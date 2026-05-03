Fünf Gründe, warum KI für CFOs zur Führungsfrage wird: KI rechnet sich – oder sie scheitert

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ROI entscheidet über Erfolg oder Scheitern KI‑Projekte stehen unter massivem Wirtschaftlichkeitsdruck. Viele Initiativen liefern weniger als erwartet, weil sie zu groß, zu langsam oder ohne klaren Nutzen gestartet werden. CFOs müssen in 4–6 Wochen messbare Effekte sehen – sonst ist der Use Case falsch gewählt.
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Forecasting wird dynamisch und echtzeitfähig KI steigert Prognosegenauigkeit und Geschwindigkeit deutlich (bis zu +40 %). Rollierende Planung wird zum Standard und ersetzt starre Jahrespläne. CFOs gewinnen Handlungsspielraum, wenn sie KI als aktives Steuerungsinstrument nutzen.
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Automatisierung verändert Rollen und Prozesse KI-Agenten reduzieren manuelle Tätigkeiten (z. B. Rechnungsverarbeitung) drastisch – teils um 80 %. Finance‑Teams verschieben sich von Routinearbeit hin zu Analyse, Steuerung und Beratung. Erfolgsfaktor: frühzeitige Kommunikation, um Unsicherheiten abzubauen.
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Datenqualität wird zum Risikofaktor Ohne konsistente Daten wird KI teuer, ineffizient und unzuverlässig. KI kann Abweichungen im Close erkennen und priorisieren, aber nur auf Basis sauberer Daten. Datenqualität ist damit keine IT‑Frage mehr, sondern Kernaufgabe der Finanzsteuerung.
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Der CFO wird zum Technologie‑ und Datenstrategen KI-Kompetenz wird Führungsanforderung. CFOs müssen Technologie, Prozesse und Teams orchestrieren, um Effizienz, Kontrolle und Skalierbarkeit sicherzustellen. Die Finanzfunktion wird zum Treiber der unternehmensweiten KI‑Strategie.
Künstliche Intelligenz (KI) ist für CFOs von einer experimentellen Technologie zu einer zentralen Führungs‑ und Steuerungsfrage geworden. Angesichts von Volatilität, Effizienzdruck und Regulierung reicht »Pilotieren« nicht mehr aus; KI muss messbaren wirtschaftlichen Nutzen (ROI) liefern. Fünf Handlungsfelder zeigen wie CFOs KI pragmatisch, kontrolliert und wertschöpfend einsetzen können.
In vielen Finanz- und Steuerabteilungen erinnert die aktuelle KI-Diskussion an die Cloud-Debatten vor rund zehn Jahren: große Erwartungen – und zahlreiche Pilotprojekte, die häufig nur isolierte Einzellösungen hervorbrachten. Heute ist der Handlungsdruck deutlich höher, denn volatile Marktbedingungen, wachsender Effizienzbedarf und strengere regulatorische Anforderungen verschärfen die Lage in den Unternehmen. Für CFOs wird reines Experimentieren damit zunehmend zur Risikoentscheidung. KI muss wirtschaftlich messbare Ergebnisse liefern. Entscheidend sind dabei Umsetzung, Kontrolle und Effizienz. Fünf Handlungsfelder, die jetzt über die Wettbewerbsfähigkeit entscheiden.
1. Ohne ROI-Monitoring keine KI
KI-Initiativen stehen zunehmend unter wirtschaftlichem Rechtfertigungsdruck. Laut einer Analyse der Boston Consulting Group (BCG) liegt der durchschnittliche ROI von KI-Projekten derzeit bei rund 10 Prozent – viele Unternehmen hatten jedoch mehr als 20 Prozent erwartet [1]. Rund ein Drittel der Finanzverantwortlichen berichtet sogar, bislang kaum messbaren Mehrwert zu sehen.
Die Ursache liegt häufig weniger in fehlender Governance, sondern in der Projektgestaltung: Viele KI-Vorhaben werden als langwierige Transformationsprojekte konzipiert, deren Nutzen erst spät greifbar wird. Im Finance-Bereich zeigt sich jedoch: Wer in vier bis 6 Wochen keinen messbaren Effekt erzielt, verfolgt entweder den falschen Ansatz oder einen ungeeigneten Use Case. Der zielführende Wert ist iterativ: testen, messen und den Use Case bei Erfolg skalieren oder aber bei fehlendem Mehrwert einstellen. Das ist dann kein Scheitern, sondern die Methode, die echten Erfolg verspricht.
