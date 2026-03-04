Mehrwerte in Milliardenhöhe: Wie Unternehmen von Process Intelligence und KI profitieren

Celonis, Anbieter im Bereich Process Intelligence, zeigt anhand konkreter Beispiele, wie internationale Unternehmen Enterprise AI in die industrielle Praxis bringen und dabei messbaren Mehrwert erzielen.

»KI beschleunigt den Trend von monolithischen Anwendungen hin zu modularen Architekturen. Doch eine neue Benutzeroberfläche ersetzt nicht die intelligente Ebene darunter«, sagt Dan Brown, Chief Product Officer bei Celonis. »Für KI-gestützte Abläufe stellt Celonis genau diese Ebene zur Verfügung. Wir verbinden Daten aus der gesamten Technologielandschaft eines Unternehmens zu einem digitalen Zwilling. Dieser stellt KI-Agenten in Echtzeit Prozess- und Geschäftsinformationen bereit, die sie benötigen, um echten Mehrwert zu schaffen.«

Celonis-Kunden haben mit Process Intelligence und der Optimierung ihrer Geschäftsprozesse bereits mehr als 10 Milliarden US-Dollar an Mehrwert realisiert. Führende Unternehmen weltweit nutzen die Process-Intelligence-Plattform, um ihre Enterprise-AI-Initiativen voranzutreiben, Arbeitsabläufe neu zu gestalten und ihre Mitarbeitenden gezielt zu unterstützen:

Deutsche Telekom AG:

Einsparungen in Millionenhöhe durch die proaktive Ansprache von Kunden mit erhöhtem Abwanderungsrisiko und die Vermeidung negativer Kundenerlebnisse

Einsparungen in Millionenhöhe durch die proaktive Ansprache von Kunden mit erhöhtem Abwanderungsrisiko und die Vermeidung negativer Kundenerlebnisse Fujitsu:

Reduzierung von Überbeständen um 20 Prozent durch KI-gestützte Empfehlungen für Einkaufsteams

Reduzierung von Überbeständen um 20 Prozent durch KI-gestützte Empfehlungen für Einkaufsteams Mercedes-Benz Group AG:

Verbesserung der Liefertreue, Beschleunigung der Entscheidungszyklen und Effizienzsteigerungen in mehr als 30 Produktionswerken weltweit

Verbesserung der Liefertreue, Beschleunigung der Entscheidungszyklen und Effizienzsteigerungen in mehr als 30 Produktionswerken weltweit Uniper:

Einsparungen im zweistelligen Millionenbereich über 27 Prozesse hinweg durch die Orchestrierung eines KI-Agenten für Wartungsarbeiten

Einsparungen im zweistelligen Millionenbereich über 27 Prozesse hinweg durch die Orchestrierung eines KI-Agenten für Wartungsarbeiten Vinmar:

Steigerung der operativen Produktivität um 20 Prozent durch die Orchestrierung von KI-Agenten im Order-to-Cash-Prozess

Die Zielsetzung eines KI-getriebenen »Composable Enterprise« setzt sich zunehmend durch. Immer mehr Kunden nutzen Celonis, um einen RoAI zu schaffen: darunter Unternehmen wie Akzo Nobel N.V., Alps Alpine Co., Ltd, Daimler Truck AG, Karl Storz SE & Co. KG, Latam Airlines Group S.A., Mann + Hummel GmbH, Mondelez Europe Procurement GmbH, Telia und Toyota Tsusho Corporation.

Die Celonis Process-Intelligence-Plattform bietet als übergreifender Intelligence Layer den operativen Kontext, den KI-Anwendungen benötigen, um valide Ergebnisse zu liefern. Sie identifiziert, wo KI den höchsten ROI erzielt, hilft dabei, Regeln für Sicherheit und Compliance zu definieren und sorgt durch Systemunabhängigkeit dafür, dass die KI-Strategie nicht von bestehenden Altsystemen ausgebremst wird.

Celonis unterstützt modulare, KI-gestützte Lösungen auf mehreren Ebenen:

Multimodaler digitaler Zwilling:

Erstellung eines umfassenden Abbilds der Geschäftsabläufe durch die Zusammenführung von Prozessdaten, Desktop-Aktivitäten, unstrukturierten und teilstrukturierten Daten sowie von Informationen über Unternehmensgrenzen hinweg

Erstellung eines umfassenden Abbilds der Geschäftsabläufe durch die Zusammenführung von Prozessdaten, Desktop-Aktivitäten, unstrukturierten und teilstrukturierten Daten sowie von Informationen über Unternehmensgrenzen hinweg Zero-Copy bidirektionale Integrationen:

Integration von Daten aus führenden Data Lakes wie Databricks und Microsoft Fabric sowie wechselseitiges Zurückspielen ohne Datenkopien

Integration von Daten aus führenden Data Lakes wie Databricks und Microsoft Fabric sowie wechselseitiges Zurückspielen ohne Datenkopien Annotation Builder:

Eine Low-Code-Umgebung zur schnellen Anreicherung von Daten mit KI-generierten Erkenntnissen

Eine Low-Code-Umgebung zur schnellen Anreicherung von Daten mit KI-generierten Erkenntnissen Model Context Protocol (MCP) Server:

Bereitstellung von Celonis-Tools und Process Intelligence für KI-Agenten von Drittanbietern zur fundierten Entscheidungsfindung und unternehmensweiten Automatisierung

Bereitstellung von Celonis-Tools und Process Intelligence für KI-Agenten von Drittanbietern zur fundierten Entscheidungsfindung und unternehmensweiten Automatisierung Celonis Orchestration Engine:

Steuerung von Prozessen und Sicherstellung des nahtlosen Zusammenspiels von Menschen, KI und bestehenden Automatisierungen

Weitere Informationen dazu, wie Celonis Unternehmen dabei unterstützt, mit ihren KI-Projekten messbaren Mehrwert zu erzielen, finden Sie im »Process Optimization Report 2026«.: https://www.celonis.com/insights/reports/process-optimization

Fotos (c) Celonis

2338 Artikel zu „Process Intelligence“

News | IT-Security Proaktive Cyberresilienz erfordert Threat Intelligence Cyberangriffe nehmen rasant zu und richten immer größere Schäden an. Schadensbegrenzung allein reicht deshalb nicht mehr aus. Reaktive Ansätze, die erst nach einem Vorfall wirksam werden, werden der aktuellen Risikolage nicht gerecht. Zwar setzen Unternehmen Maßnahmen zur Erkennung potenzieller Risiken und Bedrohungen ein, konzentrieren sie sich dabei jedoch meist ausschließlich auf die eigene Organisation. Risiken… Weiterlesen →