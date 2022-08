Die Realität des Geschäftsalltags ganzheitlich in den Blick nehmen.

Prognosen, Vorhersagen und Simulationen, die das Treffen zuverlässiger Entscheidungen erleichtern, gewinnen zunehmend an Bedeutung. Dabei lässt sich die Analyse von Unternehmensdaten grob in drei Reifestufen unterteilen:

Im ersten Schritt geht es um Data Exploration und Preparation: Daten werden über grundlegende Tools erschlossen und aufbereitet, um die Qualität der Daten beurteilen zu können.

Werden bestimmte Reports und Analysen regelmäßig benötigt, können diese im zweiten Schritt über Business Intelligence Werkzeuge aufbereitet und graphisch dargestellt werden. Mithilfe dieser Informationen lassen sich eigene Schlüsse aus den Daten ziehen und Entscheidungen ableiten.

Die Kür geht noch einen Schritt weiter in Richtung Predictive Analytics: Dabei geht es nicht nur um einen ganzheitlichen Blick auf die Unternehmensdaten, sondern vielmehr darum, sie zu erklären und bislang unentdeckte Zusammenhänge aufzudecken.

Auf Basis agiler Cloud-Technologie findet NEMO Zusammenhänge und Auffälligkeiten in Geschäftsprozessen und unterstützt Unternehmen dabei, die Realität des eigenen Geschäftsalltags ganzheitlich in den Blick zu nehmen. Mithilfe von moderner KI sind Unternehmen dank NEMO in der Lage, die eigenen Geschäftsprozesse smart zu steuern und in Echtzeit zu analysieren. Dabei identifiziert die Lösung eigenständig Muster und Ausreißer in den Daten entlang der gesamten Wertschöpfungskette, leitet Handlungsempfehlungen ab, stellt Optimierungspotenziale dar und bewertet diese monetär.

Working Capital Management maximal optimieren. »Ausgangspunkt sämtlicher Berechnungen in NEMO ist das gebundene Kapital. Es dient als Maßstab für die Effizienz eines Unternehmens, da es in allen Unternehmensbereichen wirksam ist, etwa bei zu langen Lieferzeiten der Lieferanten, zu langen Liegezeiten in der Materialwirtschaft, oder einer schlechten Zahlungsmoral eines Kunden«, betont Gunnar Schug, Geschäftsführer des proALPHA Gruppenunternehmens humanIT Software GmbH. »Damit ist gebundenes Kapital ein idealer Ausgangspunkt zur Identifikation der größten Handlungsfelder und ein guter Impulsgeber zur Optimierung der Geschäftsprozesse.«

Vom Integrationswerkzeug bis zum Innovationshub. NEMO wurde als reines Cloud-Produkt konzipiert und ist sowohl für das proALPHA ERP+ Ökosystem als auch mittelfristig plattformunabhängig verfügbar. Mit dem NEMO Starter Paket lassen sich in nur wenigen Schritten Prognosen inklusive konkreter Handlungsempfehlungen auf Basis der eigenen ERP-Daten erstellen. Über ein Exportprogramm werden die Unternehmensdaten in die Cloud geladen, sodass Kunden direkt mit der Lösung durchstarten können – einfach per Plug & Play.