2. Das wahre Echtzeit-Steuerungsinstrument
Unsichere Märkte lassen kaum Raum für starre Jahrespläne. KI verändert die Dynamik von Forecasting und Szenarioplanung grundlegend, indem sie große Datenmengen in kurzer Zeit analysiert und alternative Entwicklungen simuliert. So lassen sich etwa Markttrends, Wechselkursschwankungen oder Störungen in Lieferketten unmittelbar erkennen und fundierter bewerten. Eine Untersuchung von PwC kommt zu dem Ergebnis, dass der Einsatz von KI in der Finanzplanung Prognosegenauigkeit und Geschwindigkeit um bis zu 40 Prozent steigern kann [2]. Rollierende Planung wird so vom reinen organisatorischen Aufwand zur strategischen Selbstverständlichkeit: Sie wird kontinuierlich aktualisiert, statt nur einmal jährlich fixiert, und verwandelt sich so vom rückblickenden Reporting-Instrument zur aktiven Steuerungsfunktion. CFOs, die diese Dynamik nutzen, gewinnen erheblich an Handlungsspielraum, während statische Prozesse die Reaktionsfähigkeit einschränken.
3. Automatisierung verschiebt die Rolle der Finance-Teams
Finanz- und Steuerteams verlieren noch immer viel Zeit mit repetitiven Aufgaben. Rechnungsverarbeitung, Abstimmungen, Fehleranalysen oder Teile des Abschlusses lassen sich jedoch zunehmend automatisieren. KI-Agenten verändern die Arbeitsweise grundlegend, reduzieren Prozesslaufzeiten und manuelle Eingriffe. Eingehende Rechnungen können beispielsweise automatisch mit Bestellungen abgeglichen und anschließend von KI-Systemen verbucht werden. Laut PwC lassen sich dadurch Durchlaufzeiten um bis zu 80 Prozent reduzieren [2].
Das verändert die Aufgabenprofile in den Finanzabteilungen grundlegend. Routinearbeit wird algorithmisch unterstützt oder vollständig übernommen, während die Erwartung an Finance steigt, strategische Orientierung zu geben. KI-Agenten sind damit nicht nur Effizienzwerkzeuge, sondern Strukturveränderer innerhalb der Organisation. Doch der Wandel gelingt nur, wenn Finanz- und Steuerteams aktiv mitgenommen werden. Automatisierung erzeugt Unsicherheit, und CFOs, die dies ignorieren, riskieren Widerstände und den Verlust erfahrener Mitarbeitender. Wer frühzeitig transparent kommuniziert, dass KI Arbeitsplätze nicht ersetzt, sondern Raum für anspruchsvollere Tätigkeiten schafft, wird schneller produktiv und sichert die Expertise, auf die es ankommt.
4. Ohne saubere Daten wird KI zum teuren Risiko
Mit wachsendem KI-Einsatz steigt die Abhängigkeit von konsistenten, vollständigen Daten. Unvollständige oder widersprüchliche Informationen führen nicht nur zu falschen Analysen — sie untergraben auch das Vertrauen in die gesamte Finanzsteuerung. Genau hier entfaltet KI einen unmittelbaren Mehrwert: KI-gestützte Assistenten erkennen Differenzen im Monthly Close automatisch, priorisieren Abweichungen nach Relevanz und reduzieren den manuellen Aufwand bei Abstimmungen erheblich. Was früher Stunden dauerte, wird zur routinemäßig überwachten Ausnahme.
Noch strategischer wirkt KI im Bereich der operativen Planung: xP&A-Funktionen ermöglichen eine KI-unterstützte Modellierung und Prognose, die nicht mehr auf Jahreszyklen angewiesen ist. Szenarien lassen sich in Echtzeit durchrechnen, Planungsannahmen dynamisch anpassen und Abweichungen vom Plan sofort sichtbar machen. Datenqualität ist dabei keine IT-Frage – sie ist die Voraussetzung dafür, dass KI im Finance nicht nur schneller, sondern auch richtiger entscheidet.
