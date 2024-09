KMUs (noch) zurückhaltend beim KI-Einsatz

Künstliche Intelligenz (KI) ist eine der wichtigsten Schlüsseltechnologien für die digitale Transformation von Wirtschaft und Industrie. Doch bei vielen deutschen Unternehmen steckt der Einsatz von künstlicher Intelligenz noch in den Anfängen wie eine repräsentative Umfrage von YouGov2 unter 543 Unternehmensentscheidern im Auftrag des eco – Verband der Internetwirtschaft e. V. verdeutlicht. Dabei zeigt sich eine Tendenz deutlich: Je weniger Beschäftigte ein Unternehmen hat, desto geringer der Einsatz von künstlicher Intelligenz.

KI-Einsatz − auch eine Frage der Unternehmensgröße

50 Prozent der Kleinunternehmen geben an, mit dem Einsatz von KI noch nicht begonnen zu haben und auch keine konkreten Pläne dafür zu haben. Dies trifft auch auf ein Drittel der mittleren Unternehmen und fast jedes fünfte Großunternehmen (19 Prozent) zu. »Anwendungen und digitale Dienste auf Basis künstlicher Intelligenz bergen immense Potenziale für Unternehmen aller Größenordnungen. Unternehmen müssen diese Chancen jetzt ergreifen und für sich nutzen«, sagt Oliver Süme, Vorstandsvorsitzender eco Verband. In Deutschland könne KI-gestützte Arbeit die Produktivität laut Prognose des eco Branchenmonitor jährlich um 0,8 bis 1,4 Prozent steigern. Mit Lösungen auf Basis von LLMs (Large Language Models) wie ChatGPT können demnach bereits heute 15 Prozent aller Arbeitsaufgaben schneller und bei gleicher Qualität erledigt werden. Und dieser Anteil könnte künftig auf 56 Prozent anwachsen [1]. Trotzdem haben aktuell erst 17 Prozent der deutschen Großunternehmen erste Pilotprojekte mit künstlicher Intelligenz initiiert. Bei Kleinstunternehmen und auch bei mittleren Unternehmensgrößen sind es jeweils sogar nur 13 Prozent. Der Großteil der deutschen Unternehmen befindet sich in der Evaluationsphase: Dies trifft auf 29 Prozent der Großunternehmen und 32 Prozent der mittleren Unternehmen zu. Demgegenüber prüfen lediglich 16 Prozent der Kleinunternehmen den Einsatz von KI.

Produktivitätssteigerungen (34 Prozent), Kosteneinsparungen (35 Prozent) und eine effizientere Ressourcennutzung (35 Prozent) bilden laut den befragten Unternehmenslenkern für Großunternehmen die stärksten Argumente für den Einsatz von künstlicher Intelligenz. Mittlere Unternehmen versprechen sich durch künstliche Intelligenz vor allem eine Stärkung ihrer Innovationskraft (26 Prozent) und eine Verbesserung der Kundenzufriedenheit und Kundenbindung.

»Um die Potenziale und die Innovationskraft durch KI für die gesamte bundesweite Wirtschaft vom Konzern über den Mittelstand bis zu Kleinunternehmen zu heben, braucht es sowohl Rechtssicherheit und europaweit einheitliche regulatorische Rahmenbedingungen, als auch ein leistungsfähiges Ökosystem digitaler Infrastrukturen sowie gezielte Weiterbildungs- und Informationsinitiativen, die das Wissen über die Möglichkeiten und Potenziale von KI in die Fläche tragen.«, so Süme.

KI Future Tech Projekt vom eco Verband und Microsoft Deutschland zeigt KI in der Praxis

Welche Effekte auf Produktivität und Effizienz Unternehmen mittels KI-basierter Lösungen bereits heute erzielen, zeigt der eco Verband gemeinsam mit Microsoft Deutschland im Projekt KI Future Tech. Anhand praxistauglicher KI-Implementierungen beispielsweise bei Bosch, Otto Group und Boehringer Ingelheim verdeutlicht das KI Future Tech Projekt, wie künstliche Intelligenz in verschiedenen Branchen und Sektoren eingesetzt wird, um Effizienz zu steigern, Kosten zu senken und innovative Lösungen zu entwickeln. https://ki-futuretech.de/

Risiken minimieren, Qualität sichern, Vertrauen fördern: Im August ist mit der EU-Verordnung über künstliche Intelligenz (engl. »AI Act«) das weltweit erste umfassende Gesetz zur Regulierung von KI in Kraft getreten. Nun müssen betroffene Unternehmen die neuen Regularien fristgerecht umsetzen, andernfalls drohen Strafzahlungen. Mit einem neuen Angebot im Bereich KI-Governance & Qualitätsmanagement unterstützt das Fraunhofer-Institut für Intelligente Analyse- und Informationssysteme IAIS Unternehmen bei der Umsetzung der KI-Verordnung.

Es ist amtlich. Mit dem Inkrafttreten des AI Acts läuft ab sofort die Zeit für Umsetzungsfristen der EU-Verordnung zur Regulierung von künstlicher Intelligenz. Das Gesetz soll EU-Bürgerinnen und Bürger vor allem vor Risiken im Zusammenhang mit KI schützen und einen vertrauenswürdigen Einsatz von Anwendungen gewährleisten. So weit, so gut – doch was genau bedeutet das für Unternehmen?

