Vergessen Sie Ihre Privatsphäre: KI-Browser wollen alles wissen

Der neue Gemini im KI-Browser Chrome für Mobilgeräte sammelt die meisten Nutzerdaten unter den von Surfshark analysierten KI-Browsern. Er sammelt Daten wie Namen, präzise Standortdaten und den Browserverlauf der Nutzer. Ein Cybersicherheitsexperte weist auf eine noch wichtigere Tatsache hin: Wir könnten mit einer neuen Form der Überwachung konfrontiert werden, wenn KI-Browser alles sehen, nachverfolgen und mit allem interagieren, was wir online tun.

Die Agenten-Browser sind so leistungsfähig, dass sie unser Leben erleichtern können, indem sie mühsame Aufgaben übernehmen – wie das Bestellen von Lebensmitteln oder das Buchen eines Friseurtermins. Doch Karolis Kaciulis, leitender Systemingenieur bei Surfshark, weist auf die Kehrseite hin: KI-Browser können alles sehen, was wir Menschen auf dem Bildschirm tun.

»Die Privatsphäre und die persönlichen Daten der Nutzer werden zu einer billigen Ware. Ein Agenten-Browser muss alles sehen und überwachen, was wir online tun. Ihr Name und Ihre Anschrift, E-Mails, Textnachrichten, sogar die Tatsache, dass Sie Ihrem Ex nachstellen – das ist nur ein kleiner Teil dessen, was ein Agenten-Browser über Sie weiß. Für Privatsphäre bleibt da kein Raum«, so Kaciulis.

Wie im Apple App Store angegeben, sammelt die mobile Integration von Gemini in Chrome Ihren Namen, E-Mail- und Postadressen, Zahlungsinformationen, E-Mails oder Textnachrichten, sogar sensible Informationen wie Daten zur ethnischen Herkunft, sexuellen Orientierung, Behinderung und viele weitere äußerst private Daten.

Am wichtigsten ist jedoch, dass Gemini und Chrome diese Daten mit einem Nutzer verknüpfen. Das bedeutet, dass sie nicht nur sehen, was Sie im Allgemeinen auf dem Bildschirm tun, sondern dass sie tatsächlich ein spezifisches und detailliertes Profil von Ihnen erstellen. Warum tun die Unternehmen das? Der Hauptgrund könnte darin liegen, diese Informationen für generative KI bereitzustellen, personalisierte Inhalte für Nutzer zu erstellen und die Gewinne zu steigern.

»Die zentrale Frage ist: Sehen Unternehmen die Privatsphäre und Sicherheit der Nutzer wirklich als ihren Fokusbereich? Andernfalls – mit welchen Konsequenzen werden wir als Nutzer nach einem, fünf oder zehn Jahren konfrontiert sein, wenn wir Agenten-Browser mit unseren privatesten und sensibelsten Informationen füttern?« fragt der Surfshark-Experte.

Im Zuge der zunehmenden Verbreitung von Agenten-Browsern hat Perplexity bereits eine große Sicherheitslücke in seinem KI-Browser Comet bekannt gegeben, die es Hackern potenziell ermöglichte, auf extrem sensible Nutzerdaten wie Bankkontoinformationen zuzugreifen.

Schritte zum Schutz Ihrer Privatsphäre und Sicherheit bei der Nutzung eines Agenten-Browsers:

Geben Sie keine sensiblen Daten preis.

Erlauben Sie niemals dem Agenten-Browser, Formulare mit hochsensiblen Informationen wie Ihrer Sozialversicherungsnummer, Passwörtern oder Bankdaten auszufüllen. Geben Sie solche Informationen stets selbst ein.

Es ist bequem, den Agenten-Browser zu bitten, die besten Flugangebote für die Weihnachtszeit für Sie zu suchen und zusammenzufassen. Verwenden Sie jedoch immer einen klassischen, datenschutzorientierten Browser, wenn Sie Ihre E-Mails abrufen, Online-Banking erledigen oder andere Aufgaben durchführen, die Ihre persönlichen Daten erfordern.

Gehen Sie in die Einstellungen Ihres Browsers und suchen Sie nach dem Bereich »Datenschutz« oder »Datenkontrolle«. Achten Sie auf Optionen, mit denen Sie der Datenweitergabe widersprechen (»Opt-out«) oder frühere Unterhaltungen mit der KI löschen können.

Ihr Agenten-Browser kann versuchen, eigenständig Schritte auszuführen, wie etwa das Anklicken einer Schaltfläche oder das Ausfüllen eines Feldes – beispielsweise beim Absenden eines Formulars oder beim Klicken auf »Weiter« in einem mehrstufigen Prozess. Nehmen Sie sich immer einen Moment Zeit, um zu prüfen, was der Browser gerade tut, bevor Sie das endgültige »OK« geben. Falls Ihnen etwas merkwürdig oder verdächtig vorkommt, stoppen Sie den Vorgang.

Halten Sie ihn aktuell. Ihr Browser und dessen KI-Funktionen benötigen regelmäßige Updates, die oft auch wichtige Sicherheitskorrekturen enthalten. Stellen Sie sicher, dass automatische Updates aktiviert sind, damit Sie stets die sicherste Version verwenden.