5. Technologie prägt das Office of the CFO
Mit der stärkeren Integration von KI verschiebt sich auch das Kompetenzprofil in der Finanzfunktion. Daten- und KI-Verständnis werden zur Kernanforderung, nicht nur für Spezialisten, sondern für Führungskräfte. Der CFO wird zunehmend zum Mitgestalter der unternehmensweiten Daten- und KI-Strategie. Wer Technologie, Prozesse und Teams nicht effektiv zusammenführt, riskiert Effizienzverluste und Kontrolllücken.
Fazit
KI ist in der Steuer- und Finanzorganisation angekommen – jetzt entscheidet sich, wer sie produktiv steuert und wer von ihr getrieben wird. Für CFOs werden die kommenden Monate zur operativen Bewährungsprobe: Wertschöpfung statt Vision, Integration statt Insellösung, Governance statt Kontrollverlust. KI muss diszipliniert eingebettet werden, um Transparenz, Geschwindigkeit und strategische Steuerungsfähigkeit zu stärken. Der erste Schritt ist kein Strategiepapier, sondern ein konkreter Use Case mit dem eigenen Team – innerhalb von vier Wochen messbar umgesetzt.
Carsten Gerger,
VP of Finance
bei Lucanet
Carsten Gerger ist Vice President Finance bei LucaNet und verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in Finance, Accounting, Controlling und digitaler Transformation. Zuvor war er unter anderem Head of Finance bei LucaNet, Abteilungsleiter Jahresabschluss bei myToys sowie Senior Consultant bei PwC, mit Schwerpunkt IFRS, HGB und Prozessoptimierung. Er verbindet tiefe Finanzexpertise mit Technologie‑ und Digitalisierungskompetenz und schreibt über moderne Finanzprozesse, KI‑gestützte Steuerung und die Weiterentwicklung der CFO‑Organisation.
[1] https://www.bcg.com/publications/2025/how-finance-leaders-can-get-roi-from-ai#:~:text=What%20separates%20high,driven%20use%20cases
[2] https://www.pwc.com/us/en/executive-leadership-hub/cfo.html#:~:text=%3E%20%5BUp%20to%2040,finance%20teams%20deploy%20AI%20agents
Illustration: © Agsandrew, Animationzth, GenAI | Dreamstime.com
1369 Artikel zu „KI ROI“
Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Strategien | Ausgabe 11-12-2025
Quantencomputing als KI-Booster – Use Cases greifbar, ROI noch fern
Der Markt für Quantencomputing entwickelt sich rasant. Besondere Chancen bietet in dem Umfeld Quanten-KI – als Kombination, die sich intelligente Analytics und die enorme Rechenleistung von Quantencomputing zunutze macht. Unternehmen stehen jedoch noch vor der Herausforderung, diese sinnvoll zu nutzen.
News | Digitale Transformation | Digitalisierung | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | New Work | Services | Tipps
Was KI wirklich kostet und warum der ROI außergewöhnlich hoch ist, wenn man es richtig macht
Die wahre Wirtschaftlichkeit der KI entsteht für Unternehmen nicht im Modell, sondern in den Prozessen, Daten und Systemen dahinter. Eine Analyse jenseits der Modellgebühren: Die Diskussion über künstliche Intelligenz in Unternehmen beginnt fast immer mit der falschen Frage. Geschäftsführer erkundigen sich nach monatlichen Lizenzkosten, IT-Leiter vergleichen Token-Preise verschiedener Anbieter, Controller rechnen API-Aufrufe hoch. Diese…
News | Trends 2025 | Trends Wirtschaft | Effizienz | Künstliche Intelligenz
KI-Einführung boomt mit hohem ROI, doch es gibt noch Probleme
Während die Einführung von KI immer schneller voranschreitet und erhebliche Gewinne bringt, hat ein neuer Bericht von Workiva besorgniserregende Lücken in den Bereichen Datenqualität, KI-Governance und rollenspezifischer Schulungen für Unternehmen auf der ganzen Welt aufgedeckt [1]. Im Rahmen der unabhängigen, globalen Practitioner-Studie wurden 2.300 Fachleute aus den Bereichen Finanzen, Nachhaltigkeit, Revision und Risiko befragt, die…
News | Business | Effizienz | Künstliche Intelligenz | Services | Tipps
Künstliche Intelligenz im ROI-Check – Wie sich der wirtschaftliche Nutzen von KI messen lässt
