RAG oder KI-Finetuning: Welcher Ansatz lohnt sich wirklich?

Der Einsatz von KI ist für die meisten Unternehmen mittlerweile obligatorisch. Viel mehr beschäftigt sie nun die Frage, wie sie das Modell mit spezifischem Wissen ausstatten sollen: via Retrieval-Augmented Generation (RAG) oder per KI-Finetuning. Ein bewährter Anbieter von KI-gestützten Digital Experiences und Infrastruktursoftware, hat dafür ein einfaches Entscheidungsframework entwickelt [1].
RAG oder KI-Finetuning? Unternehmen, die sich diese Frage stellen, sind bereits mitten auf dem Weg ins KI-Zeitalter. Welcher Ansatz der sinnvollere für ihren konkreten Anwendungsfall ist, das finden sie anhand von sieben einfachen Fragen heraus:
-
Ändern sich unsere Daten häufig?
Für Unternehmen, die ihre Daten regelmäßig aktualisieren – etwa, weil sie neue Produkte einführen oder sich Richtlinien ändern, ist RAG in den meisten Fällen die beste Wahl. RAG greift zur Laufzeit auf aktuelle Dokumente zu und kann neue Inhalte nahezu in Echtzeit berücksichtigen. KI-Finetuning hingegen speichert Wissen indirekt im Modell, weshalb jede relevante Änderung einen erneuten Trainingszyklus erfordert. Das bindet Zeit, Budget und operative Ressourcen. In dynamischen Geschäftsumgebungen wird KI-Finetuning somit schnell unpraktisch.
-
Muss unser KI-Modell auf Dokumente oder Datenquellen verweisen können?
Auch wenn Nachvollziehbarkeit und Quellenangaben wichtig sind, spricht das klar für RAG. Das System kann durch diese Technologie relevante Dokumente abrufen und diese als Grundlage für die Antwort verwenden. Auf diese Weise lassen sich Aussagen mit Quellen belegen und Nutzer können die Herkunft von Informationen nachvollziehen. KI-Finetuning bietet diese Fähigkeit nicht. Das Modell generiert zwar Antworten auf Basis gelernter Muster, kann jedoch in der Regel nicht zuverlässig auf ein bestimmtes Dokument verweisen oder dessen Inhalt zitieren.
-
Kommt es auf Tonalität, Stil oder Verhalten an?
Soll ein KI-Modell dauerhaft eine bestimmte Markenstimme, einen speziellen Schreibstil oder ein fest definiertes Antwortverhalten übernehmen, kann KI-Finetuning für mehr Konsistenz sorgen. Dennoch empfiehlt es sich für Unternehmen, zunächst Prompt Engineering und RAG zu testen. In vielen Projekten lassen sich gewünschte Verhaltensweisen bereits durch gute System-Prompts, Beispiele und kontextbezogene Dokumente erreichen. Das ist überdies oft deutlich schneller und kostengünstiger als durch ein eigenes KI-Training.
-
Haben wir Budget und Zeit für wiederkehrende Trainingszyklen?
Lautet die Antwort auf diese Frage »nein«, ist RAG meist die bessere Option. KI-Finetuning umfasst in der Regel weit mehr als das simple Hochladen einiger Dateien: Unternehmen müssen die Daten bereinigen, strukturieren und validieren. Anschließend folgen Training, Evaluation, Optimierung und Deployment. Dieser Prozess wiederholt sich bei neuen Anforderungen oder Datenänderungen relativ häufig. RAG erfordert zwar ebenfalls eine technische Infrastruktur, ermöglicht jedoch wesentlich schnellere Iterationen und benötigt deutlich geringere Anfangsinvestitionen.
-
Benötigen wir überprüfbare und vertrauenswürdige Antworten?
Sind die Qualität und Verifizierbarkeit von Antworten geschäftskritisch, bietet RAG erhebliche Vorteile. Da Antworten auf tatsächlich abgerufenen Dokumenten basieren, kann das KI-Modell Quellen transparent referenzieren. Das schafft Vertrauen bei Nutzern und reduziert das Risiko von Halluzinationen. KI-Finetuning kann zwar domänenspezifisches Wissen vermitteln, liefert aber keine direkte Verbindung zur ursprünglichen Informationsquelle. Nutzer müssen der Antwort vertrauen, ohne deren Grundlage direkt prüfen zu können.
-
Ist unser Anwendungsfall stark domänenspezifisch und basiert auf statischem Wissen?
