CrowdStrike bietet ganzheitlichen Datenschutz für das KI-Zeitalter

Mit Falcon Data Protection wird der GenAI-Datenschutz auf lokale Anwendungen und laufende Cloud-Umgebungen ausgeweitet. Zudem wurden Innovationen vorgestellt, die herkömmliche Tools für Data Loss Prevention und Posture Management durch einen einheitlichen Echtzeitschutz für Endgeräte, Cloud, SaaS und GenAI ersetzen.

CrowdStrike hat neue Falcon® Data Protection-Innovationen angekündigt. Diese bieten eine ganzheitliche Echtzeit-Sicherheit, die speziell für die Datenbewegungen im KI-Zeitalter entwickelt wurde. Durch die Bekämpfung der steigenden Risiken von GenAI-Datenlecks, Insider-Bedrohungen und sensiblen Daten in hybriden Umgebungen definiert das Unternehmen die Zukunft des Datenschutzes und treibt die Konsolidierung veralteter, fragmentierter Tools in großem Maßstab voran.

»KI hat die Art und Weise, wie Daten erstellt und ausgetauscht werden, grundlegend verändert. Herkömmliche Data-Loss-Prevention- und Posture-Management-Tools wurden jedoch nicht dafür entwickelt, Daten in der heutigen Zeit zu schützen«, sagt Elia Zaitsev, Chief Technology Officer bei CrowdStrike. »Falcon Data Protection verfolgt die Bewegung sensibler Daten überallhin, über Geräte, Cloud-Dienste, SaaS-Anwendungen und GenAI-Workflows hinweg. Indem wir unseren Kunden die benötigte Echtzeit-Transparenz und -Durchsetzung bieten, erleichtern wir die Konsolidierung der Cybersicherheit im großen Maßstab und ermöglichen sichere Innovationen mit KI.«

GenAI-Datenschutz

GenAI-Tools verändern die Art und Weise, wie Arbeit erledigt wird. Sie greifen auf Daten auf Endgeräten, in der Cloud und in SaaS-Umgebungen zu und verschieben diese. Herkömmliche Schutzmaßnahmen enden jedoch beim Browser, erfordern umständliche Netzwerkgeräte oder lassen sich durch Verschlüsselung leicht umgehen. Dadurch entstehen Lücken in lokalen Anwendungen und laufenden Cloud-Umgebungen. Falcon Data Protection erweitert den Schutz durch Laufzeitschutz für lokale Anwendungen und Cloud-Umgebungen. Die Lösung verhindert die unbeabsichtigte Offenlegung von Daten und blockiert Datenlecks sowohl in verwalteten als auch in nicht verwalteten GenAI-Tools. Im Gegensatz zu reinen Browser-Tools bietet Falcon Data Protection umfassenden Schutz für alle GenAI-Pfade. So können Unternehmen sicher mit KI innovativ sein.

Konsolidierung von Legacy-DLP und DSPM

Legacy-Tools wurden nicht für die moderne Datenumgebung entwickelt. Die Entwicklung von Data Loss Prevention (DLP) hat sich auf statische Endpunkte konzentriert und Data Security Posture Management (DSPM) auf Snapshots in der Cloud. Beide können mit der Nutzung von GenAI oder der ständigen Bewegung von Daten über hybride Systeme hinweg nicht Schritt halten. Falcon Data Protection ersetzt diese fragmentierten Ansätze durch einheitliche Transparenz und Durchsetzung über Endpunkte, Cloud, GenAI und SaaS hinweg. Zu den neuen Innovationen gehören:

Umfassender GenAI-Datenschutz:

Erweiterung der Abdeckung über den Browser hinaus mit Echtzeitschutz für sensible Daten, die über lokale Anwendungen und aktive Cloud-Umgebungen ausgetauscht werden. So werden unbeabsichtigte Offenlegungen verhindert und gleichzeitig Datenlecks über verwaltete und nicht verwaltete GenAI-Tools hinweg blockiert, unabhängig davon, wo diese verwendet werden.

Erweiterung der Abdeckung über den Browser hinaus mit Echtzeitschutz für sensible Daten, die über lokale Anwendungen und aktive Cloud-Umgebungen ausgetauscht werden. So werden unbeabsichtigte Offenlegungen verhindert und gleichzeitig Datenlecks über verwaltete und nicht verwaltete GenAI-Tools hinweg blockiert, unabhängig davon, wo diese verwendet werden. Falcon Exposure Management AI Discovery:

Erkennung von LLMs, KI-Anwendungen und Agenten, die auf verwalteten Endpunkten ausgeführt werden, um blinde Flecken durch Shadow-KI-Tools zu beseitigen, die vertrauliche Daten offenlegen könnten. In Kombination mit den bestehenden Cloud-KI-Erkennungs- und Falcon-Data-Protection-Kontrollen erhalten Unternehmen einheitliche Transparenz und Schutz in hybriden Umgebungen.