Künstliche Intelligenz wird zunehmend zu einem strategischen Faktor in der Wirtschaft. Unternehmen setzen KI ein, um Prozesse zu optimieren, Kosten zu senken und Wettbewerbsvorteile zu sichern. Der erwartete Nutzen ist hoch – doch der tatsächliche wirtschaftliche Effekt bleibt oft schwer greifbar. Entscheidend für den nachhaltigen Erfolg ist daher der Nachweis eines klaren Returns on Investment…
News | Trends 2025 | Trends Infrastruktur | Industrie 4.0 | Künstliche Intelligenz
Deutschland übertrifft Europa bei GenAI-Investitionen und ROI mit KI-Einsatz in Prozessoptimierung, Cybersicherheit und Qualitätskontrolle
Eine globale Studie zeigt, dass deutsche Hersteller trotz Herausforderungen bei der Personalentwicklung und Datennutzung die höchsten GenAI-Renditen in Europa erzielen. Rockwell Automation, das Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation, hat die deutschen Ergebnisse seines 10. jährlichen Berichts zur intelligenten Fertigung vorgestellt [1]. Die Daten zeigen, dass der Fertigungssektor erhebliche Investitionen und Erträge in…
News | Business | Effizienz | Strategien | Ausgabe 1-2-2025
ROI-Problem für generative KI – Notwendig: ein pragmatischer Ansatz für generative KI
Das Potenzial von KI lässt sich durch eine ingenieurwissenschaftliche Denkweise erschließen. Dazu muss die bestehende fachliche Expertise mit KI-Wissen kombinieren werden. Erst dann lässt sich eine Roadmap für einen konkreten, langfristigen Nutzen erstellen.
News | Business | Trends 2025 | Künstliche Intelligenz
Trends 2025: GenAI & Anwendungsmodernisierung, ROI-Messung von KI und DevSecOps
Experten von GitLab prognostizieren maßgeschneiderte KI-Modelle on-premises, KI-Modelle von Open-Source-Projekten, ein Überdenken des Risikomanagements bei der Nutzung von KI, die wirtschaftliche Modernisierung von Anwendungen im großen Stil, die Verabschiedung isolierter KI-Anwendungen, die Erhöhung der Sicherheit bei DevOps und KI-Agenten als Katalysatoren für die Transformation der Software-Lieferkette. Ashley Kramer Chief Sales & Marketing Officer und…
News | Trends 2024 | Favoriten der Redaktion | Trends Services | Künstliche Intelligenz | Whitepaper
Herausforderungen, ROI, Kosten & Co: Wie wird KI in Unternehmen wirklich eingesetzt?
Fivetran, der Anbieter für Data Movement, präsentiert die Ergebnisse einer Umfrage, die zeigt: 81 % der befragten Unternehmen vertrauen ihren KI/ML-Ergebnissen, obwohl sie zugeben, fundamentale Datenineffizienzen zu haben. Sie verlieren im Durchschnitt 6 % ihres weltweiten Jahresumsatzes, beziehungsweise 406 Millionen US-Dollar bei einem durchschnittlichen Jahresumsatz von 5,6 Milliarden US-Dollar der befragten Unternehmen. Die Ursache sind…
News | Business | Künstliche Intelligenz
Wie sich der ROI von KI-Investitionen einschätzen lässt
Unternehmen weltweit suchen derzeit nach Möglichkeiten, um künstliche Intelligenz (KI) so für sich zu nutzen, dass sie Mehrwert stiftet. Beispielsweise möchten sie neue Produkte entwickeln, den Kundenservice verbessern und innovative Dienstleistungen schaffen. So zeigt auch die neue Studie »Growth Report 2023« von Twilio, dass KI-Automatisierung zum wichtigsten Mittel für Unternehmen geworden ist, um das Customer…
Trends 2026 | News | Digitale Transformation | Favoriten der Redaktion | Trends Services | Künstliche Intelligenz | Strategien
KI erhöht Softwarekomplexität: Rückbesinnung auf Engineering-Grundlagen
Die 34. Ausgabe des halbjährlichen Technology Radar markiert einen entscheidenden Wendepunkt: Während die KI-gestützte Softwareentwicklung eine radikale Transformation darstellt, zwingt sie Technologieexperten gleichzeitig zur Rückbesinnung auf grundlegende Engineering-Praktiken [1]. Frühere Ausgaben beleuchteten die wachsenden Fähigkeiten aufstrebender KI. Die 34. Ausgabe konzentriert sich darauf, wie die Branche Reibungsverluste und Risiken beim Einsatz dieser Technologien in…
