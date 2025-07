Deutschland muss KI-tauglich werden

Künstliche Intelligenz wird entscheidend für die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands – doch die Stimmung in der Branche ist ernüchternd. Laut dem aktuellen eco Branchenpuls sehen nur 10 Prozent der IT-Entscheider Deutschland gut gerüstet für die nächste KI-Revolution. Die Mehrheit stuft den Stand der Digitalisierung als mangelhaft ein – ein Drittel vergibt sogar die Schulnote 6.

Ost-West-Gefälle: In Ostdeutschland nutzen 48 Prozent der befragten Unternehmen noch keine KI, im Westen nur 28 Prozent.

Über ein Drittel der IT-Entscheiderinnen und IT-Entscheider bewertet Zustand des Digitalstandorts Deutschland mit Ungenügend.

Größte Hürden für die Einführung von KI Tools im eigenen Unternehmen sind laut IT-Experten die unklare Rechtslage (41 %), Sicherheitsbedenken (40 %), fehlendes Know-how (rund 30 %) sowie fehlende Geschäftsmodelle & Einsatzgebiete (28 %).

Künstliche Intelligenz (KI) spielt eine zentrale Rolle für die Zukunftsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts Deutschland. IT-Entscheider halten Deutschland allerdings für schlecht aufgestellt für die nächste KI-Revolution. Lediglich 10 Prozent der Befragten des eco Branchenpuls, einer aktuellen im Auftrag von eco – Verband der Internetwirtschaft e.V. vom Meinungsforschungsinstitut Civey durchgeführten Umfrage unter IT-Entscheider, sehen Deutschland gut vorbereitet für kommende KI-Entwicklungen [1]. Auch als Digitalstandort bekommt Deutschland schlechte Noten. 72 Prozent der IT-Entscheider in Deutschland bewerten den Stand der digitalen Transformation in Deutschland als schlecht bis sehr schlecht. Ein Drittel gibt sogar die Note 6.

Bundesweit benutzen bereits gut zwei Drittel der Unternehmen KI-basierte Technologien und Anwendungen. Über ein Viertel (26,6 %) der Befragten geben allerdings an, dass der Einsatz von KI-Tools nicht einmal geplant sei. Auffällig ist hier die deutliche Schere zwischen Ost- und Westdeutschland. Während im Westen 71,2 Prozent der Unternehmen bereits KI nutzen, liegt die Zahl der KI-nutzenden Unternehmen mit rund 52 Prozent im Osten doch deutlich darunter.

Diese digitale Schere dürfe nicht weiter aufgehen, da sie dem Wirtschaftsstandort Deutschland nur schaden könne, mahnt eco Vorstandsvorsitzender Oliver Süme: »Die Studie zeigt, dass sich Deutschland beim Einsatz von Zukunftstechnologien weiter auseinander entwickelt. Während Unternehmen im Westen zunehmend auf KI setzen, hemmen im Osten Misstrauen und strukturelle Defizite die Transformation. KI ist der Schlüssel, um Produktivitätsverluste auszugleichen und Wachstum zu fördern. Wenn wir nicht gegensteuern und der Osten schnell nachzieht, riskieren wir eine digitale Zwei-Klassen-Wirtschaft.«

Unklare Rechtslage und Sicherheitsbedenken sind größte Hürden

Insbesondere beim Thema KI-Regulierung besteht Handlungsbedarf. 41 Prozent der Unternehmen nennen die unklare Rechtslage als größtes Hindernis für ihr Unternehmen bei der Einführung innovativer KI Tools. »Bei der KI-Regulierung ist derzeit an vielen Stellen noch nicht klar, wo die Reise eigentlich hingeht. Leitlinien und Standards sind noch nicht entwickelt und das nationale Umsetzungsgesetz für den AI Act liegt auch noch nicht vor«, sagt Süme. Dies könne dazu führen, dass Unternehmen notwendige Investitionen in KI-Technologien aufschieben oder gänzlich aufgeben. »Diese Unsicherheiten müssen rasch behoben werden, damit Deutschland nicht den Anschluss an China und die USA verliert.

»Jetzt braucht es schnelle Standardisierung, klare Definitionen und eine enge Abstimmung zwischen AI Act und bestehenden Regulierungen, um Doppelarbeit und Unsicherheiten zu vermeiden. Nur so kann Deutschland seine Ambitionen als führender KI-Standort verwirklichen. Alternativ könnte man auch in Erwägung ziehen, die Anwendung des AI Acts oder Teile hiervon zu verschieben, bis die entsprechenden Standards vorliegen«, so Süme weiter.

Als weitere Hürden beim KI Einsatz nannten die Befragten Sicherheitsbedenken (40 %) fehlendes Know-how im Unternehmen (rund 30 %) sowie fehlende Geschäftsmodelle und Einsatzgebiete (28 %).

[1] Civey befragt für eco vom 25.06.2025 bis 11.07.2025 online 500 IT Entscheider:innen. Die Ergebnisse sind aufgrund von Quotierungen und Gewichtungen repräsentativ unter Berücksichtigung des statistischen Fehlers von 9,2 Prozentpunkten beim jeweiligen Gesamtergebnis. Weitere Informationen zur Methodik finden Sie hier. https://civey.com/unsere-methode