In solchen Szenarien kann KI-Finetuning eine sinnvolle Investition sein. Wenn sich die zugrunde liegenden Informationen selten ändern und gleichzeitig ein sehr spezifisches Fachvokabular, bestimmte Denkweisen oder standardisierte Ausgaben erforderlich sind, kann ein feinjustiertes KI-Modell bessere Ergebnisse liefern. Beispiele sind juristische Dokumentenerstellung oder hochspezialisierte Fachanwendungen. Dennoch empfiehlt sich häufig ein RAG-Ansatz als Ausgangspunkt, da er schneller implementiert und einfacher zu warten ist.
-
Verfügen wir bereits über saubere, strukturierte und gelabelte Trainingsdaten?
Wenn nicht, ist RAG in der Regel der deutlich einfachere Weg. Erfolgreiches KI-Finetuning steht und fällt mit der Qualität der Trainingsdaten. Unternehmen müssen Datensätze bereinigen, konsistent formatieren und oft manuell prüfen. Dieser Aufwand wird häufig unterschätzt und kann Wochen oder Monate in Anspruch nehmen. RAG benötigt ebenfalls eine strukturierte Wissensbasis, stellt jedoch wesentlich geringere Anforderungen an die Aufbereitung und ermöglicht deutlich schnellere erste Ergebnisse.
»Viele Unternehmen gehen fälschlicherweise davon aus, dass sie ein KI-Modell mit ihren eigenen Daten trainieren müssen«, erklärt Thomas Schuller, Regional Director DACH bei Progress Software. »In der Praxis zeigt sich jedoch, dass RAG-Ansätze bereits einen Großteil der Anforderungen erfüllen. Für den Feinschliff im Hinblick auf die Tonalität oder ein tieferes Domänenverständnis kann ein spezielles KI-Finetuning als ergänzende Maßnahme sinnvoll sein. Dennoch ist RAG in den meisten Fällen die absolut sinnvolle Variante.«
[1] Progress Software ermöglicht es Organisationen, in Zeiten des Wandels und des Umbruchs ihren Erfolg zu steigern. Die Software von Progress erlaubt es ihnen, verantwortungsvolle, KI-gestützte Anwendungen und personalisierte digitale Erlebnisse flexibel und einfach zu entwickeln, bereitzustellen und zu verwalten. Unternehmen aller Größen erhalten mit Progress einen bewährten Anbieter, der über die passenden Produkte, das notwendige Fachwissen und die Vision verfügt, um die Umwälzungen durch KI in einen Wettbewerbsvorteil zu verwandeln. Millionen Entwickler und Technologen in Hunderttausenden von Unternehmen verlassen sich auf Progress.
Weitere Informationen: www.progress.com
Was ist der Unterschied von RAG und KI-Finetuning?
Der Kernunterschied ist:
- RAG (Retrieval-Augmented Generation) gibt dem KI-Modell bei jeder Anfrage passende externe Informationen mit. Das Modell selbst wird nicht neu trainiert.
- Finetuning verändert das Modell durch zusätzliches Training, sodass es bestimmte Muster, Fachsprache, Tonalität oder Aufgaben besser beherrscht.
|
Kriterium
|
RAG
|
Finetuning
|
Wissen
|
Wird zur Laufzeit aus Dokumenten abgerufen
|
Wird indirekt in den Modellparametern verankert
|
Aktualisierung
|
Dokumente austauschen oder ergänzen
|
Erneutes Training erforderlich
|
Quellenangaben
|
Gut möglich
|
Meist nicht zuverlässig möglich
|
Dynamische Daten
|
Sehr geeignet
|
Weniger geeignet
|
Stil und Verhalten
|
Über Prompts begrenzt steuerbar
|
Sehr konsistent trainierbar
|
Aufwand
|
Wissensbasis, Suche und Berechtigungen
|
Hochwertige Trainingsdaten, Training und Evaluation
|
Typische Anwendung
|
Interne Wissenssuche, Support, Richtlinien, Produktdaten
|
Markenstil, feste Ausgabeformate, spezialisierte Klassifikation
Beispiel:
Ein Support-Assistent soll aktuelle Produktanleitungen beantworten. Mit RAG sucht er bei jeder Frage die relevanten Abschnitte in den neuesten Handbüchern. Durch Finetuning könnte man ihm dagegen beibringen, Antworten immer in einem bestimmten Stil und Format zu formulieren.
Faustregel:
- Benötigen Sie aktuelles, überprüfbares Wissen, beginnen Sie mit RAG.
- Benötigen Sie dauerhaft anderes Verhalten oder einen spezialisierten Stil, prüfen Sie Finetuning.
