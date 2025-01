2025: Bewältigung von Datenherausforderungen zur Entfaltung der KI-Potenziale

Durch den rasanten technologischen Wandel sind datengesteuerte Initiativen in modernen Geschäftsstrategien wichtiger denn je. Im Jahr 2025 stehen die Unternehmen jedoch vor neuen Herausforderungen, die ihre Datenstrategien, ihre Bereitschaft für künstliche Intelligenz (KI) und ihr allgemeines Vertrauen in Daten auf die Probe stellen werden. Insgesamt ist die Bereitschaft für KI in internationalen Unternehmen sehr gering (17 %) [1]. Viele Unternehmen berichten von anhaltenden Schwierigkeiten, die Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Sicherheit ihrer Daten zu gewährleisten, was sie daran hindert, KI-Technologien voll auszuschöpfen. Experten von Precisely, einem Anbieter im Bereich Datenintegrität, teilen ihre Perspektiven darüber, wie Unternehmen die Herausforderungen im Datenbereich bewältigen können, um in diesem sich schnell entwickelnden Bereich einen Schritt voraus zu sein.

Der Hype um KI wird im Jahr 2025 einer vorsichtigeren und bewussteren Übernahme weichen, wenn die Realität eintritt

Es besteht zwar kein Zweifel daran, dass KI wertvoll sein wird, aber zum jetzigen Zeitpunkt gibt es keine klare Linie zu ROI und Umsatz. Wir sehen dies bereits bei den Gewinnen der großen Tech-Unternehmen. Die Hyperscaler sind in der Lage, weiterhin in halsbrecherischer Geschwindigkeit zu investieren, ohne dass dies zu langfristigen Auswirkungen auf ihr Endergebnis führt. Für die meisten Unternehmen wird der Weg jedoch holprig sein. Zwei Jahre nach der Einführung von ChatGPT sehen wir eine Verschiebung der Akzeptanzkurve vom Höhepunkt der Begeisterung zu einem realistischeren Ausblick. Im Jahr 2025 werden wir dies in vollem Umfang erleben. Einer der Hauptgründe: Nur 12 % der Unternehmen verfügen derzeit über KI-fähige Daten. Ohne die richtigen Datenintegritätsprogramme, die genaue, vertrauenswürdige KI-Ergebnisse ermöglichen, sind die Kosten für LLM-Prozessoren nicht zu rechtfertigen. Darüber hinaus lassen sich die Produktivitätssteigerungen, die derzeit durch KI erzielt werden, noch nicht in Umsätze ummünzen. Infolgedessen werden Unternehmen bei der Einführung von KI einen maßvolleren Ansatz verfolgen und sich auf traditionelle KI/ML-Modelle und den Aufbau robuster Datengrundlagen konzentrieren.

(Josh Rogers, CEO von Precisely)

Im Jahr 2025 werden KI-fähige Daten der Grundstein für verantwortungsvolle und konforme KI-Praktiken sein

Während Unternehmen ihre Investitionen in KI erhöhen, wird die Nachfrage nach KI-fähigen Daten weiterhin höchste Priorität haben. Daten sind das Lebenselixier von KI-Systemen, und die Gewährleistung ihrer Qualität, Governance und Zugänglichkeit wird für Unternehmen, die wettbewerbsfähig bleiben wollen, unverzichtbar.

Im Jahr 2025 wird die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften – angetrieben durch Rahmenwerke wie das EU-KI-Gesetz – verantwortungsvolle KI-Praktiken in den Mittelpunkt rücken. Unternehmen müssen von Anfang an umfassende Strategien zur Datenintegrität einführen, die nicht nur die Datenerfassung und -qualität, sondern auch die KI-Governance betreffen, um Risiken in Bezug auf Verzerrungen, Transparenz und Rechenschaftspflicht zu minimieren.

Unternehmen, die in den Aufbau robuster Dateninfrastrukturen und ethischer Rahmenbedingungen investieren, werden besser in der Lage sein, sich an das rasante Tempo der KI-Fortschritte anzupassen und KI-fähige Daten zum Eckpfeiler des Erfolgs im Jahr 2025 und darüber hinaus zu machen.

(Ana-Maria Badulescu, Senior Director, AI Lab, bei Precisely)

Der Aufstieg der vernetzten Daten wird 2025 wichtige Innovationen auslösen

Da die Datenintegrität für Unternehmen, die fundierte Entscheidungen treffen wollen, immer wichtiger wird, entwickelt sich die Datenanreicherung – die Ergänzung interner Daten durch kuratierte Daten Dritter – schnell zu einer Schlüsselstrategie. Dies gilt vor allem für Unternehmen, die sicherstellen möchten, dass Initiativen wie KI und maschinelles Lernen auf relevanten Daten und präzisen Standortinformationen basieren. Dennoch kämpfen viele Unternehmen weiterhin mit dem zeitaufwendigen und oft manuellen Prozess der genauen Integration von Drittanbieterdaten.

