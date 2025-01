Trends 2025: GenAI & Anwendungsmodernisierung, ROI-Messung von KI und DevSecOps

Experten von GitLab prognostizieren maßgeschneiderte KI-Modelle on-premises, KI-Modelle von Open-Source-Projekten, ein Überdenken des Risikomanagements bei der Nutzung von KI, die wirtschaftliche Modernisierung von Anwendungen im großen Stil, die Verabschiedung isolierter KI-Anwendungen, die Erhöhung der Sicherheit bei DevOps und KI-Agenten als Katalysatoren für die Transformation der Software-Lieferkette.

Ashley Kramer

Chief Sales & Marketing Officer und Interim Chief Revenue Officer

Immer mehr Unternehmen werden maßgeschneiderte KI-Modelle on-premises betreiben.

Im Jahr 2025 wird man eine Verlagerung hin zu On-Premises-Implementierungen von KI erleben. Da Open-Source-Modelle immer kostengünstiger und zugänglicher werden, werden sich Unternehmen zunehmend dafür entscheiden, individuelle KI-Versionen in ihren eigenen Rechenzentren zu betreiben. Dadurch wird es nicht nur günstiger, sondern auch schneller und einfacher, KI-Modelle zu besitzen und individuell anzupassen. Unternehmen werden feststellen, dass sie ihre Daten mit vorhandenen Modellen kombinieren und die Kundenerfahrung zu einem Bruchteil der heutigen Kosten verbessern können. Zunehmende Compliance-Risiken werden regulierte Branchen wie Finanzinstitute und Behörden dazu veranlassen, KI-Modelle in isolierten Umgebungen zu betreiben, um so die Kontrolle über Datenschutz und Sicherheit zu stärken und gleichzeitig die Latenzzeiten zu minimieren.

David DeSanto

Chief Product Officer

Es wird mehr KI-Modelle von Open-Source-Projekten geben, auch von Unternehmen, die Open-Source-Initiativen zur Demokratisierung der KI unterstützen.

Open-Source-Projekte und Organisationen entwickeln zunehmend KI-Modelle, die auf die Bedürfnisse der Industrie zugeschnitten sind und künstliche Intelligenz für alle zugänglich machen. Davon profitieren nicht nur Unternehmen mit großem Budget. Zukünftig werden zudem mehr Firmen sowohl kommerzielle als auch Open-Source-Lösungen anbieten. Kein Ansatz wird sich vollständig durchsetzen, ähnlich wie in der traditionellen Softwarewelt, in der Open Source und kommerzielle Modelle seit Jahrzehnten erfolgreich nebeneinander bestehen.

Sabrina Farmer

Chief Technology Officer

Mit dem wachsenden Verständnis für die Risiken von künstlicher Intelligenz und strengeren Regulierungen werden Unternehmen ihre Ansätze zum Risikomanagement bei der Nutzung von KI überdenken.

Im Jahr 2025 wird es vermehrt zu Klagen gegen KI-Anbietende kommen, wenn diese nicht bestätigen können, dass keine urheberrechtlich geschützten Daten zum Trainieren von Modellen verwendet wurden. Unternehmen, die neue Lösungen einsetzen wollen, werden die Anbietenden danach auswählen müssen, wie transparent sie die Datennutzung gestalten und welche Datenschutzgarantien sie bieten. Als Reaktion darauf werden Anbietende von KI-Lösungen von Anfang an proaktiv Datenschutzprinzipien in ihre Modelle einbauen, um eine kontinuierliche Einhaltung zu gewährleisten und das Potenzial für zukünftige Rechtsstreitigkeiten zu verringern.

Brian Wald

Field Chief Technology Officer

GenAI ermöglicht es erstmals, die Modernisierung von Anwendungen im großen Stil wirtschaftlich umzusetzen.

