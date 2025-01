Vier KI-Trends für 2025: Authentizität, Anwendbarkeit, Agentic AI und Menschen

Qlik gibt einen Ausblick auf Trends, die die Zukunft von KI und datengesteuerten Unternehmen im Jahr 2025 und darüber hinaus prägen werden. Das Qlik AI Council rät Unternehmen, 2025 vor allem auf diese vier Trends zu achten:

Trend 1: Authentizität – Dr. Rumman Chowdhury, CEO und Gründer von Humane Intelligence und Mitglied des Qlik AI Council

Im Zeitalter generativer KI gewinnt die Bewältigung der Authentizitätskrise zunehmend an Bedeutung. Für Unternehmen wird es unverzichtbar, Vertrauen zu schaffen, indem sie die Herkunft von Daten und Informationen sorgfältig überprüfen. Analyseergebnisse müssen auf zuverlässigen und glaubwürdigen Daten basieren, die von Menschen mit direktem Zugang zu den relevanten Informationen erhoben wurden, anstatt auf KI-generierten Inhalten beruhen. Diese Herausforderung wird in naher Zukunft weiter an Dringlichkeit gewinnen.

Trend 2: Anwendbarkeit – Kelly Forbes, Mitbegründerin und Executive Director des AI Asia Pacific Institute und Mitglied des Qlik AI Council

Mit der zunehmenden Verbreitung von KI wächst der Druck, tatsächliche Mehrwerte und eine klare Rentabilität nachzuweisen. Nach der ersten Phase des Hypes um generative KI rücken 2025 nun die praktische Erprobung und realistische Einsatzmöglichkeiten in den Fokus. Obwohl das Potenzial der Technologie noch nicht vollständig ausgeschöpft ist, liegt der Schlüssel für ihren weiteren Erfolg in gezielter Aufklärung, Weiterbildung und einem durchdachten Management. Unternehmen, die KI in einen praxisnahen Kontext integrieren und dabei das Gleichgewicht zwischen Investitionskosten und Nutzen schaffen, werden in der Lage sein, ihre Geschäftsergebnisse nachhaltig zu verbessern.

Trend 3: Agentic AI – Nina Schick, Autorin, Beraterin und Gründerin von Tamang Ventures und Mitglied des Qlik AI Councils

Mit Agentic AI kündigt sich eine weitere KI-gesteuerte Revolution an, die Arbeitsabläufe und Prozesse grundlegend transformieren wird. Multi-Agenten-Architekturen werden voraussichtlich bis 2030 zum Standard gehören und Unternehmen jeder Größe neue Möglichkeiten eröffnen. Entscheidend für eine erfolgreiche Implementierung ist der Aufbau optimaler Datenstrukturen, die Vernetzung von Systemen und ein strategisch geplanter Einsatz von KI-Agenten.

Trend 4: Menschen im Fokus – Dr. Michael Bronstein, DeepMind-Professor für KI an der Universität Oxford und Mitglied des Qlik AI Councils

Die zukünftige Gestaltung von künstlicher Intelligenz hängt maßgeblich vom menschlichen Handeln ab. Als eine vom Menschen geschaffene Technologie bietet KI die Möglichkeit, gezielt gestaltet und eingesetzt zu werden, um ihren Nutzen zu maximieren. Dabei steht nicht der Ersatz menschlicher Arbeit im Vordergrund, sondern die Optimierung menschlicher Fähigkeiten und Leistungen. Dieses Potenzial kann jedoch nur dann vollständig ausgeschöpft werden, wenn KI verantwortungsvoll und durchdacht entwickelt wird.

»Unter den Unternehmen, die sich ernsthaft und gezielt mit der Integration von KI auseinandersetzen, werden nur diejenigen erfolgreich sein, die dies als strategische Notwendigkeit und nicht nur als Trend betrachten«, sagt James Fisher, Chief Strategy Officer bei Qlik. »Der Aufbau intelligenter, interoperabler Datenökosysteme legt den Grundstein für operative Exzellenz und ermöglicht es Unternehmen, völlig neue Wachstums- und Innovationsmöglichkeiten zu erschließen. Dies ist der Wendepunkt für Unternehmen, die bereit sind, die Führung zu übernehmen.«

