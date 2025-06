Das KI-Potenzial ist riesig – es muss nur erschlossen werden

Deutschland befindet sich bei der Entwicklung künstlicher Intelligenz (KI) an einem entscheidenden Punkt. Die Bundesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, weltweit führend in der verantwortungsvollen Entwicklung und Einführung von KI zu werden.

Deutsche Unternehmen sind schon heute eine treibende Kraft in der EU. Die allgemeine Akzeptanzrate von KI in deutschen Unternehmen von 53 % übertrifft den europäischen Durchschnitt von 42 % und zählt zu den höchsten Akzeptanzraten in Europa. Der rasante Anstieg von 47 % im Vergleich zum Vorjahr (36 % KI-Nutzung im Report vom Vorjahr) zeigt, dass die Bereitschaft der deutschen Unternehmen, KI zu nutzen, deutlich gestiegen ist. Derzeit ist Deutschland europaweit führend bei der Einführung von KI, was ein ermutigendes Signal für die künftige Wettbewerbsfähigkeit des Landes ist.

Mittlerweile nutzen über 1,8 Millionen Unternehmen in Deutschland KI. Dieses Wachstum wird durch Maßnahmen der Bundesregierung unterstützt, darunter der »Aktionsplan Künstliche Intelligenz« des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) [1]. Der Plan soll die Beteiligung des deutschen Ökosystems an der KI-Revolution auf die nächste Stufe heben und zielt darauf ab, in Rechenkapazität, Kompetenzen und Forschung zu investieren und die Koordination mit dem Rest Europas bei der KI-Entwicklung sicherzustellen. Das BMBF hat Forschern, die experimentell im Bereich der KI arbeiten, umfangreiche Fördermittel zur Verfügung gestellt und KI-Servicezentren sowie sechs »KI-Kompetenzzentren« ins Leben gerufen, die den Kern des deutschen KI-Forschungsökosystems bilden sollen.

Damit Deutschland jedoch den vollen Nutzen aus dieser technologischen Revolution ziehen kann, müssen die Unternehmen über Pilotprojekte hinausgehen und sich auf eine strategischere und umfassendere Einbindung der KI konzentrieren. Obwohl viele Unternehmen bereits mit der KI-Implementierung begonnen haben, hat nur eine Minderheit diese Technologien umfassend in ihr Kerngeschäft integriert. Ohne verstärkte Investitionen in KI-Kompetenzen, klarere regulatorische Vorgaben und eine umfassende Einführung läuft Deutschland Gefahr, das langfristige wirtschaftliche Potenzial von KI nicht voll auszuschöpfen.

Die Studie bietet eine umfassende Analyse der KI-Nutzung in Deutschland und zeigt sowohl Stärken als auch Entwicklungspotenziale auf. Die Ergebnisse zeigen, dass sich Deutschland zu einem wichtigen Innovationsstandort in Europa entwickelt, wobei Start-ups eine zentrale Rolle bei der KI-Integration spielen. Um das Potenzial der KI voll auszuschöpfen, muss Deutschland diese Herausforderungen angehen und sicherstellen, dass die KI Nutzung über die oberflächliche Implementierung hinausgeht und branchenübergreifend echte, langfristige Veränderungen erzielt.

Die wichtigsten Ergebnisse dieser Studie

In Deutschland ist der Einsatz von KI in Unternehmen weit verbreitet und nimmt weiter zu. 53 % der Unternehmen nutzen KI mittlerweile einheitlich, im Vergleich zu 36 % im Vorjahr. Der Anteil deutscher Unternehmen, die KI nutzen, ist in nur einem Jahr um beeindruckende 47 % gestiegen. Dies ist eine der höchsten Wachstumsraten in der EU und übertrifft die Mobilfunkrevolution der 2000er Jahre.3

Über 1,8 Millionen Unternehmen nutzen in Deutschland mittlerweile KI.4

Trotz der Dynamik gibt es für Unternehmen verschiedene Hindernisse bei der Einführung, darunter die Kosten für die Einhaltung regulatorischer Vorschriften. Derzeit geben deutsche Unternehmen an, dass sie 44 % ihrer IT-Ausgaben für die Einhaltung von Vorschriften aufwenden – etwas mehr als der europäische Durchschnitt von 40 %. Da die Technologieausgaben über das IT Budget hinaus auch weitere technologiebezogene Ausgaben umfassen, beispielsweise für Betriebstechnologie, Analyse- und Vertriebswerkezuge, wird deutlich, wie sich die Kosten für die Einhaltung von Vorschriften auf die gesamten digitalen Investitionen auswirken. 79 % der deutschen Unternehmen erwarten einen Anstieg dieser Zahl.

Start-ups5 stehen an der Spitze der KI-Innovation: 45 % der deutschen Start-ups haben ein neues KI-basiertes Produkt auf den Markt gebracht, gegenüber nur 16 % der großen Unternehmen.6

Wer KI bereits eingeführt hat, profitiert deutlich. 96 % der deutschen Unternehmen berichten von einer durchschnittlichen Umsatzsteigerung von 34 % dank KI-Einführung. Dies unterstreicht die enorme Bedeutung von KI für die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen. Zum Vergleich: Ein mittelgroßes Unternehmen mit einem durchschnittlichen Umsatz von 50 Millionen Euro könnte dank der Einführung und Integration von KI eine Umsatzsteigerung von 17 Millionen Euro verzeichnen.

Nutzung von KI zur Förderung des Wachstums

In ganz Deutschland setzen Unternehmen KI immer schneller ein: 53 % der Unternehmen nutzen bereits KI, gegenüber von 36 % im Vorjahr, was einer Wachstumsrate von 47 % in nur einem Jahr entspricht. Damit ist Deutschland führend bei der KI-Einführung und liegt über dem europäischen Durchschnitt von 42 %. Dies zeigt, dass Unternehmen bereit sind, voll auf KI zu setzen.

Zu den wichtigsten Faktoren für dieses Wachstum zählen die klaren Vorteile von KI, wie z. B. eine Umsatzsteigerung von 34 % für Anwender, verbesserte Produktivität und ein verbessertes Kundenerlebnis. Zusätzlich befeuern der Anstieg der KI-bezogenen Investitionen (mit 25 % mehr Ausgaben im vergangenen Jahr) und die wachsende Unterstützung für KI-getriebene Innovationen diese schnelle Verbreitung.

Deutschlands digitale Landschaft befindet sich bereits in einem tiefgreifenden und positiven Wandel. Deutschland ist gut aufgestellt, um das Ziel der digitalen Dekade, dass bis 2030 75 % aller Unternehmen KI nutzen– zu erreichen und zu übertreffen [2]. Während Start-ups und globale Unternehmen gleichermaßen die Grenzen des Möglichen verschieben, rückt eine zentrale Frage in den Fokus: Wie kann Deutschland das transformative Potenzial von KI weiterhin nutzen, um inklusives Wachstum und gemeinsamen Wohlstand in Wirtschaft und Gesellschaft zu fördern?

Die gesamte Studie steht Ihnen hier zum Download zur Verfügung: http://unlockingeuropesaipotential.com/germany

