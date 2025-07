»Wer KI nutzt, muss sie verstehen. Punkt.«

Nur 20 Prozent der Beschäftigten in Deutschland haben eine Schulung zur Nutzung von künstlicher Intelligenz erhalten. Bastian Sens, Marketingexperte und Geschäftsführer der Sensational GmbH, erklärt warum dies eine alarmierende Zahl ist und warum mehr dahinter steckt als Rechtssicherheit:

»Es handelt sich um eine Zahl, die aufrütteln sollte – wahrscheinlich aber doch wieder nur für Schulterzucken sorgen wird: Bloß ein Fünftel aller Beschäftigten hierzulande wird im Umgang mit künstlicher Intelligenz geschult; so geht es aus einer aktuellen Bitkom-Studie hervor [1]. Während KI längst Einzug in den Alltag vieler Unternehmen gehalten hat, bleiben also rund 80 Prozent der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ohne jede Perspektive auf eine angemessene Qualifizierung zurück – ohne Wissen, ohne Rechtssicherheit, ohne Teilhabe an einer Entwicklung, die ihre Arbeitsrealität in exakt diesem Augenblick grundlegend verändert. Diese Lücke ist nicht nur ein Bildungsversäumnis, sie wird zunehmend zum Risiko für Wertschöpfung, Wettbewerbsfähigkeit und Integrität unseres Wirtschaftsstandortes.

Denn es geht längst nicht mehr um die Frage, ob KI Einsatz findet, sondern ob dies rechtssicher, effizient und verantwortungsvoll geschieht. Die EU-KI-Verordnung macht es zur Pflicht, Mitarbeitende angemessen zu befähigen [2]. Dennoch herrscht vielerorts Schweigen oder symbolische Schulungsrhetorik, obwohl künstliche Intelligenz bereits produktiv eingesetzt wird. Die Folge: Unternehmen tappen in regulatorische Grauzonen, Mitarbeitende bedienen Tools ohne Verständnis für Datenschutzrisiken oder Verzerrungseffekte, Innovation verkommt von einer planbaren Entwicklung zum Zufallsprodukt. Wer glaubt, dies ignorieren zu können, verkennt die Tragweite dieses Wandels.

Deutsche Unternehmer brauchen ein Umdenken, hin dazu KI-Kompetenz als strategische Ressource zu begreifen. Nur durch systematische, praxisnahe und kontinuierliche Qualifizierung lässt sich sicherstellen, dass Beschäftigte nicht zu passiven Nutzern, sondern zu aktiven Gestaltern dieser Technologie werden. Wer KI nutzt, muss sie verstehen. Punkt. Nur so lassen sich Haftungsrisiken minimieren, Datenschutzanforderungen umsetzen und das Potenzial von KI tatsächlich heben: für Effizienzgewinne, kreative Entlastung, Innovationskraft und eine nachhaltige Sicherung von Arbeitsplätzen.

Es erscheint bequem, den Status quo zu verwalten, während der Markt sich transformiert. Doch genau diese Trägheit sägt am Ast, auf dem die deutsche Wirtschaftskraft sitzt. Wer jetzt nicht in die KI-Kompetenz seiner Mitarbeitenden investiert, riskiert nicht nur, technologisch abgehängt zu werden, sondern lässt eine ganze Belegschaft in eine unsichere Zukunft laufen. Gezielte Schulungsangebote sind dabei kein lästiger Kostenfaktor, sondern der Schlüssel, um künstliche Intelligenz verantwortungsvoll, rechtssicher und wertschöpfend einzusetzen. Wer sie jetzt ermöglicht, sichert sich nicht nur einen Wettbewerbsvorteil, sondern gestaltet aktiv die Zukunft seines Unternehmens.«

Wie kann man mehr KI-Schulung erzeugen?

Bloß ein Fünftel aller Beschäftigten hierzulande wird im Umgang mit künstlicher Intelligenz geschult. Wie kann man das ändern?

Dass nur rund 20 % der Beschäftigten in Deutschland im Umgang mit KI geschult sind, ist angesichts der rasanten Entwicklung ein echtes Risiko – für Wettbewerbsfähigkeit, Sicherheit und Innovationskraft. Aber es gibt konkrete Hebel, um das zu ändern:

KI-Kompetenz als Pflicht verankern

EU AI Act: Seit Februar 2025 verpflichtet Artikel 4 Unternehmen, ihre Mitarbeitenden im Umgang mit KI zu schulen.

Unternehmen sollten diese Pflicht nicht nur als Compliance-Thema, sondern als strategische Chance begreifen.

Schulungen skalierbar und praxisnah gestalten

Modulare Lernformate: zum Beispiel E-Learnings, Microlearning, Blended Learning.

Praxisbezug statt Theorie: Tools wie ChatGPT, Copilot oder Midjourney direkt im Arbeitskontext anwenden.

Anbieter wie die KI Academy, TÜV SÜD oder IHK Rhein-Neckar bieten zertifizierte Programme für Einsteiger und Profis.

Rollenbasierte Weiterbildung

Nicht jeder braucht Deep Learning – aber jeder braucht KI-Grundverständnis.

Programme für:

Führungskräfte (Strategie, Compliance)

Fachkräfte (Tool-Nutzung, Prozessoptimierung)

IT & Sicherheit (KI-Governance, ISO 42001)

Kulturwandel fördern

KI darf kein Eliten-Thema sein – sondern Teil der täglichen Arbeit.

Interne »KI-Scouts« oder »KI-Beauftragte« können als Multiplikatoren wirken.

Erfolgreiche Unternehmen setzen auf KI-Literacy für alle, nicht nur für Tech-Teams.

Förderprogramme nutzen

Programme wie KI4KMU unterstützen kleine und mittlere Unternehmen bei der Schulung und Implementierung.

Auch Landesinitiativen und EU-Fonds bieten Zuschüsse für KI-Weiterbildung.

Hier eine kompakte Übersicht – passgenau für Unternehmen in Deutschland, die ihre Mitarbeitenden fit für den Umgang mit KI machen wollen:

Schulungsstrategien für Unternehmen

Zielgruppenanalyse & Rollenprofile

Analyse: Welche Mitarbeitenden benötigen welche Art von KI-Know-how?

Rollenbasierte Schulung: Führungskräfte (Strategie), Fachkräfte (Tool-Nutzung), IT (Governance & Sicherheit)

Schulungsformate & Anbieter

Format Beschreibung Anbieter & Links E-Learning Selbstlernkurse, flexibel einsetzbar KI Academy, LinkedIn Learning Blended Learning Mischung aus Präsenz und Online IHK Rhein-Neckar Workshops vor Ort Praxisnahe Intensivschulungen mit Experten TÜV SÜD Akademie

Förderprogramme & Zuschüsse

Bundesweite Initiativen

KI4KMU : Förderung speziell für kleine und mittlere Unternehmen

: Förderung speziell für kleine und mittlere Unternehmen go-digital: Beratung und Umsetzung von digitalen Projekten inkl. KI

Regionale Programme (Bayern)

Digitalbonus Bayern : Zuschüsse für Investitionen in digitale Technologien

: Zuschüsse für Investitionen in digitale Technologien BayAI: Landesinitiative zur Förderung KI-basierter Innovationen

Bonus: Interne Hebel für schnelle Wirkung

»KI-Beauftragte« oder »KI-Scouts« ernennen, die Wissen weitertragen

Pilotschulungen in ausgewählten Teams durchführen

KI-Wissen mit konkreten Use Cases im Arbeitsalltag verankern

Genki Absmeier