- Häufig ist die beste Lösung eine Kombination: Finetuning für das Verhalten, RAG für das aktuelle Wissen.
Albert Absmeier & KI
11922 Artikel zu „RAG KI“
Trends 2026 | News | Trends Security | Trends Kommunikation | Trends Services | Internet der Dinge | IT-Security | Kommunikation | Services
KI-Bots: Jede fünfte Webanfrage erfolgt mittlerweile automatisiert
KI-Bots verändern die Vorstellungen von guter Cybersicherheit. Bunny.net analysiert 42,5 Milliarden Anfragen und deckt auf, dass KI-Crawler mittlerweile mit Suchmaschinen konkurrieren und rekordverdächtige Angriffe auf Anwendungsebene verzeichnen. Jede fünfte Anfrage, die bei Websites eingeht, ist mittlerweile automatisiert, da KI-gestützte Bots, KI-Crawler und API-gesteuerter Datenverkehr die Art und Weise, wie Unternehmen mit dem Internet…
Trends 2026 | News | Business | Business Process Management | Trends Geschäftsprozesse | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | Services | Whitepaper
KI-gestütztes Vertragsmanagement bringt Unternehmen deutlichen Effizienz- und Finanz-Boost
Durchgängige KI-Plattformen steigern den ROI um knapp 30 % – deutsche Unternehmen sparen im Schnitt 22 Stunden pro Vertragsprozess. Docusign und Deloitte haben eine neue Studie veröffentlicht: »KI gewinnbringend einsetzen: Wie automatisierte Vertragsprozesse den ROI steigern« [1]. Der Report zeigt, dass sich Investitionen in KI-gestützte Vertragsprozesse (Intelligent Agreement Management) schnell bezahlt machen. Besonders hohe…
News | Favoriten der Redaktion | Kommentar | Künstliche Intelligenz
Die verdrängte Frage der KI: Wer verliert?
Ein Plädoyer für Ehrlichkeit und dafür, dass die Verwerfungen durch KI ein Auftrag an Unternehmen, Gesellschaft und Politik sind. Kommentar von Stefan Maier*, Beirat bei Prior1 Kürzlich stand ich auf einer Bühne in Köln, beim Unternehmertreffen der Gemeinwohl-Ökonomie. Ich sprach über unsere Erfahrungen mit KI, über Chancen und Verantwortung. Und dann kam diese eine…
News | Business Process Management | Cloud Computing | Effizienz | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Rechenzentrum
Globaler Namespace: Infrastruktur allein löst die Fragmentierung von KI-Daten nicht
KI scheitert in Unternehmen häufig nicht an mangelnder Infrastrukturleistung, sondern an fragmentierten Daten über Silos, Clouds, Regionen und operative Domänen hinweg. Agentische KI verschärft dieses Problem, weil autonome Systeme Daten in Echtzeit über verschiedene Umgebungen hinweg nutzen, interpretieren und für Entscheidungen operationalisieren. Ein moderner globaler Namespace entwickelt sich damit von einer Storage-Abstraktion zu einer einheitlichen…
Trends 2026 | News | Business | Trends Kommunikation | Kommunikation | Künstliche Intelligenz
Realität und Risiken einer fragmentierten Kommunikation im Zeitalter von KI
Eine globale Umfrage unter 2.000 Arbeitnehmenden und IT-Führungskräften bietet einen Einblick in die praktischen Auswirkungen und Risiken von Kommunikationsstörungen und nicht aufeinander abgestimmten Tools, insbesondere für Mitarbeitende mit Kundenkontakt. 61 Prozent der Arbeitnehmenden geben an, Zeit damit zu verschwenden, zwischen durchschnittlich sieben Kommunikationstools zu wechseln. 75 Prozent nutzen nicht genehmigte Kommunikationstools für arbeitsbezogene Zwecke. 57 Prozent…
News | IT-Security | Künstliche Intelligenz
Anwendungssicherheit und KI: Was AppSec-Teams ihre KI wirklich fragen
Was würden AppSec-Teams wohl eine nahezu allwissende Entität fragen? Die Antwort darauf kennt Cycode. Der Pionier im Bereich Application Security Posture Management (ASPM) hat die ersten 100 Konversationen der Nutzer von Maestro, einem elaborierten KI-Agenten für die Anwendungssicherheit ausgewertet und aus ihnen die sechs häufigsten Fragen destilliert. KI-Agenten sind in vielen Unternehmensbereichen auf dem…
News | Business | Effizienz | Künstliche Intelligenz | Ausgabe 3-4-2026
Fünf Gründe, warum KI für CFOs zur Führungsfrage wird: KI rechnet sich – oder sie scheitert
Künstliche Intelligenz (KI) ist für CFOs von einer experimentellen Technologie zu einer zentralen Führungs‑ und Steuerungsfrage geworden. Angesichts von Volatilität, Effizienzdruck und Regulierung reicht »Pilotieren« nicht mehr aus; KI muss messbaren wirtschaftlichen Nutzen (ROI) liefern. Fünf Handlungsfelder zeigen wie CFOs KI pragmatisch, kontrolliert und wertschöpfend einsetzen können.
