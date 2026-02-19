KI in der Lieferkette: Celonis und LeafLabs setzen auf Robotic Systems Intelligence

Celonis, globaler Marktführer im Bereich Process Intelligence, einer Schlüsseltechnologie für den erfolgreichen Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) in Unternehmen, kündigt die Einführung des Celonis Robotic Systems Intelligence Managers by LeafLabs an. Mit der neuen Anwendung konnte die Pickle Robot Company, ein Pionier im Bereich Physical AI für Supply-Chain-Anwendungen, die Entwicklung zentraler Kernprozesse um 50 Prozent beschleunigen und so die Leistungsfähigkeit ihrer intelligenten Robotiklösungen für Kunden deutlich steigern.

Roboter sind längst ein zentraler Bestandteil moderner Lieferketten, etwa in der Fertigung, der Lagerautomatisierung oder in der Logistik. Mit ihrem zunehmenden Einsatz entstehen enorme Datenmengen von bis zu 100 Gigabyte pro Roboter und Tag. Diese Daten sind jedoch häufig unstrukturiert und werden nicht systematisch ausgewertet. Gelingt es Unternehmen nicht, sie mit zentralen Geschäftskennzahlen zu verknüpfen, bleiben Potenziale ungenutzt, Risiken unerkannt und Innovationen werden ausgebremst.

Basierend auf der Process-Intelligence-Plattform von Celonis überführt der Robotic Systems Intelligence Manager Rohdaten aus Robotersystemen in Prozessintelligenz und unterstützt Unternehmen dabei:

die operative Effizienz zu steigern, indem Durchsatzraten optimiert, manuelle Eingriffe reduziert und die Prozessstabilität erhöht werden.

die Systemresilienz zu erhöhen, indem potenzielle Ausfallmuster frühzeitig erkannt, Performance-Abweichungen identifiziert und Defizite in der Compliance-Einhaltung aufgedeckt werden.

die Time-to-Value zu verkürzen, indem Ingenieure und Führungskräfte das notwendige Prozessverständnis erhalten, um Pilotprojekte sicher und effizient in den produktiven Betrieb zu überführen und erfolgreich zu skalieren.

Mit der Anwendung können Unternehmen leistungsfähigere Produkte entwickeln, ihre Abläufe intelligenter gestalten und den ROI ihrer Robotik- und Automatisierungsinitiativen steigern.

»Ob in der Produktion, in Logistikzentren oder bei der Lieferung an die Haustür – Roboter tragen entscheidend dazu bei, dass Kundinnen und Kunden die gewünschten Produkte erhalten«, sagt Manik Sharma, Head of Supply Chain GTM AI bei Celonis. »Durch die Kombination der Celonis-Plattform mit der Branchenexpertise von LeafLabs schaffen wir die Voraussetzung für den erfolgreichen Einsatz KI-gestützter Robotik. Wir verbinden Daten aus Robotersystemen mit operativem Kontext, Regeln und Modellen und ermöglichen so verlässliche Ergebnisse im großen Maßstab.«

»Zu oft sind Robotik-Telemetriedaten vom übergeordneten Geschäftskontext entkoppelt, wodurch Effizienzpotenziale und Skalierungschancen ungenutzt bleiben«, ergänzt Jami Friedman, Executive Vice President bei LeafLabs. »Der Robotic Systems Intelligence Manager schließt diese Lücke, indem er Betriebsdaten aus der Robotik mit den geschäftlichen Ergebnissen verknüpft, die für Unternehmen entscheidend sind.«

»Mit Celonis und LeafLabs haben wir erstmals umfassende Transparenz über unsere Robotiksysteme«, sagt Ariana Eisenstein, CTO bei der Pickle Robot Company. »Damit können wir gezielt Maßnahmen mit dem größten wirtschaftlichen Hebel umsetzen und den ROI für unsere Kunden deutlich steigern.«

Der Celonis Robotic Systems Intelligence Manager ist die jüngste Ergänzung des Celonis Platform Apps Programms. Dieses umfasst vorkonfigurierte, branchenspezifische Lösungen, die von Partnern mit umfassender Branchenexpertise entwickelt werden und auf der Celonis Process-Intelligence-Plattform basieren.