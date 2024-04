Nachfrage von Unternehmen nach KI – Databricks meldet ein jährliches Wachstum von über 70 Prozent in EMEA

Der Pionier der Data Intelligence Platform begrüßt neue Kunden und investiert in EMEA, um die Einführung generativer KI in der Region zu beschleunigen

Databricks, das Daten- und KI-Unternehmen, gibt bekannt, dass sein EMEA-Geschäft im vergangenen Geschäftsjahr im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 70 Prozent gewachsen ist, angetrieben durch einen Nachfrageschub nach Daten- und KI-Funktionen bei Unternehmen in der gesamten Region.

Weltweit erreichte Databricks im Geschäftsjahr, das am 31. Januar 2024 endete, einen Umsatz von über 1,6 Milliarden US-Dollar, was einem Wachstum von über 50 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht, das durch rasche Produktinnovationen angetrieben wurde. Databricks hat in seinem letzten Geschäftsjahr auch eine Reihe von Akquisitionen abgeschlossen, darunter den Akquisitionen von MosaicML, Arcion, Okera, Einblick und Rubicon. Kürzlich investierte das Unternehmen in das französische Unternehmen Mistral AI und kündigte die Markteinführung von DBRX an, einem Large Langue Model (LLM), das alle etablierten Open-Source-Modelle bei Standard-Benchmarks übertrifft.

Parallel zu diesen Akquisitionen baut Databricks sein Produktangebot weiter aus und erweitert dessen Funktionen. Vor allem Databricks SQL, das intelligente Data Warehouse, stößt in Europa auf großes Interesse. Mit DatabricksIQ, einer Data Intelligence Engine, die die Einzigartigkeit Ihrer Daten versteht, demokratisiert Databricks SQL die Datenanalyse für technische und geschäftliche Anwender gleichermaßen.

Innovative EMEA-Kunden übernehmen die Data Intelligence Platform, da generative KI boomt

Datenorientierte Marken wie AXA, Friesland Campina, Gousto, HSBC, La Liga, L’Oréal, Michelin, Rolls Royce, Shell und Unilever haben sich für die Databricks Data Intelligence Platform entschieden, um den geschäftlichen Erfolg voranzutreiben und einige der schwierigsten Probleme der Welt zu lösen.

Databricks bildet weiterhin strategische Allianzen mit wichtigen Partnern in der Region, darunter Accenture, Avanade, Capgemini, Deloitte, EY, Salesforce und SAP. Im vergangenen Jahr kündigte das Unternehmen außerdem die Einführung von Infrastrukturen in der Region AWS Paris und Azure Qatar an, um lokale Unternehmen bei der Transformation mit datengesteuerten Anwendungen und Anwendungsfällen zu unterstützen. Darüber hinaus verzeichnete das EMEA-Geschäft einen enormen Anstieg (über 90 % im Jahresvergleich) bei der Anzahl der Kunden, Partner und der Daten-Community, die im Umgang mit der neuesten Databricks-Technologie geschult wurden.

»Es kann keine generative KI ohne gute Daten geben. Die Data Intelligence Platform ist für Unternehmen in der gesamten EMEA-Region von entscheidender Bedeutung, um sich von ihren Wettbewerbern abzuheben, KI zu skalieren und greifbare Geschäftsergebnisse zu erzielen“, sagt Samuel Bonamigo, Senior Vice President und General Manager, Databricks EMEA. „Seitdem ich 2022 zu Databricks gekommen bin, war ich erstaunt über das hohe Innovationstempo, dass das Unternehmen an den Tag legt, und ich hatte das Vergnügen, mit einem so starken Ökosystem von Partnern und Kunden in ganz EMEA zusammenzuarbeiten.«

»Die Zusammenarbeit mit Databricks hat die Sichtweise unserer internen Stakeholder auf Daten und KI grundlegend verändert“, sagt Paul Hollands, Chief Data and Analytics Officer, AXA UK. „Vor der Zusammenarbeit mit Databricks verfügte AXA UK über eine Reihe unterschiedlicher Datenplattformen, die nicht skalierbar waren, was es schwierig machte, maschinelles Lernen und Daten in der gesamten Organisation vollständig zu nutzen. Die vereinheitlichte Data Intelligence Platform von Databricks hat es uns ermöglicht, sehr effizient von Data Engineering zu Data Science überzugehen. Dies ist entscheidend für den Erfolg bei der Betreuung von Kunden, der Unterstützung von Kollegen und letztendlich der Wertschöpfung für das Unternehmen.«