News | IT-Security | Ausgabe 3-4-2026 | Security Spezial 3-4-2026
LLM prägt das Zusammenspiel von Analyse, Automatisierung und Nutzerverhalten neu – KI verändert E-Mail-Sicherheit und Awareness
Generative künstliche Intelligenz entwickelt sich rasant zu einem bestimmenden Faktor der Cybersicherheit. Während Angreifer Sprachmodelle nutzen, um täuschend echte Phishing-Nachrichten in großer Zahl zu erzeugen, reagieren Sicherheitsanbieter mit neuen Analyseverfahren, automatisierter Kontextbewertung und verhaltensorientierten Schulungskonzepten.
News | IT-Security | Kommunikation | Services | Strategien
Die Frage ist, worauf ein KI-Agent Zugriff hat
Die Series-C-Finanzierung zielt darauf ab, GitGuardian so zu skalieren, dass Unternehmen Maschinenidentitäten und Zugangsdaten über den gesamten Lebenszyklus hinweg governancefähig verwalten können, da autonome KI-Agenten und deren Zugangsdaten exponentiell zunehmen. Ein aktueller Fall mit dem KI-Agenten Moltbot zeigt, wie schnell und unkontrolliert Zugangsdaten entstehen und in öffentliche Repositories gelangen, was erhebliche Sicherheitsrisiken birgt. GitGuardian reagiert…
Trends 2026 | News | Trends Security | IT-Security | Kommentar
Ausblick 2026: Agentic AI und KI-basierte Angriffe prägen Cyberresilienz-Strategien
Mit Blick auf das Jahr 2026 werden Innovationen wie Agentic AI und immer mehr KI-basierte Angriffe Cyberresilienz, Governance und Identitätssicherheit in den Mittelpunkt von Sicherheitsstrategien rücken. Wie können Unternehmen das Spannungsfeld zwischen Innovationsdruck, neuen Bedrohungen und Widerstandsfähigkeit meistern? Wiederherstellung und Resilienz: So lässt sich die Herausforderung durch KI-gesteuerte Angriffe bewältigen Künstliche Intelligenz (KI) beschleunigt…
Trends 2026 | News | Cloud Computing | Trends Infrastruktur | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | Infografiken | Rechenzentrum
Storage-Limitierungen bremsen Unternehmen beim Einsatz von KI aus
Für fast alle deutschen IT- und Business-Entscheider ist klar, dass das Training und der Betrieb von KI im eigenen Rechenzentrum viele Vorteile bringt. Zugleich müssen sie aber mehrheitlich einräumen, dass ihre bestehenden Storage-Landschaften dafür ungeeignet sind. Das geht aus der aktuellen »IT Strategy Pulse«-Umfrage von Dell Technologies hervor. Im Rahmen der Umfrage wurden im…
Trends 2026 | News | Business | Effizienz | Künstliche Intelligenz
KI 2026: Innovation trifft Pragmatismus
Im kommenden Jahr entwickelt sich KI vom Technologie-Hype zum Effizienz-Booster. In den Vordergrund rücken praxisrelevante Kriterien wie Produktivität, Sicherheit und messbare Ergebnisse. Das erhöht den Druck auf Unternehmen, KI produktiv in ihre Arbeitsabläufe und Entscheidungen zu integrieren. IFS erklärt die wichtigsten KI-Trends 2026. Das Jahr 2026 markiert einen Wechsel in der Art und Weise,…
Trends 2026 | News
Was 2026 die IT prägt: Perspektiven auf Teams, Tools und KI
Im Jahr 2026 steht die IT-Welt an einem Wendepunkt: Menschliche Faktoren, wirtschaftliche Realitäten und technologische Fortschritte treffen stärker aufeinander denn je. Während fehlende Zusammenarbeit und Wissenslücken innerhalb von Teams neue blinde Flecken schaffen, verändern gleichzeitig Marktbedingungen die Frage, ob Unternehmen eher in Tools oder in menschliches Know-how investieren sollten. Zugleich wird klar, dass erfolgreiche KI-Einführung…
Trends 2026 | News | Business | Trends 2030 | Trends Wirtschaft | Digitale Transformation | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | New Work | Services | Strategien
70 Prozent der gefragtesten Fähigkeiten bleiben trotz KI und Robotik relevant
