geschäftsfelder erschließen. Deutsche Unternehmen wollen KI einsetzen, das zeigt eine aktuelle Studie von KPMG [1]. Demnach planen 72 Prozent eine Erhöhung…
News | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Tipps
ChatGPT-Agenten: Je eigenständiger KI-Agenten handeln, desto gefährlicher werden sie
Generative KI wird bisher vor allem als Assistenzwerkzeug verstanden, doch mit der Einführung von sogenannten »Agenten« steht ein Paradigmenwechsel bevor. Diese autonomen Systeme führen nicht nur Befehle aus, sondern agieren selbstständig, interagieren mit Systemen, treffen Entscheidungen und können, im schlimmsten Fall, ohne menschliches Zutun Schaden anrichten. In einem neuen Blogbeitrag warnt Trend Micro vor den…
News | Trends Security | IT-Security | Künstliche Intelligenz
Cybervorfälle sind das größte Geschäftsrisiko – KI in diesem Zusammenhang Fluch und Segen zugleich
Cyberangriffe sind in Deutschland das größte Geschäftsrisiko – noch vor Naturkatastrophen, politischen Risiken oder regulatorischen Herausforderungen. Das zeigt die aktuelle Umfrage Allianz Risk Barometer 2025. Jüngste Vorfälle zeigen: Bedrohung ist real Allein im Juli 2025 sorgten zahlreiche Bedrohungen für Schlagzeilen. Darunter sogenannte DDoS-Attacken auf kommunale Websites von Stadtverwaltungen, S-Bahnen und Landratsämtern. Solche Angriffe verfolgen das…
Trends 2025 | News | Trends Security | Trends Infrastruktur | Trends Kommunikation | Infrastruktur | Kommunikation | Künstliche Intelligenz
KI-Crawler machen 80 Prozent des KI-Bot-Traffics aus
Meta führt beim Crawling, während ChatGPT den Echtzeit-Webverkehr dominiert Mehr Content-Scraping und Systembelastung: KI-Bots greifen in großem Umfang auf Inhalte zu und erhöhen die Serverlast spürbar. Neue Risiken durch fehlende Bot-Verifizierung: Ungeprüfter Automatisierungs-Traffic erschwert die Unterscheidung zwischen legitimen und potenziell schädlichen Zugriffen. Die Edge-Cloud-Plattform Fastly Inc., ein Unternehmen für Content Delivery, Compute- und Sicherheitslösungen,…
News | Digitalisierung | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Kommunikation | Künstliche Intelligenz | Services | Strategien
Ist Model Context Protocol (MCP) das USB-C für KI-Agenten?
Wie ein neues Protokoll Agentic AI zum Standard macht. Agentic AI gilt als nächste Evolutionsstufe künstlicher Intelligenz – doch in der Praxis fehlt es bislang an einem verbindenden technischen Fundament. Mit dem Model Context Protocol (MCP) etabliert sich nun ein offener Standard, der genau das leistet: Er macht spezialisierte KI-Agenten interoperabel, skalierbar und einsatzbereit für…
Trends 2025 | News | Trends Security | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Tipps
Die meisten KI-Tools haben massive Sicherheitsprobleme
Cybersicherheitsexperten sagen, dass »unkontrollierte KI-Nutzung« gefährliche blinde Flecken schafft, da Untersuchungen zeigen, dass 84 % der KI-Tool-Anbieter Sicherheitsverletzungen erlitten haben. Vor drei Wochen enthüllte das ChatGPT-Leck »geteilte Gespräche« und machte Tausende von Benutzerchats – einige davon mit Namen, Adressen und anderen persönlich identifizierbaren Informationen – in den Google-Suchergebnissen sichtbar. Die Links, die ursprünglich über…