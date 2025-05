Am 14. Mai 2025 fand der Lobster Data Hero Summit 2025 in München statt. Dort standen zahlreiche Techtalks und Keynotes auf der Agenda. Gleich die erste maßgebliche Präsentation zum Thema geopolitische und ökonomische Herausforderungen in diesen Zeiten gehörte Anu Bradford, mit der wir anschließend dieses Video drehen durften. Darin sagt sie, wie sich Europa auf die stattfindenden Veränderungen einstellen sollte und dass Daten dabei eine maßgebliche Rolle spielen.