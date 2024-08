Weniger als zehn Prozent der globalen Unternehmen haben KI vollständig integriert

98 Prozent der Führungskräfte planen, in den nächsten zwei Jahren deutlich höheren Anstieg der Investitionen in die Cloud, um AI-First-Unternehmen zu werden.

Infosys veröffentlichte seine neue Studie »Reimagining Cloud Strategy for AI-first Enterprises«, die in Zusammenarbeit mit MIT Technology Review Insights entstand [1]. Für den Bericht wurden 500 weltweit führende Unternehmen mit einem Umsatz von mindestens 500 Millionen US-Dollar aus verschiedenen Branchen befragt. Ziel der Studie war, die Cloud- und Datenbereitschaft von Unternehmen zu verstehen, die KI-Initiativen planen und implementieren.

Die Umfrage ergab, dass die meisten Unternehmen noch mit KI experimentieren und ihre Infrastrukturlandschaft aus der Cloud-Perspektive vorbereiten. Außerdem planen viele zusätzliche Investitionen, um ihren Fortschritt hinsichtlich einer passenden Infrastruktur zu beschleunigen.

Die Cloud hat sich über ihren ursprünglichen Zweck als Speicherplatz und zum Zwecke der Kosteneffizienz hinaus entwickelt. Um das KI-Potenzial auszuschöpfen und sich zu einem »AI-First-Unternehmen« zu entwickeln, sind erhebliche, nachhaltige Investitionen in die Cloud-Infrastruktur und -Strategie notwendig. Zu den wichtigsten Erkenntnissen der Studie gehören:

Rund zwei Drittel (67 Prozent) der Befragten verfügen über eine »entwickelte« oder »fortgeschrittene« Cloud-Infrastruktur. Nur ein Drittel (33 Prozent) stufen ihre Cloud-Infrastruktur als »wachsend« oder »im Entstehen« ein.

Weniger als zehn Prozent der Führungskräfte haben KI vollständig in ihren Betrieb integriert. Während fast die Hälfte (48 Prozent) der Führungskräfte angibt, dass ihre Unternehmen mit KI experimentieren, sagen nur acht Prozent, dass sie KI umfassend in ihr Geschäft integriert haben.

Unternehmen verfolgen unterschiedliche Strategien, um ihre Cloud-Systeme zu optimieren, die dann KI-Initiativen unterstützen. Die Hälfte der Führungskräfte gibt an, dass sie Cloud-Dienste nur für die Integration von Daten für KI-Zwecke einsetzen. Weitere 30 Prozent nutzen die Cloud-Infrastruktur für Rechenkapazitäten. Nur 13 Prozent haben eine detaillierte Roadmap wie Cloud-Investitionen die Einführung von KI über Daten und Computerleistung/-skalierbarkeit hinaus vorantreiben.

Komplexität, Sicherheit und Datenprobleme sind Hürden für Cloud-basierte KI-Systeme. Auf die Frage nach den Faktoren, die die Cloud-Fähigkeit ihres Unternehmens hinsichtlich KI einschränken, nannten 45 Prozent der Befragten »Bedenken hinsichtlich der Datensicherheit und der ethischen Nutzung von Daten, des Datenschutzes und der allgemeinen Sicherheit«.

Es wird erwartet, dass die Ausgaben für Cloud-Systeme steigen werden. Ein erheblicher Prozentsatz (71 Prozent) der Führungskräfte erwartet, dass die Ausgaben für Cloud-Infrastrukturen für KI in den nächsten zwei Jahren um mindestens 25 Prozent steigen werden. Mehr als ein Viertel (27 Prozent) geht davon aus, dass sie um 50 Prozent bis 100 Prozent steigen werden.

»Wir stehen am Anfang der Neukonzeption von Unternehmen mit KI. Auf dem Weg zu einer Zusammenarbeit zwischen Mensch und KI sind Cloud und Daten der Katalysator für eine skalierbare KI«, sagt Mohammed Rafee Tarafdar, Chief Technology Officer bei Infosys. »Allerdings haben nur 13 Prozent der Führungskräfte eine detaillierte Roadmap, wie Cloud-Investitionen dabei unterstützen, KI über Daten und Rechenleistung hinaus einführen. Unternehmen sind in der Lage, diesen Wandel zu bewältigen, indem sie die Cloud nutzen und verantwortungsvolle KI-Praktiken einsetzen – so lässt sich außerdem nachhaltiges Wachstum erreichen.«

»Obwohl 67 Prozent der Führungskräfte über fortschrittliche Cloud-Infrastruktur verfügen, integrierte bislang nur ein kleiner Prozentsatz KI vollständig in ihre Abläufe«, so Laurel Ruma, Global Editorial Director, MIT Technology Review Insights. »Trotz der Bedenken hinsichtlich der Datensicherheit und des Datenschutzes plant die Mehrheit in den kommenden Jahren nennenswerte Investitionen in Cloud-Technologie als Basis für KI. Es ist klar, dass Cloud-basierte KI die Zukunft ist, und die Unternehmen sind bereit, zu investieren.«

»Die Cloud wird immer wichtiger für Unternehmen. Wir sehen aber auch, dass von Unternehmen sich darauf fokussieren, komplett integrierte KI-Systeme zu implementieren und ihre Ressourcen darauf zu konzentrieren. Sie gehen davon aus, dass die Ausgaben dafür in den nächsten Jahren deutlich steigen werden«, sagt Anant Adya, Executive Vice President und Service Offering Head bei Infosys. »Da 71 Prozent der Führungskräfte erwarten, dass die Ausgaben für Cloud-Infrastrukturen für KI in den nächsten zwei Jahren um mindestens 25 Prozent ansteigen, ist klar, dass eine integrierte Cloud- und KI-Strategie die Grundlage für die künftige KI-Transformation von Unternehmen ist.«

[1] MIT Technology Review Insights is the custom publishing division of MIT Technology Review, the world’s longest-running technology magazine, backed by the world’s foremost technology institution—producing live events and research on the leading technology and business challenges of the day. Insights conducts qualitative and quantitative research and analysis in the U.S. and abroad and publishes a wide variety of content, including articles, reports, infographics, videos, and podcasts. And through its growing MIT Technology Review Global Insights Panel, Insights has unparalleled access to senior-level executives, innovators, and entrepreneurs worldwide for surveys and in-depth interviews.