Trends 2026 | News | Trends Security | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | IT-Security | Künstliche Intelligenz
KI verbreitet sich schneller als Unternehmen sie kontrollieren oder absichern können
KI wird in vielen Unternehmen bereits eingesetzt, auch ohne offizielle Freigabe. Mitarbeitende nutzen entsprechende Anwendungen häufig eigenständig und ohne Einbindung der IT. So entsteht sogenannte Schatten-KI, die schwer zu kontrollieren ist und Risiken für Steuerung und Sicherheit mit sich bringt. Der aktuelle „Work Reborn Report“ von Lenovo, Leading Your Workforce to Triumph with AI,…
Ausgabe 3-4-2026 | Security Spezial 3-4-2026 | News | IT-Security
LLM prägt das Zusammenspiel von Analyse, Automatisierung und Nutzerverhalten neu – KI verändert E-Mail-Sicherheit und Awareness
Generative künstliche Intelligenz entwickelt sich rasant zu einem bestimmenden Faktor der Cybersicherheit. Während Angreifer Sprachmodelle nutzen, um täuschend echte Phishing-Nachrichten in großer Zahl zu erzeugen, reagieren Sicherheitsanbieter mit neuen Analyseverfahren, automatisierter Kontextbewertung und verhaltensorientierten Schulungskonzepten.
News | Favoriten der Redaktion | Künstliche Intelligenz | New Work | Services | Strategien
Kompetenzen im Umgang mit KI messbar machen
Als erste Hochschule in Deutschland setzt die IU auf einen systematischen Ansatz, um Kompetenzen im Umgang mit KI messbar zu machen. Fünfstufiges KI-Kompetenzmodell im Lehrplan verankert: von grundlegender Nutzung bis zur strategischen Zusammenarbeit mit KI. Internationale Befragung bestätigt: 61,5 Prozent der Befragten bewerten das Modell gegenüber vergleichbaren Frameworks (z.B. WEF) als effektiver. Seit April nehmen…
Trends 2026 | News | Business | Trends Security | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Whitepaper
Warum die Qualität der KI trotz steigender Adoption nicht Schritt hält
KI‑Adoption steigt – Qualität stagniert oder sinkt: Trotz breiter Einführung von KI‑Features scheitert über die Hälfte der KI‑Initiativen am Übergang in den produktiven Betrieb; Halluzinationen und Fehlinterpretationen nehmen wieder zu. Teststrategien kommen nicht hinterher: Unternehmen setzen zwar stärker auf KI‑gestützte und menschliche Testmethoden, doch die Geschwindigkeit und Komplexität der KI‑Entwicklung überfordern klassische QA‑Prozesse. Multimodale KI…
Trends 2026 | News | Business | Trends Wirtschaft | Trends Geschäftsprozesse | Favoriten der Redaktion | Trends Services | Künstliche Intelligenz
Unternehmen mit erfolgreichen KI-Initiativen investieren mehr in die Grundlagen für Daten und Analysen
Bis 2030 wird es die zentrale Aufgabe von D&A-Führungskräften sein, neue vertrauenswürdige Daten, kontextbezogene Grundlagen und fundierte Erkenntnisse bereitzustellen. Unternehmen, die über erfolgreiche KI-Initiativen berichten, investieren, gemessen am Umsatz, bis zu viermal mehr in grundlegende Bereiche wie Datenqualität, Governance, KI-Kompetenzen der Mitarbeitenden und Change Management als solche, die mit KI nur geringe Erfolge erzielen.…
News | Favoriten der Redaktion | Kommunikation | Künstliche Intelligenz | Services
Neuronal-symbolisches Hybridkonzept: Sprach-KI erhält »Leitplanken«
Moderne Speech-to-Speech-Modelle sorgen für flüssige Dialoge, Leitplanken stellen sicher, dass die KI nicht außer Kontrolle gerät: Spitch setzt auf neuronal-symbolisches Hybridkonzept. »Es gibt viele beeindruckende Demonstrationen über die Leistungsfähigkeit von KI-Systemen, aber die Herausforderung für Unternehmen besteht darin, diese alltagstauglich zu machen«, sagt Joe Novak, Chief Innovation Officer and Co-Founder der Spitch AG. Der…
News | Favoriten der Redaktion | Künstliche Intelligenz | Strategien | Tipps
Sinnvoll einbetten: KI skaliert nicht ohne Kontext