Im Jahr 2025 wird sich der Markt weiterentwickeln, um diese Nachfrage zu bedienen und Innovationen einzuführen, die darauf abzielen, die Komplexität der Datenanreicherung zu vereinfachen und die Time-to-Value zu beschleunigen. Unternehmen werden zunehmend nach vertrauenswürdigen Portfolios von Drittanbieterdaten suchen, die sich nahtlos integrieren lassen und ein Netzwerk verbundener Daten mit abgebildeten Beziehungen zwischen den Datensätzen schaffen. Darüber hinaus wird von Datenanbietern zunehmend erwartet, dass sie effizienter zusammenarbeiten und ein zusammenhängendes und vernetztes Ökosystem von angereicherten Daten anbieten.

(Dan Adams, SVP, Data Strategy & Operations bei Precisely)

Hochintegrierte Daten werden der Schlüssel zur Verbesserung der Nachhaltigkeit von KI im Jahr 2025 sein

Im Jahr 2025 wird die Verbesserung der Daten, die den Werkzeugen der künstlichen Intelligenz (KI) zugrunde liegen, sowohl aus strategischen als auch aus ökologischen Gründen zu einer geschäftlichen Priorität. Wie gut dokumentiert ist, benötigen KI-Rechenzentren immense Mengen an Energie und Wasser. Schätzungen zufolge wird der KI-Sektor bis 2027 jährlich zwischen 85 und 134 Terawattstunden verbrauchen. Wenn die Ergebnisse eines KI-Tools aufgrund einer mangelhaften Datenverwaltung unbrauchbar oder unzuverlässig sind, werden die für den Betrieb des Tools verwendeten Ressourcen verschwendet.

Unternehmen tragen daher eine wachsende Verantwortung für die Umwelt, indem sie ihre Daten effektiv verwalten, um die Energie- und Wasserverschwendung einzudämmen – es könnte der Zeitpunkt kommen, an dem Unternehmen auch über ihre Datenverschwendung berichten müssen. In dem Maße, in dem Unternehmen mehr über künstliche Intelligenz und die dafür benötigten Daten erfahren, werden sie zunehmend den Wert von Daten mit hoher Integrität erkennen, sowohl für die strategische Entscheidungsfindung als auch für die Umwelt im Allgemeinen.

(Tendü Yoğurtçu, PhD, CTO bei Precisely)

Hybride Clouds werden 2025 stärker angenommen, da Unternehmen Data Governance und KI-gesteuerte Lösungen priorisieren

Im Jahr 2025 werden sich Unternehmen zunehmend auf die Verbesserung von Hybrid-Cloud-Strategien konzentrieren, um KI-gesteuerte Lösungen zu beschleunigen. Mit der wachsenden Nachfrage nach Echtzeitanalysen und KI in allen Abteilungen werden Unternehmen weiterhin Strategien zur Datenintegration implementieren, die Datensilos aufbrechen und den Datenzugriff verbessern. Mit der zunehmenden Bedeutung der hybriden Cloud werden Unternehmen Compliance und Data Governance in den Vordergrund stellen, um sicherzustellen, dass die Datenpraktiken den Branchenstandards und gesetzlichen Anforderungen entsprechen. Infolgedessen müssen IT- und Business-Teams ihre Pläne für die Datenintegration und -governance stärker aufeinander abstimmen. Im Jahr 2025 werden sich Hybrid-Cloud-Lösungen als ausgewogenere Lösung zwischen Multi-Cloud und Public Cloud durchsetzen und mehr Flexibilität, Skalierbarkeit und Kosteneffizienz ermöglichen.

(Chris Hall, Chief Product Officer bei Precisely)

Das Datenteam muss über den CDO hinaus erweitert werden, um umfassende Fachkenntnisse zu erhalten

Im Jahr 2025 können wir mit der Entstehung neuer Rollen rechnen, die datengesteuerte Initiativen weiter unterstützen. Während der Chief Data Officer (CDO) weiterhin eine zentrale Rolle bei der Überwachung des Datenmanagements spielen wird, wird die Zusammenarbeit mit Spezialisten aus verwandten Bereichen unabdingbar. Dieser interdisziplinäre Ansatz sorgt für ein abgerundetes Fachwissen und verbessert die Fähigkeit der Organisation, ein solides Fundament aus hochintegrierten Daten zu schaffen und strategischere und nachhaltigere Ergebnisse zu erzielen. Zu den neuen Rollen werden wahrscheinlich Datenethikbeauftragte und KI-Betriebsspezialisten gehören, die fortgeschrittene Fähigkeiten in Bereichen wie Data Governance und Optimierung des maschinellen Lernens mitbringen. Dies wird es Unternehmen ermöglichen, die Komplexität der kontinuierlichen technologischen Innovation besser zu bewältigen, die Vertrauenswürdigkeit von Daten zu gewährleisten und den Wert und die Wirkung ihrer Dateninitiativen zu maximieren.

(Jean-Paul Otte, Leiter der Datenstrategie bei Precisely, https://www.precisely.com/de)

1170 Artikel zu „KI Trends 2025“