Über die Hälfte aller Tätigkeiten (57 Prozent) ist technisch automatisierbar, aber Menschen sollen weiterhin an vielen Stellen unverzichtbar bleiben. Nachfrage nach »AI Fluency« hat sich in zwei Jahren versiebenfacht – sie gilt inzwischen als am schnellsten wachsende Fä Bis zu 2,9 Billionen Dollar wirtschaftlichen Wert könnten gezielte Qualifizierung von Arbeitskräften und neue Arbeitsabläufe bis 2030…
News | Business | Trends 2025 | Digitalisierung | Trends Geschäftsprozesse | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz
Digitale Verwaltung: Zwei Drittel möchten, dass ihre Anträge von einer KI bearbeitet werden
65 Prozent wollen, dass die Verwaltung Vorreiter bei künstlicher Intelligenz wird. Die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland möchte, dass Ämter und Behörden KI zur Bearbeitung von Anträgen einsetzen. 7 Prozent wollen, dass bei einem eigenen Antrag die KI den Antrag selbsttätig prüft und auch entscheidet. 17 Prozent möchten, dass die KI die…
News | TechTalk | IT-Security | Künstliche Intelligenz
TechTalk: Das nachträgliche Absichern von KI-Anwendungen ist hochriskant
Im Rahmen des Controlware Security Day 2025 durften wir mit Geschäftsführer und CEO Bernd Schwefing über zwei Dinge sprechen: Warum für seine Firma das Event wichtig ist und wie Controlware das Thema der Künstlichen Intelligenz insgesamt bewertet. Herausgekommen ist dieses gut zweiminütige Videointerview, in dem er zum einen über das Netzwerken auf solchen Events spricht. Zum anderen weist er darauf hin, wie risikobehaftet es sein kann, wenn man KI-Projekte einführt, ohne im Vorfeld über die Absicherung der zugrundeliegenden Technologien nachzudenken.
News | TechTalk | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz
TechTalk: Darum sollte die Storage-Infrastruktur mit der KI Schritt halten können
Warum spielt die Storage-Infrastruktur im Kontext der Künstlichen Intelligenz eine immer größere Rolle, und welchen Beitrag leistet IBM hierbei? Das wollten wir auf der ISC High Performance 2025 in Hamburg von Robert Haas wissen. Herausgekommen ist dieses knapp 2-minütige Video.
News | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Kommunikation | Services | Tipps | Whitepaper
Sicherheit für Kinder und Jugendliche: Couragiert im digitalen Raum
TU-Projekt erforscht Risiken der Online-Interaktion bei Jugendlichen und entwickelt das Bildungsprogramm »FairNetzt« gegen Cybermobbing, Hatespeech und andere Gefahren im Netz. Kinder und Jugendliche wachsen in einer digitalen Welt auf, die neben Chancen auch erhebliche Risiken birgt, deren Folgen weit über kurzfristige negative Emotionen hinausreichen können. Das abgeschlossene Teilforschungsprojekt »Sicherheit für Kinder in der digitalen Welt«…
News | Trends 2025 | Künstliche Intelligenz | Ausgabe 3-4-2025
Diese vier KI-Evolutionen werden 2025 prägen – Nach dem Hype
Die vergangenen zwei Jahre haben einen regelrechten KI-Boom erlebt. Insbesondere generative Modelle (GenAI) haben sich rasant weiterentwickelt und etablieren sich zunehmend als feste Größe in den Arbeitsprozessen von Organisationen weltweit. Angesichts dieser Dynamik fragen sich nun viele Unternehmen, welche Entwicklungen das Jahr 2025 bestimmen werden und welche Potenziale sich daraus ergeben.
News | Business | Business Process Management | Digitalisierung | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | Produktmeldung
Fabasoft Contracts: KI für effizientes Vertragsmanagement
Das Softwareunternehmen Fabasoft Contracts baut die Zusammenarbeit mit Mindbreeze aus und integriert neue KI-Funktionen in sein digitales Vertragsmanagement: Die automatisierte Vertragsprüfung sowie die integrierte Chat-Funktion mit Dokumenten ermöglichen es, Vereinbarungen effizienter zu verwalten und so operative Kosten zu senken. »Die manuelle Erstellung, Verwaltung und Analyse von Verträgen ist oft zeitintensiv und fehleranfällig«, sagt Robin Schmeisser,…