Der Zugang zu KI ist heute weitgehend demokratisiert. Modelle, Tools und Plattformen stehen nahezu jedem Unternehmen zur Verfügung. Der Unterschied liegt im Kontext. Denn während Technologie für alle gleich ist, entscheidet die Art und Weise, wie Unternehmen arbeiten, Risiken bewerten und Entscheidungen treffen, über den tatsächlichen Erfolg von KI. Gerade CEOs sprechen gerne von…
News | IT-Security | Tipps
Mensch im Fokus: Fünf Stellhebel gegen Insider‑Risiken und KI‑gestützte Angriffe
Gute Sicherheitsstrategien scheitern heute weniger am fehlenden Wissen über Bedrohungen als an der konsequenten Umsetzung wirksamer Maßnahmen. Trotz wachsender Risiken durch Insider, KI‑gestützte Angriffe und erweiterte Kollaborationsplattformen arbeiten viele Unternehmen weiterhin mit fragmentierten Sicherheitsansätzen. Welche fünf Handlungsfelder sind jetzt entscheidend, um menschliche Risiken wirksam zu reduzieren? Das Problem in den meisten Organisationen ist nicht…
Trends 2026 | News | Business | Digitale Transformation | Trends Geschäftsprozesse | Favoriten der Redaktion | Künstliche Intelligenz | New Work | Strategien | Tipps | Whitepaper
Belegschaft bislang unzureichend auf den Einsatz von KI vorbereitet
Trotz der rasanten Einführung von KI-Tools in Unternehmen, etwa von Microsoft 365 Copilot oder Google Workspace, zeigt die Untersuchung »AIQ 2.0: Mitarbeitende sind weiterhin nicht bereit für den erfolgreichen Umgang mit KI am Arbeitsplatz« von Forrester eine wachsende Lücke zwischen der technischen Einführung von KI und der tatsächlichen Bereitschaft der Mitarbeitenden, diese effektiv zu nutzen…
Trends 2026 | News | Business | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Trends Services | Künstliche Intelligenz | New Work | Services
Bei generativer KI jagen Unternehmen weiterhin dem transformativen Nutzen hinterher
Geringe KI-Kompetenz, uneinheitliche Einführung und nur marginale Produktivitätsgewinne begrenzen die Wirkung im Unternehmensmaßstab. Laut dem neuesten Bericht von Forrester, Accelerate Your AI Voyage, haben die meisten Unternehmen Schwierigkeiten, die zunehmende KI-Einführung und KI-Investitionen in messbare Geschäftswirkung zu überführen [1]. Einer der zentralen Faktoren, die Unternehmen ausbremsen, ist ein niedriger Artificial Intelligence Quotient (AIQ) —…
News | Business Process Management | Effizienz | Kommunikation | Künstliche Intelligenz | Strategien | Tipps
Mit KI zu neuen Forschungsthemen in den Materialwissenschaften
Die Zahl wissenschaftlicher Publikationen wächst so schnell, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler selbst im eigenen Fachgebiet nicht mehr alle Arbeiten überblicken können. Wie sich aus dieser Fülle dennoch neue Forschungsideen ableiten lassen, zeigen Forschende des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) gemeinsam mit Partnern in einer aktuellen Studie: Mithilfe von künstlicher Intelligenz (KI) werten sie Publikationen in…
News | Business Process Management | Künstliche Intelligenz | Services
Service Management: KI-Agenten ermöglichen proaktives Handeln
Entspricht in Ihrem Unternehmen der aktuelle Nutzen von KI den Erwartungen? Mit der Einführung KI-basierter Agenten verändert sich die Art und Weise, wie KI im Unternehmen eingesetzt wird, grundlegend – und damit auch der tatsächlich erzielte Mehrwert. Die aktuelle Diskussion über die Notwendigkeit von KI-Agenten lenkt den Blick auf ein offensichtlich weit verbreitetes Problem:…
News | Business Process Management | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Kommentar | Künstliche Intelligenz
KI-Rausch und Qualitäts-Kater
Unternehmen investieren Milliarden in generative KI für die Code-Entwicklung. Doch wer investiert in das intelligente Gegengewicht, das für die nötige Stabilität sorgt? Ein Expertenkommentar von Roman Zednik, Field CTO bei Tricentis, der die vergessene zweite Hälfte einer erfolgreichen KI-Strategie beleuchtet – und zeigt, warum der alleinige Fokus auf Entwicklerproduktivität gefährlich kurzsichtig ist. »Ein historischer…