Während der Begriff »Anwendungsmodernisierung« immer mehr an Bedeutung gewonnen hat, waren die hohen Kosten bisher das größte Hindernis. In der Vergangenheit scheuten Unternehmen davor zurück, kleinere betriebliche Systeme wie interne Portale oder Back-Office-Tools zu modernisieren, da sich der Aufwand angesichts des geringen Returns on Investment nicht rentierte. Bisher war es oft einfacher, mit den Ineffizienzen und Risiken von Altsystemen zu leben, als diese zu modernisieren. GenAI verändert das nun grundlegend, indem es die Kosten und die Komplexität solcher Modernisierungsprojekte deutlich senkt und einen erheblichen Return on Investment innerhalb von 1 bis 3 Jahren ermöglicht. Dadurch wird es endlich realisierbar, veraltete, aber geschäftskritische Systeme großflächig zu modernisieren, Effizienzgewinne zu erzielen und Sicherheitsrisiken umfassend zu reduzieren.

Stephen Walters

Field Chief Technology Officer

Unternehmen werden sich von isolierten KI-Anwendungen verabschieden.

Unternehmen werden stattdessen KI-Systeme bevorzugen, die über den gesamten Lebenszyklus der Softwarebereitstellung hinweg einen umfassenden Zugriff auf Daten und ein tiefes Verständnis dieser Daten ermöglichen. Dieser integrierte Ansatz wird die Entwicklung intelligenterer und vielseitigerer KI-Werkzeuge für Entwickler ermöglichen. Dieser ganzheitliche Ansatz wird es ermöglichen, intelligentere und vielseitigere KI-Tools für Entwickler zu schaffen. Dabei wird es immer wichtiger, eine klar definierte, unternehmensweite KI-Strategie zu entwickeln, um sicherzustellen, dass der Einsatz von KI ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Kosten und Geschäftsergebnissen schafft.

Josh Lemos

Chief Information Security Officer

KI wird dazu beitragen, die Sicherheit bei DevOps zu erhöhen.

In einer kürzlich durchgeführten Umfrage fühlten sich 58 % der Entwickler bis zu einem gewissen Grad für die Anwendungssicherheit verantwortlich. Die Nachfrage nach Sicherheitskompetenzen in DevOps übersteigt jedoch immer noch die Zahl der Entwickler, die über Sicherheitskompetenzen verfügen. Im Jahr 2025 wird KI die Demokratisierung der Sicherheitsexpertise in DevOps-Teams weiter vorantreiben, indem sie Routineaufgaben automatisiert, intelligente Empfehlungen gibt und die Kompetenzlücke schließt. Insbesondere wird Cybersecurity in die gesamte Build-Pipeline integriert. Dazu gehört die proaktive Identifizierung potenzieller Schwachstellen in der Entwurfsphase durch die Verwendung wiederverwendbarer Vorlagen, die sich nahtlos in die Arbeitsabläufe der Entwickler einfügen. Die Automatisierung wird die Verbesserung der Authentifizierung und Autorisierung beschleunigen, indem Rollen und Berechtigungen bei der Bereitstellung von Diensten in Cloud-Umgebungen dynamisch zugewiesen werden. Dadurch werden Sicherheitsstandards erhöht, Risiken reduziert und die Zusammenarbeit zwischen Entwicklungs- und Security-Teams optimiert.

Lee Faus

Field Chief Technology Officer

KI-Agenten werden Katalysatoren für die Transformation der Software-Lieferkette sein.

KI-Agenten werden die Software-Lieferkette revolutionieren, indem sie Prozesse von der fortlaufenden Integration bis zur automatisierten Bereitstellung optimieren. Dieser Wandel wird sich zunächst in Open-Source-Ökosystemen durchsetzen, wo KI-Agenten ähnlich wie Softwarebibliotheken entwickelt und mit der Community geteilt werden. Sobald Entwickler und Unternehmen die Vorteile dieser KI-gesteuerten Automatisierung erkennen, ist eine rasche Ausweitung auf kommerzielle Unternehmenslösungen zu erwarten. Interne Entwicklungsteams und Plattformingenieure werden zunehmend mit der Entwicklung, Erweiterung und Integration von KI-Agenten in der gesamten Software-Lieferkette betraut sein.

1118 Artikel zu „KI Trends 2025“