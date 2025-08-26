KI zwischen Potenzial und Praxis: Warum Unternehmen kompetente IT-Partner brauchen

Vor allem kleine und mittelständische Unternehmen tun sich schwer, KI strukturiert auszurollen und wertschöpfend einzusetzen. Als vertrauenswürdige Berater können Systemhäuser und Reseller den erfolgreichen Einstieg in die KI-Welt erleichtern und sich so neue Geschäftsfelder erschließen.

Deutsche Unternehmen wollen KI einsetzen, das zeigt eine aktuelle Studie von KPMG [1]. Demnach planen 72 Prozent eine Erhöhung ihrer Investitionen in die Technologie, 69 Prozent haben bereits eine KI-Strategie formuliert.

Bei der Umsetzung gibt es jedoch noch erhebliche Defizite. Nach einer Erhebung des Statistischen Bundesamts nutzt nur jedes fünfte Unternehmen in Deutschland künstliche Intelligenz [2]. Bei kleinen Unternehmen sind es sogar nur 17 Prozent. Die Gründe für das Zögern sind vielfältig. Am häufigsten genannt werden fehlendes Know-how, Unsicherheit bei Datenschutz und anderen rechtlichen Vorgaben, mangelnde Datenqualität und Probleme bei der Integration in gewachsene IT-Umgebungen.

Wenn Unternehmen bei der Einführung von KI zögern, werden Mitarbeitende allerdings oft selbst aktiv. Laut dem Shadow AI Report nutzen mehr als die Hälfte der deutschen Wissensarbeitenden KI-Tools aus dem privaten Umfeld auch für berufliche Aufgaben. Das birgt erhebliche Risiken für Cybersicherheit, Datenschutz und Compliance. Die unkontrollierte Nutzung von KI-Werkzeugen vergrößert darüber hinaus auch die Komplexität der IT-Infrastruktur und macht sie anfälliger für Ausfälle.

Vom Lizenzlieferanten zum Trusted Advisor

Unternehmen benötigen die Hilfe erfahrener und kompetenter Partner, um die passenden KI-Werkzeuge finden, implementieren und in ihre Geschäftsprozesse integrieren zu können. Dadurch ändert sich die Rolle des IT-Channels grundlegend. In der Vergangenheit standen der Verkauf von Hardware und Lizenzen sowie die Implementierung von IT-Infrastrukturen und der Support im Vordergrund. Heute spielt neben der Bereitstellung von Services die strategische Beratung eine Hauptrolle. Wie können Kunden ihre Geschäftsprozesse optimieren und automatisieren? Welche Tools bringen echten Mehrwert? Wie gelingt der Einstieg in KI und andere komplexe Themen? Das sind nur einige der Fragen, die IT-Partner beantworten müssen.

Copilot Chat als strategischer Einstiegspunkt

Mit Copilot Chat bietet Microsoft IT-Partnern eine gute Möglichkeit, Kunden an das Thema KI heranzuführen. Der KI-gestützte Assistent ist in jeder Microsoft-365-Lizenz enthalten und daher ohne Implementierungs- oder Integrationsaufwand sofort einsetzbar. Die Nutzung wird von der IT gesteuert und erfolgt nach den Compliance-Regeln des Unternehmens. Sie ist daher rechtssicher und datenschutzkonform. Der Mehrwert für die tägliche Arbeit ist für Unternehmen darüber hinaus unmittelbar ersichtlich. Der Assistent unterstützt Mitarbeitende beispielsweise beim Zusammenfassen von E-Mails, Überarbeiten von Texten oder der effizienten Vorbereitung von Besprechungen. Dies spart Zeit, reduziert die kognitive Belastung und verbessert die Arbeitsergebnisse.

IT-Partner sollten ihre Kunden aktiv auf diese Vorteile hinweisen und sie bei der erfolgreichen Adaption von Copilot Chat unterstützen. Das fördert nicht nur die Bereitschaft, bestehende Microsoft-365-Lizenzen durch weitere kostenpflichtige Copilot-Funktionen aufzuwerten, sondern ebnet auch den Weg zu einer umfassenderen KI-Nutzung. Dieser erste Schritt kann daher die Grundlage für langfristige Kundenbeziehungen und weiterführende Beratungsleistungen bilden.

Fazit: KI-Kompetenz ist Channel-Kompetenz

Die Einführung und Nutzung von KI stellen Unternehmen nicht nur vor technische, sondern auch vor rechtliche und kulturelle Herausforderungen. Deshalb brauchen sie Partner, die Orientierung bieten, Komplexität reduzieren und konkrete Mehrwerte aufzeigen können. Für den Channel bedeutet das: Wer heute in KI-Kompetenz investiert, erschließt sich neue Ansatzpunkte für den Vertrieb, stärkt die Kundenbindung und baut ein zukunftssicheres Geschäftsmodell auf.

ADN unterstützt Partner dabei gezielt mit der neuen ADN Microsoft Copilot Chat Activate Kampagne sowie einem umfangreichen KI-Kompetenz-Angebot [3]. Schulungen, Vertriebstrainings, technische Enablement-Webinare und praxisnahe Use Cases helfen Resellern, sich schnell und fundiert zu informieren und weiterzubilden. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf dem Thema Prompting, also der richtigen Formulierung von Anfragen an KI-Systeme, da dies für viele Anwender eine zentrale Hürde darstellt. So werden Partner in die Lage versetzt, umfassende Kompetenzen zum Thema KI aufzubauen und ihre Kunden auf dem Weg zur erfolgreichen KI-Nutzung zu begleiten.

Heiko Lossau, Head of Business Unit Microsoft und Cloud Marketplace, ADN

Auf einen Blick: Das bietet die Copilot Chat Activate Challenge von ADN: Exklusive Schulungen & Webinare für Partner (1. und 29. September 2025)

Vertriebsunterstützung inkl. Endkunden-Webinare (erster Termin am 29. September 2025)

Zugang zu intensiven Beratungsleistungen

Wettbewerb mit attraktiven Preisen:

5.000 € Zuschuss zum Firmenevent

10.000 € Ausbildungsbudget bei der ADN Cloud Academy Weitere Informationen zur Challenge und zur Anmeldung: https://page.adn.de/copilot-chat-activate