Trends 2026 | News | Trends Security | Digitalisierung | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Trends Services | Künstliche Intelligenz | New Work | Services
Ohne Erklärbarkeit kein ROI: Wie XAI und Observability GenAI skalierbar machen
Erklärbare KI wird bis 2028 die Investitionen in die Observability von LLMs auf 50 % steigern, um eine sichere Einführung von GenAI zu gewährleisten. Die Observability von LLMs und erklärbare KI bilden entscheidende Vertrauensschichten für die Skalierung von GenAI-Initiativen. Gartner prognostiziert, dass die zunehmende Bedeutung erklärbarer KI (XAI) die Investitionen in die Observability großer…
Trends 2026 | News | Business | Trends Wirtschaft | Favoriten der Redaktion | Künstliche Intelligenz | New Work | Whitepaper
KI sorgt häufiger für Beschäftigungswachstum als für Stellenabbau
Viele Unternehmen melden Beschäftigungswachstum durch KI. Der Einsatz von künstlicher Intelligenz geht in deutschen Unternehmen häufiger mit Beschäftigungswachstum als mit Stellenabbau einher. Zu diesem Ergebnis kommt eine neue globale Studie von Snowflake, dem AI Data Cloud-Unternehmen, die in Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsunternehmen Omdia veröffentlicht wurde. Für die Studie »The ROI of Gen AI and Agents«…
News | Business Process Management | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | Strategien | Tipps
KI beginnt mit Vertrauen: Daten-Governance als Schlüssel zwischen Strategie und messbaren Resultaten
Der Erfolg von KI hängt weniger von Modellen als von vertrauenswürdigen, geschäftlich nutzbaren Daten ab, weshalb viele Initiativen an fehlender Daten‑Governance scheitern. Moderne Daten‑Governance wird dabei als Enabler verstanden, der Klarheit, Verantwortlichkeiten und Datenqualität schafft und KI so skalierbar und wirksam macht. Entscheidend ist ein dynamischer Data‑First‑Ansatz, der Governance als kontinuierliches Change Management etabliert und…
Trends 2026 | News | Business | Business Process Management | Trends Geschäftsprozesse | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | Whitepaper
Massive Dynamik hin zum KI‑gestützten Prozessmanagement
Künstliche Intelligenz entwickelt sich im Prozessmanagement vom Analyse‑Werkzeug zum aktiven Gestalter und läutet das Zeitalter des »Agentic BPM« ein. Immer mehr Unternehmen setzen bereits auf generative KI und KI‑Agenten, doch strategische Nutzung, Governance und Datenqualität bremsen oft die Skalierung. Wer jetzt gezielt in Entscheidungsintelligenz, Kompetenzen und saubere Prozessarchitekturen investiert, verschafft sich nachhaltige Effizienz‑ und Innovationsvorteile.…
Trends 2026 | News | Trends Security | IT-Security | Künstliche Intelligenz
KI-Transformation gefährdet: APIs entwickeln sich zur primären Angriffsfläche
Cyberkriminelle folgen den KI-Investitionen von Unternehmen und nutzen APIs als schnellsten Weg zu Skalierung, Disruption und Profit. Akamai hat seinen SOTI-Bericht (State of the Internet) »Anwendungen, APIs und DDoS 2026« veröffentlicht, der einen entscheidenden Wandel in der Bedrohungslandschaft aufzeigt [1]. Angreifer industrialisieren ihre Methoden und zielen auf die Infrastruktur ab, die das Geschäftswachstum und…
News | Business | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Künstliche Intelligenz | New Work | Strategien | Tipps
KI und Arbeit: Warum der große Jobabbau ausbleibt – und was sich stattdessen verändert
Während viele vor einer KI‑bedingten Entlassungswelle warnen, zeigen Daten und Praxis ein deutlich widersprüchlicheres Bild. KI ersetzt bislang kaum Jobs, sondern verschiebt Aufgaben, scheitert aber an Datenqualität und schafft neue Rollen dort, wo Prozesse neu gedacht werden. Warum Angst schneller wächst als Produktivität – und weshalb Europas Herausforderung weniger im Personalabbau als in Qualifizierung und…