»Vor der Implementierung der Mosaic AI-Trainingsplattform von Databricks war es schwierig, unsere Gen AI-Trainingsinfrastruktur aufzubauen“ , sagt Paul van der Boor, Senior Director of Data Science bei Prosus. “Dank Mosaic AI, das Teil der Data Intelligence-Plattform von Databricks ist, können wir Modelle für viele Anwendungen viel schneller und kostengünstiger erstellen. Dies war ausschlaggebend für die Skalierung unserer KI- und ML-Bemühungen mit unseren eigenen Modellen für Anwendungen wie Toqan, unserem agentenbasierten KI-Mitarbeiter für unsere Portfoliounternehmen und deren Kunden.«

Databricks vergrößert seine europäische Niederlassung, einschließlich einer neuen EMEA-Zentrale in London

Databricks kündigte außerdem eine Roadmap mit neuen Büros und Büroerweiterungen für 2024 an, darunter eine neue siebenstöckige EMEA-Zentrale in London, die im zweiten Halbjahr eröffnet werden soll. In diesem Gebäude in Londons berühmter Windmill Street werden 400 Mitarbeiter arbeiten. Zum ersten Mal wird Databricks im zweiten Halbjahr neue Büros in Madrid und Mailand eröffnen und in ein brandneues Büro in Paris umziehen. Databricks plant außerdem, seine bestehenden Büros in Amsterdam, Belgrad und München zu erweitern. Zu Beginn dieses Jahres eröffnete das Team außerdem einen technischen Standort in Zagreb. Diese Investitionen signalisieren ein starkes Wachstum in der europäischen Region und versetzen Databricks in die Lage, noch enger mit seinen Kunden vor Ort zusammenzuarbeiten, um deren Bedürfnisse zu erfüllen.

Branchenexperten unterstützen die Einführung generativer KI in branchenspezifischen Teams wie Finanzdienstleistungen, Energie und Einzelhandel

Databricks hat eine Reihe von Neueinstellungen und strategischen Ernennungen in der gesamten EMEA-Region vorgenommen, um sein branchenspezifisches Know-how in wichtigen vertikalen Bereichen wie Finanzdienstleistungen, Einzelhandel und Fertigung zu stärken. Im Jahr 2024 kündigte das Unternehmen die Einführung seiner Data Intelligence Platform für den Kommunikationssektor an, um weltweit tätigen Telekommunikations- und Kommunikationsdienstleistern (CSPs) bei der Nutzung von Daten und KI zu helfen, um das Kundenerlebnis zu verbessern und Möglichkeiten zur Umsatzsteigerung zu identifizieren. Darüber hinaus wird die kürzlich eingeführte Data Intelligence Platform für den Energiesektor Kunden dabei helfen, ein intelligenteres Energiesystem zu schaffen. Zu den europäischen Anwendern gehören Shell, TotalEnergies und Octopus Energy.

»Wir haben nur an der Oberfläche dessen gekratzt, wie eine generative, KI-gestützte Zukunft für Kunden aller Branchen und Größen aussehen könnte. Es war ein entscheidendes Jahr für Databricks EMEA. Mit einem Weltklasse-Team, neuen Büros und der Zusammenarbeit mit unseren Partnern und Kunden freue ich mich auf das kommende Jahr«, erklärt Bonamigo.

Databricks ist das Daten und KI-Unternehmen. Mehr als 10.000 Unternehmen weltweit – darunter Comcast, Condé Nast, Grammarly und über 60 Prozent der Fortune 500 — vertrauen auf die Data Intelligence Platform um ihre Daten- und KI-Analysen zu demokratisieren und zu vereinheitlichen. Databricks hat seinen Hauptsitz in San Franciso mit Standorten rund um die Welt und wurde von den ursprünglichen Entwicklern von Lakehouse, Apache Spark™, Delta Lake und MLflow gegründet.

Mehr über Databricks lernen Sie auf LinkedIn, X und Facebook.