»Wir begrüßen es, dass wir nun einen Rechtsrahmen für den Einsatz von KI haben«, sagt Dr. Maximilian Poretschkin, Teamleiter KI-Absicherung und Zertifizierung am Fraunhofer IAIS. »Gleichzeitig fehlt es – vergleichbar mit der Einführung der DSGVO – oftmals noch an Erfahrung, wie dieser für konkrete Use Cases anzuwenden ist. Als eine der führenden Forschungsorganisationen auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz engagiert das Fraunhofer IAIS sich bereits seit Jahren bei der systematischen Qualitätssicherung von KI-Systemen und wie diese gegenüber Dritten nachweisbar gemacht werden kann. Diese Erfahrung bringen wir gerne ein, um Unternehmen dabei zu unterstützen, die neuen Anforderungen effizient und pragmatisch umzusetzen.«

Mit dem neuen »KI Governance und Qualitätsmanagement Framework« haben die Expertinnen und Experten des Fraunhofer IAIS ein modulares Vorgehensmodell entwickelt: Ziel ist eine unternehmenseigene KI-Governance, die nicht nur ethischen und rechtlichen Anforderungen gerecht wird, sondern insbesondere auch KI-Anwendungen mit hoher Qualität, Zuverlässigkeit und Robustheit hervorbringt.

EU-Anforderungen in Unternehmensprozesse übersetzen

144 Seiten umfasst die Verordnung, welche KI-Anwendungen in vier Risikostufen einordnet und reguliert – von grundsätzlich verbotenen Praktiken, wie etwa dem »Social Scoring«, also der automatischen Bewertung von Menschen aufgrund von Sozialverhalten, Status oder persönlichen Merkmalen, über Hochrisikoanwendungen bis hin zu Systemen mit limitiertem oder minimalem Risiko. »Ob im Einkauf oder in Entwicklungsteams, die EU-Regulierungen beeinflussen Unternehmen, die mit KI arbeiten oder sie selbst entwickeln, an unterschiedlichen Stellen«, sagt Fabian Malms, Leiter des Flagship-Projekts »Zertifizierte KI« am Fraunhofer IAIS, der das neue Angebot mit einem Fachteam entwickelt hat. »Unser Ziel ist es, die neuen Anforderungen bereichsübergreifend in unternehmenseigene Prozesse zu übersetzen und in die technischen Entwicklungsumgebungen zu implementieren.«

Ganzheitliche Umsetzung auf Organisations-, Prozess- und Systemebene

Die Umsetzung der Verordnung erfolgt auf drei Ebenen, die wiederum eng miteinander verflochten sind: auf Organisations-, Prozess- und Systemebene. Zunächst setzen die Fraunhofer-Expertinnen und -Experten in einem Workshop mit den jeweiligen Stakeholdern aus einem Unternehmen eine individuelle Roadmap für die Implementierung eines KI-Governance und Qualitätsmanagement Frameworks auf. Danach werden Anforderungen identifiziert, Ziele und Leitplanken für den Einsatz von KI definiert sowie Prozesse und Verantwortlichkeiten aufgesetzt und in eine KI-Governance integriert. Die darin enthaltenen Leitfäden zur Qualitäts- und Risikobewertung werden wiederum in den Entwicklungsprozess von KI-Systemen eingebettet und anhand von ersten Anwendungsbeispielen erprobt.

»Wir haben die Vorschriften aus der KI-Verordnung in verdaubare Kontrollen und Maßnahmen entlang des KI-Lebenszyklus eingeteilt«, erläutert Lennard Helmer, Research Engineer für den KI-Entwicklungsprozess. »Insgesamt über 80 Kontrollen werden in den unterschiedlichen Phasen des jeweiligen Entwicklungsprozesses einer KI eingebunden. Das Ergebnis: AI compliance by design. Auf der System-Ebene verknüpfen wir dann den MLOps-Prozess und das Risiko-Management mit einer metrikbasierten Auswertung von KI-Risiken. So kann künftig neben einer qualitativen auch eine quantitative Auswertung anhand messbarer Daten erfolgen.«

Know-how aus strategischen Kooperationen: von der Forschung in die Wirtschaft

Bei der Arbeit greift das Fraunhofer IAIS auf das Know-how aus zahlreichen strategischen Forschungs- und Praxisprojekten aus Wissenschaft und Wirtschaft zurück. Im Rahmen des KI.NRW-Flagship-Projekts »ZERTIFIZIERTE KI« etwa beschäftigt sich eine Arbeitsgruppe des Fraunhofer IAIS und des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik BSI mit der Gestaltung vertrauenswürdiger KI-Systeme. Als eine wichtige Grundlage dafür gilt der über 160 Seiten starke KI-Prüfkatalog des Fraunhofer IAIS, der Unternehmen unterschiedlicher Branchen schon heute einen Leitfaden bietet, um Anforderungen an die Vertrauenswürdigkeit intelligenter Systeme für die Entwicklung individueller KI-Anwendungen zu operationalisieren.

Auch an der vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr geförderten nationalen Initiative für künstliche Intelligenz und Datenökonomie »MISSION KI« setzt das Fraunhofer IAIS sein umfassendes Wissen bereits ein. Um die digitale Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft zu stärken, entwickelt und erprobt die Angebotspartnerschaft KI-Qualitäts- und Prüfstandards und etabliert darauf aufbauend ein freiwilliges KI-Gütesiegel.