News | Digitalisierung | Künstliche Intelligenz | Whitepaper
Whitepaper: So erschließen autonome Unternehmen den ROI in großem Maßstab
Der Bericht bietet IT-Führungskräften klare, praxisnahe Orientierung zum Einsatz von KI, Automatisierung und datengesteuerten Abläufen, um den Weg zum autonomen Unternehmen zu ebnen. Bell Integration hat ein neues Whitepaper mit dem Titel »The Autonomous Enterprise: Architecting Predictive, Self-Healing Operations with AI« (Das autonome Unternehmen: Architektur prädiktiver, selbstheilender Abläufe mit KI) veröffentlicht, das KI-Führungskräften einen…
Trends 2026 | News | Favoriten der Redaktion | Tipps | Ausgabe 1-2-2026
Mit KI, Nachhaltigkeit und Resilienz zum Unternehmenserfolg 2026 – Zukunft jetzt gestalten
2026 steht im Zeichen des digitalen Umbruchs: Künstliche Intelligenz, nachhaltige Technologien und resiliente Strukturen werden zur Grundlage für den Unternehmenserfolg. Unternehmen müssen sich neuen regulatorischen Anforderungen, Cyberrisiken und dem Fachkräftemangel stellen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Wer jetzt in Innovation, Talente und verantwortungsvolle Datenstrategien investiert, gestaltet die Zukunft aktiv mit.
Trends 2026 | Trends 2027 | News | Trends 2028 | Trends 2029 | Trends 2030 | Trends Wirtschaft | Digitale Transformation | Favoriten der Redaktion | Künstliche Intelligenz | New Work | Strategien
KI als Partner statt Werkzeug: Die wichtigsten Data‑&‑Analytics‑Trends bis 2030
Management‑Summary: Zentrale Gartner‑Prognosen zu Data & Analytics bis 2030 Gartner prognostiziert einen grundlegenden Wandel im Umgang mit Daten, Analysen und künstlicher Intelligenz. KI entwickelt sich von einem unterstützenden Werkzeug zu einem aktiven, autonomen Partner, der Organisationen strukturell, technologisch und kulturell verändert. KI wird zum strategischen Partner von Unternehmen Bis 2026/27 verschwimmen die Grenzen zwischen menschlicher,…
News | IT-Security | Ausgabe 1-2-2026 | Security Spezial 1-2-2026
Globale Cyberangriffe im KI-Zeitalter: Warum Deutschland im Fokus steht – und wie sich Unternehmen schützen können
Cyberangriffe gehören längst zum festen Bestandteil internationaler Konflikte und wirtschaftlicher Konkurrenz. Staatliche Akteure, organisierte Cyberkriminelle und ideologisch motivierte Gruppen operieren über Grenzen hinweg – oft mit Deutschland im Zentrum. Wir haben mit Aris Koios, Principal Technology Strategist bei CrowdStrike gesprochen, der darauf hinweist, wie komplex und vielschichtig die digitale Bedrohungslage geworden ist.
News | Business | Business Intelligence | Business Process Management | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | Produktmeldung | Services
Mehrwerte in Milliardenhöhe: Wie Unternehmen von Process Intelligence und KI profitieren
Celonis, Anbieter im Bereich Process Intelligence, zeigt anhand konkreter Beispiele, wie internationale Unternehmen Enterprise AI in die industrielle Praxis bringen und dabei messbaren Mehrwert erzielen. »KI beschleunigt den Trend von monolithischen Anwendungen hin zu modularen Architekturen. Doch eine neue Benutzeroberfläche ersetzt nicht die intelligente Ebene darunter«, sagt Dan Brown, Chief Product Officer bei Celonis.…
News | Business | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | Strategien
Von der KI-Euphorie zur Wertschöpfung: Warum 2026 nicht Technologie entscheidet – sondern Führung
Key Takeaways aus der Leadership-Umfrage 2026 (für Eilige): KI und Digitalisierung sind Produktivitäts- und Wettbewerbshebel, keine Innovationsspielwiese. Der Engpass liegt selten in der Technologie, sondern in Priorisierung, Governance und Umsetzungskraft. Entscheidend ist nicht die Zahl der Initiativen, sondern deren Wirkung entlang der Wertschöpfungskette. Ohne sauberes Datenfundament, klare Verantwortlichkeiten und Enablement bleibt Digitalisierung Stückwerk. Die nächsten…