Erkennung von LLMs, KI-Anwendungen und Agenten, die auf verwalteten Endpunkten ausgeführt werden, um blinde Flecken durch Shadow-KI-Tools zu beseitigen, die vertrauliche Daten offenlegen könnten. In Kombination mit den bestehenden Cloud-KI-Erkennungs- und Falcon-Data-Protection-Kontrollen erhalten Unternehmen einheitliche Transparenz und Schutz in hybriden Umgebungen. KI-gestützte Datenklassifizierung:

Anwendung von LLMs zur genauen Identifizierung sensibler Datentypen wie Anmeldedaten, Geheimnisse und Passwörter. Dadurch werden Fehlalarme reduziert und die Durchsetzung von Datenschutzkontrollen verbessert.

Anwendung von LLMs zur genauen Identifizierung sensibler Datentypen wie Anmeldedaten, Geheimnisse und Passwörter. Dadurch werden Fehlalarme reduziert und die Durchsetzung von Datenschutzkontrollen verbessert. Insider Threat Dashboard und Detection:

Korrelation von Identitäts-, HR- und Datenbewegungssignalen in einem einheitlichen Dashboard, um böswillige, fahrlässige oder kompromittierte Insideraktivitäten schneller zu erkennen und darauf zu reagieren.

Korrelation von Identitäts-, HR- und Datenbewegungssignalen in einem einheitlichen Dashboard, um böswillige, fahrlässige oder kompromittierte Insideraktivitäten schneller zu erkennen und darauf zu reagieren. Einheitliche Erkennung und domänenübergreifende Transparenz:

Die Erkennungsrate wird um das Zehnfache¹ verbessert, indem neue, sofort einsatzbereite Erkennungen genutzt werden.

Weitere Informationen über den ganzheitlichen Datenschutz von CrowdStrike für das KI-Zeitalter finden Sie in Blog

https://www.crowdstrike.com/en-us/blog/crowdstrike-stops-genai-data-leaks-with-unified-data-protection/

und das Whitepaper hier.

https://www.crowdstrike.com/en-us/platform/data-protection/

[1] Im Vergleich zum aktuellen Angebot von Falcon Data Protection.

40 Artikel zu „Echtzeitschutz“

News | Effizienz | IT-Security | Strategien Ganzheitlicher Ansatz für die IT-Sicherheit Für eine effektive Verteidigung sind integrierte, sorgfältig geplante und implementierte Strategien erforderlich. Zero Trust, Threat-Intelligence, Mitarbeitersensibilisierung und die Einführung vertrauenswürdiger Lösungen sind nur einige der Eckpfeiler einer effizienten Strategie. Der zunehmende Einsatz von KI bei Cybercrimes hat das Bedrohungsszenario komplexer gemacht. Bereits im Jahr 2023 sorgte der Fall eines Mitarbeiters eines britischen Unternehmens für… Weiterlesen →

News | Business | Digitalisierung | ERP | Strategien Keine Kompromisse beim ERP-System Christian Biebl: »Ein ERP-System ist eine strategische Investition in die Zukunft.« »Unternehmen sollten bei ERP-Systemen keine Kompromisse eingehen«, empfiehlt Christian Biebl, Geschäftsführer des Stuttgarter ERP-Herstellers Planat. In einer Ära, in der der produzierende Mittelstand mit Lieferkettenproblemen, Fachkräftemangel und dynamischen Märkten kämpft, ist eine maßgeschneiderte ERP-Software essenziell, die exakt den Anforderungen genügt. In der heutigen Geschäftswelt… Weiterlesen →

News | IT-Security | Tipps Wenn Betrüger auf Betrüger reinfallen Cyberkriminelle nutzen Maus-Bewegungssimulatoren, auch Mouse Jiggler oder Mouse Mover genannt, um Malware zu verbreiten und sowohl Mitarbeiter in Unternehmen als auch Privatpersonen anzugreifen [1]. So haben die Lösungen von Kaspersky etwa drei Milliarden dieser Art von Angriffen weltweit in diesem Jahr schon blockiert, 290 Millionen davon in Europa. Malware gelangt über entfernbare USB-Laufwerke, CDs oder… Weiterlesen →

News | IT-Security | Tipps Content-Creation-Plattformen werden für Phishing-Angriffe benutzt Plattformen, die häufig in Schulen, Unternehmen und von Grafikdesignern zur Kollaboration und Erstellung von Inhalten zum Einsatz kommen, werden von Angreifen für Phishing-Angriffe genutzt. Dies haben die Threat-Analysten von Barracuda Networks Inc., einem Anbieter von Cloud-First-Sicherheitslösungen, herausgefunden. Die Entdeckungen der Analysten werden in einem neuen Blogpost ausführlich beschrieben [1]. Die entsprechenden Content-Creation-Plattformen haben weltweit Millionen… Weiterlesen →